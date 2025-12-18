Arsuri la stomac? Condimentul care ar putea calma refluxul

14:50

Decorarea bradului de Crăciun este unul dintre cele mai frumoase momente. Dacă sunteți în căutarea unui mod diferit de a-l împodobi, mai special în acest an, încercați să faceți decorațiuni comestibile, din produse alimentare pe care le puteți mânca, eventual, fie direct în Ajunul Crăciunului, fie pe parcursul lunii. De la biscuiți agățați, la ghirlande din [...]