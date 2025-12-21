Crăciun fără alcool: cinci băuturi pe care să le pregătești pentru masa de sărbătoare

12:45

În perioada sărbătorilor de iarnă, cel mai îndrăgit și așteptat personaj este, fără îndoială, Moș Crăciun. Cum ar fi să intri și tu în rolul acestui personaj, chiar dacă doar cu ajutorul unui costum? Dacă vrei să-i creezi o atmosferă de sărbătoare copilului tău, să-ți surprinzi familia sau colegii, să știi că în Chișinău există mai multe magazine care te pot ajuta. Majoritatea dintre ele oferă în chirie costumul lui Moș Crăciun, cu toate accesoriile necesare, pentru una sau mai multe zile. În acest material îți spunem care sunt acestea, dar și cât va trebui să plătești pentru un asemenea serviciu. Сообщение Cinci magazine din Chișinău de unde poți închiria costumul lui Moș Crăciun. Cât costă setul și ce include acesta появились сначала на #diez.