UE a deblocat 2,3 miliarde euro pentru a sprijini nevoile financiare ale Ucrainei

În România va exista un al doilea mare centru logistic european pentru a asigura aprovizionarea cu armament a Ucrainei, scrie publicația ucraineană Defence Express. Generalul maior Maik Keller, comandant adjunct al unității NATO pentru Asistență de Securitate și Antrenament pentru Ucraina (NSATU) a spus că acest centru logistic din România va fi sub comanda Alianței Nord-Atlantice până la finalul lunii ianuarie.