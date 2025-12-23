Ce destinații de vacanță aleg tot mai des moldovenii
Noi.md, 23 decembrie 2025 13:30
Preferințele moldovenilor în materie de vacanțe s-au schimbat radical în ultimii ani, iar destinațiile exotice cîștigă tot mai mult teren, a declarat Valentina Cazac, director general al agenției de turism, în cadrul unui interviu. {{852552}}„Dacă în ultimii 10 ani majoritatea moldovenilor plecau doar în Turcia, Bulgaria sau România, în ultimii 5-6 ani foarte mulți turiști deja pleacă spre
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 10 minute
13:30
În noiembrie 2025, populația Moldovei a primit din străinătate bani în valoare de 136 milioane dolari, față de 152 milioane dolari în octombrie, indicatorul scăzînd cu 10%.După cum a remarcat economistul, doctor în științe economice Vladimir Golovatiuc, în euro au fost primite 114 milioane echivalentul în dolari, față de 126 milioane în octombrie, iar în dolari americani, 22 milioane și, respe
13:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 23 decembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 24 decembrie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,07 lei/litru (-10 bani), iar al motorinei standard – 18,73 lei/litru (-9 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie
13:30
Preferințele moldovenilor în materie de vacanțe s-au schimbat radical în ultimii ani, iar destinațiile exotice cîștigă tot mai mult teren, a declarat Valentina Cazac, director general al agenției de turism, în cadrul unui interviu. {{852552}}„Dacă în ultimii 10 ani majoritatea moldovenilor plecau doar în Turcia, Bulgaria sau România, în ultimii 5-6 ani foarte mulți turiști deja pleacă spre
Acum o oră
13:00
Procesul de înregistrare cadastrală a bunurilor imobile a fost simplificat semnificativ. Noile modificări reduc birocrația și elimină necesitatea deplasărilor fizice, punînd accent pe servicii digitale rapide și accesibile.Potrivit Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, cumpărătorii sau moștenitorii unui bun imobil nu mai trebuie să se prezinte la ghișee pentru depunerea actelor. Întreaga
13:00
Dumitru Obadă a fost reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor. Candidatura sa a fost susținută de 11 membri ai plenului.{{834243}}Fostul agent guvernamental al Republicii Moldova în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) și cu o experiență de peste 11 ani vechime ca procuror, Obadă a fost singurul candidat care a depus cerere pentru a ocupa această fu
13:00
Președintele SUA, Donald Trump, a menționat că discuțiile despre pace între Ucraina și Rusia continuă și decurg „normal”.Despre aceasta a informat RBC-Ucraina, citînd o transmisie a Casei Albe pe YouTube.„Între Putin și Zelenski există o ură imensă, și sper că vom reuși să facem acest lucru. Discutăm, negocierile decurg bine, dar știți că am pus capăt unui număr de opt războaie”, a declara
13:00
Comisia pentru politică externă a Parlamentului a aprobat avizele consultative pentru candidaturile agreate a patru noi ambasadori ai Republicii Moldova în România, Ucraina, Republica Franceză și Republica Populară Chineză. Astfel, Mihai Mîțu urmează să fie desemnat ambasador al țării noastre în România, Victor Chirilă – în Ucraina, Lorina Bălteanu – în Republica Franceză, iar Petru Frunze – în R
Acum 2 ore
12:30
Va fi prelungită licențierea importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina: ce spune ministrul Agriculturii # Noi.md
Licențierea importurilor de cereale și oleaginoase din Ucraina nu va mai fi extinsă și anul viitor, astfel importurile se vor face într-un regim comercial obișnuit, a anunțat ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga.Potrivit oficialei, autoritățile vor menține un mecanism mai strict de monitorizare pentru a putea interveni prompt dacă vor depista dezechilibre majore pe
12:30
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău va dispune, în perioada următoare, de o cameră de păstrare a bagajelor, destinată pasagerilor aflați în tranzit sau celor care sosesc pentru perioade scurte de timp în Republica Moldova.Anunțul a fost făcut de administratorul aerogării, Sergiu Spoială, în cadrul emisiunii „Pe față”, informează Noi.md cu referire la Moldova 1.Potrivit lui Ser
12:00
Vince Zampella, unul dintre cei mai influenți dezvoltatori din industria jocurilor video și co-creator al seriei Call of Duty, a murit într-un accident de mașină produs în California, la vîrsta de 55 de ani.Decesul a fost confirmat de Electronic Arts, compania care deține studioul Respawn Entertainment, co-fondat de Zampella.Potrivit autorităților, Zampella călătorea într-un Ferrari alătur
12:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță finalizarea cu succes a acțiunilor de retragere și distrugere a loturilor de ouă neconforme (cod 3 MD IL 017 SRL „ADALVA”), în care fusese depistată prezența de reziduuri de medicamente de uz veterinar, cu antibioticul salinomicin, din grupa coccidiostatice.Astfel, în urma monitorizării stricte efectuate de inspectorii ANSA, o cantit
12:00
Președintele Partidului Socialiștilor (PSRM), Igor Dodon, a venit cu un mesaj de felicitare cu prilejul aniversării a 31 de ani de la înființarea Autonomiei Găgăuze în cadrul Republicii Moldova, notează Noi.md."O dată importantă care a devenit un simbol al dialogului și respectului reciproc.{{854730}}Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei, adoptată în 1994, a pus o bază putern
Acum 4 ore
11:30
Daniel Rotaru a fost numit în funcția de secretar de stat al Guvernului. Decizia a fost aprobată astăzi de Executiv, informează moldpres.Propunerea a fost prezentată de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu.„Daniel Rotaru va contribui la elaborarea și implementarea politicilor în domeniul diasporei. Împreună, vom implementa o nouă guvernanță în ceea ce privește digitalizarea sector
11:30
În noaptea de luni spre marți, la centrala nucleară Forsmark din Suedia a avut loc o avarie.Operatorul centralei, compania Vattenfall, a informat că reactorul Forsmark-1 a fost oprit temporar. În prezent se lucrează la remedierea defecțiunii.{{851106}}Reactorul Forsmark-1, situat la aproximativ 130 km nord de Stockholm, a fost pus în funcțiune în 1980, informează Noi.md, cu referire la cal
11:30
La 22 decembrie 2025, ofițerii Direcției regionale Centru a Inspectoratului General pentru Migrație (IGM) au efectuat îndepărtarea sub escortă a doi cetățeni străini, originari din Nepal.Acțiunea a constat în escortarea acestora pînă la Punctul de Trecere a Frontierei de Stat – Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga”.{{854534}}Persoanele vizate au fost depistate anterior în timp ce
11:00
Mai mulți copii, internați la un spital din capitală, s-au bucurat de atmosferă de sărbătoare # Noi.md
Peste o sută de copii internați la Spitalul pentru copii nr.1 din Chișinău l-au primit luni pe Moș Gerilă, care le-a adus daruri, zîmbete și speranță. S-au bucurat toți - și micii pacienți, și părinții acestora, care sînt mereu alături.Copiii au nevoie de atenție, speranță și momente de magie, iar vizita Moșului vine ca un sprijin moral, spun medicii.{{855008}}"Este foarte important pentru
11:00
Astăzi, urma să aibă loc o nouă ședință de judecată pe dosarul numit generic "Frauda bancară", în care figurează Vladimir Plahotniuc, notează Noi.md.Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat la ședința de astăzi. Magistrații au menționat că acesta mai studiază dosarul. Următoarele ședințe de judecată ar urma să aibă loc deja la anul viitor, în data de 5 și 6 ianuarie.{{854767}}La ședințele de j
11:00
YMCA Moldova a organizat Conferința Anuală de Raportare și Strategie 2025, un eveniment dedicat evaluării activităților desfășurate pe parcursul anului curent și stabilirii direcțiilor de dezvoltare pentru 2026, notează Noi.md.Conferința a reunit parteneri instituționali, organizații partenere, membri ai comunității și beneficiari ai programelor YMCA Moldova. Printre participanți s-au numărat
11:00
Poliția continuă acțiunile de prevenire și combatere a traficului de droguri, precum și de reducere a riscurilor asociate acestui fenomen, cu un accent sporit pe protejarea tinerilor.Potrivit Poliția Republicii Moldova, prin activități operative, informare publică și monitorizarea mediului online, oamenii legii urmăresc identificarea timpurie a tentativelor de atragere a persoanelor în consumu
10:30
Deputatul PAS Radu Marian lansează o provocare inedită colegilor săi din politică, dar și opoziție: să cumpere produse autohtone și să gătească „ceva gustos”, în sprijinul producătorilor locali.Radu Marian a acceptat provocarea lansată de colega sa Doina Gherman și a mers la magazin, unde a ales exclusiv produse moldovenești. Rezultatul? Un wrap cu humus și legume, pregătit chiar de el și
10:30
Boris Glavan – un fiu al Moldovei, care nu a trădat-o în fața inamicului. Vieții în captivitate i-a preferat moartea în luptă # Noi.md
Pe 24 decembrie 2025 se împlinesc 105 ani de la nașterea compatriotului nostru Boris Glavan, membru al organizației clandestine a tineretului antifascist sovietic „Garda tînără”.După războiul din 1941-1945, străzile, parcurile și piețele din multe orașe moldovenești au fost numite în cinstea acestui erou, asasinat brutal de naziști în 1943. Dar în anii turbulenți 1990, în timpul decomunizării
10:00
În perioada 15–19 decembrie 2025, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit aproximativ 1,3 miliarde de lei, potrivit informațiilor operative prezentate de autoritatea fiscală.Serviciul Fiscal de Stat continuă să pună accent pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, unul dintre instrumentele utilizate în acest sens fiind vizita f
10:00
Ministerul Justiției a contestat decizia Tribunalului din Franța în partea referitoare la valoarea prejudiciului moral acordat în dosarul în care ex-premierul Vlad Filat și fosta sa soție, Sanda Diviricean, au fost condamnați pentru spălare de bani proveniți din acte de corupție.Potrivit Ministerului Justiției, justiția franceză a recunoscut Republica Moldova ca parte civilă în dosarul lui Fil
Acum 6 ore
09:30
Leul moldovenesc a crescut față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană aproape 0,9 bani, iar de la dolarul american – 3,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 23 decembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,8492 lei pentru un euro (-0,86 bani) și 16,9189 lei pentru un dolar (-3,47 b
09:30
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a afirmat că discuțiile purtate cu Statele Unite și cu statele europene pentru a pune capăt războiului cu Rusia sînt „foarte aproape de un rezultat concret”.Delegația ucraineană, condusă de Rustem Umerov, a avut mai multe runde de negocieri cu reprezentanți europeni și cu emisarii americani, inclusiv în ultimele zile, în Florida. În paralel, Kirill D
09:30
Asociația Obștească Forța Fermierilor a venit cu o reacție publică după ce, săptămîna trecută, un agricultor a organizat o conferință de presă în care a lansat acuzații grave de corupție și afirmații defăimătoare la adresa conducerii Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizare a Agriculturii (ADMA).Potrivit reprezentanților Forța Fermierilor, organizația s-a autosesizat și a desfășurat verificăr
09:30
Magistrata Mariana Rusu, mamă a şapte copii, acuză sistemul judecătoresc de încălcarea drepturilor. Ea spune că, deşi a revenit la muncă cu program redus, are acelaşi volum de lucru ca al unui judecător cu normă completă.Judecătoarea, împreună cu un grup de susținători, au protestat luni în faţa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Maiana Rusu a spus că munceşte cu normă completă, deşi
09:30
Primăria municipiului Bălți organizează și în acest an activitatea Cantinei Sociale, destinată sprijinirii persoanelor aflate în dificultate, prin oferirea de mese calde în perioada sărbătorilor de iarnă.În intervalul 24-31 decembrie, activitatea Cantinei Sociale este susținută financiar de Renato Usatîi. Inițiativa este realizată în cadrul unei acțiuni caritabile desfășurate de mai mulți an
09:30
Guvernul urmează să aprobe în ședința de marți, 23 decembrie, un proiect-pilot prin care Republica Moldova va testa, pentru prima dată, utilizarea mașinilor electrice ca surse de energie pentru rețea.Este vorba despre proiectul „Vehicul spre rețea: testarea soluțiilor de încărcare inteligentă și fluxului bidirecțional de energie (V2G)”, elaborat de Ministerul Energiei și implementat de Asociaț
09:00
Fostul primar Nicanor Ciochină, judecat pentru că a accidentat mortal un copil, nu a venit la proces și a trimis instanței un certificat medical fără semnătură. Procurorii şi familia victimei îl acuză de tergiversare a procesului.Nicanor Ciochină a trimis judecătorilor un certificat medical care ridică multe semne de întrebare: „Fişa, nu se vede denumirea, dar care creează mari suspiciuni şi d
08:30
Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, subliniază necesitatea menținerii unui ritm susținut al reformelor, menționînd că integrarea europeană implică întreaga responsabilitate, atît a instituțiilor statului, cît și a societății, transmite IPN.Declarațiile au fost făcute în cadrul panelului „Procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, organizat
08:30
Statul are responsabilitatea de a crea condiții clare și prietenoase pentru cei care doresc să revină acasă.Dialogul constant cu diaspora este esențial pentru adaptarea politicilor publice la nevoile reale ale oamenilor, a declarat președinta Maia Sandu, care a participat luni la o ședință cu reprezentanți ai comunităților de moldoveni din mai multe țări, transmite IPN.La eveniment au pa
08:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ministra Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu # Noi.md
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut o întrevedere cu Ministra Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu, aflată la Chișinău cu ocazia participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate.În cadrul discuțiilor au fost analizate principalele rezultate ale cooperării bilaterale din anul curent, precu
08:00
Municipiul Bălți a fost desemnat oficial „Capitala Tineretului” pentru anul 2026. Titlul a fost acordat de secretarul de stat al Ministerului Educației și Cercetării, Sergiu Gurin, în cadrul unui eveniment organizat pe 22 decembrie, transmite IPN.Titlul a fost obținut în urma evaluării dosarului depus de autoritatea publică locală din Bălți. Programul va fi implementat pe parcursul unui an,
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 23 decembrie sînt:23 decembrie — a 357-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 8 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:10 23 Sf. Mc. Mina, Ermoghen şi EvgrafCe se sărbătorește în lum
Acum 8 ore
07:30
Pentru astăzi, meteorologii promit cer variabil.În zone extinse se așteaptă precipitații sub formă de lapoviță.Vîntul va fi slab.În timpul zilei, în sudul țării, temperatura va ajunge la +3...+5 °C, în zonele centrale va fi de +1...+3 °C, iar în nord va fi de aproximativ -2...0 °C.
07:00
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, a tras un semnal de alarmă privind situația financiară a cadrelor didactice din Republica Moldova, în cadrul emisiunii 7 zile de la postul Cinema 1.Popovici a declarat că, în ultimii cinci ani, salariul mediu în sectorul educațional reprezintă aproximativ 80% din salariul mediu pe economie, existînd însă profesori care cîștigă mult mai puțin.
06:30
Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a prezentat bilanțul activității pentru anul 2025 și prioritățile strategice pentru 2026, reconfirmîndu-și rolul de partener de încredere al administrațiilor publice locale și de promotor al democrației comunitare, notează Noi.md.Rezultatele CALM în 2025Anul 2025 a fost unul complex, dar cu realizări importante, în care CALM a valorificat d
06:30
Serghei Orlov: „Producția muzicală în Moldova diferă de practicile industriei muzicale occidentale” # Noi.md
Producția muzicală în Moldova diferă de cea din industria muzicală occidentală, deoarece conceptul de producător muzical în țara noastră este cu totul altul decît cel din marile țări occidentale, cu piețe mari și tradiții muzicale bogate.Această opinie a fost exprimată de producătorul muzical Serghei Orlov, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, pe canalul N4, relatează N
Acum 12 ore
05:30
Jucătorii echipei engleze de fotbal Manchester City vor avea trei zile libere pentru a se bucura de minivacanța de Crăciun, dar antrenorul Pep Guardiola le-a spus să fie moderați cu mîncarea, pentru că cei care vor pune kilograme în plus nu vor juca în meciul cu Nottingham Forest de sîmbătă.Guardiola i-a avertizat pe jucători că vor fi cîntăriți după Crăciun, antrenorul catalan fiind recunoscu
04:30
Casa Albă anunţă colectarea a 235 de miliarde de dolari în taxe vamale de la începutul anului # Noi.md
Casa Albă a declarat duminica aceasta că Trezoreria SUA a colectat 235 de miliarde de dolari din tarife de la începutul anului.Suma veniturilor din taxe vamale raportată în transmisiunea live este uşor mai mare decît suma menţionată anterior de administraţia Trump.Săptămîna trecută, Vama şi Protecţia Frontierelor din SUA a raportat venituri vamale de puţin peste 200 de miliarde de dolari c
04:00
Japonia a făcut un pas decisiv spre repornirea cele mai mari centrale nucleare din lume, Centrala Nucleară Kashiwazaki-Kariwa, aproape 15 ani după accidentul de la Fukushima din 2011, informează Reuters și alte surse internaționale. {{855203}} Regiunea Niigata, situată la aproximativ 220 km nord-vest de Tokyo, este așteptată să aprobe oficial luni reluarea operațiunilor la centrala Kashiwa
03:30
Agricultorii francezi au trecut la noi forme de protest.Au scos sute de oi la miting.Potrivit Oxu.Az, cu referire la REN TV, animalele au blocat drumurile, iar polițiștii nu au reușit să le mute din loc pînă cînd forțele de ordine nu au ajuns la o înțelegere cu proprietarii turmei.Fermierii protestează împotriva deciziei autorităților de a sacrifica mii de vaci, în mod preventiv, deo
02:30
Primarul Veneției, Luigi Brugnaro, a semnat o ordonanță privind protarea „peisajului urban, a siguranței și a calității vieții” pe 25 decembrie.În perioada 22:00, 24 decembrie – 06:00, 25 decembrie, instituțiile publice au interdicția de a organiza evenimente de divertisment și muzicale, cum ar fi seturi de DJ, chiar și în interior. Restricțiile se aplică instituțiilor situate la o distanță de
01:30
„Avatar: Foc și Cenușă” - al treilea film din saga SF de mare succes a lui James Cameron - este pe primul loc în box-office-ul american.Pelicula a avut încasări de 88 de milioane de dolari doar în Statele Unite. La nivel mondial, proiecția a strîns 345 de milioane de dolari, mai puțin decît primele două filme din serie.Excepție face China, unde „Avatar: Foc și Cenușă” s-a bucurat de încasă
01:00
Urs de 250 de kilograme, instalat sub casa unei familii din California. Autoritățile nu reușesc să-l alunge # Noi.md
Intrusul de aproape 250 de kilograme a rupt o plasă exterioară și a pătruns în spațiul mic de sub casă.Oamenii au încercat să-l sperie cu zgomote puternice. Apoi, au chemat autoritățile în ajutor.Nici măcar capcanele cu mirosuri îmbietoare, puse de cei de la protecția animalelor, nu au reușit să-l scoată afară.Proprietarul a încercat și singur să-l atragă cu asemenea trucuri. Însă... a
Acum 24 ore
00:30
Mișcarea previne aritmiile cardiace, adică palpitațiile. Previne depunerile de grăsime din artere, dar și cheagurile, care pot apărea în vene.Inima are generator de curent electric. De aici, curentul electric pleacă spre așa numitul nod atrio-ventricular. Acesta pune frînă electricității. Dă astfel timp cămăruțelor inferioare să se umple cu sînge.{{850858}}Mușchiul inimii se contractă și a
00:00
O companie chineză oferă 18 apartamente angajaților care rămîn cinci ani în firmă, stîrnind admirație și invidie printre internauți.Recent, un anunț de angajare postat de un executiv al companiei a arătat că angajații care rămîn în firmă timp de cinci ani vor primi un apartament gratuit, ceea ce a declanșat discuții aprinse pe platformele de socializare, relatează South China Morning Post.
00:00
Încheierea acordului cadru de cooperare în activități de comunicare între Federația Sindicatelor din Întreaga Chină și China Media Group # Noi.md
Ceremonia de semnare a acordului cadru de cooperare în activități de comunicare între Federația Sindicatelor din Întreaga Chină și China Media Group (CMG) și demararea construcției Corpusului „Spirit și Abilități de Meșter”a avut loc luni la Beijing, scrie romanian.cgtn.comVicepreședintele Federației Sindicatelor din Întreaga Chină, Xu Liuping, directorul general al CMG, Shen Haixiong au avut
22 decembrie 2025
23:30
Politica extinderii deschiderii adoptată de China va promova cooperarea cu Africa.Acest lucru oferă oportunități lumii, mai ales pentru Africa, a declarat, recent, președintele Somaliei, Hassan Sheikh Mohamud, într-un interviu acordat China Media Group (CMG), scrie romanian.cgtn.comLiderul țării africane a afirmat că anul acesta se împlinesc 65 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatic
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.