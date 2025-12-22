Accident fatal la Taraclia: Un tânăr de 27 de ani a decedat, după ce a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat

16:20

Fosta deputată PAS Olesea Stamate critică reacția tardivă a Poliției la incidentul care a avut loc în IP Centru, unde unul dintre șefi a tras mai multe focuri de armă, în seara de vineri spre sâmbătă. „Faptul că s-a încercat ascunderea informației ne arată că suntem tratați drept proști. Cineva continuă să creadă că, dacă ascunzi gunoiul sub preș, acesta nu se vede. Se vede. Și, din păcate, explodează — de regulă, atunci când ți-e viața mai dulce. Dacă nu rezolvi problemele sistemice, vei continua să lupți cu Telegramul, pentru că acesta mai scoate adevărul la suprafață”, a scris Stamate, într-o postare pe rețele.