Ion Ceban: Chișinăul rămâne deschis cooperării, investițiilor și dezvoltării europene, iar rezultatele proiectelor se văd zi de zi în oraș
HotNews, 15 decembrie 2025 19:20
Primarul General, Ion Ceban, a participat la evenimentul dedicat proiectului NONA – guvernanță nouă pentru spații noi. Potrivit edilului, a fost un prilej important de reflecție și schimb de idei despre una dintre direcțiile esențiale de dezvoltare ale Chișinăului: un oraș mai verde, mai bine administrat și mai aproape de oameni. Primăria Capitalei implementează în […] The post Ion Ceban: Chișinăul rămâne deschis cooperării, investițiilor și dezvoltării europene, iar rezultatele proiectelor se văd zi de zi în oraș first appeared on HotNews.md.
• • •
Alte ştiri de HotNews
Acum 30 minute
19:20
Ion Ceban: Chișinăul rămâne deschis cooperării, investițiilor și dezvoltării europene, iar rezultatele proiectelor se văd zi de zi în oraș # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, a participat la evenimentul dedicat proiectului NONA – guvernanță nouă pentru spații noi. Potrivit edilului, a fost un prilej important de reflecție și schimb de idei despre una dintre direcțiile esențiale de dezvoltare ale Chișinăului: un oraș mai verde, mai bine administrat și mai aproape de oameni. Primăria Capitalei implementează în […] The post Ion Ceban: Chișinăul rămâne deschis cooperării, investițiilor și dezvoltării europene, iar rezultatele proiectelor se văd zi de zi în oraș first appeared on HotNews.md.
19:20
O delegație a Curții Constituționale, condusă de Președintele Curții, Domnica Manole, a efectuat o vizită la Curtea Constituțională Federală a Germaniei # HotNews
În data de 15 decembrie 2025, o delegație a Curții Constituționale a Republicii Moldova, condusă de Președintele Curții, doamna Domnica Manole, a efectuat o vizită de studiu la Curtea Constituțională Federală a Germaniei, la Karlsruhe. Din delegație au făcut parte judecătorii constituționali și angajați ai instituției. Vizita a fost organizată cu sprijinul Consiliului Europei, în […] The post O delegație a Curții Constituționale, condusă de Președintele Curții, Domnica Manole, a efectuat o vizită la Curtea Constituțională Federală a Germaniei first appeared on HotNews.md.
Acum o oră
19:10
Alexandr Berlinschii, la întâlnirea cu locuitorii din Cahul: Dreptul cetățenilor la servicii publice funcționale și protecție socială trebuie garantat! # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a avut o întâlnire cu locuitorii municipiului Cahul, unde a discutat problemele esențiale pentru comunitate: accesul la servicii publice de bază, educație, sănătate și ajutoare sociale. Oamenii și-au exprimat nemulțumirea față de sistemul de sănătate, inclusiv funcționarea Substației de Asistență Medicală Urgentă Cahul, precum și față de problemele cu apa […] The post Alexandr Berlinschii, la întâlnirea cu locuitorii din Cahul: Dreptul cetățenilor la servicii publice funcționale și protecție socială trebuie garantat! first appeared on HotNews.md.
Acum 6 ore
14:30
Bălți a aprins lumina sărbătorilor! Pe bradul de Anul Nou, donat de Renato Usatîi, au fost aprinse luminițele și a fost deschis Târgul de Crăciun # HotNews
Duminică, municipiul Bălți a dat start sărbătorilor de iarnă prin ceremonia de deschidere a Târgului de Crăciun și aprinderea luminițelor pe bradul de Anul Nou, donat și în acest an de Renato Usatîi. Evenimentul a avut loc într-o atmosferă festivă, orașul fiind decorat în prealabil cu iluminat de sărbătoare și decorațiuni tematice. La eveniment s-au […] The post Bălți a aprins lumina sărbătorilor! Pe bradul de Anul Nou, donat de Renato Usatîi, au fost aprinse luminițele și a fost deschis Târgul de Crăciun first appeared on HotNews.md.
Acum 12 ore
08:50
Un adolescent a murit, după ce ar fi fost snopit în bătaie. Tragedia a avut loc ieri-seara, în jurul orei 18:40, în localitatea Brînzeni, din raionul Edineț, susțin sursele PulsMedia apropiate anchetei. Astfel, potrivit surselor, inițial s-ar fi comunicat că adolescentul, în vârstă de 16 ani, ar fi murit după ce ar fi căzut de […] The post Un adolescent a murit, după ce ar fi fost snopit în bătaie first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 15 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. O să ne gândim mai mult la cei pe care îi iubim, să-i facem fericiți, să nu le lipsească nimic din ce le-am putea oferi și o să trăim din plin aceste sărbători. SĂGETĂTOR Aveți inițiative cu care să dați […] The post Horoscop 15 decembrie – Zodia care va face un efort financiar first appeared on HotNews.md.
Ieri
15:10
Video | Irina Vlah, la Edineț: La Festivalul Covoarelor am întâlnit oameni autentici. Sunt impresionată! # HotNews
Irina Vlah a participat astăzi la Festivalul Covoarelor care are loc la Edineț, iar Festivalul covoarelor am atins tradiția noastră – autentică, vie și plină de căldura oamenilor noștri”, a spus Irina Vlah. “Edineț, vă mulțumesc pentru primirea caldă și pentru adevărata Moldovă pe care ați arătat-o! Festivalul covoarelor din Edineț a devenit o adevărată […] The post Video | Irina Vlah, la Edineț: La Festivalul Covoarelor am întâlnit oameni autentici. Sunt impresionată! first appeared on HotNews.md.
10:00
Miniştrii de finanţe ai Uniunii Europene au convenit vineri introducerea unei taxe vamale de 3 euro pentru coletele cu valoare redusă care ajung în blocul comunitar. Măsura este parte a eforturilor de a limita afluxul de produse ieftine din China, vândute prin platforme de comerţ electronic precum Shein şi Temu, potrivit Reuters. Taxa se va […] The post Uniunea Europeană introduce o taxă vamală de 3 euro pentru coletele ieftine din China first appeared on HotNews.md.
09:00
Horoscop 14 decembrie – O zi cu de toate. O să ne pliem pe cerințele celor din jur și o să ieșim la plimbare, la evenimente, ca să le acordăm tuturor atenția cuvenită. SĂGETĂTOR O să aveți parte de surprize plăcute, o să cheltuiți și bani și n-o să rămâneți acasă, decât dacă se anunță […] The post Horoscop 14 decembrie – Zodia care urmează să-și refacă mariajul first appeared on HotNews.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:00
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești înghețate # HotNews
Italia, Bulgaria și Malta s-au alăturat Belgiei în opoziția față de un plan care prevedea finanțarea Ucrainei din active rusești înghețate, schemă ce ar fi folosit aproximativ 210 miliarde de euro pentru crearea unei linii de credit destinată Kievului. Într-o declarație comună, văzută de jurnaliștii de la POLITICO, cele patru țări au afirmat că susțin […] The post Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești înghețate first appeared on HotNews.md.
10:50
Rusia acuză România și Polonia că ar fi ajutat la transportul componentelor unei ”bombe murdare” pentru Ucraina # HotNews
Şeful trupelor ruse de apărare radiologică, chimică şi biologică (NBC), Aleksei Rtişcev, a acuzat România şi Polonia că ar fi ajutat la transportul componentelor unei “bombe murdare” pentru Ucraina, relatează TASS. Rtişcev a susţinut că fostul şef al administraţiei preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, ar fi avut un rol special în acest proces. Iermak […] The post Rusia acuză România și Polonia că ar fi ajutat la transportul componentelor unei ”bombe murdare” pentru Ucraina first appeared on HotNews.md.
10:40
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, critică modul în care a fost votat bugetul de stat pentru 2026, adoptat în prima lectură de Parlament aproape de miezul nopții. Edilul acuză lipsa consultărilor publice și susține că actuala guvernare repetă practicile pe care le condamna anterior. „Votează noaptea ca hoții”, strigau cei care astăzi se află la guvernare […] The post VIDEO | Ion Ceban: Actuala guvernare repetă practicile pe care le condamna anterior first appeared on HotNews.md.
10:30
VIDEO | Sergiu Butuc, la conferința “Institutul Justiției Constituționale”: Dreptul de a alege și de a fi ales mi-a fost mie personal încălcat! # HotNews
Sergiu Butuc, politician, a participat la conferința organizată de ”Institutul Justiției Constituționale”, eveniment dedicat protecției constituțională a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. În discursul său, Butuc s-a referit la importanța fundamentala a dreptului de a alege și de a fi ales, nu doar ca simple drepturi politice, ci ca o garanție a suveranității poporului. […] The post VIDEO | Sergiu Butuc, la conferința “Institutul Justiției Constituționale”: Dreptul de a alege și de a fi ales mi-a fost mie personal încălcat! first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 13 decembrie – o zi destinsă. O să-mpăcăm pe toată lumea și o să ne respectăm și pe noi, ca să simțim că e sâmbătă și că ne oferim o recreație, că am muncit destul. SĂGETĂTOR E muncă multă în perioada asta, dar e o atmosferă destinsă și o să vă oferiți și vouă […] The post Horoscop 13 decembrie – se anunță proiecte mari pe plan profesional first appeared on HotNews.md.
12 decembrie 2025
18:50
Renato Usatîi propune soluții clare pentru diaspora: Centre regionale de consultanță, achitări în numerar până la 250 mii euro, ședere în Republica Moldova până la un an cu auto înmatriculat peste hotare # HotNews
Presedintele Fracțiunii Partidul Nostru Renato Usatîi a criticat, în plenul Parlamentului, abordarea fragmentară a politicilor dedicate diasporei, subliniind că unele inițiative, deși bine intenționate, nu rezolvă problemele reale ale moldovenilor aflați peste hotare. Usatîi a menționat că scutirea de taxe pentru câteva sute de persoane nu poate fi prezentată drept o soluție pentru întreaga diasporă. […] The post Renato Usatîi propune soluții clare pentru diaspora: Centre regionale de consultanță, achitări în numerar până la 250 mii euro, ședere în Republica Moldova până la un an cu auto înmatriculat peste hotare first appeared on HotNews.md.
16:00
VIDEO | Ion Ceban: Cred că testul antidrog ar trebui să-l treacă toate persoanele care dețin funcții importante în stat # HotNews
Președintele Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, Primarul general al municipiului Chisinau, a făcut un test antidrog rapid, iar rezultatul este negativ. “Cred că ar trebui să treacă acest test toate persoanele care dețin funcții importante în stat”, mai declarǎ Ion Ceban Așa teste nu se găsesc la noi în farmacii, eu cu greu l-am […] The post VIDEO | Ion Ceban: Cred că testul antidrog ar trebui să-l treacă toate persoanele care dețin funcții importante în stat first appeared on HotNews.md.
11:40
Renato Usatîi, despre bugetul pentru anul 2026: „Cum poate fi numit buget al investițiilor, dacă doar 3% merg spre investiții, iar 6%, la plata dobânzilor pentru credite?” # HotNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, s-a expus cu privire la proiectul bugetului de stat, prezentat în Parlament, declarând că acesta conține „lucruri ciudate” și foarte multe aspecte neclare. Potrivit lui Renato Usatîi, bugetul nu poate fi numit „al investițiilor” atâta timp cât doar 3% din cheltuieli sunt destinate investițiilor, în timp ce peste 6% merg […] The post Renato Usatîi, despre bugetul pentru anul 2026: „Cum poate fi numit buget al investițiilor, dacă doar 3% merg spre investiții, iar 6%, la plata dobânzilor pentru credite?” first appeared on HotNews.md.
09:40
Cazul a fost documentat de către polițiștii de frontieră în comun cu funcționarii vamali de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, urmare a verificărilor efectuate asupra pasagerilor de la ruta „Chișinău – Tel Aviv”. În cadrul efectuării controlului neintruziv cu raze X al bagajelor pasagerilor, într-o valiză au fost depistate 3 arme pneumatice, ce […] The post Arme pneumatice nedeclarate au fost depistate în bagajul unui străin la Aeroport first appeared on HotNews.md.
09:30
VIDEO | Ion CEBAN: PAS și-a majorat nejustificat bugetele mai multor instituţii ale administraţiei publice centrale # HotNews
Președintele Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban a abordat, în cadrul unei conferințe de presă susținute înainte de ședința Parlamentului, mai multe probleme sensibile legate de Proiectul Bugetului de Stat pentru anul 2026, aflat pe agenda Legislativului. Potrivit lui Ion Ceban, documentul bugetar propus de guvernarea PAS prevede majorări semnificative ale bugetelor unor instituții ale […] The post VIDEO | Ion CEBAN: PAS și-a majorat nejustificat bugetele mai multor instituţii ale administraţiei publice centrale first appeared on HotNews.md.
09:20
Încasările statului din impozitul pe veniturile obținute din chirii au ajuns la 85,8 milioane de lei # HotNews
Încasările statului din impozitul pe veniturile obținute din chirii au ajuns la 85,8 milioane de lei în perioada ianuarie–noiembrie 2025, în creștere cu 27,3% față de anul trecut, după identificarea a 1748 de persoane fizice care dau în locațiune bunuri imobile și efectuarea a 231 de controale fiscale. Încasările la impozitul pe venit de la […] The post Încasările statului din impozitul pe veniturile obținute din chirii au ajuns la 85,8 milioane de lei first appeared on HotNews.md.
09:00
Ursula von der Leyen ripostează. Mesajul transmis lui Trump: „Nu vă amestecați în democrația europeană” # HotNews
Donald Trump nu ar trebui să se amestece în democraţia europeană, a declarat joi Ursula von der Leyen, la câteva zile după ce preşedintele SUA a lansat un atac virulent la adresa Europei, scrie POLITICO. „Nu noi decidem cine va fi liderul unei ţări în ceea ce priveşte alegerile, ci poporul acelei ţări… Aceasta este […] The post Ursula von der Leyen ripostează. Mesajul transmis lui Trump: „Nu vă amestecați în democrația europeană” first appeared on HotNews.md.
08:30
Câștigătorul Eurovision 2024 a anunțat că dă înapoi trofeul. „Nu mai are ce căuta pe rafturile mele” # HotNews
Câștigătorul Concursului Eurovision 2024, Nemo, a anunțat că va „returna trofeul” după ce Israelului i s-a permis să participe la concursul de anul viitor. Cântărețul elvețian, în vârstă de 26 de ani, a câștigat concursul cu piesa „The Code”, devenind primul muzician care s-a declarat deschis non-binar care a câștigat concursul și al treilea câștigător […] The post Câștigătorul Eurovision 2024 a anunțat că dă înapoi trofeul. „Nu mai are ce căuta pe rafturile mele” first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 12 decembrie – o zi cu de toate. O să ne îngrijim de casă, de ai noștri, le împlinim dorințele și ne preocupăm să mai schimbăm un pic aerul și peisajul. SĂGETĂTOR Se poate să întâlniți lume multă la un eveniment, poate vă duceți după serviciu, și o să faceți noi prieteni și cunoștințe, […] The post Horoscop 12 decembrie – echilibru financiar și dorință de reinventare first appeared on HotNews.md.
11 decembrie 2025
13:50
Ministerul Afacerilor Interne din România a anunțat că doar în 2025 au fost dispuse 70 860 de anulări de domiciliu, ajungând la un total de 143 831 până la jumătatea lunii noiembrie. * doar în acest an au fost dispuse 70.860 de anulări de domiciliu, ajungându-se la un total de 143.831 astfel de situații până […] The post ULTIMA ORĂ: Mii de moldoveni sunt lăsați fără buletine românești la frontieră first appeared on HotNews.md.
13:40
Alexandr Berlinschii reiterează poziția Partidului Nostru: Pedepse drastice pentru traficul de droguri și arme! # HotNews
Poziția Partidului Nostru este fermă – comercializarea drogurilor trebuie sancționată cu minimum 15 ani de închisoare, iar organizarea traficului de droguri – cu închisoare pe viață. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, deputat din fracțiunea Partidului Nostru, la postul TVR Moldova. „Fără pedepse drastic înăsprite, acest fenomen nu poate fi stopat”, a subliniat deputatul. […] The post Alexandr Berlinschii reiterează poziția Partidului Nostru: Pedepse drastice pentru traficul de droguri și arme! first appeared on HotNews.md.
13:00
Cornel Ciurea: Adevărata miză a „internaţionalizării” cazului Partidului Republican „Inima Moldovei” # HotNews
Analistul politic Cornel Ciurea a constatat că, în ultima perioadă, am asistat la o avalanşă de demersuri ale Partidului Republican „Inima Moldovei” către diverse structuri internaţionale, dar şi către corpul diplomatic acreditat la Chişinău și, într-un editorial pe politics.md, a vorbit despre adevărata miză a „internaţionalizării” cazului Partidului Republican „Inima Moldovei”. El a notat că, […] The post Cornel Ciurea: Adevărata miză a „internaţionalizării” cazului Partidului Republican „Inima Moldovei” first appeared on HotNews.md.
10:00
Poliția japoneză a suspendat permisele auto a aproape 900 de persoane în primele nouă luni ale anului, după ce acestea au fost prinse circulând pe bicicletă sub influența alcoolului, potrivit BBC. Autoritățile au considerat că acești cicliști reprezintă un risc major și atunci când se află la volanul unei mașini, ceea ce a dus la aplicarea sancțiunilor. Creșterea numărului […] The post Japonia suspendă aproape 900 de permise auto pentru șoferi prinși băuți… pe bicicletă first appeared on HotNews.md.
09:40
Donald Trump spune că a discutat cu liderii europeni despre Ucraina în „termeni destul de duri” # HotNews
Preşedintele Donald Trump a declarat miercuri reporterilor de la Casa Albă că a discutat cu liderii europeni despre Ucraina în „termeni destul de duri”, în timpul unei convorbiri telefonice avute miercuri, relatează CNN. „Am discutat cu liderii Franţei, Germaniei şi Regatului Unit, toţi lideri foarte buni, prieteni foarte buni ai mei. Am discutat despre Ucraina […] The post Donald Trump spune că a discutat cu liderii europeni despre Ucraina în „termeni destul de duri” first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 11 decembrie – O zi cu sare și piper. O să ne asigurăm că facem tot ce depinde de noi ca să depășim momentele de mare încărcătură și să ajungem cu bine la destinație. SĂGETĂTOR Se vine cu oferte de lucru și o să fie și ceva tentant pe-acolo, de care să vă legați […] The post Horoscop 11 decembrie – Zodia care va recupera bani first appeared on HotNews.md.
10 decembrie 2025
16:20
INVESTIGAȚIE: Viață de lux și donații de milioane: parcursul lui Dumitru Baltă din instituțiile statului până la proprietăți greu de justificat # HotNews
Un funcționar public, Dumitru Baltă, care în câțiva ani a reușit să călătorească de la CNA, la INI, PA și Serviciul Vamal, dar și soția sa, Ecaterina, asistent judiciar la Curtea de Apel Centru, duc o viață de lux, cu mașini și locuințe de milioane, din salariile de funcționari și donații de la rude. Este […] The post INVESTIGAȚIE: Viață de lux și donații de milioane: parcursul lui Dumitru Baltă din instituțiile statului până la proprietăți greu de justificat first appeared on HotNews.md.
13:30
Denis Șova, Partidul Nostru: „Energia electrică ar putea costa 2 lei la prețurile actuale de achiziție a gazului” # HotNews
Energia electrică în Moldova ar putea costa mai puțin de 2 lei pe kilowatt. Însă, din cauza formării netransparente a tarifelor în țară și a adaosului exagerat la prețul gazului, populația este obligată să plătească exagerat mai mult. Această opinie a fost exprimată de consilierul Partidului Nostru în Consiliul Municipal Chișinău, membru al comisiei pentru […] The post Denis Șova, Partidul Nostru: „Energia electrică ar putea costa 2 lei la prețurile actuale de achiziție a gazului” first appeared on HotNews.md.
13:20
VIDEO | Irina Vlah, de Ziua Internaţională a Drepturilor Omului: Astăzi mai avem o şansă să schimbăm lucrurile. Mâine va fi prea târziu. Şi vom avea de pierdut cu toţii… # HotNews
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a adresat un mesaj dedicat Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, marcată anual la 10 decembrie. Potrivit Irinei Vlah, „la nivel global se atestă o tendinţă tot mai pronunţată de a restrânge drepturile fundamentale ale omului sub diferite pretexte, fie că e vorba de pretinsa protecţie a intereselor […] The post VIDEO | Irina Vlah, de Ziua Internaţională a Drepturilor Omului: Astăzi mai avem o şansă să schimbăm lucrurile. Mâine va fi prea târziu. Şi vom avea de pierdut cu toţii… first appeared on HotNews.md.
11:00
Ion Ceban, președintele Partidului MAN, primar general al municipiului Chișinău, anunță că va veni cu propunerea de a introduce testarea antidrog în școli. Am bătut alarma pentru prima dată acum o lună și am propus să unim eforturile pentru a soluționa problema care a devenit una stringent de periculoasă, în primul rând pentru viața copiilor […] The post VIDEO | Ion Ceban: Vom veni cu propunerea de a introduce testarea antidrog în școli first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 10 decembrie – provocări azi. Mobilizare interioară există și o să ne ajute, că o să întâlnim tot felul de piedici și e bine să avem soluțiile la purtător. SĂGETĂTOR Noutăți care să vă schimbe viața în bine și o să vă dați interesul să faceți lucruri de cea mai bună calitate, să străluciți […] The post Horoscop 10 decembrie – SĂGETĂTOR – noutăți care să vă schimbe viața în bine first appeared on HotNews.md.
06:40
Compania „Moldelectrica” a fost nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie în seara zilei de luni, 8 decembrie, a anunţat marţi ministrul energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, precizând că livrările se vor face la tarife mult mai mari. „Solicitarea ajutorului de avarie a fost determinată de dezechilibrul sistemului electroenergetic ca urmare a […] The post Republica Moldova a solicitat din nou României energie electrică de avarie first appeared on HotNews.md.
9 decembrie 2025
17:00
Comisia Europeană a lansat marți o investigație antitrust privind utilizarea de către Google a conținutului online pentru rezultatele căutării generate cu inteligența artificială (AI), precum și video-urile încărcate pe YouTube și folosite pentru a antrena modele AI, transmite Agerpres. Comisia Europeană a precizat că va evalua dacă Google încalcă reglementările blocului comunitar privind concurența, deoarece […] The post Google este investigat de Comisia Europeană first appeared on HotNews.md.
16:50
Într-un amplu interviu acordat publicației POLITICO, Donald Trump nu s-a ferit să ceară Ucrainei să organizeze alegeri prezidențiale, deși Constituția țării nu permite organizarea vreunui tip de scrutin în timpul legii marțiale. Întrebat dacă este momentul potrivit pentru ca Ucraina să organizeze scrutinul prezidențial, Trump a răspuns, fără ezitare, că da. Liderul de la Casa […] The post Donald Trump cere Ucrainei să organizeze alegeri prezidenţiale first appeared on HotNews.md.
16:00
VIDEO | Irina Vlah: Expoziția „Arta vorbește acolo unde vocea tace” m-a emoționat până în adâncul sufletului! # HotNews
Irina Vlah a participat astăzi, alături de prietenii săi de la Fundația „Plaiul Soarelui”, la inaugurarea expoziției de artă incluzivă dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor cu Nevoi Speciale – „Arta vorbește acolo unde vocea tace”, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. „Această expoziție m-a emoționat până în adâncul sufletului! Mi-a reamintit cât de mult […] The post VIDEO | Irina Vlah: Expoziția „Arta vorbește acolo unde vocea tace” m-a emoționat până în adâncul sufletului! first appeared on HotNews.md.
12:50
Un moldovean cercetat penal a trecut frontiera Republicii Moldova fără probleme, dar a fost depistat și reținut de partea română, la Albița # HotNews
Un bărbat cu cetățenie Republica Moldova, cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de act sexual cu un minor, a reușit să părăsească teritoriul Republicii Moldova fără a fi oprit la controlul de frontieră, fiind depistat abia la Punctul de Trecere a Frontierei Albița de polițiștii români. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 08 decembrie […] The post Un moldovean cercetat penal a trecut frontiera Republicii Moldova fără probleme, dar a fost depistat și reținut de partea română, la Albița first appeared on HotNews.md.
12:40
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite” # HotNews
Preşedintele SUA, Donald Trump, a criticat din nou aspru Europa luni, afirmând că aceasta merge în „direcţii greşite”, la numai câteva zile după publicarea de către Washington a noii strategii de securitate a Statelor Unite ale Americii, care ia în colimator mai multe probleme de pe continentul european, între care şi chestiunea migraţiei, potrivit DPA […] The post Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite” first appeared on HotNews.md.
12:00
VIDEO | Renato Usatîi: Partidul Nostru deja a înregistrat în Parlament 4 inițiative legislative promise cetățenilor # HotNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat la postul public de televiziune, că fracțiunea pe care o conduce a înregistrat în Parlament mai multe inițiative legislative menite să sprijine mediul de afaceri, tinerii și populația. Republicii Moldova. Printre proiecte se numără extinderea scutirii de TVA pentru agenții economici cu o cifră de afaceri de până […] The post VIDEO | Renato Usatîi: Partidul Nostru deja a înregistrat în Parlament 4 inițiative legislative promise cetățenilor first appeared on HotNews.md.
11:20
VIDEO | Ion Ceban: MAN solicită clarificări privind riscurile hibride și utilizarea fondurilor pentru reziliență # HotNews
Președintele Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, a solicitat astăzi instituțiilor statului să prezinte date concrete și rapoarte publice privind riscurile asociate „războiului hibrid”, măsurile întreprinse până acum și utilizarea fondurilor interne și externe alocate pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova. În cadrul unei conferințe de presă, Ceban a atras atenția că noțiunea de „război hibrid” este […] The post VIDEO | Ion Ceban: MAN solicită clarificări privind riscurile hibride și utilizarea fondurilor pentru reziliență first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 9 decembrie – o zi cu rezolvări. O să ne dăm osteneala să le dăm de capăt situațiilor complicate ca să lichidăm restanțele de orice fel, pe cât posibil. SĂGETĂTOR Vă reușesc demersurile care țin de legalizarea unor acte, primiți ok-ul pentru diverse proiecte, treceți în altă etapă la școală, și vor fi progrese. […] The post Horoscop 9 decembrie – zodia care își va face ordine în viață first appeared on HotNews.md.
8 decembrie 2025
15:10
VIDEO | Justiția este ținută de gât, iar în aceste condiții Vlad Plahotniuc are puține șanse să fie achitat, susține un fost director adjunct al CNA # HotNews
Fostul director adjunct al Centrului Național Anticorupție, Cristina Ciubotaru, regretă că, aparent, nu este asigurat un proces echitabil în cazul lui Vlad Plahotniuc. Juristul susține că, în asemenea condiții, fostul lider al PDM are puține șanse să fie achitat cu o justiției „ținută de gât de politic”. „Asta e părerea care îmi aparține, a unui […] The post VIDEO | Justiția este ținută de gât, iar în aceste condiții Vlad Plahotniuc are puține șanse să fie achitat, susține un fost director adjunct al CNA first appeared on HotNews.md.
14:00
Elbit Systems, cea mai mare companie de armament din Israel, este implicată într-un scandal uriaș de corupție. Ceea ce în luna mai era doar un comunicat laconic al parchetului federal care făcea referire la percheziții efectuate la domiciliul unui locuitor din Bredene în cadrul unei anchete pentru corupție și spălare de bani, desfășurată în colaborare […] The post ULTIMA ORĂ Acuzații de corupție la NATO first appeared on HotNews.md.
13:50
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a felicitat-o pe Liudmila Samusi cu prilejul împlinirii a 100 de ani # HotNews
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a felicitat-o pe bălțeanca Liudmila Samusi cu ocazia unei date deosebite din viața sa – împlinirea a 100 de ani – un eveniment care reprezintă o dovadă a tăriei de caracter, a înțelepciunii și a bogatei experiențe de viață a unei persoane care a trăit un secol întreg. „Parcursul ei […] The post Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a felicitat-o pe Liudmila Samusi cu prilejul împlinirii a 100 de ani first appeared on HotNews.md.
10:00
Salariul rămâne principala sursă de venit financiar al gospodăriilor din Republica Moldova, în timp ce distribuția veniturilor arată în continuare discrepanțe majore, potrivit Bancii Naționale a Moldovei care a radiografiat veniturile populației, pe baza unui sondaj realizat pe un eșantion de 1.029 de persoane din diferite categorii de vârstă, medii de trai, sexe și niveluri […] The post Un moldovean din trei supraviețuiește cu mai puțin de 5.000 de lei first appeared on HotNews.md.
09:34
O moldoveancă și-a însușit 25000 de euro sub pretextul unor investiții imobiliare în Dubai # HotNews
În anul 2014, moldoveanca O.B., deținând și cetățenie română, prin prezentarea unei fabule mincinoase de învestire a 25000 de euro într-o afacere imobiliară în Dubai, și-a însușit banii, cauzandu-i unui cetățean din Republica Moldova o daună în proporții deosebit de mari. De mai bine de 10 ani, păgubitul nu-și poate valorifica bani pierduți, chiar dacă […] The post O moldoveancă și-a însușit 25000 de euro sub pretextul unor investiții imobiliare în Dubai first appeared on HotNews.md.
07:10
După ce a fost amendată, rețeaua socială X a blocat contul publicitar al Comisiei Europene # HotNews
Comisia Europeană a pierdut accesul la panoul de control pentru cumpărarea şi urmărirea reclamelor pe X, platforma lui Elon Musk, după ce a amendat compania de social media cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea normelor UE privind transparenţa, relatează POLITICO. „Contul dvs. publicitar a fost închis”, a scris duminică dimineaţă pe platformă Nikita […] The post După ce a fost amendată, rețeaua socială X a blocat contul publicitar al Comisiei Europene first appeared on HotNews.md.
07:00
Preşedintele american Donald Trump i-a reproşat duminică seara omologului său ucrainean Volodimir Zelenski că „nu a citit propunerea” de pace privind Ucraina, prezentată în urmă cu trei săptămâni de Washington şi care face obiectul unor negocieri separate cu Moscova şi Kievul, relatează AFP. „Am discutat cu preşedintele (rus Vladimir) Putin, am discutat cu liderii ucraineni […] The post Donald Trump îl acuză pe Zelenski că „nu a citit propunerea” de pace pentru Ucraina first appeared on HotNews.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.