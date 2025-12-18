Arsuri la stomac? Condimentul care ar putea calma refluxul
ZdGust, 18 decembrie 2025 15:40
Una dintre cele mai neplăcute senzații pe care aproape toți am experimentat-o cel puțin o dată, mai ales după mese copioase, este arsura sau aciditatea stomacală. Potrivit Mayo Clinic, aceasta se manifestă printr-o durere sau senzație de arsură în piept, chiar în spatele sternului, care se intensifică adesea noaptea, atunci când stăm întinși sau aplecați, [...]
Cel mai lung drum drept din Europa nu are nicio curbă pe zeci de kilometri. Drumul este obiectiv turistic # ZdGust
Cel mai lung drum drept din Europa a fost construit în urmă cu aproape două mii de ani. Pe drumul care leagă Roma de sudul Italiei există o porțiune fără nicio curbă pe zeci de kilometri. Tot traseul acoperă aproape 500 de kilometri având pe margine numeroase obiective turistice, scrie MediaFax. Europa găzduiește una dintre [...]
Generațiile Z și millennials apelează tot mai frecvent la inteligența artificială pentru a-și gestiona banii, atrași de rapiditatea răspunsurilor, controlul mai bun asupra finanțelor și costurile reduse. Totuși, mulți rămân precauți atunci când vine vorba de datele personale, scrie Reuters. La 27 de ani, Taki Wong, cofondator al unei firme de tehnologie din Ontario, folosește [...]
Dacă dimineața ești pe fugă, dar vrei un mic dejun sănătos și delicios, aceste clătite cu banane sunt soluția perfectă. Fără lactate și fără ouă, clătitele sunt ideale pentru persoanele care urmează o dietă vegană sau pentru cei care au intoleranță la lactoză. Banana pisată înlocuiește ouăle, adăugând o textură moale și un gust natural [...]
Cum să dormi mai bine: Obiceiuri susținute de știință care te pot ajuta să ai un somn odihnitor # ZdGust
Somnul de calitate devine tot mai greu de obținut într-o lume alertă, dominată de ecrane și solicitări constante. Experții în sănătate spun că îmbunătățirea somnului necesită rutine consecvente, un mediu favorabil și obiceiuri care ajută corpul să se relaxeze complet, potrivit India Today. Creează consecvență în rutina de somn Menținerea unui program regulat de somn este una [...]
În urma audițiilor live din 16 decembrie, organizate în cadrul Selecției Naționale Eurovision 2026, 16 artiști s-au calificat în finală, anunță televiziunea publică Moldova 1. Inițial, la concurs s-au înscris 37 de participanți, însă doar 34 au susținut prestații pe scenă, trei dintre aceștia renunțând la participare. Deși inițial era prevăzută calificarea a maximum 10 [...]
Sindromul Grinch. Explicația științifică de ce sărbătorile nu sunt fericite pentru toată lumea # ZdGust
78% dintre oameni sunt mai stresați de Crăciun. Psihologii explică de ce sărbătorile aduc anxietate, depresie și sentimentul obligației de a fi fericit, scrie MediaFax. Aparent, luminile sclipitoare, cadourile sub brad și masa de Crăciun aduc bucurie și dispoziție bună. Pentru mulți, însă, sărbătorile înseamnă stres, anxietate și tristețe. Psihologii vorbesc despre „Christmas Blues” – [...]
Deși în unele țări prețurile alimentelor sunt mai mici decât media Uniunii Europene, gospodăriile din aceste state alocă adesea o parte mai mare din buget pentru mâncare, transmite EuroNews. Alimentele reprezintă una dintre cele mai mari cheltuieli ale gospodăriilor din Europa, cu o medie de aproximativ 11,9% din totalul cheltuielilor la nivelul UE, ajungând până [...]
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat reținerea și interzicerea de la comercializare a unui lot de 495 kg de biscuiți de import, după ce controalele oficiale au indicat un conținut excesiv de acizi grași trans, substanțe dăunătoare sănătății. Potrivit ANSA, analizele de laborator au arătat un nivel de 24,18 g de acizi grași [...]
Acum 35 de ani, trei frați – Tudor, Pavel și Gheorghe Tanas – au pornit o afacere de familie într-un mic atelier din Chișinău, cu doar 18 angajați, cusând primele genți din stofă pentru intermediari străini, în special italieni. Astăzi, companiile TiTiTi&C și Il Ponte sunt nume recunoscute în industria europeană a articolelor din piele, [...]
Se apropie sărbătorile de iarnă și, ca în fiecare an, apare aceeași întrebare: ce surprize le punem celor dragi sub brad? În continuare vă propunem idei de cadouri, care combină creativitatea, emoția, dar și susținerea producătorilor și artiștilor locali. Jucării create în Republica Moldova By Silvia CroșetateCreează jucării croșetate pentru copii manual, la comandă. GUGA [...]
De la cuțitul bucătarului la cuțitul de pâine zimțat, de la cel care filetează peștele la cel care feliază carnea, sunt doar câteva dintre modelele pe care trebuie să le ai la îndemână pentru rețetele tale. Cuțitele sunt printre cele mai importante unelte care trebuie să fie în bucătărie, potrivit cookist.it. Bucătarii au, deseori, o [...]
Crește numărul infecțiilor respiratorii în R. Moldova: peste 2 300 de cazuri în ultima săptămână, majoritatea la copii # ZdGust
În perioada 8 – 14 decembrie curent, au fost înregistrate 2 357 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea la copii. Astfel, se contestă o creștere cu 8% față de săptămâna precedentă. Datele au fost făcute publice de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) marți, 16 decembrie, într-un comunicat. În [...]
În zilele de 17, 19 și 20 decembrie, Teatrul Național „Eugène Ionesco” vă invită la două spectacole de excepție. O zi din viața lui Helen de Helmut Peschina Regia: Sergiu CHIRIAC #monodramă 15+ „O zi din viața lui Helen” este o adaptare după piesa „Las’ că vezi tu!” a dramaturgului austriac Helmut Peschina. Spectacolul urmărește [...]
În perioada rece a anului, avem tendința să reducem consumul de apă. Senzația de sete poate slăbi pe măsură ce temperaturile scad, dar tot trebuie să rămânem hidratați. Aerul uscat de iarnă poate duce la o pierdere crescută de lichide, ceea ce ne poate face pielea ternă, nivelul de energie scăzut și digestia lentă. Consumul [...]
Cumpărăturile de sărbători nu mai sunt o simplă rutină, ci o adevărată probă de rezistență: rafturi pline, promoții la tot pasul, muzică festivă și tentații care ne împing să cheltuim mai mult decât ne-am propus. Nutriționista Tania Fântână oferă pentru G4Food câteva sfaturi practice de a cumpăra strict ce este necesar. Cum facem să ne [...]
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție turistică. Podul supraetajat care leagă cinci insule pare că „se înalță spre cer” # ZdGust
Cel mai lung pod feroviar și rutier din lume a devenit o atracție turistică. Este vorba despre un pod supraetajat din Japonia care leagă cinci insule și traversează o mare. Turiștii spun că podul este atât de mare încât pare că „se înalță spre cer”, scrie MediaFax. Podul Seto Ohashi este o structură supraetajată care [...]
În pregătirea pentru perioada în care mâncăm de obicei mult mai mult decât necesarul zilnic, o rețetă cu ovăz adaptată pentru Crăciun este numai bună. Este cremoasă, ușoară și cu o notă caldă de măr și scorțișoară. Poate fi utilizată pentru un mic dejun, dar și pentru o cină ușoară sau chiar ca și desert [...]
Crăciunul e perioada în care ne permitem să încetinim și să ne concentrăm pe lucruri pe care, de-a lungul anului, le facem mai rar: gătitul fără grabă și implicarea copiilor în acest proces. Cookist.it propune câteva idei potrivite în aceste zile. Implicarea copiilor în prepararea alimentelor favorizează degustarea, reduce reticența față de mâncăruri noi și [...]
„Focul caută întotdeauna punctul slab.” Sfaturile unui pompier pentru a sărbători în siguranță # ZdGust
În perioada sărbătorilor de iarnă multe locuințe sunt decorate cu ghirlande, luminițe și diferite instalații electrice care transformă casele într-un peisaj de poveste. În spatele acestei atmosfere se ascund însă și riscuri de incendiu, avertizează pompierul Dmitriy Polscin. Acesta oferă o serie de recomandări pentru prevenirea incidentelor provocate de instalațiile și decorațiunile electrice suprasolicitate. Într-un [...]
Când nu știi ce să gătești și cum ți-ai putea face viața mai ușoară ca să nu stai în fiecare zi în bucătărie, G4Food propune un meniu pentru întreaga săptămână. Mai jos aveți meniul pentru săptămâna 15 – 22 decembrie. E un meniu orientat mai mult pe preparate de post sau din cele ovo-lacto-vegetariene, cu legume, [...]
Cofetarul italian Giampaolo Grazioli, stabilit în Noua Zeelandă, a propus în 2013 o creație aparte în gelateria sa din Auckland: înghețata caldă de ciocolată și alune. Desertul este acoperit cu o crustă de ciocolată neagră temperată, încălzită timp de 40 de secunde la 150°C, păstrând miezul moale și cremos, dar oferind o experiență gustativă inedită, [...]
Coșmarurile pot fi tulburătoare, însă oamenii de știință spun că ele oferă indicii valoroase despre modul în care creierul procesează emoțiile, amintirile și stresul în timpul somnului, potrivit India Today. Corpul tău se odihnește atunci când dormi, însă creierul rămâne surprinzător de activ. Visele și coșmarurile sunt semne că mintea procesează amintiri, emoții și temeri. Aproape [...]
În zilele sau serile reci de iarnă, nimic nu încălzește sufletul mai bine decât un vin fiert aromat, pregătit cu grijă și ingrediente speciale. Amestecul perfect de mirodenii, citrice și o notă subtilă de dulceață face din această rețetă o alegere ideală pentru momentele petrecute alături de cei dragi sau pentru o seară liniștită, doar [...]
11 fructe bogate în fibre pentru sezonul rece. De ce kiwi are cel mai puternic efect asupra digestiei # ZdGust
Cei mai mulți europeni nu consumă cantitatea necesară de fibre pentru sănătatea digestiei, a sistemului cardiovascular și pentru controlul glicemiei, arată statisticile. Deși recomandările internaționale sunt de cel puțin 25 de grame de fibre pe zi, aportul mediu în multe state europene se situează între 17 și 20 de grame, transmite HotNews. Fibrele insuficiente nu afectează [...]
Unde trăiesc femeile cel mai mult pe glob? Un clasament global arată că femeile din unele țări trăiesc cu 10-15 ani mai mult decât în alte state, scrie MediaFax. Unde trăiesc femeile cel mai mult devine o întrebare fascinantă când analizăm diferențele uriașe de longevitate. Secretul nu ține de un singur factor, ci de o combinație [...]
A venit frigul și nu mai este mult până la prima zăpadă, iar oamenii ar trebui să știe că, potrivit healthline.com, alimentația îi poate ajuta să se încălzească, atunci când fac față cu greu temperaturilor scăzute. Temperatura corpului uman se autoreglează cu ajutorul hipotalamusului, o parte a creierului ce compară temperatura internă actuală, atunci când simțim că am [...]
Controlul umidității în locuință: topul plantelor care absorb umezeala și vă mențin casa uscată # ZdGust
Menținerea unui nivel optim de umiditate în interiorul casei este mai mult decât necesar. Excesul de umiditate poate favoriza apariția mucegaiului și a altor probleme de sănătate. Din fericire, există plante care absorb în mod natural umiditatea, ajutându-vă să mențineți un ambient uscat și confortabil. Plantele interacționează cu umiditatea prin două procese principale: transpirația și [...]
S-a întâmplat să cumperi prea multă pâine? Iată o idee de desert extrem de simplu și pe placul tuturor, cu care putem refolosi pâinea. O rețetă antirisipă dar foarte delicioasă, cu condiția porțiilor mici, pentru că este destul de calorică. Partea cea mai bun este că o putem transforma cu ușurință în brăduți pentru Crăciun. [...]
Puține lucruri îți pot ridica moralul precum o zi mai caldă, însorită, o gustare preferată, melodia favorită pornită întâmplător sau o cană de ciocolată caldă într-o zi rece. Iar pentru ca această mică plăcere să fie mereu perfectă, merită să eviți câteva greșeli, potrivit cookist.it. 1. Alegerea cacao sau ciocolată de calitate Cacaoa trebuie să [...]
Febra la copii este una dintre cele mai frecvente îngrijorări ale părinților. Potrivit Tatianei Mironov, doctoriță infecționistă, aceasta este un răspuns natural al organismului, apărând în aproximativ 90% dintre cazuri pe fondul infecțiilor virale, dar poate surveni și după vaccinare sau în cazul infecțiilor bacteriene. Specialista explică când sunt necesare măsuri urgente și cum poate [...]
Unele persoane experimentează trezitul cu câteva minute înainte de a suna alarma, fără a exista un factor extern care să determine acest lucru. Cercetătorii explică de ce se întâmplă asta, scrie MediaFax. Unele persoane experimentează trezitul cu câteva minute înainte ca alarma să sune. Nu se aude niciun sunet, nu există niciun indiciu extern, doar [...]
Dacă un sendviș cu pâine crocantă sau o porție de paste sunt sursă de neplăceri digestive, ar putea fi semnul unei intoleranțe la gluten. La fel, dacă un pahar cu lapte sau o tartină cu unt și cașcaval provoacă același tip de probleme, ar putea fi, în schimb, simptome legate de digestia necorespunzătoare a lactozei. [...]
De la postul Crăciunului și alimentația echilibrată la „postul digital”: „Renunțând la multe de prisos și nociv vieții noastre, avem doar de câștigat” # ZdGust
Postul, în tradiția creștină, este o perioadă de curățare a minții și sufletului, în care credincioșii renunță la anumite alimente, băuturi sau obiceiuri. Deși abținerea de la produsele animale rămâne esențială, preoții, psihologii și neurologii spun că un post adevărat înseamnă și liniștirea gândurilor, evitarea obiceiurilor care ne fac rău și chiar o pauză de [...]
Copiii rămași temporar fără ocrotire părintească sau cei rămași fără ocrotire părintească beneficiază de protecție specială din partea statului. Tutorele sau curatorul devine reprezentantul legal al copilului și are dreptul să ia decizii importante legate de sănătate, educație, administrarea banilor și alte aspecte ale vieții acestuia. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale (MMPS), responsabilitatea principală [...]
Compania „Teleradio-Moldova” a publicat lista pieselor calificate pentru etapa audițiilor live din cadrul Selecției Naționale Eurovision 2026. Printre concurenți se regăsește și Satoshi. Artistul s-a înscris la concurs cu piesa „Viva, Moldova”. Anunțul a fost făcut după încheierea perioadei de depunere a dosarelor, pe 7 decembrie, și după examinarea preliminară a materialelor trimise de artiști. Lista [...]
Modalitățile de a găti legumele congelate sunt diferite. Iarna, în special, sunt o soluție optimă de a echilibra dieta, pentru că la temperaturi foarte joase, acestea mențin o mare parte din calitățile produsului în stare proaspătă. În plus, legumele congelate sunt și o metodă de limitare a risipei, pentru că dintr-un pachet putem folosi doar [...]
Evoluția Medpark continuă: primul spital internațional din țară se extinde (prin lansarea Medpark City Clinic) și devine sistem medical # ZdGust
Medpark anunță lansarea lucrărilor la Medpark City Clinic – un pas strategic prin care spitalul se transformă într-un sistem medical modern și își consolidează angajamentul de a oferi pacienților din Republica Moldova acces la servicii medicale diversificate și conforme cu standarde internaționale. Medpark City Clinic este un hub medical de generație nouă și face parte [...]
Evitarea excesului de zahăr pentru cei mici: Sfaturi pentru părinți în perioada sărbătorilor # ZdGust
„Cu toții ne plângem de luna decembrie pentru că este plină de tentații. Nimeni nu spune să nu ne bucurăm de magia sărbătorilor, inclusiv la masă, dar între a savura moderat și a ajunge la spital din cauza excesului există un drum lung, pe care îl putem evita. În cazul copiilor, lucrurile sunt și mai [...]
Elevii din R. Moldova vor avea parte de o vacanță de iarnă de două săptămâni, perioadă care cuprinde atât sărbătorile de Crăciun, cât și cele dedicate Anului Nou. Totodată, sunt prevăzute și mai multe zile libere oficiale pentru toți cetățenii. Vacanța școlară începe pe 25 decembrie și se va încheia pe 8 ianuarie. În această [...]
Ce brad alegem de Crăciun? Natural, artificial sau creativ? EcoVisio explică avantajele și capcanele fiecărei opțiuni # ZdGust
În fiecare an, în ajunul sărbătorilor de iarnă, revine aceeași întrebare: ce fel de brad alegem? Unii optează pentru varianta considerată „eco” – bradul în ghiveci. Alții preferă tradiționalul brad natural tăiat sau aleg confortul unuia artificial. Iar unii creativi își construiesc propriul pom de Crăciun din materiale neconvenționale. Organizația EcoVisio explică ce presupune, de [...]
Sunt sandvișuri rapide și ușor de pregătit, care pot fi adaptate după gust. Dacă nu sunt servite imediat, lasă-le să se răcească, pune-le la congelator pentru o oră, apoi împachetează-le pentru a fi încălzite ulterior, ca mic dejun sau gustare, recomandă allrecipes.com. Rețeta este pentru 12 porții, dar dacă vei găti o singură porție sau două [...]
Decorarea bradului de Crăciun este unul dintre cele mai frumoase momente. Dacă sunteți în căutarea unui mod diferit de a-l împodobi, mai special în acest an, încercați să faceți decorațiuni comestibile, din produse alimentare pe care le puteți mânca, eventual, fie direct în Ajunul Crăciunului, fie pe parcursul lunii. De la biscuiți agățați, la ghirlande din [...]
(Video) Cobza a fost inclusă în patrimoniul UNESCO. În R. Moldova sunt doar doi meșteri care o mai confecționează # ZdGust
Cobza, împreună cu tehnicile, cunoștințele și muzica tradițională asociate acestui instrument, a fost inclusă în Lista reprezentativă a patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO, potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii. Decizia a fost adoptată în cadrul celei de-a 20-a sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfășurată la New Delhi. În R. Moldova, [...]
Există o anumită alchimie în ciocolată: aroma care o răspândește, textura catifelată și asocierea imediată cu plăcerea. Pentru adulți este o mică evadare dulce. Totuși, atunci când vine momentul să o introducem în alimentația celor mici, întrebările nu întârzie să apară: este sănătoasă? Când poate fi oferită? Și cât este prea mult? Publicația italiană cookist.it [...]
ASP eliberează un nou model de Adeverință pentru preschimbarea permiselor în Marea Britanie # ZdGust
Agenția Servicii Publice (ASP) a introdus un nou model al Adeverinței (Certificate of Entitlement), în limba engleză, solicitată de autoritățile britanice. Vechiul model al documentului a fost ajustat astfel încât să corespundă integral cerințelor părții britanice. Adeverința poate fi ridicată de la subdiviziunile teritoriale ale ASP sau de la Departamentul de înmatriculare și calificare a [...]
Un copil „ușor de gestionat“ – care evită conflictele, își împarte jucăriile și spune mereu „te rog“ și „mulțumesc“- poate părea visul oricărui părinte. Dar specialiștii atrag atenția: un comportament docil nu este întotdeauna un semn de echilibru, ci poate ascunde o problemă mai profundă și, anume, nevoia de a-i mulțumi pe ceilalți cu orice [...]
Postul, în tradiția creștină, este o perioadă de curățare a minții și sufletului, în care credincioșii renunță la anumite alimente, băuturi sau obiceiuri. Bazat exclusiv pe alimente de origine vegetală, această perioadă nu poate asigura o dietă variată pe termen lung, susține nutriționista Victoria Ursu. „O săptămână, două se mai poate, dar numai dacă alimentația [...]
