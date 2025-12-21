Crăciun fără alcool: cinci băuturi pe care să le pregătești pentru masa de sărbătoare
#diez, 21 decembrie 2025 15:15
Când te gândești la masa de Crăciun sau la petrecerea de revelion, imaginea clasică include vin spumant, vin și poate alte băuturi alcoolice, care nu sunt cea mai bună idee dacă vrei să te trezești în forță a doua zi dimineața. Respectiv, pentru a avea energie de-a merge la patinoar a doua zi, îți recomandăm o listă de cocktailuri fără alcool și cum să le pregătești.
• • •
Acum o oră
15:15
Acum 2 ore
14:15
Nu toată lumea vrea să petreacă ore întregi în bucătărie pregătind cina de Crăciun sau de Anul Nou. Pentru asemenea situații, în decembrie restaurantele oferă un serviciu special: precomandă de preparate festive. Astfel, pe 25 sau 31 decembrie, puteți ridica din local sau primi direct la ușă salată Olivier, plăcinte sau sarmale, scrie ru.diez.md. Mai jos vă prezentăm meniurile de sărbătoare propuse de restaurantele din Chișinău și prețurile acestora.
Acum 4 ore
13:15
(video) „Observ activismul mai des în rândul adolescenților.” Vadim Vodaniuc, despre voluntariat și comunitatea romă # #diez
Vadim Vodaniuc, la ai săi 16 ani, se remarcă prin implicare activă în viața comunității. În calitate de voluntar la Centrul pentru Tinerii Romi, Vadim susține și dezvoltă proiecte menite să stimuleze participarea adolescenților în diverse activități sociale.
Acum 6 ore
11:15
Astăzi vom avea cea mai lungă noapte din acest an. Tot ce trebuie să știi despre solstițiul de iarnă 2025 # #diez
În acest an, solstițiul de iarnă va avea loc în seara zilei de 21 decembrie, la ora 17:03. Acest eveniment marchează începutul iernii astronomice, iar odată cu el, durata zilelor va începe să crească treptat până la solstițiul de vară din 21 iunie 2026.
10:15
Vrei să-ți continui studiile în Suedia? Tinerii moldoveni pot obține o bursă de masterat la Universitatea Tehnică Regală din Stockholm # #diez
Dacă vrei să studiezi peste hotare și să cunoști sistemul educațional din Suedia, atunci această oportunitate este pentru tine. Universitatea Tehnică Regală din Stockholm oferă și în acest an bursele KTH, menite să susțină tinerii cu o excelență academică înaltă și dornici să contribuie la dezvoltarea durabilă. Programul acoperă integral taxele de școlarizare pentru un program de masterat timp de unul sau doi ani academici.
Acum 24 ore
20:15
Liceele din capitală ai căror elevi au obținut rezultate remarcabile pe parcursul anului au fost premiate la Gala excelenței în educație. Totodată, au fost premiate și liceele care au avut cei mai mulți voluntari la activitățile realizate de Ministerul Educației și Cercetării. Iată care sunt liceele.
17:00
Ești student(ă) la București și îți este dor de lucrurile cu care te-ai obișnuit acasă? Dulciuri, mâncare tradițională sau chiar oameni cu care împărtășești aceleași viziuni, toate sunt și în capitala României. În acest articol îți prezentăm opt locuri din București unde, mai mult sau mai puțin, poți găsi Moldova.
16:00
Profesorii din Chișinău ai căror elevi au obținut performanțe în anul de studii 2024/2025 au fost premiați la Gala excelenței în educație. Au fost oferite premii la cinci categorii, iar profesorii au primit și remunerări financiare în valore de 1.000 de lei. Iată cine sunt cadrele didactice premiate.
Ieri
13:00
Bursele sociale pentru studenți vor continua să fie finanțate din fonduri europene, după ce autoritățile au anunțat o suplimentare de 60 de milioane de euro. Banii sunt alocați prin Fondul Social European Plus și vor fi folosiți în anul universitar 2025/2026.
12:00
Republica Moldova a achiziționat încă 23 de autobuze școlare, care au fost repartizate ieri mai multor instituții de învățământ din raioanele Briceni, Cahul, Călărași, Căușeni, Cimișlia, Dondușeni, Drochia, Fălești, Florești, Hâncești, Ialoveni, Soroca și Strășeni. Transportul va fi utilizat pentru deplasarea elevilor către școlile din localitățile învecinate, dar și pentru participarea acestora la activități extracurriculare, precum spectacole, excursii și alte evenimente educaționale.
12:00
Concurs de algoritmică și programare pentru elevi și studenți: participă la „The Game of Code” # #diez
Ești pasionat(ă) de informatică și vrei să-ți testezi cunoștințele? Concursul „The Game of Code" revine cu ediția a IX-a, intitulată „The Battle of Winterfell", și invită tinerii pasionați de programare să intre într-o competiție plină de provocări.
11:00
Runway este un indicator de supraviețuire financiară a start-upurilor. Acest termen arată cât timp mai poate funcționa un start-up cu banii pe care îi are, raportat la nivelul actual al cheltuielilor. Runway-ul este egal cu banii disponibili, împărțit la burn rate (adică cât cheltuie start-upul într-o lună).
10:00
Cutremure, inundații și cicloane: ce-ar trebui să știi despre hazardurile naturale pentru proba de bac la geografie # #diez
De la un an la altul, geografia se află printre disciplinele cel mai des alese la bacalaureat. De exemplu, în 2025, din cei 16.018 candidați, 60 % au optat pentru această materie. Și în 2024 geografia a fost preferată de 60 % dintre absolvenți. Examenul la geografie cuprinde 15 itemi, iar pentru rezolvarea unuia dintre ei este necesar să cunoști informații despre hazarduri, modul lor de formare, consecințele și măsurile de prevenire. Toate aceste aspecte sunt prezentate în materialul de mai jos, însă, pentru început, este important să înțelegi ce înseamnă un hazard.
19 decembrie 2025
17:45
Elevii din Chișinău care au obținut performanțe în anul de studii 2024/2025 au fost premiați la Gala excelenței în educație. Tinerii au obținut premii la trei categorii: „Olimpicii anului", „Absolvenți de nota 10 ai treptei gimnaziale" și „Excelența în arte". Fiecare premiant(ă) a obținut o diplomă de onoare, un trofeu și câte 1.000 de lei.
16:45
Un machiaj frumos începe, paradoxal, cu un ten curat, sănătos și bine pregătit. Nu contează cât de scumpe sunt produsele de machiaj sau cât de pricepută e mâna care le aplică, dacă pielea nu este pregătită corespunzător cu peeling chimic și cremă de față hidratantă rezultatul final va fi departe de ceea ce ți-ai dorit. Porii încărcați, pielea uscată sau lipsa hidratării transformă chiar și cel mai rafinat fond de ten sau blush într-un un efect nedorit.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:45
Examen obligatoriu și cereri depuse personal: ce se schimbă în procesul de obținere a cetățeniei Republicii Moldova # #diez
În Republica Moldova, pe 24 decembrie, va intra în vigoare un nou cadru legal privind dobândirea cetățeniei. Documentul a fost elaborat în baza recomandărilor din două rapoarte de evaluare și este aliniat practicilor europene. În nota informativă a legii se menționează că cetățenia Republicii Moldova oferă acces la regimul liberalizat de vize cu Uniunea Europeană și, în contextul procesului de integrare europeană, poate deveni un pas spre obținerea statutului de cetățean al UE. Iată principalele modificări care vor fi aplicate deja din săptămâna următoare.
14:45
Agenția de Investiții lansează programul „BUY DIASPORA” – un nou mecanism de sprijin pentru antreprenorii moldoveni din diasporă # #diez
Antreprenorii moldoveni din diasporă au acum mai multe oportunități de a-și extinde afacerile și de a se conecta direct cu producătorii de acasă. Agenția de Investiții din Moldova lansează programul BUY DIASPORA, o inițiativă dedicată susținerii antreprenorilor moldoveni stabiliți peste hotare și consolidării legăturilor economice dintre diasporă și producătorii autohtoni. Implementat în parteneriat cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) Moldova și cu sprijinul financiar al Programului Multilateral pentru Migrație al ONU, Programul își propune să stimuleze exporturile, să crească vizibilitatea produselor moldovenești în străinătate și să promoveze Moldova ca destinație pentru investiții și turism.
13:45
Peste 3.000 de spectatori au trăit experiența rock-operei VOIEVOD la Chișinău, într-un proiect de succes realizat de Media Show Grup # #diez
Pe 14 decembrie, la Chișinău Arena, a avut loc rock-opera coregrafică VOIEVOD, care a adunat peste 3.000 de spectatori. Proiectul inovator, realizat de Media Show Grup cu sprijinul Ministerului Culturii al Republicii Moldova, s-a impus drept unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale anului. VOIEVOD reprezintă o declarație artistică îndrăzneață, care fuzionează rock-ul, muzică simfonică, folclorul și o coregrafie complexă.
13:45
Aeroportul Internațional Chișinău va trece printr-un proces de extindere, care presupune adăugarea a circa 5.000 de metri pătrați la suprafața existentă – o creștere de aproximativ 30 %. Investiția este estimată la 100-140 de milioane de lei și va fi realizată exclusiv din resursele financiare proprii ale aeroportului.
12:45
Cinci magazine din Chișinău de unde poți închiria costumul lui Moș Crăciun. Cât costă setul și ce include acesta # #diez
În perioada sărbătorilor de iarnă, cel mai îndrăgit și așteptat personaj este, fără îndoială, Moș Crăciun. Cum ar fi să intri și tu în rolul acestui personaj, chiar dacă doar cu ajutorul unui costum? Dacă vrei să-i creezi o atmosferă de sărbătoare copilului tău, să-ți surprinzi familia sau colegii, să știi că în Chișinău există mai multe magazine care te pot ajuta. Majoritatea dintre ele oferă în chirie costumul lui Moș Crăciun, cu toate accesoriile necesare, pentru una sau mai multe zile. În acest material îți spunem care sunt acestea, dar și cât va trebui să plătești pentru un asemenea serviciu.
12:45
(foto) „Nu sunt pe gustul moldovenilor.” Marcel Roșca, despre tradițiile culinare din Danemarca în perioada sărbătorilor de iarnă # #diez
Marcel Roșca locuiește în Danemarca de patru ani. În această perioadă, a reușit nu doar să descopere farmecul gastronomiei daneze, ci și să înțeleagă faptul că localnicii pun mare preț pe bucătăria lor. Potrivit tânărului, preparatele tradiționale se regăsesc atât la majoritatea evenimentelor formale și la cinele obișnuite, cât și în cantinele universităților. În acest material, Marcel ne-a povestit mai multe despre tradițiile culinare din a doua cea mai fericită țară din lume.
11:45
Cum arată viața unui sportiv calificat la Jocurile Olimpice? Iulian Luchin ne-a povestit cum îmbină antrenamentele cu trei facultăți # #diez
Medalie de aur la Jocurile Olimpice – acesta este visul lui Iulian Luchin, un tânăr biatlonist din Chișinău care, în februarie 2026, va reprezenta Republica Moldova la olimpiada de la Milano Cortina, în proba de schi fond. Cum a început să practice acest sport, ce îl motivează să meargă la antrenamente zi de zi, dar și cât de dificil îi este să studieze la trei facultăți concomitent, vă povestim în continuare.
10:45
Elevii din România vor avea posibilitatea să învețe limba rusă începând cu anul școlar 2026/2027, potrivit noilor planuri-cadru aprobate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Materia va fi opțională și se va adresa doar elevilor din colegiile naționale militare, unde va putea fi aleasă ca a treia limbă modernă. Limba rusă nu va fi obligatorie și va fi predată aproximativ o oră pe săptămână doar elevilor care optează pentru acest curs. #diez a analizat programa școlară românească, iar în continuare vă spunem ce vor studia mai exact la limba rusă elevii din România.
10:45
Jurnaliștii care au marcat anul 2025 prin investigații, reportaje, podcasturi și materiale vizuale de impact au fost premiați pe 18 decembrie, la cea de-a 31-a ediție a Galei Anuale a Clubului de Presă. Titlurile au fost oferite de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și Comitetul pentru Libertatea Presei, în urma evaluării a 87 de dosare înscrise în concurs.
10:45
Statele Unite suspendă programul de loterie a vizelor, cunoscut drept Diversity Lottery (DV1). Anunțul a fost făcut de ministra securității interne a SUA, Kristi Noem, care a declarat că decizia vine după atacul armat produs în apropierea Universității Brown, din statul Rhode Island.
18 decembrie 2025
18:30
Ce mai fac satele din Moldova: între îmbătrânire, școli care se reorganizează și antreprenori care reconstruiesc comunități # #diez
De la începutul independenței, satele din Moldova s-au transformat. Acestea au ajuns să reprezinte tabloul unui declin demografic, migrări masive peste hotare și o infrastructură publică în care se investește tot mai puțin. În același timp, satul nu e doar despre plecări, ci și despre reveniri. Tot mai des, tinerii, adulții și vârstnicii revin la origini și deschid afaceri în localitățile lor. Astfel, creează oaze de viață în satele din Moldova. Timp de câteva săptămâni, am mentorat cinci jurnaliști și creatori de conținut locali, tocmai pentru a obține răspuns la întrebarea: „Ce
17:30
Tinerii makeri au proiectat un telecomandat capabil să livreze obiecte. Cum s-a desfășurat ediția de iarnă a makeathon-ului # #diez
Tineri din Chișinău, Bălți, Ungheni și Cahul au participat weekendul trecut la un maraton de programare, fabricație și prototipare. În perioada 13-14 decembrie, în cele patru sedii regionale ale Clubului Tinerilor Makeri, s-a desfășurat Winter Makeathon Local 2025, un eveniment dedicat creativității tehnice și inovației aplicate. Сообщение Tinerii makeri au proiectat un telecomandat capabil să livreze obiecte. Cum s-a desfășurat ediția de iarnă a makeathon-ului появились сначала на #diez.
17:30
Am învățat să cos la mașina de cusut în atelierul unui liceu din Cazaclia. Cum poți să lansezi și tu o afacere socială în școala ta # #diez
Elevele Liceului Teoretic din satul Cazaclia, UTA Găgăuzia își petrec timpul liber la atelierul de croitorie din cadrul instituției. L-au fondat cu ajutorul profesoarei de limba și literatura română. Merg acolo după lecții și confecționează obiecte din denim pe care, ulterior, le vând doritorilor. Tinerele au reușit să pună pe roate o mică afacere grație proiectului de grant finanțat de UE, „Promovarea antreprenoriatului social al tinerilor și a abilităților practice de management în Ucraina, Moldova, Georgia și Armenia prin intermediul Întreprinderilor Sociale Studențești”, implementat de EcoVisio. Сообщение Am învățat să cos la mașina de cusut în atelierul unui liceu din Cazaclia. Cum poți să lansezi și tu o afacere socială în școala ta появились сначала на #diez.
16:30
Studenții moldoveni din 13 țări te ajută să-ți alegi facultatea potrivită la Passport to the Future. Când va avea loc evenimentul # #diez
Vrei să-ți continui studiile peste hotare, dar nu știi unde și ce facultate ți s-ar potrivi? Organizația Interact Chișinău te invită la cea de-a noua ediție a evenimentului Passport to the Future pentru o discuție cu tinerii moldoveni care deja își fac studiile peste hotare. Сообщение Studenții moldoveni din 13 țări te ajută să-ți alegi facultatea potrivită la Passport to the Future. Când va avea loc evenimentul появились сначала на #diez.
14:30
Burse pentru masterat la Universitatea Radboud din Țările de Jos. Tinerii moldoveni pot beneficia de reducerea taxei de studii # #diez
Universitatea Radboud din Țările de Jos lansează un program de burse pentru studenții internaționali care își doresc să urmeze un program de masterat în cadrul instituției de învățământ. Oportunitatea este destinată tinerilor motivați și cu o excelență academică înaltă. Beneficiarii bursei vor achita o taxă de școlarizare de 2.695 de euro, față de 18.000 de euro, cât costă studiile în mod normal. Сообщение Burse pentru masterat la Universitatea Radboud din Țările de Jos. Tinerii moldoveni pot beneficia de reducerea taxei de studii появились сначала на #diez.
14:30
La maib, transformarea digitală începe cu oamenii. Pe 9 decembrie, la maib park, a avut loc ediția specială Christmas maibank meetup, o întâlnire dedicată dialogului deschis cu utilizatorii aplicației maibank. Evenimentul a reconfirmat importanța implicării directe a clienților în dezvoltarea uneia dintre cele mai utilizate și apreciate aplicații bancare din Moldova. Сообщение Christmas maibank meetup: Cum a evoluat aplicația în 2025 și ce urmează în 2026 появились сначала на #diez.
12:30
România a ocupat locul 2 în topul celor mai puternice pașapoarte din lume. Pe ce poziție s-a clasat Moldova în clasamentul mondial # #diez
Malta are cel mai puternic pașaport din lume, iar cetățenii care dețin pașaportul acestui stat pot călători în 172 de țări fără viză. Cel puțin, acestea sunt datele celui mai nou index al pașapoartelor nomade pentru anul 2026. Cu un scor de 108 puncte, României îi revine locul 2 în clasament. Persoanele care au pașaportul statului vecin pot călători, de asemenea, în 172 de țări fără viză. Ce poziție ocupă Republica Moldova în topul celor mai puternice pașapoarte din lume îți spunem în acest material. Сообщение România a ocupat locul 2 în topul celor mai puternice pașapoarte din lume. Pe ce poziție s-a clasat Moldova în clasamentul mondial появились сначала на #diez.
11:15
Marea Britanie revine în programul european Erasmus+ din 2027. Tinerii vor avea acces la oportunități de studiu din Regatul Unit # #diez
Începând cu anul 2027, Marea Britania va reveni în cadrul programului european de schimb studențesc Erasmus+. Tinerii moldoveni, care dețin și cetățenia unui stat membru al UE, vor avea ocazia să studieze în Regatul Unit și să obțină acces la numeroase oportunități de formare în străinătate. Potrivit unui comunicat de presă emis de Guvernul Regatului Unit, acordul va spori posibilitățile de studiu pentru tinerii din toate mediile: cursanți, personalul din domeniul educației, tineretului și sportului. Сообщение Marea Britanie revine în programul european Erasmus+ din 2027. Tinerii vor avea acces la oportunități de studiu din Regatul Unit появились сначала на #diez.
10:15
Au început înscrierile pentru concursul „Mold SEF” 2026. Prezintă un proiect de cercetare din știință sau inginerie și câștigă premii # #diez
Ministerul Educației și Cercetării a dat start înregistrărilor pentru Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” 2026. Competiția este destinată elevilor din clasele VII – XII și urmează să se desfășoare în perioada 13-15 februarie 2026. Сообщение Au început înscrierile pentru concursul „Mold SEF” 2026. Prezintă un proiect de cercetare din știință sau inginerie și câștigă premii появились сначала на #diez.
17 decembrie 2025
18:15
Mai multe creșe publice vor fi deschise în localitățile din Moldova. Ce pot face primăriile pentru a accesa fonduri # #diez
În localitățile din Moldova vor fi deschise mai multe creșe publice. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, și ministra muncii și protecției sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei conferințe prin care au lansat a treia ediție a Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe”, ediția III, pentru perioada 2026-2027. Сообщение Mai multe creșe publice vor fi deschise în localitățile din Moldova. Ce pot face primăriile pentru a accesa fonduri появились сначала на #diez.
18:15
Peste 1.000 de jurnaliști din România, solidari cu Recorder. Cum poți susține și tu jurnaliștii de investigație din țara vecină # #diez
Peste 1.000 de jurnaliști, alături de reprezentanți ai societății civile din România, au semnat o scrisoare deschisă de susținere pentru redacția Recorder. Inițiativa vine după o serie de atacuri publice lansate la adresa jurnaliștilor, în urma publicării documentarului „Justiție capturată”, care analizează probleme din sistemul judiciar românesc. Documentarul prezintă modul în care dosare importante de corupție din România au ajuns să fie amânate până la prescriere. După apariția materialului Recorder a devenit ținta unor reacții dure venite inclusiv din partea unor instituții ale statului. Сообщение Peste 1.000 de jurnaliști din România, solidari cu Recorder. Cum poți susține și tu jurnaliștii de investigație din țara vecină появились сначала на #diez.
17:15
CinemaHora 2025. Chișinău a devenit pentru a treia oară centrul dialogului cinematografic european # #diez
În perioada 13-14 decembrie, Chișinăul a găzduit cea de-a treia ediție a CinemaHora Forum, care a reunit reprezentanți ai instituțiilor europene de finanțare, experți în distribuție, directori de festivaluri, programatori, producători și cineaști din Europa. Dacă primele două ediții au fost orientate spre cooperare, coproducții și impactul filmului, ediția din acest an a fost dedicată unui subiect esențial în evoluția unei industrii cinematografice: distribuția, circulația și promovarea filmului. Сообщение CinemaHora 2025. Chișinău a devenit pentru a treia oară centrul dialogului cinematografic european появились сначала на #diez.
17:15
(foto) Artista Teodora Prodan debutează la Chișinău cu un „Altfel de Alfabet”. Unde poți vedea expoziția # #diez
Limbajul nu trebuie să fie privit doar luând în calcul regulile. Expoziția cu care a debutat Teodora Prodan la Buncăr pornește de la cartea de artist pe care a realizat-o în cadrul facultății. Aceasta devine un proiect vizual din colaje 3D despre proverbe, în care textul se îmbină cu un vocabular simbolic, iar limbajul este abordat și într-un fel nonconformist, prin umor și imaginație vizuală. Сообщение (foto) Artista Teodora Prodan debutează la Chișinău cu un „Altfel de Alfabet”. Unde poți vedea expoziția появились сначала на #diez.
17:15
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova s-a alăturat Campaniei naționale „16 zile de activism împotriva violenței de gen” cu sloganul unificator „Moldova fără violență”, organizând o serie de evenimente cu scopul de a sensibiliza comunitatea universitară și societatea cu privire la intensificarea cazurilor de violență, în special cea digitală. Acțiunile au fost realizate în perioada 25 noiembrie - 10 decembrie 2025 de reprezentanții Catedrei de medicină legală în colaborare cu Asociația Studenților și Medicilor Rezidenți din Moldova. Сообщение USMF a participat la campania națională „16 zile de activism împotriva violenței de gen” появились сначала на #diez.
16:15
Vrei să înțelegi mai bine cum funcționează finanțele în compania ta? Participă la un curs de director financiar # #diez
Mulți antreprenori din Republica Moldova conduc afaceri care funcționează, generează vânzări și cresc, dar iau decizii financiare fără o imagine completă asupra cifrelor. Profitul real, TVA-ul achitat, cash-flow-ul sau rapoartele anuale sunt adesea delegate complet către contabilitate, fără a fi înțelese la nivel de management. Сообщение Vrei să înțelegi mai bine cum funcționează finanțele în compania ta? Participă la un curs de director financiar появились сначала на #diez.
16:15
Statele UE ar putea primi fonduri pentru a asigura avort legal femeilor care nu au acces la această procedură în țările lor # #diez
Statele membre ale Uniunii Europene ar putea oferi servicii de avort sigur și legal femeilor care nu au acces la această procedură în țările lor, printr-un mecanism de solidaritate financiară voluntar, susținut din fonduri europene. Măsura este prevăzută într-o rezoluție adoptată miercuri, 17 decembrie 2025, de Parlamentul European. Сообщение Statele UE ar putea primi fonduri pentru a asigura avort legal femeilor care nu au acces la această procedură în țările lor появились сначала на #diez.
15:15
Lista celor 16 interpreți și interprete care vor concura în etapa finală națională a concursului Eurovision 2026 # #diez
16 interpreți și interprete urmează să concureze în finala națională a concursului Eurovision 2026, care se va desfășura pe 17 ianuarie la Chișinău Arena. Finaliștii au fost desemnați marți, 16 decembrie, în cadrul audițiilor live. În total, 33 de artiști din Republica Moldova au concurat pentru calificarea în finala competiției și pentru șansa de a reprezenta țara la Viena. Сообщение Lista celor 16 interpreți și interprete care vor concura în etapa finală națională a concursului Eurovision 2026 появились сначала на #diez.
14:00
Bucureștiul este orașul din Europa de Est unde start-upurile care folosesc inteligența artificială (AI) se dezvoltă cel mai bine, având cele mai bune condiții. Acest lucru reiese din clasamentul realizat de StartupBlink, o platformă care analizează ecosistemele de start-upuri din întreaga lume. Сообщение București este pe primul loc în Europa de Est pentru start-upuri AI появились сначала на #diez.
14:00
Serviciile și plățile digitale devin tot mai prezente în viața de zi cu zi a moldovenilor. De la cumpărăturile zilnice din magazine până la interacțiunea cu banca prin aplicația mobilă, care oferă acces la o gamă largă de servicii financiare. Conform studiului anual MasterIndex 2025 realizat de Mastercard, fiecare al doilea locuitor al țării a plătit deja pentru cumpărături cu smartphoneul, iar pentru 19 % acestea au devenit principala modalitate de plată. În plus, 41 % dintre respondenți au confirmat că au deschis și utilizează un card digital în aplicația mobilă a băncii, fără echivalentul său fizic. Сообщение Studiu Mastercard: Moldova avansează rapid spre plăți și servicii bancare digitale появились сначала на #diez.
14:00
În spiritul sărbătorilor de iarnă, maib anunță campania de Crăciun „Magia adevărată este în fiecare dintre noi”, un proiect de care își propune să unească generațiile și să readucă în atenția publicului relațiile calde și autentice, simple și pline de emoție. Campania urmărește să creeze o punte între generații și să reconecteze tinerii cu moștenirea culturală a Moldovei. În același timp, proiectul se adresează tuturor celor care caută în această perioadă a anului un sens mai profund, o emoție sinceră și o reamintire a faptului că sărbătorile capătă valoare prin oamenii care le trăiesc. Сообщение Maib lansează campania de Crăciun „Magia adevărată este în fiecare dintre noi” появились сначала на #diez.
13:00
Persoanele cu dizabilități vor putea călători mai simplu. A fost lansată o aplicație care să le ajute în procesul de planificare # #diez
Persoanele cu dizabilități și călătorii cu mobilitate redusă din Republica Moldova vor putea beneficia de deplasări mai sigure și mai independente prin Danova Next. Aceasta reprezintă o platformă digitală care centralizează informații despre accesibilitatea aeroporturilor, porturilor și transportului public din Regiunea Dunării. Сообщение Persoanele cu dizabilități vor putea călători mai simplu. A fost lansată o aplicație care să le ajute în procesul de planificare появились сначала на #diez.
12:00
Magazin de cosmetice coreene Myskin în Moldova: soluții premium pentru tenul uscat și afectat de frig, ideale pentru sezonul rece # #diez
Iarna este anotimpul în care pielea trece prin cele mai mari provocări. Temperaturile scăzute, vântul și aerul uscat din încăperi încălzite afectează bariera naturală a pielii, provocând deshidratare, o senzație de tensiune și pierderea luminozității. Pentru a menține un ten sănătos și echilibrat, este esențială o rutină de îngrijire adaptată sezonului rece. MySkin, un bine-cunoscut magazin de cosmetice coreene în Moldova, oferă soluții premium potrivite tuturor tipurilor de piele, dar în special pentru tenul uscat sau sensibil în această perioadă a anului. Сообщение Magazin de cosmetice coreene Myskin în Moldova: soluții premium pentru tenul uscat și afectat de frig, ideale pentru sezonul rece появились сначала на #diez.
12:00
Întreprinderile mici și mijlocii vor putea beneficia de granturi de 20.000 de euro pentru a dezvolta soluții de energie verde # #diez
Din ianuarie 2026, întreprinderile mici și mijlocii (IMM) vor putea să dezvolte soluții de energie regenerabilă, să-și reducă facturile la energie și să devină mai competitive prin cooperare în comunități de energie verde cu ajutorul Guvernului. Cabinetul de miniștri a aprobat Acordul de grant pentru implementarea proiectului „REC4SMEs – Sprijinirea IMM-urilor prin Comunități de Energie Regenerabilă pentru un viitor durabil”, susținut financiar de Uniunea Europeană. Сообщение Întreprinderile mici și mijlocii vor putea beneficia de granturi de 20.000 de euro pentru a dezvolta soluții de energie verde появились сначала на #diez.
11:00
Cum și de când ar putea fi taxate coletele comandate de pe platformele internaționale, inclusiv Temu # #diez
Autoritățile din Republica Moldova analizează introducerea unor taxe vamale și a TVA-ului pentru toate coletele provenite din afara țării, inclusiv cele comandate din China și cu valoare redusă. Informația a fost confirmată de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul emisiunii „La 360 de grade”. Măsura ar putea afecta direct cumpărăturile online de pe platforme precum AliExpress, Temu sau Shein. Сообщение Cum și de când ar putea fi taxate coletele comandate de pe platformele internaționale, inclusiv Temu появились сначала на #diez.
16 decembrie 2025
17:45
Câți elevi de clasa a IX-a vor beneficia de programul remedial de pregătire pentru examenele de absolvire din 2026 # #diez
Programul remedial pentru elevii de clasa a IX-a continuă și în acest an. Tinerii care vor avea nevoie de instruire suplimentară vor beneficia de ore la matematică. De asemenea, formatul se extinde și pentru elevii din școlile cu predare în limbile minorităților naționale, care vor beneficia de lecții suplimentare la limba și literatura română. Сообщение Câți elevi de clasa a IX-a vor beneficia de programul remedial de pregătire pentru examenele de absolvire din 2026 появились сначала на #diez.
