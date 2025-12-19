Vremea se răcește brusc pe 20 decembrie 2025

Ziarul National, 19 decembrie 2025 21:30

În Republica Moldova, se așteaptă o schimbare semnificativă a vremii pe 20 decembrie 2025. Temperaturile medii vor scădea cu mai mult de 10 grade c...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul National

Acum 30 minute
21:30
Vremea se răcește brusc pe 20 decembrie 2025 Ziarul National
În Republica Moldova, se așteaptă o schimbare semnificativă a vremii pe 20 decembrie 2025. Temperaturile medii vor scădea cu mai mult de 10 grade c...
Acum 2 ore
20:30
Pomul de Crăciun inaugurat la Președinție de Maia Sandu și copiii angajaților: programul vizitelor Ziarul National
Astăzi, Președinta Maia Sandu, alături de angajații Administrației Prezidențiale și copiii acestora, au inaugurat atmosfera festivă la Președinție ...
20:30
Ministerul Educației inovează educația timpurie cu noul Cadrul de Referință până în 2025 în Republica Moldova Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat recent Cadrul de Referință al Educației Timpurii (CRET). Acesta este documentul care va ghida evoluția...
Acum 4 ore
19:30
Putin susține că Ucraina și aliații săi trebuie să ia inițiativa pentru pace; Avertizează asupra consecințelor dacă Rusia nu este respectată în negocieri. Ziarul National
"Mingea este în terenul" Ucrainei şi al susţinătorilor săi europeni pentru negocierea sfârşitului războiului, afirmă preşedintele rus Vladimir Puti...
19:30
Investițiile impulsionează relansarea economică a Republicii Moldova în 2025 Ziarul National
Activitatea investițională continuă să urce și să aibă o contribuție semnificativă la evoluția economică în anul 2025. Acest lucru confirmă consoli...
18:30
Tensiuni la Varșovia: Polonia își exprimă nemulțumirea față de Ucraina, Zelenski răspunde cu avertisment despre Rusia Ziarul National
Președintele naționalist polonez Karol Nawrocki i-a acuzat vineri pe ucraineni că nu sunt recunoscători pentru sprijinul oferit de Polonia începând...
Acum 6 ore
17:30
Producția de lapte din Moldova în creștere semnificativă în prima jumătate a anului 2025 Ziarul National
19 decembrie 2025, Chișinău - Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță finalizarea examinării și autorizării cererilor depu...
17:30
Cod Galben de Ceață: 19.12.2025 - 20.12.2025 Ziarul National
Alertă meteo: Cod galben de ceață valabil între 19 decembrie, ora 17, și 20 decembrie, ora 11. Vizibilitatea va fi redusă la 200 de metri sau mai p...
17:30
Ministerul Educației distribuie 23 de microbuze școlare pentru acces îmbunătățit la educație în diverse raioane Ziarul National
Astăzi, 19 decembrie, au fost repartizate 23 de autobuze școlare pentru mai multe instituții de învățământ din raioanele Briceni, Cahul, Călărași, ...
16:15
Ce îți spune mersul pe jos despre colesterol. Nu ignora ACESTE 5 semne alarmante care pot apărea atunci când faci o plimbare Ziarul National
Semne de colesterol mărit când mergi pe jos. Te simți mai obosit decât de obicei după o simplă plimbare? Respiri greu sau ai dureri inexplicabil...
16:15
Un petrolier al "flotei fantomă" ruse, lovit de drone ucrainene în Marea Mediterană, într-o operațiune specială uimitoare a SBU Ziarul National
Ucraina a lovit pentru prima dată un petrolier din faimoasa ”flotă fantomă” rusă, aflat în "ape neutre" la Marea Mediterană, a anunțat vineri o sur...
Acum 8 ore
15:15
România devine primul membru asociat al Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al OCDE, marcând o evoluție semnificativă în oferirea de sprijin internațional Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că România a devenit prima țară care a obținut statutul de membru asociat al Comitetului de Asistență pentr...
15:15
BERD investește 150 de milioane de euro în modernizarea drumurilor din Moldova, facilitând legătura cu Uniunea Europeană Ziarul National
Republica Moldova beneficiază acum de un sprijin financiar suplimentar, în valoare de 150 de milioane de euro, acordat de Banca Europeană pentru Re...
14:15
Putin anunță dorința de a încheia pașnic conflictul din Ucraina, dar acuză Kievul de lipsa deschiderii la dialog Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat vineri intenția de a pune capăt Războiului din Ucraina, declarând că dorește să facă acest lucru „pri...
14:15
Vești BUNE pentru șeferii din R. Moldova: Motorina coboară sub pragul de 19 lei/litru, iar benzina tot mai aproape de un nou MINIM în ultimii trei ani Ziarul National
Carburanții comercializați în R. Moldova se vor ieftini în acest weekend, potrivit prețurilor-plafon stabilita astăzi de Agenția Națională pentr...
14:15
Maia Sandu și Președinta BERD, Odile Renaud-Basso, discuții esențiale despre viitorul economic al Republicii Moldova și integrarea europeană Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu Președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso...
Acum 12 ore
13:30
Macron pregătit să reia dialogul cu Putin: Nevoia unei discuții directe pentru soluționarea conflictului în Ucraina Ziarul National
Președintele francez Emmanuel Macron este de părere că a venit momentul ca el și partenerii europeni să poarte discuții cu președintele rus Vladimi...
13:30
Kremlinul consideră decizia UE de a nu folosi activele ruseşti pentru Ucraina drept un triumf al rațiunii Ziarul National
Emisarul Kremlinului în probleme economice, Kirill Dmitriev, a salutat vineri victoria “bunului simţ” după ce Uniunea Europeană a decis să nu utili...
12:30
PERFORMANȚĂ // Vlad Musteață, distins cu titlul de Business CHAMPION la gala Business Review Ziarul National
Vlad Musteață, Founder & CEO al North Bucharest Investments, a fost distins cu titlul de Business Champion în cadrul Business Champions Awar...
12:15
Sentință de 4 ani pentru un bărbat implicat în finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șansa” și confiscarea a peste 1,4 milioane de lei de către stat Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 19 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a anunțat condamnarea unui bărbat pentru finanțarea ilegală a partidelor politic...
12:15
Educatori din grădinițe adoptă inovația digitală cu roboțeii KUBO pentru dezvoltarea abilităților copiilor Ziarul National
70 de educatori din diferite grădinițe au fost instruiți să utilizeze roboții KUBO în activitățile cu copiii. Acestea au ca scop dezvoltarea compet...
11:15
Escrocherie prin schema „ruda implicată în accident”: patru membri de grup criminal, condamnați la ani grei de închisoare în Ialoveni și Hîncești Ziarul National
Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești a informat despre condamnarea a patru bărbați, membri ai unui grup criminal organizat, fiind acuzați de e...
10:15
Lansarea oficială a Pieței Intrazilnice de energie electrică în Moldova: Un pas strategic spre o economie verde Ziarul National
Piața Intrazilnică de energie electrică a fost lansată oficial pe 17 decembrie 2025, de către Operatorul Pieței de Energie din Moldova (OPEM). Acea...
09:15
Horoscopul zilei 19.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecCurajul tău te îndreaptă spre noi aventuri și oportunități. Încearcă să-ți asculți intuiția și să iei decizii rapide, dar bine gândite. R...
09:15
România sprijină acordul de liber schimb UE-Mercosur, depășind rezervele inițiale după discuții cu agricultorii Ziarul National
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri dimineață că România susține proiectul de acord de liber schimb între UE și Mercosur. Potrivit acestuia,...
Acum 24 ore
08:15
UE acordă un ajutor financiar de 90 de miliarde de euro Ucrainei, dar fără a folosi fondurile rusești înghețate. Reacțiile și implicațiile liderilor europeni. Ziarul National
Liderii Uniunii Europene au ajuns la un consens pentru a oferi Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro. Aceasta decizie a survenit după ce n...
01:15
Trump îndeamnă Ucraina să accelereze negocierile de pace înaintea discuțiilor strategice între SUA și Rusia la Miami Ziarul National
Președintele american Donald Trump a solicitat joi Ucrainei să "se miște repede" în negocierile privind un plan de pace pentru stoparea conflictulu...
Ieri
21:15
Noua eră multipolară impune reforme urgente pentru UE: Apelul lui Tony Blair și Jamie Dimon pentru securitate și integrare economică Ziarul National
Uniunea Europeană se confruntă cu nevoia urgentă de reformă pentru a evita irelevanța într-o eră nouă provocată de rivalitatea dintre China și Stat...
21:15
Maia Sandu aduce un omagiu Poliției Naționale la aniversarea de 35 de ani: Devotament și profesionalism în fața provocărilor moderne ale Republicii Moldova Ziarul National
Dragi ofițeri și angajați civili din serviciul polițienesc, dragi veterani,Doamnă Ministră, domnule Chestor,Doamnelor și domnilor,Astăzi cele...
21:15
Maia Sandu recunoaște rolul esențial al Poliției Naționale în apărarea democrației și securității Republicii Moldova Ziarul National
Cu ocazia aniversării a 35 de ani de la înființarea Poliției Naționale, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de corecunoș...
21:15
Schimbări Meteo pentru 19 Decembrie 2025: Luminați-vă Zilele! Ziarul National
Pentru data de 19 decembrie 2025, Republica Moldova se pregătește de schimbări meteorologice notabile. Cu temperaturi care urcă considerabil față d...
20:15
Tusk și Zelenski în apel disperat pentru utilizarea activelor rusești: Europa este la răscruce în sprijinul Ucrainei! Ziarul National
Premierul polonez Donald Tusk a declarat joi că utilizarea activelor ruseşti înghețate este singura modalitate realistă prin care Europa poate fina...
20:15
Orban respinge ideea utilizării activelor rusești înghețate pentru Ucraina, cerând pași spre pace Ziarul National
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a afirmat că propunerile de folosire a activelor rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei nu au șanse de r...
19:15
Programul „Investim în directori” catalizează transformarea managerială în educație: concluzii și perspective de viitor Ziarul National
Peste 50 de manageri școlari din 13 instituții de învățământ implicate în Programul național „Investim în directori” au pus în discuție rezultatele...
19:15
Ministerul Dezvoltării finalizează planul pentru sprijinirea antreprenoriatului până în 2027 Ziarul National
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a găzduit un atelier de lucru axat pe actualizarea Planului de Acțiuni destinat implementării Pro...
19:15
Ministrul Vladimir Bolea inspectează șantierele feroviare din sudul țării: progres semnificativ pentru conectivitatea regională Ziarul National
Ministrul Vladimir Bolea a efectuat o vizită de lucru în sudul țării, în raioanele Cahul și Cantemir, pentru a evalua stadiul unor obiective import...
19:15
Premierul Alexandru Munteanu impulsionează modernizarea educației la Liceul „Nicolai Tretiakov” din Comrat, susținând inovația și incluziunea prin centre educaționale avansate. Ziarul National
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a efectuat o vizită la Liceul Teoretic „Nicolai Tretiakov” din Comrat. În această instituție de învățământ, unde ...
18:15
Ce companii aeriene sunt cu adevărat generoase de Crăciun? Topul operatorilor care permit transportul gratuit al cadourilor în 2025 Ziarul National
Pe măsură ce milioane de europeni se pregătesc să zboare acasă cu valize pline de cadouri (și, bineînțeles, cu câte un mic extra doar pentru ei...
17:45
ULTIMA ORĂ, VIDEO // O dronă rusească a DISTRUS un pod care asigură traversarea peste râul Nistru. Activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie este sistată Ziarul National
O dronă rusească a distrus astăzi, în jurul orei 16.00, podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe (Ucraina). Podul este amplasat...
17:00
Regiunea Transnistreană în criză de gaz: stare de urgență economică reînnoită pentru 30 de zile, provocată de blocajul gazelor Ziarul National
Regiunea transnistreană a reintrodus joi starea de urgență în economie, această măsură fiind planificată pentru o durată de 30 de zile. Aceasta a f...
15:00
VIDEO // El este polițistul EROU, care l-a pus la punct pe un locuitor al R. Moldova, care îi cerea să-i vorbească în RUSĂ: „Este necesar să apărăm și să consolidăm valorile naționale, limba ROMÂNĂ, deoarece acestea ne definesc identitatea​” Ziarul National
Polițistul Ionel Canațui are un deceniu muncit cu dedicație pentru menținerea ordinii publice. La începutul lunii decembrie, a devenit cunoscut ...
14:45
Protest în forță al fermierilor la Bruxelles: tunuri cu apă și gaze lacrimogene în plină reuniune a liderilor UE Ziarul National
Bruxelles-ul, gazda reuniunii liderilor europeni, se confruntă joi cu perturbări majore din cauza unei manifestații semnificative a fermierilor. De...
13:45
Nicușor Dan sprijină toate opțiunile de ajutor financiar pentru Ucraina, discuțiile încep de la activele rusești blocate în Europa Ziarul National
Președintele Nicușor Dan a menționat că, în cadrul reuniunii Consiliului European, se va discuta despre bugetul Uniunii pentru perioada 2028 – 2034...
13:45
Noua centură a orașului Vulcănești îmbunătățește siguranța și conectivitatea regională Ziarul National
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești este acum funcțional și deschis circulației începând de astăzi."Pentru locuitorii orașului aceasta înseam...
12:45
ATENȚIE! // Aparatul banal din bucătărie care poate provoca incendii iarna, dacă rămâne în priză Ziarul National
În sezonul rece, locuințele devin mult mai solicitante din punct de vedere electric, iar consumul crescut de energie poate transforma obiecte o...
12:45
Investiții de 130 milioane euro în sectorul zahărului din Moldova: o întâlnire crucială pentru dezvoltare economică și sprijin agricol strategic Ziarul National
18 decembrie 2025, Chișinău - Astăzi, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a desfășurat o ședință împreună cu reprezentanții unui conce...
11:45
Un bărbat din Căușeni și-a INCENDIAT propria MAMĂ. Cea care i-a dat viață era țintuită la pat și nu avea cum să scape după ce a fost stropită cu 5 litri de benzină Ziarul National
Un bărbat de 36 de ani din Căușeni, care la începutul anului trecut și-a ucis mama prin incendiere și a încercat să o omoare și pe îngrijitoarea...
11:30
Cauți cele mai IEFTINE ZBORURI? Google lansează un nou instrument cu inteligență artificială care te ajută enorm Ziarul National
Google lansează un nou instrument cu inteligență artificială. Acesta promite să revoluționeze modul în care căutăm zboruri ieftine. Funcția, den...
10:45
Întâlnire decisivă la Bruxelles: UE caută soluții pentru a finanța Ucraina, Belgia cheie în planul privind activele rusești înghețate Ziarul National
Liderii Uniunii Europene vor decide joi cu privire la modalitățile de finanțare a Ucrainei în anii 2026 și 2027 pentru a-i sprijini lupta împotriva...
08:45
Horoscopul zilei 18.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecEste un moment prielnic pentru a explora noi oportunități în domeniul profesional. Energiile pozitive te ajută să simplifici lucrurile ca...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.