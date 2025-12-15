ANI va verifica integritatea lui Vasile Popa, fost șef la SPPS, soțul Zinaidei Popa

15:10

Fostul director adjunct al Centrului Național Anticorupție, Cristina Ciubotaru, regretă că, aparent, nu este asigurat un proces echitabil în cazul lui Vlad Plahotniuc. Juristul susține că, în asemenea condiții, fostul lider al PDM are puține șanse să fie achitat cu o justiției „ținută de gât de politic”. „Asta e părerea care îmi aparține, a unui […] The post VIDEO | Justiția este ținută de gât, iar în aceste condiții Vlad Plahotniuc are puține șanse să fie achitat, susține un fost director adjunct al CNA first appeared on HotNews.md.