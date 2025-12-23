Ion Ceban a avut o întrevedere oficială cu Ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova
HotNews, 23 decembrie 2025 07:50
Primarul General, Ion Ceban, a avut o întrevedere oficială cu Ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Dong Zhihua, care a efectuat o vizită de curtoazie la Primăria Chișinău, în cadrul căreia au fost abordate subiecte de interes comun privind dezvoltarea cooperării bilaterale la nivel local. Potrivit edilului, discuțiile s-au axat pe consolidarea cooperării dintre […]
Acum 30 minute
07:50
Acum 2 ore
07:10
Horoscop 23 decembrie – O zi cu rezolvări. E agitație, ne-au rămas multe de făcut, dar ne și place situația, că vin sărbătorile și asta înseamnă fericire. CAPRICORN E multă treabă de făcut, dar o să fiți expeditivi, ca să vă rămână timp pentru diverse alte lucruri, mai ales dacă vreți să și plecați la […]
Acum 24 ore
17:00
Serghei Ivanov, Partidul Nostru: Trebuie să lucrăm pentru prevenirea situațiilor de executare silită a agricultorilor. Este nevoie de infuzie de capital! # HotNews
Deputatul Serghei Ivanov, președinte al Comisiei agricultură și industrie alimentară și membru al Partidului Nostru, a subliniat necesitatea unor măsuri proactive pentru a proteja fermierii de riscul insolvenței. „Noi trebuie să ne concentrăm pe prevenire, această lege este pentru cei deja aflați în insolvență, dar ce facem cu cei care riscă să ajungă în insolvență, […]
16:50
BREAKING NEWS: Victoria Furtună a sesizat Procuratura Generală în cazul judecătoarei Marina Rusu # HotNews
Partidul Politic „Moldova Mare" este „profund îngrijorat" de ceea ce califică drept discriminarea judecătorilor incomozi sistemului și a depus o sesizare la Procuratura Generală pe faptul presupusei hărțuiri a judecătoarei Marina Rusu. Declarațiile au fost făcute de președinta formațiunii, Victoria Furtună. Potrivit acesteia, președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sergiu Caraman, dar și conducerea Judecătoriei Chișinău, […]
15:50
Irina Vlah: Raportul misiunii ENEMO a devenit încă o lovitură împotriva fărădelegilor pe care autoritățile le-au numit „alegeri parlamentare” # HotNews
Partidul Republican „Inima Moldovei" salută raportul final al Misiunii de Observare Electorală ENEMO, „care confirmă ceea ce formaţiunea noastră a denunţat demult: scrutinul din 28 septembrie 2025 s-a desfăşurat într-un cadru legal cu deficienţe majore, care au permis excluderea abuzivă a unor concurenţi electorali din alegeri". Potrivit partidului politic, „Raportul ENEMO menţionează clar: Modificările recente […]
15:10
În perioada 24–31 decembrie, cu sprijinul lui Renato Usatîi, Cantina Socială din Bălți va oferi zilnic prânz pentru câte 300 de persoane # HotNews
Primăria municipiului Bălți organizează și în acest an activitatea Cantinei Sociale, destinată sprijinirii persoanelor aflate în dificultate, prin oferirea de mese calde în perioada sărbătorilor de iarnă. În intervalul 24–31 decembrie, activitatea Cantinei Sociale este susținută financiar de Renato Usatîi. Inițiativa este realizată în cadrul unei acțiuni caritabile desfășurate de mai mulți ani consecutiv. Cantina […]
15:10
Olesea Stamate: Faptul că s-a încercat ascunderea informației ne arată că suntem tratați drept proști # HotNews
Olesea Stamate constată că cei care trebuie să aibă grijă de securitatea noastră, trag focuri de armă pe coridoarele unui inspectorat, după o serbare „pe cinste", arată cât de slabi și vulnerabili suntem, ca țară. Potrivit Olesei Stamate, în noaptea dinspre 18 spre 19 decembrie, pe holurile Inspectoratului de Poliție Centru s-au tras focuri de […]
14:50
În cadrul Consiliului Audiovizualului, a fost creată o nouă direcție pentru serviciile media audiovizuale neliniare # HotNews
În ședința din 19 decembrie a.c., membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au votat modificarea organigramei autorității naționale de reglementare. Actualizarea majoră a structurii funcționale vizează crearea unei noi direcții de control, care va monitoriza activitatea furnizorilor de servicii media audiovizuale neliniare. Întrucât, prin amendamentele operate în această vară la Codul serviciilor media audiovizuale, obligațiile furnizorilor de […]
11:30
Cu referire la cazul produs în Inspectoratul de Poliție Centru din capitalǎ, de la 19 decembrie curent, precizǎm cǎ Inspectoratul General al Poliției s-a autosesizat imediat. Pentru a exclude oricare formă de acuzare și mușamalizare, imediat a fost sesizată Procuratura, care examinează cazul. În același timp, tot vineri, a fost dispusă și o anchetă de […]
Ieri
07:10
Horoscop 22 decembrie – SCORPION – voi aveți de încasat bani, vouchere, bonusul de sfârșit de an # HotNews
Horoscop 22 decembrie – o zi cu rezolvări. E agitație, dar cu bucurie, că vin sărbătorile și o să le facem surprize alor noștri, iar ei nouă. Asta e clar, ca să fim în spiritul Crăciunului, pentru început. CAPRICORN Sunt numeroase lucruri de făcut, atât la serviciu, cât și acasă, și o să vă bucurați […]
21 decembrie 2025
14:30
Nicuşor Dan anunţă referendum în justiţie în ianuarie cu întrebarea ”CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?” # HotNews
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat duminică, că va iniţia în ianuarie un referendum în rândul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: "CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar"?, anunță Nexta.ro "Voi iniţia în ianuarie, imediat după Sărbători, un referendum n cadrul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: CSM […]
14:20
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va efectua luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova # HotNews
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va întreprinde luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Agenda vizitei include întrevederi cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Solstiţiul de iarnă din emisfera nordică, la 21 decembrie, marchează începutul iernii astronomice, iar în această zi, cea mai „scurtă" din an, sunt cele mai puţine ore de lumină, respectiv cele mai multe ore de întuneric. Solstiţiile (când ziua este cea mai scurtă – sau cea mai lungă, în cazul solstiţiului de vară), ca şi […]
07:40
Șeful ANPC: Suntem bătaia de joc a importatorilor de citrice. Lămâile și portocalele sunt furaj animalier # HotNews
Șeful ANPC a transmis un mesaj extrem de dur, potrivit căruia România este bătaia de joc a importatorilor de citrice, în condițiile în care magazinele noastre sunt pline de lămâi și portocale care oriunde în lume ar fi furaj animalier. Paul Anghel, director general în Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă din cadrul Autorităţii Naţionale […]
07:00
Horoscop 21 decembrie – o zi cu de toate. O să facem niște drumuri ca să luăm diverse lucruri și ca să ne consultăm și cu niște oameni cu care urmează să ne vedem. CAPRICORN E momentul să vă dezmeticiți, că aveți multe de făcut și poate mai cereți un sfat, ca să nu luați […]
20 decembrie 2025
22:50
Dan Dungaciu: „Republica Moldova a fost la un pas de blackout. România a salvat Republica Moldova”, iar Grosu a reluat teza sovietică # HotNews
Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre relația României cu Republica Moldova, pornind de la un episod recent legat de criza energetică. România a evitat blackout-ul din Republica Moldova După bombardamentele rusești asupra infrastructurii energetice din zona Odesa, Republica Moldova a fost foarte aproape de o pană totală de curent. România a intervenit […]
20:50
Renato Usatîi a prezentat totalurile activității Partidului Nostru în anul 2025 și a stabilit prioritățile pentru anul viitor # HotNews
Partidul Nostru a organizat astăzi, la Palatul Republicii, o reuniune de totalizare a activității din anul 2025 și de stabilire a obiectivelor prioritare pentru 2026. La eveniment au participat peste 700 de membri și activiști ai formațiunii din întreaga țară, precum și din diaspora. Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a prezentat o sinteză a activității […]
16:40
Ion Ceban a prezentat raportul de activitate și proiectele realizate în primii 2 ani din cel de-al doilea mandat # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, a prezentat astăzi raportul de activitate și proiectele realizate de Primăria Chișinău în cele 18 suburbii ale capitalei împreună cu administrațiile publice locale, în primii 2 ani din cel de-al doilea mandat. Potrivit lui, în această perioadă, Primăria Chișinău a fost partener la peste 200 de proiecte de dezvoltare în suburbii, […]
16:30
În contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, atacurile recente tot mai intense asupra infrastructurii critice și de transport din sudul Ucrainei, inclusiv bombardarea podului de pe traseul Odesa–Reni, care traversează râul Nistru, au dus la deteriorarea și blocarea unor rute logistice esențiale. Drept urmare, o parte din fluxurile de transport de mărfuri, inclusiv […]
07:00
Horoscop 20 decembrie – Lună nouă, cu provocări. O să accelerăm ritmul ca să lichidăm restanțele, să ne pregătim la patru ace de sărbători, să nu ne lipsească nimic din ce ne-am propus. SĂGETĂTOR Se poate să vă fixați un obiectiv cu bătaie lungă și poate îl luați și în discuție cu cei apropiați, ca […]
19 decembrie 2025
19:00
Ion Ceban: Primăria Chișinău va rămâne un partener ferm al educației, susținând performanța și creând condiții mai bune pentru fiecare copil și pentru fiecare cadru didactic # HotNews
Astăzi a avut loc Gala Excelenței în Educație 2025, un eveniment dedicat celebrării muncii, ambiției și performanței educația municipiului Chișinău. Prezent la Gală, Primarul General, Ion Ceban a salutat elevii, cadrele didactice, precum și părinții, subliniind că Republica Moldova are talente remarcabile și numeroși elevi olimpici la toate disciplinele, recunoscuți pe plan național și internațional. […]
18:40
Ucrainenii sunt nerecunoscători Poloniei, îi reproşează Nawrocki lui Zelenski în prima lor întâlnire la Varşovia # HotNews
Președintele polonez Karol Nawrocki l-a criticat pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, spunând că ucrainenii nu au arătat suficientă recunoștință pentru sprijinul primit de la Varșovia după invazia Rusiei. Președintele naționalist polonez Karol Nawrocki i-a acuzat vineri pe ucraineni, în timpul unei vizite a omologului său ucrainean Volodimir Zelenski la Varșovia, de faptul că nu […]
17:10
Viktor Orban face un anunț șocant despre Ungaria: ”Nu are rost să fim în Uniunea Europeană” # HotNews
Dreptul de veto este "o putere validă şi utilă fără de care nu are rost să fim în Uniunea Europeană", a afirmat vineri, la Bruxelles, prim-ministrul Viktor Orban, transmite MTI. În cadrul unei conferinţe de presă după un summit al Uniunii Europene, Viktor Orban a declarat că există o legătură directă între suveranitatea naţională şi […]
17:00
Salariile profesorilor sunt ignorate de guvernare în bugetul 2026. Alexandr Berlinschii: Mesajul PAS către profesori este clar – „Bani nu sunt, dar voi țineți-vă”! # HotNews
Partidul de guvernare nu a prevăzut în bugetul pentru 2026 majorarea salariilor profesorilor. Acum, din nou, promit că „în următorii ani, salariul mediu al cadrelor didactice ar urma să se apropie de salariul mediu pe economie". În opinia deputatului Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru, aceste declarații nu înseamnă nimic altceva decât celebra expresie: „Bani nu sunt, […]
13:00
Lansare de excepție! „Endometrita Cronică și Infertilitatea”, semnată de Veaceslav Moșin – cartea care aduce claritate în diagnosticul reproductiv # HotNews
Cei peste 40 de ani de experiență – într-o carte! Profesorul Veaceslav Moșin a lansat nouă carte de specialitate „Endometria Cronică și Infertilitatea" Profesorul Veaceslav Moșin a lansat noua carte: „Este un ghid practic pentru rezidenți, medici tineri, dar și specialiștii care se ocupă de reproducere" Profesorul Veaceslav Moșin, expert și pionier al Fertilizării In Vitro, […]
12:00
Pe final de an, redacţia noastră a decis să o provoace pe politiciana Irina Vlah la un alt fel de interviu – nu despre activităţi politice curente, evenimente, declaraţii, dar despre impresii, concluzii, dorinţe. Dna Vlah, de când sunteţi în politica de nivel republican, aţi trecut prin mai multe experienţe dure. După aceasta, mai rămâne […]
07:10
Horoscop 19 decembrie – o zi cu reușite. Program încărcat, apar și neprevăzute, dar și noi o să fim pe fază să le ducem pe toate la bun sfârșit. SĂGETĂTOR Se rezolvă pe repede-nainte tot felul de lucruri, din cele care v-au ținut pe loc, și o să vă bucurați și de suport emoțional din […]
18 decembrie 2025
14:00
Sute de tractoare și 10.000 de fermieri din toate cele 27 țări ale UE blochează centrul Bruxelles-ului încă de azi dimineață, într-o acțiune de protest fără precedent. Este, poate, cel mai mare protest ale fermierilor europeni, din ultimii 30 de ani! Aceștia solicită ca ajutoarele PAC să nu fie reduse și, în plus, protestează față […]
14:00
Elena Grițco, deputatul Partidului Nostru, a făcut apel la deputați să sprijine cetățenii din Întovărășirile Pomicole în problema înregistrării domiciliului # HotNews
Elena Grițco, deputatul Partidului Nostru, a făcut apel către
12:40
BREAKING NEWS: Republica Moldova implicată în falsificarea de acte românești pentru oligarhi ruși # HotNews
Procurorii din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie au făcut joi 37 de percheziţii domiciliare, informează Digi24. Perchezițiile au fost efectuate în două cauze și au vizat modul de redobândire sau de acordare a cetăţeniei române pe baza unor înscrisuri oficiale, infracţiunile fiind de constituirea unui grup […] The post BREAKING NEWS: Republica Moldova implicată în falsificarea de acte românești pentru oligarhi ruși first appeared on HotNews.md.
08:00
115 milioane lei pentru infrastructură și servicii publice în orașul Drochia: Deputatul Serghei Ivanov, Partidul Nostru, a prezentat amendamentul la proiectul bugetului de stat # HotNews
Parlamentul va examina amendamentul la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026, prin care orașul Drochia urmează să primească aproximativ 115 milioane lei pentru modernizarea infrastructurii și dezvoltarea serviciilor publice. Un amendament în acest sens a fost depus de deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară. „Acest amendament urmărește să […] The post 115 milioane lei pentru infrastructură și servicii publice în orașul Drochia: Deputatul Serghei Ivanov, Partidul Nostru, a prezentat amendamentul la proiectul bugetului de stat first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 18 decembrie – Vești bune azi. Aflăm când luăm bani, când plecăm, cu cine, care e destinația, traseul și o să avem multă treabă. SĂGETĂTOR O să dați zor să vă achitați de obligațiile de serviciu ca să nu le oferiți ocazia șefilor să vă facă observații, mai des, dacă vă aflați pe lista […] The post Horoscop 18 decembrie – se anunță un proiect bănos pentru anul viitor first appeared on HotNews.md.
17 decembrie 2025
16:10
VIDEO | Ion Ceban acuză Partidul PAS de un proiect ascuns și standarde duble: Complex rezidențial pe 35 de hectare # HotNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat pe rețelele de socializare că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) aplică standarde duble în domeniul urbanismului. El a menționat că se creează un „zgomot informațional” în jurul unor proiecte din Capitală, în timp ce este ignorată o construcție de amploare din suburbii, aflate sub administrarea reprezentanților partidului de […] The post VIDEO | Ion Ceban acuză Partidul PAS de un proiect ascuns și standarde duble: Complex rezidențial pe 35 de hectare first appeared on HotNews.md.
15:30
Fracțiunea Partidului Nostru a depus în Parlament mai multe amendamente la proiectul bugetului 2026 pentru profesori, agricultori și dezvoltarea localităților # HotNews
Partidul Nostru a depus la Parlament o serie de amendamente la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, vizând creșterea salariilor în educație, susținerea agricultorilor, finanțarea proiectelor de dezvoltare a localităților. Toate sunt justificate, bine argumentate și respectă prioritățile sociale și economice ale țării și așteptările cetățenilor. Unul din amendamentele propuse de Fracțiunea Partidului […] The post Fracțiunea Partidului Nostru a depus în Parlament mai multe amendamente la proiectul bugetului 2026 pentru profesori, agricultori și dezvoltarea localităților first appeared on HotNews.md.
12:40
VIDEO | Irina Vlah: Noua reformă administrativ-teritorială trebuie să fie strict bazată pe voinţa cetăţenilor # HotNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că autoritățile au pus la cale o nouă reformă pe la spatele poporului — vor să redeseneze harta raioanelor și să comaseze satele, dar și că există o singură cale ca aceste schimbări să fie cu adevărat în interesul oamenilor – referendumul. „Autorităţile se pregătesc să implementeze […] The post VIDEO | Irina Vlah: Noua reformă administrativ-teritorială trebuie să fie strict bazată pe voinţa cetăţenilor first appeared on HotNews.md.
09:50
VIDEO | Ion Ceban: Ceea ce am auzit la o emisiune, din partea unui deputat PAS este mult mai grav – indiferența # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, președintele Mișcării Alternativa Națională (MAN), constată că un deputat PAS, la o emisiune de la Moldova 1, spune că testarea antidrog nu va ajuta copiii care, din diferite motive, decid să consume droguri. Ceea ce am auzit la emisiune este mult mai grav – indiferența. După ce, ani la rând, cei […] The post VIDEO | Ion Ceban: Ceea ce am auzit la o emisiune, din partea unui deputat PAS este mult mai grav – indiferența first appeared on HotNews.md.
09:10
Diplomați din Statele Unite ale Americii și România au adoptat marți, la București, o declarație comună prin care își reafirmă sprijinul pentru NATO și rolul Alianței în asigurarea securității tuturor statelor membre, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe al României. Documentul a fost adoptat la finalul celei de-a zecea sesiuni a Dialogului Strategic România–SUA, la […] The post Declarația comună SUA–România adoptată la București nu mai menționează Republica Moldova first appeared on HotNews.md.
08:50
Președintele PLDM, Vlad Filat, anunță că a depus o plângere penală pe numele lui Victor Bodiu. „Prin acest mesaj anunț public că am depus o plângere penală pe numele lui Victor Bodiu, fost președinte al Consiliului de Administrare al Băncii de Economii, pentru mărturii false depuse în instanță împotriva mea”, declară Vlad Filat. Această plângere […] The post BREAKING NEWS: Vlad Filat a depus o plângere penală pe numele lui Victor Bodiu first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 17 decembrie – o zi cu de toate. O să ne alimentăm cu energie ca să dăm gata toate treburile de pe ordinea de zi! E mult de lucru, contra cronometru. SĂGETĂTOR O să păstrați o stare de spirit bună, chiar dacă veți simți că vi se face o nedreptate și o să vedeți […] The post Horoscop 17 decembrie – Zodia care își va evalua sentimentele first appeared on HotNews.md.
16 decembrie 2025
20:10
DOC: Comisia de la Veneția avertizează că inițiativa PAS de lichidare a Procuraturii Anticorupție și PCCOCS nu este justificată și riscă să afecteze anchetele în curs # HotNews
Comisia de la Veneția și Direcția Generală Drepturile Omului și Statul de Drept a Consiliului Europei au emis un aviz comun privind proiectul de lege al majorității PAS referitor la crearea Procuraturii pentru Anticorupție și Combaterea Criminalității Organizate (PACCO), prin lichidarea Procuraturii Anticorupție și a Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Avizul […] The post DOC: Comisia de la Veneția avertizează că inițiativa PAS de lichidare a Procuraturii Anticorupție și PCCOCS nu este justificată și riscă să afecteze anchetele în curs first appeared on HotNews.md.
19:00
Judecătoarea Ana Panov, fostă șefă interimară a Curții de Apel Chișinău, a trecut reevaluarea în cadrul procesului de Vetting # HotNews
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu opt voturi „pro” și două „contra”, raportul de reevaluare întocmit de Comisia de evaluare externă (vetting) în privința judecătoarei Ana Panov, de la Curtea de Apel Centru. Procesul de reevaluare a fost inițiat după ce, în etapa precedentă, CSM a identificat anumite circumstanțe care urmau să fie […] The post Judecătoarea Ana Panov, fostă șefă interimară a Curții de Apel Chișinău, a trecut reevaluarea în cadrul procesului de Vetting first appeared on HotNews.md.
18:40
Denis Șova a prezentat detalii despre amendamentul Partidului Nostru pentru majorarea valorii de referință, în vederea creșterii salariilor profesorilor # HotNews
Denis Șova a anunțat în cadrul Consiliului Municipal Chișinău detalii din amendamentul propus de deputații Partidul Nostru la proiectul bugetului pentru 2026 privind creșterea valorii de referință, în vederea majorării salariilor angajaților din sistemul educațional. „Partidul Nostru propune ca valoarea de referință utilizată la calcularea salariilor de funcție să fie majorată de la 2500 la […] The post Denis Șova a prezentat detalii despre amendamentul Partidului Nostru pentru majorarea valorii de referință, în vederea creșterii salariilor profesorilor first appeared on HotNews.md.
14:10
Natalia Politov-Cangaș a declarat în fața instanței că Plahotniuc nu s-a implicat în activitatea Victoriabank, iar procurorii au presat-o să facă declarații împotriva acestuia # HotNews
Primul martor al apărării în dosarul Plahotniuc, fosta președintă a Victoriabank Natalia Politov-Cangaș, a răsturnat un șir de probe ale procurorilor în această cauză și a scos la iveală abateri comise, anterior, de acuzatori în raport cu aceasta. Contrar probatoriului procurorilor, Politov-Cangaș a precizat în fața instanței că nu a primit niciodată indicații de la […] The post Natalia Politov-Cangaș a declarat în fața instanței că Plahotniuc nu s-a implicat în activitatea Victoriabank, iar procurorii au presat-o să facă declarații împotriva acestuia first appeared on HotNews.md.
13:00
Irina Vlah vrea consolidarea societății: Autoritățile ne dezbină. Ajunge să trăim după scenariul lor! # HotNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican “Inima Moldovei”, afirmă că societatea moldovenească este acum mai divizată decât oricând, iar consolidarea trebuie făcută printr-un Mare Angajament Național, în care să se regăsească valorile care unesc oamenii. Ea a mai spus că, angajamentul dat ar trebui asumat de un Comitet Popular, constituit la inițiativa cetățenilor. “Alegerile au trecut, […] The post Irina Vlah vrea consolidarea societății: Autoritățile ne dezbină. Ajunge să trăim după scenariul lor! first appeared on HotNews.md.
09:00
FOTO | Eveniment aniversar. International Tobacco SRL a sărbătorit 20 de ani de activitate # HotNews
Un frumos eveniment a avut loc în weekend, fiind dedicat aniversării a 20-a a companiei International Tobacco SRL. Evenimentul a reunit companiile partenere ale International Tobacco, oameni de afaceri, reprezentanţi ai sectorului asociativ, ziarişti etc. Într-o atmosferă caldă, a fost făcut bilanţul celor 20 de ani de activitate, dar şi s-au accentuat perspectivele ce există. […] The post FOTO | Eveniment aniversar. International Tobacco SRL a sărbătorit 20 de ani de activitate first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 16 decembrie – evaluări azi. Să începem să facem un bilanț, să vedem cum stăm cu finanțele și cu resursele interioare, ca să ne ajungă până după sărbători și să nu fim pe minus. SĂGETĂTOR O să vă caute acel cineva care nu poate trăi fără voi, dacă și voi simțiți același lucru și […] The post Horoscop 16 decembrie – SCORPION – e o promisiune de bani first appeared on HotNews.md.
15 decembrie 2025
20:10
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat proceduri de verificare a averii și intereselor personale ale foștilor conducători ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), la scurt timp după demiterea acestora. Achizițiile de amploare realizate de generalul Vasile Popa, precum și proveniența mijloacelor financiare utilizate, urmează să fie examinate de ANI. La doar […] The post ANI va verifica integritatea lui Vasile Popa, fost șef la SPPS, soțul Zinaidei Popa first appeared on HotNews.md.
19:20
Ion Ceban: Chișinăul rămâne deschis cooperării, investițiilor și dezvoltării europene, iar rezultatele proiectelor se văd zi de zi în oraș # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, a participat la evenimentul dedicat proiectului NONA – guvernanță nouă pentru spații noi. Potrivit edilului, a fost un prilej important de reflecție și schimb de idei despre una dintre direcțiile esențiale de dezvoltare ale Chișinăului: un oraș mai verde, mai bine administrat și mai aproape de oameni. Primăria Capitalei implementează în […] The post Ion Ceban: Chișinăul rămâne deschis cooperării, investițiilor și dezvoltării europene, iar rezultatele proiectelor se văd zi de zi în oraș first appeared on HotNews.md.
19:20
O delegație a Curții Constituționale, condusă de Președintele Curții, Domnica Manole, a efectuat o vizită la Curtea Constituțională Federală a Germaniei # HotNews
În data de 15 decembrie 2025, o delegație a Curții Constituționale a Republicii Moldova, condusă de Președintele Curții, doamna Domnica Manole, a efectuat o vizită de studiu la Curtea Constituțională Federală a Germaniei, la Karlsruhe. Din delegație au făcut parte judecătorii constituționali și angajați ai instituției. Vizita a fost organizată cu sprijinul Consiliului Europei, în […] The post O delegație a Curții Constituționale, condusă de Președintele Curții, Domnica Manole, a efectuat o vizită la Curtea Constituțională Federală a Germaniei first appeared on HotNews.md.
19:10
Alexandr Berlinschii, la întâlnirea cu locuitorii din Cahul: Dreptul cetățenilor la servicii publice funcționale și protecție socială trebuie garantat! # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a avut o întâlnire cu locuitorii municipiului Cahul, unde a discutat problemele esențiale pentru comunitate: accesul la servicii publice de bază, educație, sănătate și ajutoare sociale. Oamenii și-au exprimat nemulțumirea față de sistemul de sănătate, inclusiv funcționarea Substației de Asistență Medicală Urgentă Cahul, precum și față de problemele cu apa […] The post Alexandr Berlinschii, la întâlnirea cu locuitorii din Cahul: Dreptul cetățenilor la servicii publice funcționale și protecție socială trebuie garantat! first appeared on HotNews.md.
