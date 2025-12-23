Cursul valutar BNM pentru 23 decembrie
Noi.md, 23 decembrie 2025 09:30
Leul moldovenesc a crescut față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană aproape 0,9 bani, iar de la dolarul american – 3,5 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 23 decembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,8492 lei pentru un euro (-0,86 bani) și 16,9189 lei pentru un dolar (-3,47 b
Acum 30 minute
09:30
09:30
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a afirmat că discuțiile purtate cu Statele Unite și cu statele europene pentru a pune capăt războiului cu Rusia sînt „foarte aproape de un rezultat concret”.Delegația ucraineană, condusă de Rustem Umerov, a avut mai multe runde de negocieri cu reprezentanți europeni și cu emisarii americani, inclusiv în ultimele zile, în Florida. În paralel, Kirill D
09:30
Asociația Obștească Forța Fermierilor a venit cu o reacție publică după ce, săptămîna trecută, un agricultor a organizat o conferință de presă în care a lansat acuzații grave de corupție și afirmații defăimătoare la adresa conducerii Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizare a Agriculturii (ADMA).Potrivit reprezentanților Forța Fermierilor, organizația s-a autosesizat și a desfășurat verificăr
09:30
Magistrata Mariana Rusu, mamă a şapte copii, acuză sistemul judecătoresc de încălcarea drepturilor. Ea spune că, deşi a revenit la muncă cu program redus, are acelaşi volum de lucru ca al unui judecător cu normă completă.Judecătoarea, împreună cu un grup de susținători, au protestat luni în faţa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Maiana Rusu a spus că munceşte cu normă completă, deşi
09:30
Primăria municipiului Bălți organizează și în acest an activitatea Cantinei Sociale, destinată sprijinirii persoanelor aflate în dificultate, prin oferirea de mese calde în perioada sărbătorilor de iarnă.În intervalul 24-31 decembrie, activitatea Cantinei Sociale este susținută financiar de Renato Usatîi. Inițiativa este realizată în cadrul unei acțiuni caritabile desfășurate de mai mulți an
09:30
Guvernul urmează să aprobe în ședința de marți, 23 decembrie, un proiect-pilot prin care Republica Moldova va testa, pentru prima dată, utilizarea mașinilor electrice ca surse de energie pentru rețea.Este vorba despre proiectul „Vehicul spre rețea: testarea soluțiilor de încărcare inteligentă și fluxului bidirecțional de energie (V2G)”, elaborat de Ministerul Energiei și implementat de Asociaț
Acum o oră
09:00
Fostul primar Nicanor Ciochină, judecat pentru că a accidentat mortal un copil, nu a venit la proces și a trimis instanței un certificat medical fără semnătură. Procurorii şi familia victimei îl acuză de tergiversare a procesului.Nicanor Ciochină a trimis judecătorilor un certificat medical care ridică multe semne de întrebare: „Fişa, nu se vede denumirea, dar care creează mari suspiciuni şi d
Acum 2 ore
08:30
Viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, subliniază necesitatea menținerii unui ritm susținut al reformelor, menționînd că integrarea europeană implică întreaga responsabilitate, atît a instituțiilor statului, cît și a societății, transmite IPN.Declarațiile au fost făcute în cadrul panelului „Procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, organizat
08:30
Statul are responsabilitatea de a crea condiții clare și prietenoase pentru cei care doresc să revină acasă.Dialogul constant cu diaspora este esențial pentru adaptarea politicilor publice la nevoile reale ale oamenilor, a declarat președinta Maia Sandu, care a participat luni la o ședință cu reprezentanți ai comunităților de moldoveni din mai multe țări, transmite IPN.La eveniment au pa
08:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ministra Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu # Noi.md
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut o întrevedere cu Ministra Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu, aflată la Chișinău cu ocazia participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate.În cadrul discuțiilor au fost analizate principalele rezultate ale cooperării bilaterale din anul curent, precu
08:00
Municipiul Bălți a fost desemnat oficial „Capitala Tineretului” pentru anul 2026. Titlul a fost acordat de secretarul de stat al Ministerului Educației și Cercetării, Sergiu Gurin, în cadrul unui eveniment organizat pe 22 decembrie, transmite IPN.Titlul a fost obținut în urma evaluării dosarului depus de autoritatea publică locală din Bălți. Programul va fi implementat pe parcursul unui an,
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 23 decembrie sînt:23 decembrie — a 357-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 8 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:10 23 Sf. Mc. Mina, Ermoghen şi EvgrafCe se sărbătorește în lum
Acum 4 ore
07:30
Pentru astăzi, meteorologii promit cer variabil.În zone extinse se așteaptă precipitații sub formă de lapoviță.Vîntul va fi slab.În timpul zilei, în sudul țării, temperatura va ajunge la +3...+5 °C, în zonele centrale va fi de +1...+3 °C, iar în nord va fi de aproximativ -2...0 °C.
07:00
Fostul ministru al Educației, Corneliu Popovici, a tras un semnal de alarmă privind situația financiară a cadrelor didactice din Republica Moldova, în cadrul emisiunii 7 zile de la postul Cinema 1.Popovici a declarat că, în ultimii cinci ani, salariul mediu în sectorul educațional reprezintă aproximativ 80% din salariul mediu pe economie, existînd însă profesori care cîștigă mult mai puțin.
06:30
Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a prezentat bilanțul activității pentru anul 2025 și prioritățile strategice pentru 2026, reconfirmîndu-și rolul de partener de încredere al administrațiilor publice locale și de promotor al democrației comunitare, notează Noi.md.Rezultatele CALM în 2025Anul 2025 a fost unul complex, dar cu realizări importante, în care CALM a valorificat d
06:30
Serghei Orlov: „Producția muzicală în Moldova diferă de practicile industriei muzicale occidentale” # Noi.md
Producția muzicală în Moldova diferă de cea din industria muzicală occidentală, deoarece conceptul de producător muzical în țara noastră este cu totul altul decît cel din marile țări occidentale, cu piețe mari și tradiții muzicale bogate.Această opinie a fost exprimată de producătorul muzical Serghei Orlov, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, pe canalul N4, relatează N
Acum 6 ore
05:30
Jucătorii echipei engleze de fotbal Manchester City vor avea trei zile libere pentru a se bucura de minivacanța de Crăciun, dar antrenorul Pep Guardiola le-a spus să fie moderați cu mîncarea, pentru că cei care vor pune kilograme în plus nu vor juca în meciul cu Nottingham Forest de sîmbătă.Guardiola i-a avertizat pe jucători că vor fi cîntăriți după Crăciun, antrenorul catalan fiind recunoscu
04:30
Casa Albă anunţă colectarea a 235 de miliarde de dolari în taxe vamale de la începutul anului # Noi.md
Casa Albă a declarat duminica aceasta că Trezoreria SUA a colectat 235 de miliarde de dolari din tarife de la începutul anului.Suma veniturilor din taxe vamale raportată în transmisiunea live este uşor mai mare decît suma menţionată anterior de administraţia Trump.Săptămîna trecută, Vama şi Protecţia Frontierelor din SUA a raportat venituri vamale de puţin peste 200 de miliarde de dolari c
04:00
Japonia a făcut un pas decisiv spre repornirea cele mai mari centrale nucleare din lume, Centrala Nucleară Kashiwazaki-Kariwa, aproape 15 ani după accidentul de la Fukushima din 2011, informează Reuters și alte surse internaționale. {{855203}} Regiunea Niigata, situată la aproximativ 220 km nord-vest de Tokyo, este așteptată să aprobe oficial luni reluarea operațiunilor la centrala Kashiwa
Acum 8 ore
03:30
Agricultorii francezi au trecut la noi forme de protest.Au scos sute de oi la miting.Potrivit Oxu.Az, cu referire la REN TV, animalele au blocat drumurile, iar polițiștii nu au reușit să le mute din loc pînă cînd forțele de ordine nu au ajuns la o înțelegere cu proprietarii turmei.Fermierii protestează împotriva deciziei autorităților de a sacrifica mii de vaci, în mod preventiv, deo
02:30
Primarul Veneției, Luigi Brugnaro, a semnat o ordonanță privind protarea „peisajului urban, a siguranței și a calității vieții” pe 25 decembrie.În perioada 22:00, 24 decembrie – 06:00, 25 decembrie, instituțiile publice au interdicția de a organiza evenimente de divertisment și muzicale, cum ar fi seturi de DJ, chiar și în interior. Restricțiile se aplică instituțiilor situate la o distanță de
Acum 12 ore
01:30
„Avatar: Foc și Cenușă” - al treilea film din saga SF de mare succes a lui James Cameron - este pe primul loc în box-office-ul american.Pelicula a avut încasări de 88 de milioane de dolari doar în Statele Unite. La nivel mondial, proiecția a strîns 345 de milioane de dolari, mai puțin decît primele două filme din serie.Excepție face China, unde „Avatar: Foc și Cenușă” s-a bucurat de încasă
01:00
Urs de 250 de kilograme, instalat sub casa unei familii din California. Autoritățile nu reușesc să-l alunge # Noi.md
Intrusul de aproape 250 de kilograme a rupt o plasă exterioară și a pătruns în spațiul mic de sub casă.Oamenii au încercat să-l sperie cu zgomote puternice. Apoi, au chemat autoritățile în ajutor.Nici măcar capcanele cu mirosuri îmbietoare, puse de cei de la protecția animalelor, nu au reușit să-l scoată afară.Proprietarul a încercat și singur să-l atragă cu asemenea trucuri. Însă... a
00:30
Mișcarea previne aritmiile cardiace, adică palpitațiile. Previne depunerile de grăsime din artere, dar și cheagurile, care pot apărea în vene.Inima are generator de curent electric. De aici, curentul electric pleacă spre așa numitul nod atrio-ventricular. Acesta pune frînă electricității. Dă astfel timp cămăruțelor inferioare să se umple cu sînge.{{850858}}Mușchiul inimii se contractă și a
00:00
O companie chineză oferă 18 apartamente angajaților care rămîn cinci ani în firmă, stîrnind admirație și invidie printre internauți.Recent, un anunț de angajare postat de un executiv al companiei a arătat că angajații care rămîn în firmă timp de cinci ani vor primi un apartament gratuit, ceea ce a declanșat discuții aprinse pe platformele de socializare, relatează South China Morning Post.
00:00
Încheierea acordului cadru de cooperare în activități de comunicare între Federația Sindicatelor din Întreaga Chină și China Media Group # Noi.md
Ceremonia de semnare a acordului cadru de cooperare în activități de comunicare între Federația Sindicatelor din Întreaga Chină și China Media Group (CMG) și demararea construcției Corpusului „Spirit și Abilități de Meșter”a avut loc luni la Beijing, scrie romanian.cgtn.comVicepreședintele Federației Sindicatelor din Întreaga Chină, Xu Liuping, directorul general al CMG, Shen Haixiong au avut
22 decembrie 2025
23:30
Politica extinderii deschiderii adoptată de China va promova cooperarea cu Africa.Acest lucru oferă oportunități lumii, mai ales pentru Africa, a declarat, recent, președintele Somaliei, Hassan Sheikh Mohamud, într-un interviu acordat China Media Group (CMG), scrie romanian.cgtn.comLiderul țării africane a afirmat că anul acesta se împlinesc 65 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatic
23:30
Una dintre cele mai îngrijorătoare este demența canină (CCD), cunoscută și sub denumirea de sindrom de disfuncție cognitivă (CDS), o boală neurodegenerativă similară bolii Alzheimer la oameni, scrie Science Alert.Demența canină (CCD) debutează lent și progresiv, iar semnele inițiale pot fi ușor trecute cu vederea de proprietari, fiind confundate cu „îmbătrînirea normală” a cîinelui. Specialișt
23:00
Incident șocant în timpul unui zbor: o familie, suspectată că ar fi încercat să ascundă un accident tragic la bord # Noi.md
Incidentul s-a produs joi, 20 decembrie 2025, pe aeroportul din Malaga. Femeia a fost adusă în scaun cu rotile de cinci rude, care ar fi declarat personalului că este „doar obosită”, iar unul dintre ei s-ar fi prezentat ca medic.Pasagera a fost plasată pe un loc din partea din spate a aeronavei EasyJet, fără probleme aparente în momentul îmbarcării, transmite mediafax.ro.{{851546}}Înainte
22:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu s-a întîlnit astăzi cu Ambasadorul Poloniei în Republica Moldova, Tomasz Kobzdej.Oficialii au vorbit despre proiectele prin care Polonia sprijină dezvoltarea țării noastre, parteneriatul economic și susținerea parcursului european al Republicii Moldova.„Polonia este un aliat strategic în parcursul european al Republicii Moldova, în consolidarea rezilienței
22:30
Atît Cambodgia, cît și Thailanda sînt state membre importante ale ASEAN. China apreciază și sprijină eforturile de mediere a conflictului dintre Cambodgia și Thailanda făcute de ASEAN, în special de Malaezia, a declarat luni purtătorul de cuv înt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, scrie romanian.cgtn.comOficialul a făcut această remarcă referindu-se la reuniunea specială a miniștrilo
22:30
Jucătorul american de tenis Learner Tien s-a impus duminică în finala turneului Next Gen ATP Finals, după ce l-a învins pe belgianul Alexander Blockx, potrivit news.roFavorit al turneului rezervat jucătorilor U20, americanul Learner Tien (20 de ani, locul 28 ATP) l-a înfruntat în finala Next Gen ATP Finals pe belgianul Alexander Blockx (20 de ani, locul 116 ATP). Tien, cvare este antrenat de M
22:00
Japonia se pregătește să repornească cea mai mare centrală nucleară din lume, după mai mulți ani de la dezastrul de la Fukushima # Noi.md
Japonia a făcut un pas decisiv spre repornirea cele mai mari centrale nucleare din lume, Centrala Nucleară Kashiwazaki-Kariwa, aproape 15 ani după accidentul de la Fukushima din 2011, informează Reuters și alte surse internaționale. {{855203}} Regiunea Niigata, situată la aproximativ 220 km nord-vest de Tokyo, este așteptată să aprobe oficial luni reluarea operațiunilor la centrala Kashiwa
22:00
Servicii stomatologice gratuite sub anestezie generală pentru copiii și adulții cu nevoi speciale # Noi.md
Ministerul Sănătății amintește că persoanele cu nevoi speciale, copii și adulți, pot beneficia, în condiții de staționar, de servicii stomatologice gratuite în cadrul Serviciului de asistență medicală stomatologică sub anestezie generală.Pe parcursul acestui an pînă în prezent, 89 de maturi și 155 de copii au beneficiat de servicii stomatologice.Serviciul acordă asistență stomatologică gra
21:30
Siguranță sporită pe lacurile din Chișinău: salvatorii de la Spații Verzi, instruiți ca scafandri # Noi.md
Patru salvatori ai Î.M. „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” (AGSV) participă, în perioada 1–24 decembrie 2025, la un curs de instruire și formare inițială profesională a scafandrilor, organizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).Instruirea are loc atît la Direcția Regională Căutare-Salvare nr. 1 a IGSU, cît și în bazinul de înot al Clubului Sportiv Central „Din
21:00
Mai mult de 165 de mii de persoane au beneficiat de medicamente și dispozitive medicale compensate, prescrise în luna noiembrie prin intermediul Sistemului informațional automatizat eRețeta.Compania Națională de Asigurări în Medicină a transferat farmaciilor contractate peste 105 milioane de lei pentru produsele farmaceutice compensate, eliberate noiembrie, cu circa 1,9 milioane de lei mai mul
21:00
Danemarca va livra ultima scrisoare pe 30 decembrie, punînd astfel capăt unei tradiții de peste patru secole.Poșta națională renunță la serviciile clasice datorită „digitalizării crescînde” a societății. Decizia aduce și concedieri masive, în timp ce cutiile poștale demontate au fost deja vîndute, iar trimiterea scrisorilor va fi preluată de o firmă privată, transmite Digi24.PostNord a pre
Acum 24 ore
20:30
Republica Moldova avansează pe drumul integrării europene în domeniul vamal. Conducerea Serviciului Vamal a discutat, în cadrul unei ședințe online, cu reprezentanți ai Comisiei Europene despre progresele realizate și următorii pași necesari pentru alinierea la standardele Uniunii Europene.La reuniune au participat experți ai Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătatea Estică (DG ENEST)
20:30
Marți, pe mai multe adrese din municipiul Chișinău nu va fi apă la robinet, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 18:00, pe 23 decembrie, fără apă vor rămîne consumatorii de pe următoarele adrese:{{852995}}-str. M. Manole, 6/2; 16-20; 5-9, inclusiv cu fracții; Dimo 18 ;18/1 ;20; Braniştii 13;15; Moscova 12/3;13/3;14/3;14;14/4;14/5;16; Ac.A. Saharov 11;11/1;11/2;11/3; Cucorilor 16;16/1;16/2;
20:00
Pe 24 decembrie și 6 ianuarie grădinițele din Capitală vor activa de la 7:00 pînă la 16:00. Pe 31 decembrie, instituțiile preșcolare vor lucra de la 7:00 pînă la 17:00, iar pe 25 decembrie, 1 ianuarie, 7 și 8 ianuarie acestea nu vor activa.Dacă vor fi părinți care nu își pot lua copiii la ora stabilită, se vor crea grupe de serviciu. Acestea vor lucra conform programului stabilit de către grăd
20:00
Două țări, prinse între plăci tectonice: descoperirea care schimbă harta seismică a Europei # Noi.md
Peninsula Iberică, formată din Portugalia și Spania, pare stabilă, bine fixată în colțul sud-vestic al Europei. În realitate, lucrurile stau mult mai complicat.Un nou studiu arată că Spania și Portugalia fac parte dintr-un întreg continental care se rotește lent, milimetru cu milimetru, sub presiunea unor forțe tectonice uriașe, informează Noi.md cu referire la Ziare.com.Mișcarea este invi
19:30
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorilor de iarnă, menționînd că, în aceste zile premergătoare Crăciunului, Primăria Chișinău este vizitată de numeroși colindători.Edilul a subliniat importanța păstrării și transmiterii tradițiilor, exprimîndu-și bucuria că acestea continuă să fie respectate de noile generații.{{855008}}
19:30
Consiliul raional Ialoveni a organizat Crosul de Crăciun, ediția I – un eveniment sportiv desfășurat în spiritul sărbătorilor de iarnă, dedicat promovării unui mod de viață activ.La competiție au participat peste 200 de sportivi și iubitori ai sportului, la 16 probe de concurs: copii, tineri și adulți din localitățile raionului Ialoveni.{{852828}}Aceștia au dat dovadă de perseverență și en
19:00
Fostul primar al satului Boldureşti, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, judecat pentru că a accidentat mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul faptei, va fi adus silit la următoarea ședința de judecată.Astăzi, 22 decembrie, urma să continue audierea acestuia, dar el nu s-a prezentat. Cu o oră înainte de proces, el a expediat un demers la care a atașat un certificat medical fără semn
19:00
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping, a subliniat necesitatea accelerării dezvoltării Beijingului ca centru internațional al inovării științifice și tehnologice, precum și ca oraș capabil să atragă talente de înalt nivel.Obiectivul este transformarea capitalei Chinei într-o sursă majoră de inovație independentă și originală, scrie romanian.cgtn.co
19:00
Bazinul Școlii Sportive pentru Copii și Juniori Nr. 11 din Capitală a găzduit Campionatul Republicii Moldova la înot „Delfinul Vesel”, ediția de iarnă 2025.La competiție au participat aproximativ 300 de sportivi din diferite localități ale țării, membri ai Federației Independente de Sporturi Nautice din Republica Moldova.Campionatul a avut drept obiectiv promovarea înotului, dezvoltarea ab
18:30
Cîntărețul și chitaristul britanic Chris Rea s-a stins din viață la vîrsta de 74 de ani.În declarația familiei muzicianului se menționează că acesta a murit liniștit pe 22 decembrie în spital, după o scurtă boală, înconjurat de cei dragi, relatează meduza.Muzicianul fusese diagnosticat anterior cu cancer, iar în 2001 a fost operat pentru înlăturarea pancreasului.Autorul unor hituri pre
18:30
Astăzi a avut loc ședința Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, în cadrul căreia s-a analizat activitatea PSRM în anul 2025 şi s-au stabilit obiectivele principale pentru anul următor.În urma reuniunii, Consiliul Republican a adoptat o declarație cu titlul: „Anul 2026 – anul luptei pentru suveranitate, justiție socială și valori tradiționale”.Documentul
18:30
Cooperarea economică, investițiile și extinderea parteneriatelor comerciale moldo-chineze au fost principalele subiecte de discuții la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Ambasadoarea Chinei, Zhihua Dong.Conform datelor, în Republica Moldova activează 81 de companii cu capital chinez.În discuții, oficialii au exprimat interesul pentru extinderea cooperării în turism, sporir
18:30
După instalarea a 25 de camere de supraveghere la clădirea fostului Hotel „Național”, autoritățile municipale raportează o reducere semnificativă a incidentelor și a plîngerilor către poliție.Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat în cadrul ședinței operative din 22 decembrie că simpla prezență a sistemului de monitorizare video a avut un efect imediat asupra ordinii
