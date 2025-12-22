Carburanții se ieftinesc. ANRE anunță noile prețuri maxime
Radio Chisinau, 22 decembrie 2025 13:05
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru mâine, 23 decembrie.
Acum 5 minute
13:20
Țara europeană care renunță la scrisorile tradiționale. Ultima livrare va fi pe 30 decembrie, după peste 400 de ani de activitate # Radio Chisinau
Danemarca va livra ultima scrisoare pe 30 decembrie, punând astfel capăt unei tradiții de peste patru secole. Poșta națională renunță la serviciile clasice datorită „digitalizării crescânde” a societății. Decizia aduce și concedieri masive, în timp ce cutiile poștale demontate au fost deja vândute, iar trimiterea scrisorilor va fi preluată de o firmă privată.
Acum 30 minute
13:05
Acum o oră
12:35
LIVE | Conferință de presă susținută de ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu # Radio Chisinau
Ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, susțin o conferință de presă comună la Chișinău.
12:30
Pompierii din Capitală au intervenit în dimineața zilei de 22 decembrie 2025 la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” din municipiul Chișinău, după izbucnirea unui incendiu pe teritoriul instituției.
Acum 2 ore
12:20
Un bărbat, condamnat la șapte ani de închisoare pentru escrocherii. Promitea locuri de muncă în Israel, contra unor sume bănești # Radio Chisinau
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 51 de ani, pentru comiterea a 9 episoade de escrocherie.
12:10
Restricții ridicate la postul Palanca-Maiaki-Udobnoe. Cetățenii sunt sfătuiți să evite zona # Radio Chisinau
Activitatea punctelor de trecere a frontierei „Palanca-Maiaki-Udobnoe” și „Tudora-Starokazacie” se desfășoară în regim normal. Anunțul a fost făcut de Poliția de Frontieră, la câteva zile după un atac cu drone la podul Maiaki-Udobnoe.
11:50
Ziua poliției, „marcată” cu împușcături la Inspectoratul de Poliție Centru. Conducerea a fost demisă din funcție # Radio Chisinau
Cu referire la cazul produs în Inspectoratul de Poliție Centru din capitală, de la 19 decembrie curent, Inspectoratul General al Poliției s-a autosesizat imediat.
11:40
11:35
Serviciul Vamal raportează încasări de 976 de milioane de lei la bugetul de stat, timp de o săptămână # Radio Chisinau
În perioada 15 - 21 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 976,1 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 102,8%. De la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 39,9 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,0%.
Acum 4 ore
11:20
În cadrul Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a fost creată o linie specializată anticorupție, disponibilă la numărul 022 78-47-67. Potrivit AIPA, măsura are scopul de a recepționa sesizări privind fapte de corupție și comportamente conexe, conform cadrului legal în vigoare.
11:00
Arestul preventiv aplicat lui Vlad Plahotniuc a fost prelungit cu 30 de zile, printr-o decizie a Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani. Hotărârea a fost luată după admiterea demersului înaintat de procurorul Alexandru Cernei, iar noul termen al măsurii preventive începe din 24 decembrie, transmite IPN.
10:45
R. Moldova va găzdui etapa de calificare a turneului „Tennis Europe Winter Cups” U14 # Radio Chisinau
Republica Moldova va găzdui în anul viitor etapa de calificare a unuia dintre cele mai prestigioase turnee europene pe echipe pentru juniori – „Tennis Europe Winter Cups by Dunlop”, la categoria de vârstă până la 14 ani.
10:30
Un general rus a murit la Moscova, în explozia unei mașini-capcană. Este investigată o pistă „legată de serviciile speciale ucrainene" # Radio Chisinau
Un general din Statul Major rus a fost ucis în explozia unei mașini capcană la sud de Moscova, informează luni Reuters și AFP, care citează Comitetul de Anchetă Rus. Comitetul de Anchetă a afirmat că analizează o pistă ucraineană.
10:10
Alerta cu bombă la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. S-a întâmplat la nicio oră până la ședința în dosarul „frauda bancară”, în care este învinuit Vlad Plahotniuc. Alerta s-a dovedit a fi falsă, transmite IPN.
09:55
Sărbătorile de iarnă aduc în casele oamenilor lumină, culoare și emoție, iar bradul de Crăciun rămâne simbolul principal al acestor momente pline de magie. Pentru ca atmosfera de sărbătoare să fie una sigură și lipsită de incidente, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să acorde o atenție deosebită instalării și împodobirii brazilor de Crăciun.
09:40
Pământ pentru șmecheri. Legăturile misterioase de la casa lui Andronachi cu un șantier de construcții deschis lângă Circ (Revista Presei) # Radio Chisinau
În presa apărută astăzi în R. Moldova putem găsi relatări despre criza din regiunea transnistreană, despre cum este afectată legătura dintre Chișinău și Odesa de atacurile rusești și despre războiul hibrid al Rusiei împotriva Europei, dar și despre construcțiile dubioase așe ex-deputatului Vladimir Andronachi.
09:25
Ucraina: Delegațiile SUA și Ucrainei salută discuții „productive și constructive” la Miami # Radio Chisinau
Delegațiile americană și ucraineană au salutat duminică, într-un comunicat comun, discuții „productive și constructive” în cadrul negocierilor organizate la Miami, în prezența aliaților europeni, în vederea încheierii războiului din Ucraina,
Acum 6 ore
09:15
Situația la frontieră: 22 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în Republica Moldova, în ultimele 24 de ore # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 80.404 traversări. Totodată, 22 persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova.
08:50
Euro crește ușor, în timp ce Dolarul scade: Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi # Radio Chisinau
Leul moldovenesc a înregistrat o ușoară slăbire în raport cu euro, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei, în timp ce față de dolarul american moneda națională s-a apreciat.
08:35
22 decembrie 1989, ziua victoriei pentru Revoluția Română, prima transmisă în direct la televiziune # Radio Chisinau
22 decembrie 1989 a fost Ziua Victoriei pentru revoluția anticomunistă. O zi a jertfei și a speranței, în care țara întreagă a strigat libertate și a aflat de la Televiziunea Română că dictatorul Nicolae Ceaușescu a fugit, relatează ziuaveche.ro
08:25
Vreme stabilă și fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi, 22 decembrie # Radio Chisinau
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), vremea de astăzi în municipiul Chișinău va fi caracterizată prin cer predominant noros, cu temperaturi diurne scăzute, specifice sezonului rece.
08:10
Patru cetățeni din Bangladesh au fost opriți de autoritățile din România și R. Moldova # Radio Chisinau
Patru cetățeni din Bangladesh, care intenționau să ajungă ilegal în Italia, și un bărbat bănuit de trafic de migranți, au fost depistați în urma unei acțiuni comune desfășurate de Poliția de Frontieră din România și structurile de frontieră din Republica Moldova.
Acum 24 ore
17:00
Alimentele au devenit mai calorice, mai puțin nutritive și potențial mai toxice. Studiul, caracterizat drept „șocant” de către savanți # Radio Chisinau
Cercetătorii au observat schimbări „dramatice” în nutrienții din culturi, inclusiv scăderea nivelului de zinc și creșterea nivelului de plumb.
16:40
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova continuă modernizarea procesului educațional prin integrarea principiilor drepturilor omului în formarea viitorilor specialiști din domeniul sănătății. Subiectul a fost abordat în cadrul Conferinței științifico-practice „Formăm profesioniști în sănătate pentru o practică centrată pe drepturile omului”, comunică MOLDPRES.
16:10
La Chișinău sunt organizate excursii tematice pentru copii și părinți dedicate istoriei, tradițiilor și obiectivelor capitalei. Tururile ghidate au loc până pe 6 ianuarie 2026 și se desfășoară în cadrul celei de-a V-a ediții a proiectului „Cunoaște orașul împreună cu Moș Crăciun”, informează Primăria Chișinău.
15:55
Ministerul Energiei din Ucraina: Sistemul energetic rămâne stabil în ciuda atacurilor. Aproximativ 48 mii de consumatori din regiunea Odesa nu au energie electrică # Radio Chisinau
Sistemul energetic al Ucrainei rămâne stabil și sub control, deși Rusia a lansat în ultima perioadă atacuri dure asupra infrastructurii.
15:45
15:20
eRețeta, indisponibilă până luni: medicamentele vor fie eliberate pe rețete semnate manual # Radio Chisinau
Sistemul informațional automatizat eRețeta, utilizat pentru medicamente și dispozitive medicale compensate, va rămâne indisponibil până luni, 22 decembrie, la ora 6:00, în contextul desfășurării unor lucrări tehnice pentru modernizarea platformei.
14:55
Armata rusă a răpit azi-noapte 50 de săteni din Hrabovske și i-a dus peste graniță, afirmă ucrainenii # Radio Chisinau
Forțele Moscovei au trecut granița cu Ucraina în regiunea Sumî din nord-estul țării și au luat aproximativ 50 de locuitori dintr-un sat ucrainean de frontieră și i-au dus în Rusia, potrivit armatei Kievului, citată de presa ucraineană și Reuters.
14:30
Peste 16.000 de intervenții chirurgicale, realizate în 2025 la Institutul de Medicină Urgentă (FOTO) # Radio Chisinau
Pe parcursul anului 2025, activitatea celor 20 de săli ale Blocului Operator din cadrul IMSP Institutului de Medicină Urgentă s-a desfășurat într-un ritm continuu. În această perioadă au fost efectuate 16.013 intervenții chirurgicale, acoperind o gamă largă de specialități medicale.
14:05
Dronă de mari dimensiuni, găsită prăbușită într-o pădure din Argeș. Aparatul are atașată o parașută # Radio Chisinau
Un bărbat aflat duminică la vânătoare a descoperit o dronă prăbușită între copaci, în zona comunei Lerești, din județul Argeș. Poliția a sesizat instituțiile competente, care verifică proveniența aparatului și circumstanțele în care a ajuns acolo.
13:50
Legătura feroviară dintre Odesa și Chișinău a fost reluată pentru prima dată din anul 2022. Compania feroviară ucraineană „Ukrzalizniția” anunță că interesul pentru această rută este ridicat, aproximativ 60% dintre bilete fiind vândute în primele trei ore de la lansarea vânzărilor, informează UNIAN.
13:25
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, vine luni în vizită oficială la Chișinău # Radio Chisinau
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, va efectua luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi. Vizita are loc în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate.
Ieri
13:10
MEMORIAL BASARABEAN | Elena Vasilache, fostă profesoară, despre anii grei de după război: La internat eram îngrijiți mai bine, ascundeam câte ceva de-ale gurii și le duceam la școală colegilor flămânzi (Audio) # Radio Chisinau
Elena Vasilache, pensionară, fostă profesoară de muzică, este invitata emisiunii Memorial Basarabean. S-a născut în anul 1940, iar copilăria sa a coincis cu una dintre cele mai grele perioade ale Basarabiei, când copii, alături de maturi, au avut de îndurat ororile războiului și ale foametei.
12:40
Trei persoane, dintre care doi copii, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon # Radio Chisinau
Trei persoane, inclusiv două minore, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Cazul a avut loc astăzi într-o gospodărie din localitatea Puhoi, raionul Ialoveni. Gazul toxic a fost emanat de la o sobă de încălzit defectă.
12:20
În România va exista un al doilea mare centru logistic european pentru a asigura aprovizionarea cu armament a Ucrainei, scrie publicația ucraineană Defence Express. Generalul maior Maik Keller, comandant adjunct al unității NATO pentru Asistență de Securitate și Antrenament pentru Ucraina (NSATU) a spus că acest centru logistic din România va fi sub comanda Alianței Nord-Atlantice până la finalul lunii ianuarie.
11:55
Peste 100 de gospodării agricole din Crocmaz vor beneficia de un sistem modern de irigare (FOTO) # Radio Chisinau
În localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, se construiește un sistem de irigare care va deservi peste 100 de gospodării agricole. Instalația va avea o capacitate de irigare de aproximativ 2.500 de hectare, a subliniat președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a vizitat șantierul de lucru.
11:35
Volodimir Zelenski vrea să-l înlocuiască pe Dmitro Karpenko, șeful Comandamentului Aerian Sudic. Care sunt motivele # Radio Chisinau
Kievul intenționează să-l înlocuiască pe șeful Comandamentului Aerian Sudic, Dmitro Karpenko, în urma mai multor atacuri rusești asupra regiunii Odesa, a declarat președintele Volodimir Zelenski.
11:05
Câtă energie a livrat România Republicii Moldova după atacurile asupra infrastructurii din Ucraina # Radio Chisinau
Importurile de energie electrică în Republica Moldova, după ce a fost activat ajutorul de avarie din România din cauza atacurilor militare din Ucraina, au reprezentat 60 – 70% din consumul zilnic de peste Prut, a declarat ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu.
10:45
De ce au atacat rușii o zonă izolată în apropierea graniței dintre Ucraina și Republica Moldova. Importanța podului de la Maiaki # Radio Chisinau
Singurul pod viabil al Ucrainei peste râul Nistru a fost atacat de drone rusești, într-o tentativă de a izola logistica ucraineană care circulă pe rețeaua de drumuri din regiunea Dunării, scrie Kyiv Post. Atacul a avut loc în urma a două lovituri succesive cu drone, care au provocat avarii grave podului ucrainean situat în apropierea graniței cu Republica Moldova, transmite MOLDPRES.
10:25
Situația la frontieră în ultimele 24 de ore: Câți cetățeni străini au primit refuz de intrare în R. Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 66 847 traversări.
10:00
Solstițiul de iarnă 2025: Cea mai lungă noapte a anului. De când începe să crească durata zilei # Radio Chisinau
Solstițiul de iarnă marchează cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte a anului și reprezintă, din punct de vedere astronomic, începutul sezonului rece în emisfera nordică. În 2025, fenomenul va avea loc duminică, 21 decembrie, la ora 17:03. De la acest moment și până la solstițiul de vară, din 21 iunie 2026, durata zilelor va începe să crească treptat, în timp ce nopțile se vor scurta, potrivit ritmului natural al succesiunii anotimpurilor.
09:30
21 decembrie 1989. Ultimul discurs al lui Nicolae Ceaușescu în fața mulțimii și prima zi de Revoluție în București # Radio Chisinau
În ziua de 21 decembrie 1989, mitingul de sprijinire a politicii duse de Nicolae Ceaușescu avea loc la prânz, în București, dar în multe orașe din România, deja, la acea oră, autoritățile începeau să piardă controlul. Debutau ultimele 24 de ore în care represiunea comunistă se agăța de putere.
09:05
Comunitatea științifică din R. Moldova, omagiată la Gala Cercetătorilor 2025. Dan Perciun: „Munca cercetătorilor are un viitor aici, acasă” # Radio Chisinau
Comunitatea științifică din Republica Moldova a fost omagiată astăzi în cadrul Galei Cercetătorilor 2025, eveniment tradițional organizat de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). În cadrul ceremoniei, 53 de cercetători au fost distinși cu diplome, comunică MOLDPRES.
20 decembrie 2025
18:05
Ucraina și Portugalia vor produce drone maritime ucrainene. „Am dovedit că funcționează perfect împotriva navelor rusești” # Radio Chisinau
Ucraina și Portugalia au convenit asupra co-producției de drone maritime ucrainene, a anunțat sâmbătă un consilier al președintelui ucrainean, citat de Reuters.
17:40
Republica Moldova trebuie să atingă un nivel mai ridicat de conformitate cu cerințele tehnice ale Uniunii Europene pentru a-și spori accesul și comerțul pe piața europeană. După semnarea Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA), peste 200 000 de euro au fost investiți în echipamente pentru Centrul Național pentru Sănătatea Animalelor, Protecția Plantelor și Siguranța Alimentelor.
17:20
Consiliul Audiovizualului sancționează 11 televiziuni pentru încălcarea Codului media # Radio Chisinau
Consiliul Audiovizualului (CA) a sancționat 11 furnizori de servicii media audiovizuale de televiziune, aplicând amenzi totale de 68.000 de lei, trei avertizări publice și trei notificări de intrare în legalitate. Verificările au vizat respectarea prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale, în special a cotelor obligatorii de programe audiovizuale locale, comunică MOLDPRES.
16:55
Taxă pe una din cele mai importante atracții turistice din Roma. Accesul la Fontana di Trevi se va face contra cost din luna februarie # Radio Chisinau
Turiștii vor trebuie să plătească doi euro pentru a avea acces la Fontana di Trevi din Roma începând cu luna februarie, taxă care ar urma să aducă municipalității 6,5 milioane de euro pe an, a anunțat vineri primarul Romei, Roberto Gualtieri.
16:35
Transporturile de mărfuri din Ucraina, redirecționate temporar prin R. Moldova după atacurile asupra infrastructurii din sudul țării # Radio Chisinau
O parte din fluxurile de transport de mărfuri din Ucraina vor fi redirecționate temporar prin Republica Moldova, ca urmare a atacurilor recente asupra infrastructurii critice din sudul Ucrainei. Autoritățile moldovene au activat mecanisme de coordonare pentru a gestiona tranzitul și a preveni blocajele majore.
16:05
Negociatori ruși și americani se întâlnesc astăzi în Florida pentru noi discuții privind un acord de pace cu Ucraina # Radio Chisinau
Negociatori americani urmează să se întâlnească sâmbătă, în Florida, cu oficiali ruși pentru o nouă rundă de discuții menite să ducă la încheierea războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, au declarat surse oficiale, citate de Reuters.
