Horoscopul zilei 21.12.2025

Ziarul National, 21 decembrie 2025 09:15

♈️ BerbecOportunitățile de a străluci la locul de muncă nu vor întârzia să apară și vei avea ocazia să îți impresionezi superiorii prin competențe...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul National

Acum 30 minute
09:15
Horoscopul zilei 21.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecOportunitățile de a străluci la locul de muncă nu vor întârzia să apară și vei avea ocazia să îți impresionezi superiorii prin competențe...
Acum 4 ore
07:15
SUA și Rusia continuă dialogul despre pacea din Ucraina în Florida, cu speranțe de progres în negocieri Ziarul National
Negociatorii americani s-au întâlnit în Florida cu oficialii ruși pentru a discuta despre pacea în Ucraina. Această întrevedere a urmat summitului ...
06:15
Putin și Macron, pregătiți pentru dialog dacă există voință politică comună, anunță Kremlinul Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin este dispus să poarte discuții cu omologul său francez, Emmanuel Macron, dacă există voință politică din partea amb...
Acum 12 ore
21:30
Cer Noros și Ceață Ușoară în Republica Moldova, 21.12.2025 Ziarul National
Maine, Republica Moldova va experimenta o vreme predominant noros, cu ceață ușoară în unele regiuni, cum ar fi Briceni, Edineț și Soldanesti. Tempe...
Acum 24 ore
19:30
Recunoaștere remarcabilă pentru cercetătorii moldoveni la Gala Cercetătorilor 2025: 53 de premianți omagiați pentru inovație și perseverență în știință Ziarul National
Comunitatea științifică din Republica Moldova a fost celebrată în cadrul Galei Cercetătorilor 2025. Acest eveniment anual este organizat de Ministe...
19:30
America lansează un nou format de negocieri pentru pacea dintre Ucraina și Rusia, anunță Zelenski Ziarul National
Statele Unite au propus un nou format pentru negocierile de pace dintre Ucraina şi Rusia, care ar putea implica participarea unor emisari americani...
16:30
Ucraina și Portugalia își unesc forțele pentru a produce drone maritime eficiente împotriva amenințărilor rusești Ziarul National
Ucraina și Portugalia au ajuns la un acord pentru co-producția de drone maritime ucrainene, a anunțat sâmbătă un consilier al președintelui ucraine...
16:30
Negocieri în Florida între oficialii americani și ruși pentru încheierea conflictului din Ucraina Ziarul National
Negociatori americani se vor întâlni sâmbătă, în Florida, cu oficiali ruși pentru o nouă rundă de discuții destinate să ducă la încheierea conflict...
15:30
Emisarul lui Putin, întâlniri strategice la Miami pentru planul de pace din Ucraina, fără contacte cu negociatorii ucraineni Ziarul National
Kirill Dmitriev, emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, a călătorit la Miami pentru întâlniri cu emisarul președintelui american Don...
15:30
Alertă Meteo Cod Galben: 20-21 Decembrie 2025 Ziarul National
Cod Galben de ceață este în vigoare pentru perioada 20.12.2025, ora 12:00 - 21.12.2025, ora 12:00. Atenție în zonele afectate, vizibilitatea poate ...
12:30
Ucraina lovește din nou: atac cu drone asupra platformei petroliere rusești din Marea Caspică și a unei nave de patrulare Ziarul National
Drone ucrainene au efectuat vineri un nou atac asupra unei platforme petroliere aparținând grupului Lukoil, în Marea Caspică, precum și asupra unei...
Ieri
09:30
Horoscopul zilei 20.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecÎnceputul zilei aduce o energie vibrantă care poate fi folosită pentru a organiza planuri importante. Când vine vorba de colaborare cu ce...
07:30
Statele Unite lansează o ofensivă intensă împotriva Statului Islamic în Siria, după moartea a trei cetățeni americani Ziarul National
Armata americană a desfășurat un atac intens împotriva grupării Statul Islamic (SI) în Siria, ca răspuns la un atac mortal asupra forțelor american...
00:30
Ucraina și SUA intensifică negocierile pentru pace, dar problemele teritoriale rămân nerezolvate Ziarul National
Negociatorii ucraineni pentru pace încep o nouă rundă de discuții cu echipa americană privind propunerile de încheiere a războiului cu Rusia, a anu...
19 decembrie 2025
21:30
Vremea se răcește brusc pe 20 decembrie 2025 Ziarul National
În Republica Moldova, se așteaptă o schimbare semnificativă a vremii pe 20 decembrie 2025. Temperaturile medii vor scădea cu mai mult de 10 grade c...
20:30
Pomul de Crăciun inaugurat la Președinție de Maia Sandu și copiii angajaților: programul vizitelor Ziarul National
Astăzi, Președinta Maia Sandu, alături de angajații Administrației Prezidențiale și copiii acestora, au inaugurat atmosfera festivă la Președinție ...
20:30
Ministerul Educației inovează educația timpurie cu noul Cadrul de Referință până în 2025 în Republica Moldova Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat recent Cadrul de Referință al Educației Timpurii (CRET). Acesta este documentul care va ghida evoluția...
19:30
Putin susține că Ucraina și aliații săi trebuie să ia inițiativa pentru pace; Avertizează asupra consecințelor dacă Rusia nu este respectată în negocieri. Ziarul National
"Mingea este în terenul" Ucrainei şi al susţinătorilor săi europeni pentru negocierea sfârşitului războiului, afirmă preşedintele rus Vladimir Puti...
19:30
Investițiile impulsionează relansarea economică a Republicii Moldova în 2025 Ziarul National
Activitatea investițională continuă să urce și să aibă o contribuție semnificativă la evoluția economică în anul 2025. Acest lucru confirmă consoli...
18:30
Tensiuni la Varșovia: Polonia își exprimă nemulțumirea față de Ucraina, Zelenski răspunde cu avertisment despre Rusia Ziarul National
Președintele naționalist polonez Karol Nawrocki i-a acuzat vineri pe ucraineni că nu sunt recunoscători pentru sprijinul oferit de Polonia începând...
17:30
Producția de lapte din Moldova în creștere semnificativă în prima jumătate a anului 2025 Ziarul National
19 decembrie 2025, Chișinău - Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță finalizarea examinării și autorizării cererilor depu...
17:30
Cod Galben de Ceață: 19.12.2025 - 20.12.2025 Ziarul National
Alertă meteo: Cod galben de ceață valabil între 19 decembrie, ora 17, și 20 decembrie, ora 11. Vizibilitatea va fi redusă la 200 de metri sau mai p...
17:30
Ministerul Educației distribuie 23 de microbuze școlare pentru acces îmbunătățit la educație în diverse raioane Ziarul National
Astăzi, 19 decembrie, au fost repartizate 23 de autobuze școlare pentru mai multe instituții de învățământ din raioanele Briceni, Cahul, Călărași, ...
16:15
Ce îți spune mersul pe jos despre colesterol. Nu ignora ACESTE 5 semne alarmante care pot apărea atunci când faci o plimbare Ziarul National
Semne de colesterol mărit când mergi pe jos. Te simți mai obosit decât de obicei după o simplă plimbare? Respiri greu sau ai dureri inexplicabil...
16:15
Un petrolier al "flotei fantomă" ruse, lovit de drone ucrainene în Marea Mediterană, într-o operațiune specială uimitoare a SBU Ziarul National
Ucraina a lovit pentru prima dată un petrolier din faimoasa ”flotă fantomă” rusă, aflat în "ape neutre" la Marea Mediterană, a anunțat vineri o sur...
15:15
România devine primul membru asociat al Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al OCDE, marcând o evoluție semnificativă în oferirea de sprijin internațional Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că România a devenit prima țară care a obținut statutul de membru asociat al Comitetului de Asistență pentr...
15:15
BERD investește 150 de milioane de euro în modernizarea drumurilor din Moldova, facilitând legătura cu Uniunea Europeană Ziarul National
Republica Moldova beneficiază acum de un sprijin financiar suplimentar, în valoare de 150 de milioane de euro, acordat de Banca Europeană pentru Re...
14:15
Putin anunță dorința de a încheia pașnic conflictul din Ucraina, dar acuză Kievul de lipsa deschiderii la dialog Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat vineri intenția de a pune capăt Războiului din Ucraina, declarând că dorește să facă acest lucru „pri...
14:15
Vești BUNE pentru șeferii din R. Moldova: Motorina coboară sub pragul de 19 lei/litru, iar benzina tot mai aproape de un nou MINIM în ultimii trei ani Ziarul National
Carburanții comercializați în R. Moldova se vor ieftini în acest weekend, potrivit prețurilor-plafon stabilita astăzi de Agenția Națională pentr...
14:15
Maia Sandu și Președinta BERD, Odile Renaud-Basso, discuții esențiale despre viitorul economic al Republicii Moldova și integrarea europeană Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu Președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso...
13:30
Macron pregătit să reia dialogul cu Putin: Nevoia unei discuții directe pentru soluționarea conflictului în Ucraina Ziarul National
Președintele francez Emmanuel Macron este de părere că a venit momentul ca el și partenerii europeni să poarte discuții cu președintele rus Vladimi...
13:30
Kremlinul consideră decizia UE de a nu folosi activele ruseşti pentru Ucraina drept un triumf al rațiunii Ziarul National
Emisarul Kremlinului în probleme economice, Kirill Dmitriev, a salutat vineri victoria “bunului simţ” după ce Uniunea Europeană a decis să nu utili...
12:30
PERFORMANȚĂ // Vlad Musteață, distins cu titlul de Business CHAMPION la gala Business Review Ziarul National
Vlad Musteață, Founder & CEO al North Bucharest Investments, a fost distins cu titlul de Business Champion în cadrul Business Champions Awar...
12:15
Sentință de 4 ani pentru un bărbat implicat în finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șansa” și confiscarea a peste 1,4 milioane de lei de către stat Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 19 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a anunțat condamnarea unui bărbat pentru finanțarea ilegală a partidelor politic...
12:15
Educatori din grădinițe adoptă inovația digitală cu roboțeii KUBO pentru dezvoltarea abilităților copiilor Ziarul National
70 de educatori din diferite grădinițe au fost instruiți să utilizeze roboții KUBO în activitățile cu copiii. Acestea au ca scop dezvoltarea compet...
11:15
Escrocherie prin schema „ruda implicată în accident”: patru membri de grup criminal, condamnați la ani grei de închisoare în Ialoveni și Hîncești Ziarul National
Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești a informat despre condamnarea a patru bărbați, membri ai unui grup criminal organizat, fiind acuzați de e...
10:15
Lansarea oficială a Pieței Intrazilnice de energie electrică în Moldova: Un pas strategic spre o economie verde Ziarul National
Piața Intrazilnică de energie electrică a fost lansată oficial pe 17 decembrie 2025, de către Operatorul Pieței de Energie din Moldova (OPEM). Acea...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:15
Horoscopul zilei 19.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecCurajul tău te îndreaptă spre noi aventuri și oportunități. Încearcă să-ți asculți intuiția și să iei decizii rapide, dar bine gândite. R...
09:15
România sprijină acordul de liber schimb UE-Mercosur, depășind rezervele inițiale după discuții cu agricultorii Ziarul National
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri dimineață că România susține proiectul de acord de liber schimb între UE și Mercosur. Potrivit acestuia,...
08:15
UE acordă un ajutor financiar de 90 de miliarde de euro Ucrainei, dar fără a folosi fondurile rusești înghețate. Reacțiile și implicațiile liderilor europeni. Ziarul National
Liderii Uniunii Europene au ajuns la un consens pentru a oferi Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro. Aceasta decizie a survenit după ce n...
01:15
Trump îndeamnă Ucraina să accelereze negocierile de pace înaintea discuțiilor strategice între SUA și Rusia la Miami Ziarul National
Președintele american Donald Trump a solicitat joi Ucrainei să "se miște repede" în negocierile privind un plan de pace pentru stoparea conflictulu...
18 decembrie 2025
21:15
Noua eră multipolară impune reforme urgente pentru UE: Apelul lui Tony Blair și Jamie Dimon pentru securitate și integrare economică Ziarul National
Uniunea Europeană se confruntă cu nevoia urgentă de reformă pentru a evita irelevanța într-o eră nouă provocată de rivalitatea dintre China și Stat...
21:15
Maia Sandu aduce un omagiu Poliției Naționale la aniversarea de 35 de ani: Devotament și profesionalism în fața provocărilor moderne ale Republicii Moldova Ziarul National
Dragi ofițeri și angajați civili din serviciul polițienesc, dragi veterani,Doamnă Ministră, domnule Chestor,Doamnelor și domnilor,Astăzi cele...
21:15
Maia Sandu recunoaște rolul esențial al Poliției Naționale în apărarea democrației și securității Republicii Moldova Ziarul National
Cu ocazia aniversării a 35 de ani de la înființarea Poliției Naționale, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de corecunoș...
21:15
Schimbări Meteo pentru 19 Decembrie 2025: Luminați-vă Zilele! Ziarul National
Pentru data de 19 decembrie 2025, Republica Moldova se pregătește de schimbări meteorologice notabile. Cu temperaturi care urcă considerabil față d...
20:15
Tusk și Zelenski în apel disperat pentru utilizarea activelor rusești: Europa este la răscruce în sprijinul Ucrainei! Ziarul National
Premierul polonez Donald Tusk a declarat joi că utilizarea activelor ruseşti înghețate este singura modalitate realistă prin care Europa poate fina...
20:15
Orban respinge ideea utilizării activelor rusești înghețate pentru Ucraina, cerând pași spre pace Ziarul National
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a afirmat că propunerile de folosire a activelor rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei nu au șanse de r...
19:15
Programul „Investim în directori” catalizează transformarea managerială în educație: concluzii și perspective de viitor Ziarul National
Peste 50 de manageri școlari din 13 instituții de învățământ implicate în Programul național „Investim în directori” au pus în discuție rezultatele...
19:15
Ministerul Dezvoltării finalizează planul pentru sprijinirea antreprenoriatului până în 2027 Ziarul National
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a găzduit un atelier de lucru axat pe actualizarea Planului de Acțiuni destinat implementării Pro...
19:15
Ministrul Vladimir Bolea inspectează șantierele feroviare din sudul țării: progres semnificativ pentru conectivitatea regională Ziarul National
Ministrul Vladimir Bolea a efectuat o vizită de lucru în sudul țării, în raioanele Cahul și Cantemir, pentru a evalua stadiul unor obiective import...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.