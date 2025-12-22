Medierea – calea scurtă spre înțelegere / VIDEO

14:00

Un număr de 21 de microbuze școlare au fost transmise astăzi către instituțiile de învățământ general din țară. Acestea vor fi utilizate pentru a transporta circa 700 de elevi din diferite localități ale țării spre școlile în care își fac studiile. În același timp, alte două unități de transport au fost transmise, în premieră, […]