Carburanții se ieftinesc. ANRE anunță noile prețuri maxime

Republica Moldova trebuie să atingă un nivel mai ridicat de conformitate cu cerințele tehnice ale Uniunii Europene pentru a-și spori accesul și comerțul pe piața europeană. După semnarea Acordului de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA), peste 200 000 de euro au fost investiți în echipamente pentru Centrul Național pentru Sănătatea Animalelor, Protecția Plantelor și Siguranța Alimentelor.