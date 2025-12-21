Horoscop 21 decembrie – zodia care va avea noroc în dragoste
HotNews, 21 decembrie 2025 07:00
Horoscop 21 decembrie – o zi cu de toate. O să facem niște drumuri ca să luăm diverse lucruri și ca să ne consultăm și cu niște oameni cu care urmează să ne vedem. CAPRICORN E momentul să vă dezmeticiți, că aveți multe de făcut și poate mai cereți un sfat, ca să nu luați […]
• • •
Acum 30 minute
07:00
Acum 12 ore
22:50
Dan Dungaciu: „Republica Moldova a fost la un pas de blackout. România a salvat Republica Moldova”, iar Grosu a reluat teza sovietică # HotNews
Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre relația României cu Republica Moldova, pornind de la un episod recent legat de criza energetică. România a evitat blackout-ul din Republica Moldova După bombardamentele rusești asupra infrastructurii energetice din zona Odesa, Republica Moldova a fost foarte aproape de o pană totală de curent. România a intervenit […]
20:50
Renato Usatîi a prezentat totalurile activității Partidului Nostru în anul 2025 și a stabilit prioritățile pentru anul viitor # HotNews
Partidul Nostru a organizat astăzi, la Palatul Republicii, o reuniune de totalizare a activității din anul 2025 și de stabilire a obiectivelor prioritare pentru 2026. La eveniment au participat peste 700 de membri și activiști ai formațiunii din întreaga țară, precum și din diaspora. Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a prezentat o sinteză a activității […]
Acum 24 ore
16:40
Ion Ceban a prezentat raportul de activitate și proiectele realizate în primii 2 ani din cel de-al doilea mandat # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, a prezentat astăzi raportul de activitate și proiectele realizate de Primăria Chișinău în cele 18 suburbii ale capitalei împreună cu administrațiile publice locale, în primii 2 ani din cel de-al doilea mandat. Potrivit lui, în această perioadă, Primăria Chișinău a fost partener la peste 200 de proiecte de dezvoltare în suburbii, […]
16:30
În contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, atacurile recente tot mai intense asupra infrastructurii critice și de transport din sudul Ucrainei, inclusiv bombardarea podului de pe traseul Odesa–Reni, care traversează râul Nistru, au dus la deteriorarea și blocarea unor rute logistice esențiale. Drept urmare, o parte din fluxurile de transport de mărfuri, inclusiv […]
Ieri
07:00
Horoscop 20 decembrie – Lună nouă, cu provocări. O să accelerăm ritmul ca să lichidăm restanțele, să ne pregătim la patru ace de sărbători, să nu ne lipsească nimic din ce ne-am propus. SĂGETĂTOR Se poate să vă fixați un obiectiv cu bătaie lungă și poate îl luați și în discuție cu cei apropiați, ca […]
19 decembrie 2025
19:00
Ion Ceban: Primăria Chișinău va rămâne un partener ferm al educației, susținând performanța și creând condiții mai bune pentru fiecare copil și pentru fiecare cadru didactic # HotNews
Astăzi a avut loc Gala Excelenței în Educație 2025, un eveniment dedicat celebrării muncii, ambiției și performanței educația municipiului Chișinău. Prezent la Gală, Primarul General, Ion Ceban a salutat elevii, cadrele didactice, precum și părinții, subliniind că Republica Moldova are talente remarcabile și numeroși elevi olimpici la toate disciplinele, recunoscuți pe plan național și internațional. […]
18:40
Ucrainenii sunt nerecunoscători Poloniei, îi reproşează Nawrocki lui Zelenski în prima lor întâlnire la Varşovia # HotNews
Președintele polonez Karol Nawrocki l-a criticat pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, spunând că ucrainenii nu au arătat suficientă recunoștință pentru sprijinul primit de la Varșovia după invazia Rusiei. Președintele naționalist polonez Karol Nawrocki i-a acuzat vineri pe ucraineni, în timpul unei vizite a omologului său ucrainean Volodimir Zelenski la Varșovia, de faptul că nu […]
17:10
Viktor Orban face un anunț șocant despre Ungaria: ”Nu are rost să fim în Uniunea Europeană” # HotNews
Dreptul de veto este "o putere validă şi utilă fără de care nu are rost să fim în Uniunea Europeană", a afirmat vineri, la Bruxelles, prim-ministrul Viktor Orban, transmite MTI. În cadrul unei conferinţe de presă după un summit al Uniunii Europene, Viktor Orban a declarat că există o legătură directă între suveranitatea naţională şi […]
17:00
Salariile profesorilor sunt ignorate de guvernare în bugetul 2026. Alexandr Berlinschii: Mesajul PAS către profesori este clar – „Bani nu sunt, dar voi țineți-vă”! # HotNews
Partidul de guvernare nu a prevăzut în bugetul pentru 2026 majorarea salariilor profesorilor. Acum, din nou, promit că „în următorii ani, salariul mediu al cadrelor didactice ar urma să se apropie de salariul mediu pe economie". În opinia deputatului Alexandr Berlinschii, Partidul Nostru, aceste declarații nu înseamnă nimic altceva decât celebra expresie: „Bani nu sunt, […]
13:00
Lansare de excepție! „Endometrita Cronică și Infertilitatea”, semnată de Veaceslav Moșin – cartea care aduce claritate în diagnosticul reproductiv # HotNews
Cei peste 40 de ani de experiență – într-o carte! Profesorul Veaceslav Moșin a lansat nouă carte de specialitate „Endometria Cronică și Infertilitatea" Profesorul Veaceslav Moșin a lansat noua carte: „Este un ghid practic pentru rezidenți, medici tineri, dar și specialiștii care se ocupă de reproducere" Profesorul Veaceslav Moșin, expert și pionier al Fertilizării In Vitro, […]
12:00
Pe final de an, redacţia noastră a decis să o provoace pe politiciana Irina Vlah la un alt fel de interviu – nu despre activităţi politice curente, evenimente, declaraţii, dar despre impresii, concluzii, dorinţe. Dna Vlah, de când sunteţi în politica de nivel republican, aţi trecut prin mai multe experienţe dure. După aceasta, mai rămâne […]
Mai mult de 2 zile în urmă
07:10
Horoscop 19 decembrie – o zi cu reușite. Program încărcat, apar și neprevăzute, dar și noi o să fim pe fază să le ducem pe toate la bun sfârșit. SĂGETĂTOR Se rezolvă pe repede-nainte tot felul de lucruri, din cele care v-au ținut pe loc, și o să vă bucurați și de suport emoțional din […]
18 decembrie 2025
14:00
Sute de tractoare și 10.000 de fermieri din toate cele 27 țări ale UE blochează centrul Bruxelles-ului încă de azi dimineață, într-o acțiune de protest fără precedent. Este, poate, cel mai mare protest ale fermierilor europeni, din ultimii 30 de ani! Aceștia solicită ca ajutoarele PAC să nu fie reduse și, în plus, protestează față […]
14:00
Elena Grițco, deputatul Partidului Nostru, a făcut apel la deputați să sprijine cetățenii din Întovărășirile Pomicole în problema înregistrării domiciliului # HotNews
Elena Grițco, deputatul Partidului Nostru, a făcut apel către toți colegii parlamentari să se implice mai activ în explicarea publică a procesului de amalgamare voluntară, pentru a sprijini cetățenii care locuiesc în Întovărășirile Pomicole să-și rezolve problema înregistrării domiciliului. Intervenția a avut loc în cadrul dezbaterilor pe marginea proiectului de lege pentru modificarea Codului Urbanismului […]
12:40
BREAKING NEWS: Republica Moldova implicată în falsificarea de acte românești pentru oligarhi ruși # HotNews
Procurorii din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie au făcut joi 37 de percheziţii domiciliare, informează Digi24. Perchezițiile au fost efectuate în două cauze și au vizat modul de redobândire sau de acordare a cetăţeniei române pe baza unor înscrisuri oficiale, infracţiunile fiind de constituirea unui grup […]
08:00
115 milioane lei pentru infrastructură și servicii publice în orașul Drochia: Deputatul Serghei Ivanov, Partidul Nostru, a prezentat amendamentul la proiectul bugetului de stat # HotNews
Parlamentul va examina amendamentul la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026, prin care orașul Drochia urmează să primească aproximativ 115 milioane lei pentru modernizarea infrastructurii și dezvoltarea serviciilor publice. Un amendament în acest sens a fost depus de deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară. „Acest amendament urmărește să […]
07:00
Horoscop 18 decembrie – Vești bune azi. Aflăm când luăm bani, când plecăm, cu cine, care e destinația, traseul și o să avem multă treabă. SĂGETĂTOR O să dați zor să vă achitați de obligațiile de serviciu ca să nu le oferiți ocazia șefilor să vă facă observații, mai des, dacă vă aflați pe lista […]
17 decembrie 2025
16:10
VIDEO | Ion Ceban acuză Partidul PAS de un proiect ascuns și standarde duble: Complex rezidențial pe 35 de hectare # HotNews
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat pe rețelele de socializare că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) aplică standarde duble în domeniul urbanismului. El a menționat că se creează un „zgomot informațional" în jurul unor proiecte din Capitală, în timp ce este ignorată o construcție de amploare din suburbii, aflate sub administrarea reprezentanților partidului de […]
15:30
Fracțiunea Partidului Nostru a depus în Parlament mai multe amendamente la proiectul bugetului 2026 pentru profesori, agricultori și dezvoltarea localităților # HotNews
Partidul Nostru a depus la Parlament o serie de amendamente la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, vizând creșterea salariilor în educație, susținerea agricultorilor, finanțarea proiectelor de dezvoltare a localităților. Toate sunt justificate, bine argumentate și respectă prioritățile sociale și economice ale țării și așteptările cetățenilor. Unul din amendamentele propuse de Fracțiunea Partidului […]
12:40
VIDEO | Irina Vlah: Noua reformă administrativ-teritorială trebuie să fie strict bazată pe voinţa cetăţenilor # HotNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei", spune că autoritățile au pus la cale o nouă reformă pe la spatele poporului — vor să redeseneze harta raioanelor și să comaseze satele, dar și că există o singură cale ca aceste schimbări să fie cu adevărat în interesul oamenilor – referendumul. „Autorităţile se pregătesc să implementeze […]
09:50
VIDEO | Ion Ceban: Ceea ce am auzit la o emisiune, din partea unui deputat PAS este mult mai grav – indiferența # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, președintele Mișcării Alternativa Națională (MAN), constată că un deputat PAS, la o emisiune de la Moldova 1, spune că testarea antidrog nu va ajuta copiii care, din diferite motive, decid să consume droguri. Ceea ce am auzit la emisiune este mult mai grav – indiferența. După ce, ani la rând, cei […]
09:10
Diplomați din Statele Unite ale Americii și România au adoptat marți, la București, o declarație comună prin care își reafirmă sprijinul pentru NATO și rolul Alianței în asigurarea securității tuturor statelor membre, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe al României. Documentul a fost adoptat la finalul celei de-a zecea sesiuni a Dialogului Strategic România–SUA, la […]
08:50
Președintele PLDM, Vlad Filat, anunță că a depus o plângere penală pe numele lui Victor Bodiu. „Prin acest mesaj anunț public că am depus o plângere penală pe numele lui Victor Bodiu, fost președinte al Consiliului de Administrare al Băncii de Economii, pentru mărturii false depuse în instanță împotriva mea", declară Vlad Filat. Această plângere […]
07:00
Horoscop 17 decembrie – o zi cu de toate. O să ne alimentăm cu energie ca să dăm gata toate treburile de pe ordinea de zi! E mult de lucru, contra cronometru. SĂGETĂTOR O să păstrați o stare de spirit bună, chiar dacă veți simți că vi se face o nedreptate și o să vedeți […]
16 decembrie 2025
20:10
DOC: Comisia de la Veneția avertizează că inițiativa PAS de lichidare a Procuraturii Anticorupție și PCCOCS nu este justificată și riscă să afecteze anchetele în curs # HotNews
Comisia de la Veneția și Direcția Generală Drepturile Omului și Statul de Drept a Consiliului Europei au emis un aviz comun privind proiectul de lege al majorității PAS referitor la crearea Procuraturii pentru Anticorupție și Combaterea Criminalității Organizate (PACCO), prin lichidarea Procuraturii Anticorupție și a Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Avizul […]
19:00
Judecătoarea Ana Panov, fostă șefă interimară a Curții de Apel Chișinău, a trecut reevaluarea în cadrul procesului de Vetting # HotNews
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, cu opt voturi „pro" și două „contra", raportul de reevaluare întocmit de Comisia de evaluare externă (vetting) în privința judecătoarei Ana Panov, de la Curtea de Apel Centru. Procesul de reevaluare a fost inițiat după ce, în etapa precedentă, CSM a identificat anumite circumstanțe care urmau să fie […]
18:40
Denis Șova a prezentat detalii despre amendamentul Partidului Nostru pentru majorarea valorii de referință, în vederea creșterii salariilor profesorilor # HotNews
Denis Șova a anunțat în cadrul Consiliului Municipal Chișinău detalii din amendamentul propus de deputații Partidul Nostru la proiectul bugetului pentru 2026 privind creșterea valorii de referință, în vederea majorării salariilor angajaților din sistemul educațional. „Partidul Nostru propune ca valoarea de referință utilizată la calcularea salariilor de funcție să fie majorată de la 2500 la […]
14:10
Natalia Politov-Cangaș a declarat în fața instanței că Plahotniuc nu s-a implicat în activitatea Victoriabank, iar procurorii au presat-o să facă declarații împotriva acestuia # HotNews
Primul martor al apărării în dosarul Plahotniuc, fosta președintă a Victoriabank Natalia Politov-Cangaș, a răsturnat un șir de probe ale procurorilor în această cauză și a scos la iveală abateri comise, anterior, de acuzatori în raport cu aceasta. Contrar probatoriului procurorilor, Politov-Cangaș a precizat în fața instanței că nu a primit niciodată indicații de la […] The post Natalia Politov-Cangaș a declarat în fața instanței că Plahotniuc nu s-a implicat în activitatea Victoriabank, iar procurorii au presat-o să facă declarații împotriva acestuia first appeared on HotNews.md.
13:00
Irina Vlah vrea consolidarea societății: Autoritățile ne dezbină. Ajunge să trăim după scenariul lor! # HotNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican “Inima Moldovei”, afirmă că societatea moldovenească este acum mai divizată decât oricând, iar consolidarea trebuie făcută printr-un Mare Angajament Național, în care să se regăsească valorile care unesc oamenii. Ea a mai spus că, angajamentul dat ar trebui asumat de un Comitet Popular, constituit la inițiativa cetățenilor. “Alegerile au trecut, […] The post Irina Vlah vrea consolidarea societății: Autoritățile ne dezbină. Ajunge să trăim după scenariul lor! first appeared on HotNews.md.
09:00
FOTO | Eveniment aniversar. International Tobacco SRL a sărbătorit 20 de ani de activitate # HotNews
Un frumos eveniment a avut loc în weekend, fiind dedicat aniversării a 20-a a companiei International Tobacco SRL. Evenimentul a reunit companiile partenere ale International Tobacco, oameni de afaceri, reprezentanţi ai sectorului asociativ, ziarişti etc. Într-o atmosferă caldă, a fost făcut bilanţul celor 20 de ani de activitate, dar şi s-au accentuat perspectivele ce există. […] The post FOTO | Eveniment aniversar. International Tobacco SRL a sărbătorit 20 de ani de activitate first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 16 decembrie – evaluări azi. Să începem să facem un bilanț, să vedem cum stăm cu finanțele și cu resursele interioare, ca să ne ajungă până după sărbători și să nu fim pe minus. SĂGETĂTOR O să vă caute acel cineva care nu poate trăi fără voi, dacă și voi simțiți același lucru și […] The post Horoscop 16 decembrie – SCORPION – e o promisiune de bani first appeared on HotNews.md.
15 decembrie 2025
20:10
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat proceduri de verificare a averii și intereselor personale ale foștilor conducători ai Serviciului de Protecție și Pază de Stat (SPPS), la scurt timp după demiterea acestora. Achizițiile de amploare realizate de generalul Vasile Popa, precum și proveniența mijloacelor financiare utilizate, urmează să fie examinate de ANI. La doar […] The post ANI va verifica integritatea lui Vasile Popa, fost șef la SPPS, soțul Zinaidei Popa first appeared on HotNews.md.
19:20
Ion Ceban: Chișinăul rămâne deschis cooperării, investițiilor și dezvoltării europene, iar rezultatele proiectelor se văd zi de zi în oraș # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, a participat la evenimentul dedicat proiectului NONA – guvernanță nouă pentru spații noi. Potrivit edilului, a fost un prilej important de reflecție și schimb de idei despre una dintre direcțiile esențiale de dezvoltare ale Chișinăului: un oraș mai verde, mai bine administrat și mai aproape de oameni. Primăria Capitalei implementează în […] The post Ion Ceban: Chișinăul rămâne deschis cooperării, investițiilor și dezvoltării europene, iar rezultatele proiectelor se văd zi de zi în oraș first appeared on HotNews.md.
19:20
O delegație a Curții Constituționale, condusă de Președintele Curții, Domnica Manole, a efectuat o vizită la Curtea Constituțională Federală a Germaniei # HotNews
În data de 15 decembrie 2025, o delegație a Curții Constituționale a Republicii Moldova, condusă de Președintele Curții, doamna Domnica Manole, a efectuat o vizită de studiu la Curtea Constituțională Federală a Germaniei, la Karlsruhe. Din delegație au făcut parte judecătorii constituționali și angajați ai instituției. Vizita a fost organizată cu sprijinul Consiliului Europei, în […] The post O delegație a Curții Constituționale, condusă de Președintele Curții, Domnica Manole, a efectuat o vizită la Curtea Constituțională Federală a Germaniei first appeared on HotNews.md.
19:10
Alexandr Berlinschii, la întâlnirea cu locuitorii din Cahul: Dreptul cetățenilor la servicii publice funcționale și protecție socială trebuie garantat! # HotNews
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a avut o întâlnire cu locuitorii municipiului Cahul, unde a discutat problemele esențiale pentru comunitate: accesul la servicii publice de bază, educație, sănătate și ajutoare sociale. Oamenii și-au exprimat nemulțumirea față de sistemul de sănătate, inclusiv funcționarea Substației de Asistență Medicală Urgentă Cahul, precum și față de problemele cu apa […] The post Alexandr Berlinschii, la întâlnirea cu locuitorii din Cahul: Dreptul cetățenilor la servicii publice funcționale și protecție socială trebuie garantat! first appeared on HotNews.md.
14:30
Bălți a aprins lumina sărbătorilor! Pe bradul de Anul Nou, donat de Renato Usatîi, au fost aprinse luminițele și a fost deschis Târgul de Crăciun # HotNews
Duminică, municipiul Bălți a dat start sărbătorilor de iarnă prin ceremonia de deschidere a Târgului de Crăciun și aprinderea luminițelor pe bradul de Anul Nou, donat și în acest an de Renato Usatîi. Evenimentul a avut loc într-o atmosferă festivă, orașul fiind decorat în prealabil cu iluminat de sărbătoare și decorațiuni tematice. La eveniment s-au […] The post Bălți a aprins lumina sărbătorilor! Pe bradul de Anul Nou, donat de Renato Usatîi, au fost aprinse luminițele și a fost deschis Târgul de Crăciun first appeared on HotNews.md.
08:50
Un adolescent a murit, după ce ar fi fost snopit în bătaie. Tragedia a avut loc ieri-seara, în jurul orei 18:40, în localitatea Brînzeni, din raionul Edineț, susțin sursele PulsMedia apropiate anchetei. Astfel, potrivit surselor, inițial s-ar fi comunicat că adolescentul, în vârstă de 16 ani, ar fi murit după ce ar fi căzut de […] The post Un adolescent a murit, după ce ar fi fost snopit în bătaie first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 15 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. O să ne gândim mai mult la cei pe care îi iubim, să-i facem fericiți, să nu le lipsească nimic din ce le-am putea oferi și o să trăim din plin aceste sărbători. SĂGETĂTOR Aveți inițiative cu care să dați […] The post Horoscop 15 decembrie – Zodia care va face un efort financiar first appeared on HotNews.md.
14 decembrie 2025
15:10
Video | Irina Vlah, la Edineț: La Festivalul Covoarelor am întâlnit oameni autentici. Sunt impresionată! # HotNews
Irina Vlah a participat astăzi la Festivalul Covoarelor care are loc la Edineț, iar Festivalul covoarelor am atins tradiția noastră – autentică, vie și plină de căldura oamenilor noștri”, a spus Irina Vlah. “Edineț, vă mulțumesc pentru primirea caldă și pentru adevărata Moldovă pe care ați arătat-o! Festivalul covoarelor din Edineț a devenit o adevărată […] The post Video | Irina Vlah, la Edineț: La Festivalul Covoarelor am întâlnit oameni autentici. Sunt impresionată! first appeared on HotNews.md.
10:00
Miniştrii de finanţe ai Uniunii Europene au convenit vineri introducerea unei taxe vamale de 3 euro pentru coletele cu valoare redusă care ajung în blocul comunitar. Măsura este parte a eforturilor de a limita afluxul de produse ieftine din China, vândute prin platforme de comerţ electronic precum Shein şi Temu, potrivit Reuters. Taxa se va […] The post Uniunea Europeană introduce o taxă vamală de 3 euro pentru coletele ieftine din China first appeared on HotNews.md.
09:00
Horoscop 14 decembrie – O zi cu de toate. O să ne pliem pe cerințele celor din jur și o să ieșim la plimbare, la evenimente, ca să le acordăm tuturor atenția cuvenită. SĂGETĂTOR O să aveți parte de surprize plăcute, o să cheltuiți și bani și n-o să rămâneți acasă, decât dacă se anunță […] The post Horoscop 14 decembrie – Zodia care urmează să-și refacă mariajul first appeared on HotNews.md.
13 decembrie 2025
15:00
Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești înghețate # HotNews
Italia, Bulgaria și Malta s-au alăturat Belgiei în opoziția față de un plan care prevedea finanțarea Ucrainei din active rusești înghețate, schemă ce ar fi folosit aproximativ 210 miliarde de euro pentru crearea unei linii de credit destinată Kievului. Într-o declarație comună, văzută de jurnaliștii de la POLITICO, cele patru țări au afirmat că susțin […] The post Surpriză la Bruxelles. Crește numărul statelor UE care se opun planului de finanțare a Ucrainei din active rusești înghețate first appeared on HotNews.md.
10:50
Rusia acuză România și Polonia că ar fi ajutat la transportul componentelor unei ”bombe murdare” pentru Ucraina # HotNews
Şeful trupelor ruse de apărare radiologică, chimică şi biologică (NBC), Aleksei Rtişcev, a acuzat România şi Polonia că ar fi ajutat la transportul componentelor unei “bombe murdare” pentru Ucraina, relatează TASS. Rtişcev a susţinut că fostul şef al administraţiei preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, ar fi avut un rol special în acest proces. Iermak […] The post Rusia acuză România și Polonia că ar fi ajutat la transportul componentelor unei ”bombe murdare” pentru Ucraina first appeared on HotNews.md.
10:40
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, critică modul în care a fost votat bugetul de stat pentru 2026, adoptat în prima lectură de Parlament aproape de miezul nopții. Edilul acuză lipsa consultărilor publice și susține că actuala guvernare repetă practicile pe care le condamna anterior. „Votează noaptea ca hoții”, strigau cei care astăzi se află la guvernare […] The post VIDEO | Ion Ceban: Actuala guvernare repetă practicile pe care le condamna anterior first appeared on HotNews.md.
10:30
VIDEO | Sergiu Butuc, la conferința “Institutul Justiției Constituționale”: Dreptul de a alege și de a fi ales mi-a fost mie personal încălcat! # HotNews
Sergiu Butuc, politician, a participat la conferința organizată de ”Institutul Justiției Constituționale”, eveniment dedicat protecției constituțională a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. În discursul său, Butuc s-a referit la importanța fundamentala a dreptului de a alege și de a fi ales, nu doar ca simple drepturi politice, ci ca o garanție a suveranității poporului. […] The post VIDEO | Sergiu Butuc, la conferința “Institutul Justiției Constituționale”: Dreptul de a alege și de a fi ales mi-a fost mie personal încălcat! first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 13 decembrie – o zi destinsă. O să-mpăcăm pe toată lumea și o să ne respectăm și pe noi, ca să simțim că e sâmbătă și că ne oferim o recreație, că am muncit destul. SĂGETĂTOR E muncă multă în perioada asta, dar e o atmosferă destinsă și o să vă oferiți și vouă […] The post Horoscop 13 decembrie – se anunță proiecte mari pe plan profesional first appeared on HotNews.md.
12 decembrie 2025
18:50
Renato Usatîi propune soluții clare pentru diaspora: Centre regionale de consultanță, achitări în numerar până la 250 mii euro, ședere în Republica Moldova până la un an cu auto înmatriculat peste hotare # HotNews
Presedintele Fracțiunii Partidul Nostru Renato Usatîi a criticat, în plenul Parlamentului, abordarea fragmentară a politicilor dedicate diasporei, subliniind că unele inițiative, deși bine intenționate, nu rezolvă problemele reale ale moldovenilor aflați peste hotare. Usatîi a menționat că scutirea de taxe pentru câteva sute de persoane nu poate fi prezentată drept o soluție pentru întreaga diasporă. […] The post Renato Usatîi propune soluții clare pentru diaspora: Centre regionale de consultanță, achitări în numerar până la 250 mii euro, ședere în Republica Moldova până la un an cu auto înmatriculat peste hotare first appeared on HotNews.md.
16:00
VIDEO | Ion Ceban: Cred că testul antidrog ar trebui să-l treacă toate persoanele care dețin funcții importante în stat # HotNews
Președintele Mișcării Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, Primarul general al municipiului Chisinau, a făcut un test antidrog rapid, iar rezultatul este negativ. “Cred că ar trebui să treacă acest test toate persoanele care dețin funcții importante în stat”, mai declarǎ Ion Ceban Așa teste nu se găsesc la noi în farmacii, eu cu greu l-am […] The post VIDEO | Ion Ceban: Cred că testul antidrog ar trebui să-l treacă toate persoanele care dețin funcții importante în stat first appeared on HotNews.md.
11:40
Renato Usatîi, despre bugetul pentru anul 2026: „Cum poate fi numit buget al investițiilor, dacă doar 3% merg spre investiții, iar 6%, la plata dobânzilor pentru credite?” # HotNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, s-a expus cu privire la proiectul bugetului de stat, prezentat în Parlament, declarând că acesta conține „lucruri ciudate” și foarte multe aspecte neclare. Potrivit lui Renato Usatîi, bugetul nu poate fi numit „al investițiilor” atâta timp cât doar 3% din cheltuieli sunt destinate investițiilor, în timp ce peste 6% merg […] The post Renato Usatîi, despre bugetul pentru anul 2026: „Cum poate fi numit buget al investițiilor, dacă doar 3% merg spre investiții, iar 6%, la plata dobânzilor pentru credite?” first appeared on HotNews.md.
