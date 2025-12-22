Escroc din Chișinău, condamnat la 7 ani pentru înșelăciuni cu locuri de muncă false și promisiuni de motorină ieftină

Ziarul National, 22 decembrie 2025 13:00

Procuratura municipiului Chișinău a anunțat condamnarea unui bărbat de 51 de ani, acuzat de comiterea a 9 episoade de escrocherie. În baza sentin...

Acum 30 minute
13:00
13:00
Fonduri substanțiale pentru modernizarea grupurilor sanitare din școli: concurs de proiecte lansat de MEC pentru 2026 Ziarul National
Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC) anunta lansarea unui concurs de proiecte privind infrastructura scolara pentru anul 2026, ce include const...
Acum 2 ore
12:00
General rus din Statul Major, ucis în sudul Moscovei; anchetatorii investighează implicarea serviciilor speciale ucrainene Ziarul National
Un general din cadrul Statului Major rus a fost ucis luni dimineața într-o explozie de mașină, în sudul Moscovei. Comitetul rus de anchetă a anunța...
Acum 6 ore
09:00
Horoscopul zilei 22.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecÎntr-o zi plină de oportunități, vei găsi curajul necesar pentru a face un pas important. Intuiția ta te va ghida spre alegeri înțelepte,...
08:00
Negocieri fructuoase la Miami între SUA și Ucraina pentru pace și securitate Ziarul National
Delegația Ucrainei a avut întâlniri "productive și constructive" cu negociatorii americani și europeni în weekend, a informat șeful ucrainean pentr...
Acum 24 ore
23:30
Discuții cruciale între Starmer și Trump pentru pacea în Ucraina: Detalii despre noul ambasador în SUA Ziarul National
Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a purtat discuții, duminică, cu președintele american Donald Trump, despre eforturile de a ajunge la un „sfâ...
21:30
Putin nu renunță la ambițiile sale: întreaga Ucraină și fostele teritorii sovietice în vizor, spun serviciile secrete americane Ziarul National
Rapoartele serviciilor secrete americane avertizează în continuare că președintele rus Vladimir Putin nu și-a abandonat obiectivele de a prelua înt...
18:30
Prognoza Meteo pentru Săptămâna 22-28 Decembrie 2025 Ziarul National
Următoarele zile în Republica Moldova vor fi dominate de cer noros, cu temperaturi variind între -9°C și +5.6°C, vânt moderat și precipitații ocazi...
13:30
Rusia ar fi răpit zeci de ucraineni din regiunea Sumî și i-ar fi dus peste graniță în Rusia Ziarul National
Forțele ruse au traversat granița cu Ucraina în regiunea de nord-est Sumî și au transportat în Rusia aproximativ 50 de locuitori dintr-un sat ucrai...
13:30
Kremlinul critică modificările europene și ucrainene la propunerile SUA privind pacea în Ucraina Ziarul National
Kremlinul a transmis duminică faptul că perspectivele unei păci în Ucraina nu au fost îmbunătățite de modificările aduse de Europa și Ucraina propu...
Ieri
09:15
Horoscopul zilei 21.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecOportunitățile de a străluci la locul de muncă nu vor întârzia să apară și vei avea ocazia să îți impresionezi superiorii prin competențe...
07:15
SUA și Rusia continuă dialogul despre pacea din Ucraina în Florida, cu speranțe de progres în negocieri Ziarul National
Negociatorii americani s-au întâlnit în Florida cu oficialii ruși pentru a discuta despre pacea în Ucraina. Această întrevedere a urmat summitului ...
06:15
Putin și Macron, pregătiți pentru dialog dacă există voință politică comună, anunță Kremlinul Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin este dispus să poarte discuții cu omologul său francez, Emmanuel Macron, dacă există voință politică din partea amb...
20 decembrie 2025
21:30
Cer Noros și Ceață Ușoară în Republica Moldova, 21.12.2025 Ziarul National
Maine, Republica Moldova va experimenta o vreme predominant noros, cu ceață ușoară în unele regiuni, cum ar fi Briceni, Edineț și Soldanesti. Tempe...
19:30
Recunoaștere remarcabilă pentru cercetătorii moldoveni la Gala Cercetătorilor 2025: 53 de premianți omagiați pentru inovație și perseverență în știință Ziarul National
Comunitatea științifică din Republica Moldova a fost celebrată în cadrul Galei Cercetătorilor 2025. Acest eveniment anual este organizat de Ministe...
19:30
America lansează un nou format de negocieri pentru pacea dintre Ucraina și Rusia, anunță Zelenski Ziarul National
Statele Unite au propus un nou format pentru negocierile de pace dintre Ucraina şi Rusia, care ar putea implica participarea unor emisari americani...
16:30
Ucraina și Portugalia își unesc forțele pentru a produce drone maritime eficiente împotriva amenințărilor rusești Ziarul National
Ucraina și Portugalia au ajuns la un acord pentru co-producția de drone maritime ucrainene, a anunțat sâmbătă un consilier al președintelui ucraine...
16:30
Negocieri în Florida între oficialii americani și ruși pentru încheierea conflictului din Ucraina Ziarul National
Negociatori americani se vor întâlni sâmbătă, în Florida, cu oficiali ruși pentru o nouă rundă de discuții destinate să ducă la încheierea conflict...
15:30
Emisarul lui Putin, întâlniri strategice la Miami pentru planul de pace din Ucraina, fără contacte cu negociatorii ucraineni Ziarul National
Kirill Dmitriev, emisarul special al președintelui rus Vladimir Putin, a călătorit la Miami pentru întâlniri cu emisarul președintelui american Don...
15:30
Alertă Meteo Cod Galben: 20-21 Decembrie 2025 Ziarul National
Cod Galben de ceață este în vigoare pentru perioada 20.12.2025, ora 12:00 - 21.12.2025, ora 12:00. Atenție în zonele afectate, vizibilitatea poate ...
Mai mult de 2 zile în urmă
12:30
Ucraina lovește din nou: atac cu drone asupra platformei petroliere rusești din Marea Caspică și a unei nave de patrulare Ziarul National
Drone ucrainene au efectuat vineri un nou atac asupra unei platforme petroliere aparținând grupului Lukoil, în Marea Caspică, precum și asupra unei...
09:30
Horoscopul zilei 20.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecÎnceputul zilei aduce o energie vibrantă care poate fi folosită pentru a organiza planuri importante. Când vine vorba de colaborare cu ce...
07:30
Statele Unite lansează o ofensivă intensă împotriva Statului Islamic în Siria, după moartea a trei cetățeni americani Ziarul National
Armata americană a desfășurat un atac intens împotriva grupării Statul Islamic (SI) în Siria, ca răspuns la un atac mortal asupra forțelor american...
00:30
Ucraina și SUA intensifică negocierile pentru pace, dar problemele teritoriale rămân nerezolvate Ziarul National
Negociatorii ucraineni pentru pace încep o nouă rundă de discuții cu echipa americană privind propunerile de încheiere a războiului cu Rusia, a anu...
19 decembrie 2025
21:30
Vremea se răcește brusc pe 20 decembrie 2025 Ziarul National
În Republica Moldova, se așteaptă o schimbare semnificativă a vremii pe 20 decembrie 2025. Temperaturile medii vor scădea cu mai mult de 10 grade c...
20:30
Pomul de Crăciun inaugurat la Președinție de Maia Sandu și copiii angajaților: programul vizitelor Ziarul National
Astăzi, Președinta Maia Sandu, alături de angajații Administrației Prezidențiale și copiii acestora, au inaugurat atmosfera festivă la Președinție ...
20:30
Ministerul Educației inovează educația timpurie cu noul Cadrul de Referință până în 2025 în Republica Moldova Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării a aprobat recent Cadrul de Referință al Educației Timpurii (CRET). Acesta este documentul care va ghida evoluția...
19:30
Putin susține că Ucraina și aliații săi trebuie să ia inițiativa pentru pace; Avertizează asupra consecințelor dacă Rusia nu este respectată în negocieri. Ziarul National
"Mingea este în terenul" Ucrainei şi al susţinătorilor săi europeni pentru negocierea sfârşitului războiului, afirmă preşedintele rus Vladimir Puti...
19:30
Investițiile impulsionează relansarea economică a Republicii Moldova în 2025 Ziarul National
Activitatea investițională continuă să urce și să aibă o contribuție semnificativă la evoluția economică în anul 2025. Acest lucru confirmă consoli...
18:30
Tensiuni la Varșovia: Polonia își exprimă nemulțumirea față de Ucraina, Zelenski răspunde cu avertisment despre Rusia Ziarul National
Președintele naționalist polonez Karol Nawrocki i-a acuzat vineri pe ucraineni că nu sunt recunoscători pentru sprijinul oferit de Polonia începând...
17:30
Producția de lapte din Moldova în creștere semnificativă în prima jumătate a anului 2025 Ziarul National
19 decembrie 2025, Chișinău - Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță finalizarea examinării și autorizării cererilor depu...
17:30
Cod Galben de Ceață: 19.12.2025 - 20.12.2025 Ziarul National
Alertă meteo: Cod galben de ceață valabil între 19 decembrie, ora 17, și 20 decembrie, ora 11. Vizibilitatea va fi redusă la 200 de metri sau mai p...
17:30
Ministerul Educației distribuie 23 de microbuze școlare pentru acces îmbunătățit la educație în diverse raioane Ziarul National
Astăzi, 19 decembrie, au fost repartizate 23 de autobuze școlare pentru mai multe instituții de învățământ din raioanele Briceni, Cahul, Călărași, ...
16:15
Ce îți spune mersul pe jos despre colesterol. Nu ignora ACESTE 5 semne alarmante care pot apărea atunci când faci o plimbare Ziarul National
Semne de colesterol mărit când mergi pe jos. Te simți mai obosit decât de obicei după o simplă plimbare? Respiri greu sau ai dureri inexplicabil...
16:15
Un petrolier al "flotei fantomă" ruse, lovit de drone ucrainene în Marea Mediterană, într-o operațiune specială uimitoare a SBU Ziarul National
Ucraina a lovit pentru prima dată un petrolier din faimoasa ”flotă fantomă” rusă, aflat în "ape neutre" la Marea Mediterană, a anunțat vineri o sur...
15:15
România devine primul membru asociat al Comitetului de Asistență pentru Dezvoltare al OCDE, marcând o evoluție semnificativă în oferirea de sprijin internațional Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că România a devenit prima țară care a obținut statutul de membru asociat al Comitetului de Asistență pentr...
15:15
BERD investește 150 de milioane de euro în modernizarea drumurilor din Moldova, facilitând legătura cu Uniunea Europeană Ziarul National
Republica Moldova beneficiază acum de un sprijin financiar suplimentar, în valoare de 150 de milioane de euro, acordat de Banca Europeană pentru Re...
14:15
Putin anunță dorința de a încheia pașnic conflictul din Ucraina, dar acuză Kievul de lipsa deschiderii la dialog Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat vineri intenția de a pune capăt Războiului din Ucraina, declarând că dorește să facă acest lucru „pri...
14:15
Vești BUNE pentru șeferii din R. Moldova: Motorina coboară sub pragul de 19 lei/litru, iar benzina tot mai aproape de un nou MINIM în ultimii trei ani Ziarul National
Carburanții comercializați în R. Moldova se vor ieftini în acest weekend, potrivit prețurilor-plafon stabilita astăzi de Agenția Națională pentr...
14:15
Maia Sandu și Președinta BERD, Odile Renaud-Basso, discuții esențiale despre viitorul economic al Republicii Moldova și integrarea europeană Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu Președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso...
13:30
Macron pregătit să reia dialogul cu Putin: Nevoia unei discuții directe pentru soluționarea conflictului în Ucraina Ziarul National
Președintele francez Emmanuel Macron este de părere că a venit momentul ca el și partenerii europeni să poarte discuții cu președintele rus Vladimi...
13:30
Kremlinul consideră decizia UE de a nu folosi activele ruseşti pentru Ucraina drept un triumf al rațiunii Ziarul National
Emisarul Kremlinului în probleme economice, Kirill Dmitriev, a salutat vineri victoria “bunului simţ” după ce Uniunea Europeană a decis să nu utili...
12:30
PERFORMANȚĂ // Vlad Musteață, distins cu titlul de Business CHAMPION la gala Business Review Ziarul National
Vlad Musteață, Founder & CEO al North Bucharest Investments, a fost distins cu titlul de Business Champion în cadrul Business Champions Awar...
12:15
Sentință de 4 ani pentru un bărbat implicat în finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șansa” și confiscarea a peste 1,4 milioane de lei de către stat Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 19 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a anunțat condamnarea unui bărbat pentru finanțarea ilegală a partidelor politic...
12:15
Educatori din grădinițe adoptă inovația digitală cu roboțeii KUBO pentru dezvoltarea abilităților copiilor Ziarul National
70 de educatori din diferite grădinițe au fost instruiți să utilizeze roboții KUBO în activitățile cu copiii. Acestea au ca scop dezvoltarea compet...
11:15
Escrocherie prin schema „ruda implicată în accident”: patru membri de grup criminal, condamnați la ani grei de închisoare în Ialoveni și Hîncești Ziarul National
Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești a informat despre condamnarea a patru bărbați, membri ai unui grup criminal organizat, fiind acuzați de e...
10:15
Lansarea oficială a Pieței Intrazilnice de energie electrică în Moldova: Un pas strategic spre o economie verde Ziarul National
Piața Intrazilnică de energie electrică a fost lansată oficial pe 17 decembrie 2025, de către Operatorul Pieței de Energie din Moldova (OPEM). Acea...
09:15
Horoscopul zilei 19.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecCurajul tău te îndreaptă spre noi aventuri și oportunități. Încearcă să-ți asculți intuiția și să iei decizii rapide, dar bine gândite. R...
09:15
România sprijină acordul de liber schimb UE-Mercosur, depășind rezervele inițiale după discuții cu agricultorii Ziarul National
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri dimineață că România susține proiectul de acord de liber schimb între UE și Mercosur. Potrivit acestuia,...
08:15
UE acordă un ajutor financiar de 90 de miliarde de euro Ucrainei, dar fără a folosi fondurile rusești înghețate. Reacțiile și implicațiile liderilor europeni. Ziarul National
Liderii Uniunii Europene au ajuns la un consens pentru a oferi Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro. Aceasta decizie a survenit după ce n...
