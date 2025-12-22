UTM cucerește noi orizonturi în tehnologiile cuantice datorită colaborării cu Universitatea Twente din Țările de Jos
Viitorul microelectronicii și al calculului cuantic se construiește prin parteneriate academice de elită. Recent, reprezentanții Universității Tehnice a Moldovei (UTM) au efectuat o vizită de la Universitatea din Twente, Țările de Jos, deschizând noi perspective pentru cercetări de ultimă oră, inovare tehnologică și mobilități academice de excelență în cadrul programului ERASMUS+ KA171.
UTM cucerește noi orizonturi în tehnologiile cuantice datorită colaborării cu Universitatea Twente din Țările de Jos
Viitorul microelectronicii și al calculului cuantic se construiește prin parteneriate academice de elită. Recent, reprezentanții Universității Tehnice a Moldovei (UTM) au efectuat o vizită de la Universitatea din Twente, Țările de Jos, deschizând noi perspective pentru cercetări de ultimă oră, inovare tehnologică și mobilități academice de excelență în cadrul programului ERASMUS+ KA171.
Vlad Filat a fost condamnat la doi ani de închisoare în Franța. Acesta este acuzat de spălare de bani
O instanță din Franța l-a condamnat în lipsă pe Vlad Filat la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție, conform AGERPRES. La rândul său, fostul premier a declarat că decizia ar fi „motivată politic".
Societatea civilă din Parteneriatul Estic s-a reunit la Bruxelles. Ce recomandări se regăsesc în rezoluția EaP CSF 2025
În perioada 2-4 decembrie 2025, la Bruxelles, a avut loc Summitul Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic 2025. Reuniunea anuală a Eastern Partnership Civil Society Forum (EaP CSF) a adus peste 250 de reprezentanți ai societății civile, decidenți din instituțiile UE, state membre și țările Parteneriatului Estic. Tema evenimentului a fost „Fostering Regional Cooperation and EU Accession for a Common Future", punând accent pe consolidarea rezilienței democratice, protejarea spațiului civic și cooperarea regională în contextul securitar actual.
Aspecte importante de luat în considerare la calcularea bugetului pentru importul unei mașini din SUA în Moldova
Importul unui automobil din SUA în Republica Moldova este adesea văzut ca o oportunitate de a cumpăra o mașină cu echipare mai bună și, uneori, într-o stare mai bună, la un preț mai atractiv decât pe piața locală. În practică însă, costul final nu se formează doar din prețul automobilului. Pentru a evita surprizele financiare, este important să înțelegi din timp ce cheltuieli apar la fiecare etapă și cum influențează ele bugetul total.
Școlile primare, gimnaziale și liceele din Moldova pot depune proiecte pentru construcția, renovarea și modernizarea blocurilor sanitare în 2026. Programul oferă autorităților publice locale finanțare pentru a îmbunătăți condițiile de igienă pentru elevi și profesori. Pot aplica școlile care au grupuri sanitare nefuncționale, insuficiente sau amplasate în exteriorul clădirilor.
Cât de mult se copiază și se dă mită în universitățile din Moldova? A fost publicat un nou sondaj al integrității
Peste 3.600 de studenți și 400 de cadre didactice au participat la un sondaj privind integritatea academică în universitățile din Republica Moldova. Rezultatele arată că majoritatea studenților folosesc texte generate de inteligența artificială în lucrările lor și nu consideră acest lucru problematic. Totodată, aproape 30 % dintre studenți semnalează existența favoritismului, iar 90 % afirmă că, după raportarea unor cazuri de corupție, nu au fost luate măsuri împotriva celor vizați. În schimb, majoritatea cadrelor didactice susțin că universitățile aplică măsuri eficiente pentru prevenirea și combaterea încălcărilor de integritate academică.
Cercetarea capătă adevărata ei valoare atunci când efortul din laborator, arhivă sau teren este recunoscut la nivel național. Acesta a fost spiritul care a definit Gala Cercetătorilor 2025, un eveniment tradițional organizat de Ministerul Educației și Cercetării, în cadrul căruia 53 de cercetători au fost distinși cu titlul „Savantul Anului", cu diplome de onoare și premii bănești.
Inovație prin fuziune. Gastronomia irlandeză, puntea dintre știință, cultură și educație la UTM
La Universitatea Tehnică a Moldovei, inovația depășește granițele ingineriei clasice. La Facultatea Tehnologia Alimentelor ea capătă gust, formă și textură. Recent, aula universitară a devenit scena unui dialog cultural și științific inedit sub genericul: „Inovație prin fuziune: dimensiuni științifice și culturale ale gastronomiei irlandeze".
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că, în această dimineață, a intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu" din Chișinău. Focul a cuprins un panou electric de la etajul 3 al clădirii.
Agrotek Arena – laboratorul viu al agriculturii viitorului. UTM a conectat inovația, educația și fermierii Moldovei
Agrotek Arena, hubul inovației dezvoltat în cadrul Facultății Științe Agricole, Silvice și ale Mediului (FȘASM) a Universității Tehnice a Moldovei (UTM) a devenit, pe 18 decembrie 2025, epicentrul transformării digitale în agricultură. Peste 150 de participanți – fermieri, specialiști din agrobusiness, reprezentanți ai companiilor de profil, cadre didactice și studenți – au explorat soluțiile care vor defini productivitatea agricolă în anii ce urmează.
Persoanele publice au devenit casieri pentru o zi. Peste 420.000 lei și două tone de alimente au ajuns la familiile vulnerabile
Peste 420.000 de lei și două tone de produse alimentare au fost colectate în cadrul celei de-a V-a ediții a campaniei „Să fii Moș Crăciun e simplu", desfășurată pe 20 decembrie la magazinul Kaufland din Chișinău. Banii încasați în ziua evenimentului, la casele special amenajate, au fost direcționați de Kaufland Moldova către Asociația Obștească The Moldova Project, pentru susținerea copiilor și familiilor vulnerabile din mediul rural.
Rectorul UTM, Viorel Bostan, a premiat șefii de promoție 2025 care au ales să-și continue parcursul academic în cadrul instituției
Într-un moment încărcat de emoție, recunoștință și speranță, Universitatea Tehnică a Moldovei a celebrat excelența academică printr-un gest simbolic, dar profund. Rectorul UTM, Viorel Bostan, a premiat șefii de promoție 2025 care au ales să-și continue parcursul academic la ciclul de masterat, în cadrul aceleiași instituții care le-a format pașii și le-a modelat gândirea.
Ți-ai făcut planuri pentru săptămâna viitoare? Șapte evenimente la care să mergi în perioada 22-28 decembrie
În fiecare zi, în toată țara se desfășoară o multitudine de evenimente interesante la care poți participa. Mai jos îți prezentăm câteva dintre cele programate în Chișinău pentru perioada 22-28 decembrie, dacă îți dorești să savurezi din plin săptămâna.
Va ninge sau nu de Crăciunul pe stil nou? Vremea care ne așteaptă în perioada 22-28 decembrie
Miercuri, 24 decembrie, în centrul și nordul țării se așteaptă lapoviță slabă, iar în sud – ploi. Totuși, de Crăciunul pe stil nou, ploile din sud se vor transforma și ele în lapoviță. Ninsori, din păcate, încă nu se prevăd. Referitor la temperaturile prognozate de meteorologi pentru perioada 22-28 decembrie, vedeți mai jos detalii.
Când te gândești la masa de Crăciun sau la petrecerea de revelion, imaginea clasică include vin spumant, vin și poate alte băuturi alcoolice, care nu sunt cea mai bună idee dacă vrei să te trezești în forță a doua zi dimineața. Respectiv, pentru a avea energie de-a merge la patinoar a doua zi, îți recomandăm o listă de cocktailuri fără alcool și cum să le pregătești.
Nu toată lumea vrea să petreacă ore întregi în bucătărie pregătind cina de Crăciun sau de Anul Nou. Pentru asemenea situații, în decembrie restaurantele oferă un serviciu special: precomandă de preparate festive. Astfel, pe 25 sau 31 decembrie, puteți ridica din local sau primi direct la ușă salată Olivier, plăcinte sau sarmale, scrie ru.diez.md. Mai jos vă prezentăm meniurile de sărbătoare propuse de restaurantele din Chișinău și prețurile acestora.
(video) „Observ activismul mai des în rândul adolescenților." Vadim Vodaniuc, despre voluntariat și comunitatea romă
Vadim Vodaniuc, la ai săi 16 ani, se remarcă prin implicare activă în viața comunității. În calitate de voluntar la Centrul pentru Tinerii Romi, Vadim susține și dezvoltă proiecte menite să stimuleze participarea adolescenților în diverse activități sociale.
Astăzi vom avea cea mai lungă noapte din acest an. Tot ce trebuie să știi despre solstițiul de iarnă 2025
În acest an, solstițiul de iarnă va avea loc în seara zilei de 21 decembrie, la ora 17:03. Acest eveniment marchează începutul iernii astronomice, iar odată cu el, durata zilelor va începe să crească treptat până la solstițiul de vară din 21 iunie 2026.
Vrei să-ți continui studiile în Suedia? Tinerii moldoveni pot obține o bursă de masterat la Universitatea Tehnică Regală din Stockholm
Dacă vrei să studiezi peste hotare și să cunoști sistemul educațional din Suedia, atunci această oportunitate este pentru tine. Universitatea Tehnică Regală din Stockholm oferă și în acest an bursele KTH, menite să susțină tinerii cu o excelență academică înaltă și dornici să contribuie la dezvoltarea durabilă. Programul acoperă integral taxele de școlarizare pentru un program de masterat timp de unul sau doi ani academici.
Liceele din capitală ai căror elevi au obținut rezultate remarcabile pe parcursul anului
Ești student(ă) la București și îți este dor de lucrurile cu care te-ai obișnuit acasă? Dulciuri, mâncare tradițională sau chiar oameni cu care împărtășești aceleași viziuni, toate sunt și în capitala României. În acest articol îți prezentăm opt locuri din București unde, mai mult sau mai puțin, poți găsi Moldova. Сообщение Vinuri, bomboane și asociații studențești. Unde poți găsi Moldova la București появились сначала на #diez.
Profesorii din Chișinău ai căror elevi au obținut performanțe în anul de studii 2024/2025 au fost premiați la Gala excelenței în educație. Au fost oferite premii la cinci categorii, iar profesorii au primit și remunerări financiare în valore de 1.000 de lei. Iată cine sunt cadrele didactice premiate. Сообщение Cine sunt profesorii din Chișinău premiați la Gala excelenței în educație în anul 2025 появились сначала на #diez.
Bursele sociale pentru studenți vor continua să fie finanțate din fonduri europene, după ce autoritățile au anunțat o suplimentare de 60 de milioane de euro. Banii sunt alocați prin Fondul Social European Plus și vor fi folosiți în anul universitar 2025/2026. Сообщение Peste 40.000 de studenți din România vor primi burse sociale finanțate din bani europeni появились сначала на #diez.
Republica Moldova a achiziționat încă 23 de autobuze școlare, care au fost repartizate ieri mai multor instituții de învățământ din raioanele Briceni, Cahul, Călărași, Căușeni, Cimișlia, Dondușeni, Drochia, Fălești, Florești, Hâncești, Ialoveni, Soroca și Strășeni. Transportul va fi utilizat pentru deplasarea elevilor către școlile din localitățile învecinate, dar și pentru participarea acestora la activități extracurriculare, precum spectacole, excursii și alte evenimente educaționale. Сообщение Moldova a achiziționat încă 23 de autobuze școlare. Unde vor ajunge acestea появились сначала на #diez.
Concurs de algoritmică și programare pentru elevi și studenți: participă la „The Game of Code” # #diez
Ești pasionat(ă) de informatică și vrei să-ți testezi cunoștințele? Concursul „The Game of Code” revine cu ediția a IX-a, intitulată „The Battle of Winterfell”, și invită tinerii pasionați de programare să intre într-o competiție plină de provocări. Сообщение Concurs de algoritmică și programare pentru elevi și studenți: participă la „The Game of Code” появились сначала на #diez.
Runway este un indicator de supraviețuire financiară a start-upurilor. Acest termen arată cât timp mai poate funcționa un start-up cu banii pe care îi are, raportat la nivelul actual al cheltuielilor. Runway-ul este egal cu banii disponibili, împărțit la burn rate (adică cât cheltuie start-upul într-o lună). Сообщение Ce înseamnă runway și cum influențează durata de viață a start-upurilor появились сначала на #diez.
Cutremure, inundații și cicloane: ce-ar trebui să știi despre hazardurile naturale pentru proba de bac la geografie # #diez
De la un an la altul, geografia se află printre disciplinele cel mai des alese la bacalaureat. De exemplu, în 2025, din cei 16.018 candidați, 60 % au optat pentru această materie. Și în 2024 geografia a fost preferată de 60 % dintre absolvenți. Examenul la geografie cuprinde 15 itemi, iar pentru rezolvarea unuia dintre ei este necesar să cunoști informații despre hazarduri, modul lor de formare, consecințele și măsurile de prevenire. Toate aceste aspecte sunt prezentate în materialul de mai jos, însă, pentru început, este important să înțelegi ce înseamnă un hazard. Сообщение Cutremure, inundații și cicloane: ce-ar trebui să știi despre hazardurile naturale pentru proba de bac la geografie появились сначала на #diez.
Elevii din Chișinău care au obținut performanțe în anul de studii 2024/2025 au fost premiați la Gala excelenței în educație. Tinerii au obținut premii la trei categorii: „Olimpicii anului”, „Absolvenți de nota 10 ai treptei gimnaziale” și „Excelența în arte”. Fiecare premiant(ă) a obținut o diplomă de onoare, un trofeu și câte 1.000 de lei. Сообщение Cine sunt elevii din Chișinău premiați la Gala excelenței în educație în anul 2025 появились сначала на #diez.
Un machiaj frumos începe, paradoxal, cu un ten curat, sănătos și bine pregătit. Nu contează cât de scumpe sunt produsele de machiaj sau cât de pricepută e mâna care le aplică, dacă pielea nu este pregătită corespunzător cu peeling chimic și cremă de față hidratantă rezultatul final va fi departe de ceea ce ți-ai dorit. Porii încărcați, pielea uscată sau lipsa hidratării transformă chiar și cel mai rafinat fond de ten sau blush într-un un efect nedorit. Сообщение Cum pregătești tenul pentru a obține un machiaj perfect появились сначала на #diez.
Examen obligatoriu și cereri depuse personal: ce se schimbă în procesul de obținere a cetățeniei Republicii Moldova # #diez
În Republica Moldova, pe 24 decembrie, va intra în vigoare un nou cadru legal privind dobândirea cetățeniei. Documentul a fost elaborat în baza recomandărilor din două rapoarte de evaluare și este aliniat practicilor europene. În nota informativă a legii se menționează că cetățenia Republicii Moldova oferă acces la regimul liberalizat de vize cu Uniunea Europeană și, în contextul procesului de integrare europeană, poate deveni un pas spre obținerea statutului de cetățean al UE. Iată principalele modificări care vor fi aplicate deja din săptămâna următoare. Сообщение Examen obligatoriu și cereri depuse personal: ce se schimbă în procesul de obținere a cetățeniei Republicii Moldova появились сначала на #diez.
Agenția de Investiții lansează programul „BUY DIASPORA” – un nou mecanism de sprijin pentru antreprenorii moldoveni din diasporă # #diez
Antreprenorii moldoveni din diasporă au acum mai multe oportunități de a-și extinde afacerile și de a se conecta direct cu producătorii de acasă. Agenția de Investiții din Moldova lansează programul BUY DIASPORA, o inițiativă dedicată susținerii antreprenorilor moldoveni stabiliți peste hotare și consolidării legăturilor economice dintre diasporă și producătorii autohtoni. Implementat în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova și cu sprijinul financiar al Programului Multilateral pentru Migrație al ONU, Programul își propune să stimuleze exporturile, să crească vizibilitatea produselor moldovenești în străinătate și să promoveze Moldova ca destinație pentru investiții și turism. Сообщение Agenția de Investiții lansează programul „BUY DIASPORA” – un nou mecanism de sprijin pentru antreprenorii moldoveni din diasporă появились сначала на #diez.
Peste 3.000 de spectatori au trăit experiența rock-operei VOIEVOD la Chișinău, într-un proiect de succes realizat de Media Show Grup # #diez
Pe 14 decembrie, la Chișinău Arena, a avut loc rock-opera coregrafică VOIEVOD, care a adunat peste 3.000 de spectatori. Proiectul inovator, realizat de Media Show Grup cu sprijinul Ministerului Culturii al Republicii Moldova, s-a impus drept unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale anului. VOIEVOD reprezintă o declarație artistică îndrăzneață, care fuzionează rock-ul, muzică simfonică, folclorul și o coregrafie complexă. Сообщение Peste 3.000 de spectatori au trăit experiența rock-operei VOIEVOD la Chișinău, într-un proiect de succes realizat de Media Show Grup появились сначала на #diez.
Aeroportul Internațional Chișinău va trece printr-un proces de extindere, care presupune adăugarea a circa 5.000 de metri pătrați la suprafața existentă – o creștere de aproximativ 30 %. Investiția este estimată la 100-140 de milioane de lei și va fi realizată exclusiv din resursele financiare proprii ale aeroportului. Сообщение Aeroportul Internațional Chișinău urmează să fie extins cu 5.000 de metri pătrați появились сначала на #diez.
Cinci magazine din Chișinău de unde poți închiria costumul lui Moș Crăciun. Cât costă setul și ce include acesta # #diez
În perioada sărbătorilor de iarnă, cel mai îndrăgit și așteptat personaj este, fără îndoială, Moș Crăciun. Cum ar fi să intri și tu în rolul acestui personaj, chiar dacă doar cu ajutorul unui costum? Dacă vrei să-i creezi o atmosferă de sărbătoare copilului tău, să-ți surprinzi familia sau colegii, să știi că în Chișinău există mai multe magazine care te pot ajuta. Majoritatea dintre ele oferă în chirie costumul lui Moș Crăciun, cu toate accesoriile necesare, pentru una sau mai multe zile. În acest material îți spunem care sunt acestea, dar și cât va trebui să plătești pentru un asemenea serviciu. Сообщение Cinci magazine din Chișinău de unde poți închiria costumul lui Moș Crăciun. Cât costă setul și ce include acesta появились сначала на #diez.
(foto) „Nu sunt pe gustul moldovenilor.” Marcel Roșca, despre tradițiile culinare din Danemarca în perioada sărbătorilor de iarnă # #diez
Marcel Roșca locuiește în Danemarca de patru ani. În această perioadă, a reușit nu doar să descopere farmecul gastronomiei daneze, ci și să înțeleagă faptul că localnicii pun mare preț pe bucătăria lor. Potrivit tânărului, preparatele tradiționale se regăsesc atât la majoritatea evenimentelor formale și la cinele obișnuite, cât și în cantinele universităților. În acest material, Marcel ne-a povestit mai multe despre tradițiile culinare din a doua cea mai fericită țară din lume. Сообщение (foto) „Nu sunt pe gustul moldovenilor.” Marcel Roșca, despre tradițiile culinare din Danemarca în perioada sărbătorilor de iarnă появились сначала на #diez.
Cum arată viața unui sportiv calificat la Jocurile Olimpice? Iulian Luchin ne-a povestit cum îmbină antrenamentele cu trei facultăți # #diez
Medalie de aur la Jocurile Olimpice – acesta este visul lui Iulian Luchin, un tânăr biatlonist din Chișinău care, în februarie 2026, va reprezenta Republica Moldova la olimpiada de la Milano Cortina, în proba de schi fond. Cum a început să practice acest sport, ce îl motivează să meargă la antrenamente zi de zi, dar și cât de dificil îi este să studieze la trei facultăți concomitent, vă povestim în continuare. Сообщение Cum arată viața unui sportiv calificat la Jocurile Olimpice? Iulian Luchin ne-a povestit cum îmbină antrenamentele cu trei facultăți появились сначала на #diez.
Elevii din România vor avea posibilitatea să învețe limba rusă începând cu anul școlar 2026/2027, potrivit noilor planuri-cadru aprobate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Materia va fi opțională și se va adresa doar elevilor din colegiile naționale militare, unde va putea fi aleasă ca a treia limbă modernă. Limba rusă nu va fi obligatorie și va fi predată aproximativ o oră pe săptămână doar elevilor care optează pentru acest curs. #diez a analizat programa școlară românească, iar în continuare vă spunem ce vor studia mai exact la limba rusă elevii din România. Сообщение Elevii din România vor putea studia limba rusă la școală. Ce opere literare sunt în program появились сначала на #diez.
Jurnaliștii care au marcat anul 2025 prin investigații, reportaje, podcasturi și materiale vizuale de impact au fost premiați pe 18 decembrie, la cea de-a 31-a ediție a Galei Anuale a Clubului de Presă. Titlurile au fost oferite de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și Comitetul pentru Libertatea Presei, în urma evaluării a 87 de dosare înscrise în concurs. Сообщение Jurnaliștii anului 2025: cine sunt câștigătorii premiați la Gala Clubului de Presă появились сначала на #diez.
Statele Unite suspendă programul de loterie a vizelor, cunoscut drept Diversity Lottery (DV1). Anunțul a fost făcut de ministra securității interne a SUA, Kristi Noem, care a declarat că decizia vine după atacul armat produs în apropierea Universității Brown, din statul Rhode Island. Сообщение Programul Green Card Lottery, suspendat în SUA. Care este motivul появились сначала на #diez.
Ce mai fac satele din Moldova: între îmbătrânire, școli care se reorganizează și antreprenori care reconstruiesc comunități # #diez
De la începutul independenței, satele din Moldova s-au transformat. Acestea au ajuns să reprezinte tabloul unui declin demografic, migrări masive peste hotare și o infrastructură publică în care se investește tot mai puțin. În același timp, satul nu e doar despre plecări, ci și despre reveniri. Tot mai des, tinerii, adulții și vârstnicii revin la origini și deschid afaceri în localitățile lor. Astfel, creează oaze de viață în satele din Moldova. Timp de câteva săptămâni, am mentorat cinci jurnaliști și creatori de conținut locali, tocmai pentru a obține răspuns la întrebarea: „Ce mai fac satele din Moldova?”. Сообщение Ce mai fac satele din Moldova: între îmbătrânire, școli care se reorganizează și antreprenori care reconstruiesc comunități появились сначала на #diez.
Tinerii makeri au proiectat un telecomandat capabil să livreze obiecte. Cum s-a desfășurat ediția de iarnă a makeathon-ului # #diez
Tineri din Chișinău, Bălți, Ungheni și Cahul au participat weekendul trecut la un maraton de programare, fabricație și prototipare. În perioada 13-14 decembrie, în cele patru sedii regionale ale Clubului Tinerilor Makeri, s-a desfășurat Winter Makeathon Local 2025, un eveniment dedicat creativității tehnice și inovației aplicate. Сообщение Tinerii makeri au proiectat un telecomandat capabil să livreze obiecte. Cum s-a desfășurat ediția de iarnă a makeathon-ului появились сначала на #diez.
Am învățat să cos la mașina de cusut în atelierul unui liceu din Cazaclia. Cum poți să lansezi și tu o afacere socială în școala ta # #diez
Elevele Liceului Teoretic din satul Cazaclia, UTA Găgăuzia își petrec timpul liber la atelierul de croitorie din cadrul instituției. L-au fondat cu ajutorul profesoarei de limba și literatura română. Merg acolo după lecții și confecționează obiecte din denim pe care, ulterior, le vând doritorilor. Tinerele au reușit să pună pe roate o mică afacere grație proiectului de grant finanțat de UE, „Promovarea antreprenoriatului social al tinerilor și a abilităților practice de management în Ucraina, Moldova, Georgia și Armenia prin intermediul Întreprinderilor Sociale Studențești”, implementat de EcoVisio. Сообщение Am învățat să cos la mașina de cusut în atelierul unui liceu din Cazaclia. Cum poți să lansezi și tu o afacere socială în școala ta появились сначала на #diez.
Studenții moldoveni din 13 țări te ajută să-ți alegi facultatea potrivită la Passport to the Future. Când va avea loc evenimentul # #diez
Vrei să-ți continui studiile peste hotare, dar nu știi unde și ce facultate ți s-ar potrivi? Organizația Interact Chișinău te invită la cea de-a noua ediție a evenimentului Passport to the Future pentru o discuție cu tinerii moldoveni care deja își fac studiile peste hotare. Сообщение Studenții moldoveni din 13 țări te ajută să-ți alegi facultatea potrivită la Passport to the Future. Când va avea loc evenimentul появились сначала на #diez.
Burse pentru masterat la Universitatea Radboud din Țările de Jos. Tinerii moldoveni pot beneficia de reducerea taxei de studii # #diez
Universitatea Radboud din Țările de Jos lansează un program de burse pentru studenții internaționali care își doresc să urmeze un program de masterat în cadrul instituției de învățământ. Oportunitatea este destinată tinerilor motivați și cu o excelență academică înaltă. Beneficiarii bursei vor achita o taxă de școlarizare de 2.695 de euro, față de 18.000 de euro, cât costă studiile în mod normal. Сообщение Burse pentru masterat la Universitatea Radboud din Țările de Jos. Tinerii moldoveni pot beneficia de reducerea taxei de studii появились сначала на #diez.
La maib, transformarea digitală începe cu oamenii. Pe 9 decembrie, la maib park, a avut loc ediția specială Christmas maibank meetup, o întâlnire dedicată dialogului deschis cu utilizatorii aplicației maibank. Evenimentul a reconfirmat importanța implicării directe a clienților în dezvoltarea uneia dintre cele mai utilizate și apreciate aplicații bancare din Moldova. Сообщение Christmas maibank meetup: Cum a evoluat aplicația în 2025 și ce urmează în 2026 появились сначала на #diez.
România a ocupat locul 2 în topul celor mai puternice pașapoarte din lume. Pe ce poziție s-a clasat Moldova în clasamentul mondial # #diez
Malta are cel mai puternic pașaport din lume, iar cetățenii care dețin pașaportul acestui stat pot călători în 172 de țări fără viză. Cel puțin, acestea sunt datele celui mai nou index al pașapoartelor nomade pentru anul 2026. Cu un scor de 108 puncte, României îi revine locul 2 în clasament. Persoanele care au pașaportul statului vecin pot călători, de asemenea, în 172 de țări fără viză. Ce poziție ocupă Republica Moldova în topul celor mai puternice pașapoarte din lume îți spunem în acest material. Сообщение România a ocupat locul 2 în topul celor mai puternice pașapoarte din lume. Pe ce poziție s-a clasat Moldova în clasamentul mondial появились сначала на #diez.
Marea Britanie revine în programul european Erasmus+ din 2027. Tinerii vor avea acces la oportunități de studiu din Regatul Unit # #diez
Începând cu anul 2027, Marea Britania va reveni în cadrul programului european de schimb studențesc Erasmus+. Tinerii moldoveni, care dețin și cetățenia unui stat membru al UE, vor avea ocazia să studieze în Regatul Unit și să obțină acces la numeroase oportunități de formare în străinătate. Potrivit unui comunicat de presă emis de Guvernul Regatului Unit, acordul va spori posibilitățile de studiu pentru tinerii din toate mediile: cursanți, personalul din domeniul educației, tineretului și sportului. Сообщение Marea Britanie revine în programul european Erasmus+ din 2027. Tinerii vor avea acces la oportunități de studiu din Regatul Unit появились сначала на #diez.
Au început înscrierile pentru concursul „Mold SEF” 2026. Prezintă un proiect de cercetare din știință sau inginerie și câștigă premii # #diez
Ministerul Educației și Cercetării a dat start înregistrărilor pentru Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” 2026. Competiția este destinată elevilor din clasele VII – XII și urmează să se desfășoare în perioada 13-15 februarie 2026. Сообщение Au început înscrierile pentru concursul „Mold SEF” 2026. Prezintă un proiect de cercetare din știință sau inginerie și câștigă premii появились сначала на #diez.
Mai multe creșe publice vor fi deschise în localitățile din Moldova. Ce pot face primăriile pentru a accesa fonduri # #diez
În localitățile din Moldova vor fi deschise mai multe creșe publice. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, și ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei conferințe prin care au lansat a treia ediție a Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe”, ediția III, pentru perioada 2026-2027. Сообщение Mai multe creșe publice vor fi deschise în localitățile din Moldova. Ce pot face primăriile pentru a accesa fonduri появились сначала на #diez.
Peste 1.000 de jurnaliști din România, solidari cu Recorder. Cum poți susține și tu jurnaliștii de investigație din țara vecină # #diez
Peste 1.000 de jurnaliști, alături de reprezentanți ai societății civile din România, au semnat o scrisoare deschisă de susținere pentru redacția Recorder. Inițiativa vine după o serie de atacuri publice lansate la adresa jurnaliștilor, în urma publicării documentarului „Justiție capturată”, care analizează probleme din sistemul judiciar românesc. Documentarul prezintă modul în care dosare importante de corupție din România au ajuns să fie amânate până la prescriere. După apariția materialului Recorder a devenit ținta unor reacții dure venite inclusiv din partea unor instituții ale statului. Сообщение Peste 1.000 de jurnaliști din România, solidari cu Recorder. Cum poți susține și tu jurnaliștii de investigație din țara vecină появились сначала на #diez.
