VIDEO Martorii lui Plahotniuc se tem să vorbească?/ Moldovenii, deportați din SUA?/ Ger puternic de Crăciun
NewsMaker, 22 decembrie 2025 19:20
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker! — Vladimir Filat, condamnat în Franța pentru spălare de bani— Alegeri locale noi la Orhei și Taraclia— Oficial SUA: cei care rămân ilegal pe teritoriul SUA vor fi arestați și deportați— Avocatul lui Plahotniuc: martorii se tem de consecințe— Vladimir Plahotniuc va […]
Acum 30 minute
19:20
Acum 2 ore
18:40
PSRM și-a stabilit obiectivele pentru 2026: victoria în Găgăuzia și Taraclia, prioritate principală # NewsMaker
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) și-a prezentat pe 22 decembrie, bilanțul activității pe 2025 și planurile pentru anul 2026, în cadrul ședinței Consiliului Republican. În declarația adoptată, conducerea formațiunii a subliniat că unul dintre principalele obiective pentru anul viitor este obținerea victoriei în alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei și pentru funcția de primar […]
18:30
Monitorizarea se extinde și pe online. CA va crea o direcție pentru supravegherea serviciilor media digitale # NewsMaker
O nouă direcție va fi creată în cadrul Consiliului Audiovizualului pentru a monitoriza activitatea furnizorilor de servicii media audiovizuale neliniare, adică a platformelor online unde utilizatorii aleg individual ce conținut să urmărească și când. Decizia a fost aprobată în ședința CA din 19 decembrie. Inițiativa face parte din angajamentele asumate de Republica Moldova prin Programul […]
18:00
Chris Rea, artistul britanic cunoscut pentru piese precum Driving Home for Christmas și The Road to Hell, a murit luni, 22 decembrie. Anunțul a fost făcut de un purtător de cuvânt al familiei, scrie BBC. Muzicianul avea 74 de ani. „Cu o imensă tristețe anunțăm moartea iubitului nostru Chris. El s-a stins din viață liniștit, […]
Acum 4 ore
17:30
Comisia Electorală Centrală a stabilit, pe 22 decembrie, data alegerilor locale noi la Orhei și Taraclia. Locuitorii celor două orașe vor fi chemați la vot pe data de 17 mai 2026, pentru a-și alege viitorii primari. Decizia vine după ce, la începutul lunii decembrie, oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat definitiv în dosarul denumit generic „Frauda […]
17:10
Lideră din echipa lui Șor de la Rîșcani, condamnată: câți bani ar fi primit ilegal și pe ce i-ar fi cheltuit # NewsMaker
Fosta vicepreședintă a organizației Rîșcani a PP „Șor" a fost condamnată la patru ani de închisoare după ce, în perioada iulie–octombrie 2022, ar fi contribuit la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat. Instanța i-a interzis, timp de cinci ani, să mai ocupe funcții financiare în partide și să fie membru […]
17:00
UE prelungește sancțiunile economice împotriva Rusiei și adaugă pe lista neagră un judecător și un procuror # NewsMaker
Uniunea Europeană prelungește cu încă șase luni, până la 31 iulie 2026, sancțiunile economice impuse Federației Ruse, în contextul continuării războiului de agresiune împotriva Ucrainei. Decizia a fost luată astăzi, 22 decembrie, de Consiliul Uniunii Europene. Tot astăzi, UE a impus măsuri restrictive împotriva a două persoane din sistemul judiciar rus – judecătorul Dmitri Gordeev […]
16:40
„Vă vom găsi, vă vom reține și vă vom trimite acasă”. Interviu cu chargé d’Affaires Nick Pietrowicz, despre migrația ilegală în SUA și Moldova # NewsMaker
La începutul lunii decembrie, administrația Trump a publicat noua Strategie de Securitate Națională a SUA. Documentul definește migrația ilegală drept una dintre principalele pericole în adresa securității Statelor Unite. În scurt timp, subiectul este discutat și la Chișinău: însărcinatul de afaceri al SUA Nick Pietrowicz a adus subiectul în atenția publică în cadrul unui interviu […]
16:30
Alăptare, dosare și justiție: protestul unei judecătoare la CSM și reacția magistraților # NewsMaker
Judecătoarea Marina Rusu, care a revenit la serviciu cu program redus pentru a-și putea alăpta copiii mici, dar este nemulțumită de volumul de lucru mare care îi este repartizat, a protestat la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pe 22 decembrie. Ea a avut și o discuție încinsă cu președintele CSM, Sergiu Caraman. El a […]
16:20
Acte urbanistice semnate fără declararea conflictului de interese? Șef-adjunct de la Primăria Chișinău, în vizorul ANI # NewsMaker
Șeful adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare din Primăria Chișinău, Igor Vrabie, va fi sancționat de Autoritatea Națională de Integritate pentru nedeclararea și nesoluționarea unui conflict de interese, după ce ar fi semnat acte urbanistice și autorizații de construire pentru o proprietate cumpărată de soția sa de la administratorul unui SRL, fără […]
16:20
Moldcell anunță o schimbare semnificativă pentru toți utilizatorii săi: începând cu 22 decembrie, noul Abonament Lumo aduce posibilitatea de a folosi telefonul în Uniunea Europeană la aceleași tarife ca acasă. Este un pas important pentru conectivitatea cetățenilor și o pregătire practică pentru integrarea Republicii Moldova în spațiul european al comunicațiilor. Roaming ca acasă – un […]
16:20
Ninsorile și gerul revin în Republica Moldova. În perioada 23 – 26 decembrie, țara va fi traversată de o masă de aer polar, care va aduce temperaturi nocturne de până la –12 grade Celsius. Valori negative vor fi înregistrate și pe parcursul zilei, a confirmat pentru NewsMaker șeful Direcției prognoze meteo din cadrul Serviciului Hidrometeorologic […]
16:00
În prag de sărbători, scena teatrului se umple de magie și bună dispoziție. Publicul este invitat să descopere o piesă de Crăciun plină de emoție, alături de o comedie savuroasă, menită să aducă zâmbete și voie bună. Două spectacole diferite, unite de promisiunea unor seri memorabile. Poveste de Crăciun #poveste 7+după Charles DickensRegia și adaptarea […]
Acum 6 ore
15:30
Junghietu: Costurile construcției liniei Chișinău–Vulcănești va fi recuperată din tariful la lumină # NewsMaker
Costurile construcției liniei electrice Chișinău–Vulcănești vor fi acoperite de consumatori prin facturile la energie, însă fără a le crește semnificativ. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, pe 22 decembrie, la o conferință de presă privind bilanțul pentru 2025. Oficialul a explicat că investiția este recuperată prin tariful de transport al energiei electrice, […]
15:20
VIDEO Compromatul lui Plahotniuc/ Filat, 2 ani de pușcărie/ Împușcături la un sector de poliție din Chișinău # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker! — Vladimir Filat, condamnat în Franța pentru spălare de bani— Vladimir Plahotniuc va petrece sărbătorile de iarnă după gratii— IGP anunță demisii după împușcăturile înregistrate la Ziua Poliției— Traficul pe șoseaua Odesa — Reni, reluat după atacurile rusești Abonați-vă la NewsMaker – […]
15:20
Moldova, la răscruce? Sandu, la reuniunea anuală a ambasadorilor: „Există o singură strategie de supraviețuire” # NewsMaker
Republica Moldova traversează „un moment de răscruce", iar „acțiunile din următorii ani vor defini viitorul țării pentru decenii", a declarat președinta Maia Sandu pe 22 decembrie, la reuniunea anuală a ambasadorilor. Potrivit șefei statului, într-un context regional și internațional complicat, marcat de intensificarea amenințărilor hibride, aderarea la UE rămâne „singura strategie realistă de supraviețuire" a […]
14:40
Filat, condamnat în Franța la doi ani de închisoare pentru spălare de bani. Reacție: „Decizie motivată politic” # NewsMaker
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a fost condamnat în Franța la doi ani de închisoare pentru spălare de bani, într-un dosar de corupție. Totodată, instanța a dispus aplicarea unei amenzi de 100.000 de euro, scrie Agerpres, cu referire la AFP. Liderul PLDM susține că decizia ar fi una politică și „puternic influențată de […]
14:00
Ministerul Infrastructurii, după ce transportatorii au criticat modificările la lege și au amenințat cu proteste: „Soluțiile durabile se construiesc prin dialog” # NewsMaker
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a venit cu o reacție după ce transportatorii auto au amenințat cu proteste, acuzând lipsa de transparență și favorizarea unor interese private în proiectul de modificare a Codului transporturilor rutiere. Într-un comentariu pentru NewsMaker, instituția a subliniat că în prezent peste 300 de localități din țară nu beneficiază de servicii […]
Acum 8 ore
13:40
Uzina Metalurgică din Rîbnița intră în șomaj tehnic: angajații ar urma să primească doar două treimi din salariu # NewsMaker
Uzina Metalurgică din Rîbnița (MMZ) ar urma să intre, începând cu 23 decembrie, în regim de șomaj tehnic. Măsura ar urma să fie aplicată până la sfârșitul anului, scrie IPN cu referire la surse. În această perioadă, angajații ar urma să fie plătiți cu doar două treimi din salariu. Contactat de NM, Vadim Ceban, directorul […]
12:50
Probleme cu transportul pe final de an? Transportatorii amenință cu proteste; scrisoare deschisă către premier # NewsMaker
Transportatorii auto ar putea ieși din nou la proteste, după ce Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) a elaborat un proiect de modificare a Codului transporturilor rutiere, acuzat de lipsă de transparență și de favorizarea unor scheme de corupție. Nemulțumirile au fost transmise oficial printr-o scrisoare deschisă semnată de președintele Consiliului APOTA, Oleg Alexa, și […]
12:40
Primea bani pentru a le găsi un loc de muncă în Israel, dar nu își onora obligația. Un moldovean, condamnat la 7 ani de închisoare # NewsMaker
Un moldovean în vârstă de 51 de ani a fost condamnat în primă instanță la 7 ani de pușcărie pentru 9 cazuri de escrocherie. În mai multe episoade, bărbatul a promis victimelor locuri de muncă peste hotare, inclusiv în Israle, și ajutor pentru perfectarea documentelor, însă după ce primea banii, nu își onora obligațiile. Informațiile […]
12:30
Focuri de armă la Inspectoratul de poliție Centru: dosar penal și demisii. Cernăuțeanu neagă versiunea lui Costiuc # NewsMaker
Deputatul partidului „Democrația Acasă", Vasile Costiuc, susține că, în noaptea de 18 spre 19 decembrie, în sediul Inspectoratului de Poliție Centru din Chișinău ar fi fost trase aproximativ 30 de focuri de armă, după ce mai mulți angajați ar fi sărbătorit Ziua Poliției. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a confirmat pentru NewsMaker că […]
12:10
La final de an, evaluarea activității unei instituții nu se limitează doar la indicatori financiari, ci reflectă impactul real asupra cetățenilor și nivelul de siguranță oferit acestora. Pentru Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDSB), anul 2025 a marcat o etapă importantă de consolidare și dezvoltare instituțională. Pe parcursul anului, FGDSB și-a extins […]
Acum 12 ore
11:30
NATO deschide al doilea centru logistic pentru aprovizionarea Ucrainei cu armament. Se va afla în România # NewsMaker
NATO lansează al doilea centru logistic pentru asigurarea aprovizionării cu armament a Ucrainei. Acesta va începe să funcționeze în România din ianuarie 2026 și va completa hubul deja operațional al Alianței Nord-Atlantice din Rzeszów-Jasionka, Polonia. Potrivit Defense Romania, crearea celui de-al doilea centru logistic a fost confirmată de generalul Mike Keller, comandant adjunct al unității […]
11:00
Ministrul Energiei: „Posibilitatea ca în Moldova să ajungă molecule rusești de gaze este foarte mică” # NewsMaker
Republica Moldova nu achiziționează gaze rusești, iar probabilitatea ca în sistemul național să ajungă „molecule rusești" este una foarte redusă. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la TV8, în contextul unei investigații publicate în Grecia, potrivit căreia gazul rusesc, care ar fi redenumit în „turcesc", ar continua să ajungă în mai multe […]
10:50
Plahotniuc, prezent la o nouă ședință de judecată. Instanța a prelungit arestul preventiv cu 30 de zile # NewsMaker
Fostul lider PDM Vladimir Plahotniuc își va petrece sărbătorile de iarnă după gratii. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani au prelungit arestul preventiv pentru 30 de zile. Judecătorii au examinat pe 22 decembrie solicitarea procurorilor privind prelungirea arestului preventiv pentru 30 zile în privința lui Vladimir Plahotniuc și au admis demersul. Decizia judecătorească poate fi atacată […]
09:50
SUA a purtat o nouă rundă de negocieri de pace separate cu reprezentanții Ucrainei și Federației Ruse în perioada 20-21 decembrie, în Florida. Emisarul special al președintelui american, Steve Witkoff, a publicat două declarații aproape identice, numind întâlnirile „productive și constructive", relatează Meduza. După negocierile cu secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, […]
08:50
În Ucraina a fost reluat traficul rutier pe șoseaua Odesa — Reni, care fusese blocată după loviturile cu drone rusești. Anunțul a fost făcut pe 21 decembrie de adjunctul șefului Departamentului Poliției de Patrulare, Alexei Biloșițkii. „Restricțiile de circulație pentru transport, în ambele direcții, pe drumul M-15 Odesa — Reni (spre orașul București), în perimetrul […]
Ieri
18:00
O dronă prăbușită a fost depistată în zona comunei Lerești din județul Argeș, România, pe 21 decembrie. Informația a fost raportată de portalul News.ro, cu referire la datele poliției. Poliția județeană Argeș a transmis într-un comunicat că, în jurul orei 10:40, un bărbat
16:20
Șefa serviciilor de informații ale SUA infirmă publicațiile din presă privind planurile Rusiei față de Ucraina și Europa # NewsMaker
Directoare Serviciilor Naționale de Informații naționale ale SUA, Tulsi Gabbard, a respins informațiile apărute presă că Federația Rusă nu ar fi renunțat la ideea de a cuceri toată Ucraina și ar plănui să stabilească controlul asupra unor părți ale Europei care în trecut au făcut parte din URSS. Un mesaj în acest sens a fost […] The post Șefa serviciilor de informații ale SUA infirmă publicațiile din presă privind planurile Rusiei față de Ucraina și Europa appeared first on NewsMaker.
14:20
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, va întreprinde o vizită de lucru în Republica Moldova. Aceasta va avea loc luni, 22 decembrie. Potrivit unui comunicat al diplomației de la Chișinău, vizita Oanei Țoiu va avea loc la invitația ministrului de Externe, Mihai Popșoi, în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare […] The post Ministra de Externe a României vine la Chișinău. Cu cine se va întâlni appeared first on NewsMaker.
13:10
Caravana Salvatorilor și Pompierilor: copiii din spitale și centre de plasament din Chișinău vor primi cadouri în ajun de Crăciun # NewsMaker
Mai multe autospeciale decorate și iluminate în spiritul sărbătorilor de iarnă se vor deplasa prin Chișinău, iar ulterior vor ajunge la instituții medicale și centre de plasament din oraș. Acolo, pompierii și salvatorii vor oferi cadouri copiilor. Acțiunea, care este organizată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Ministerul Afacerilor Interne (MAI), cu sprijinul […] The post Caravana Salvatorilor și Pompierilor: copiii din spitale și centre de plasament din Chișinău vor primi cadouri în ajun de Crăciun appeared first on NewsMaker.
12:40
Zelenski vrea să-l înlocuiască pe șeful Comandamentului Aerian Sudic, pe fondul atacurilor asupra Odesei # NewsMaker
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, intenționează să-l înlocuiască pe șeful Comandamentului Aerian Sudic, Dmitri Karpenko, pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra regiunii Odesa. Șeful statului a făcut anunțul pe 20 decembrie, în timpul unor declarații de presă. „Vom lupta pentru logistica fiecărei regiuni a noastre. Sincer să fiu, în prezent luptăm pentru Odesa. Consolidăm apărarea antiaeriană. […] The post Zelenski vrea să-l înlocuiască pe șeful Comandamentului Aerian Sudic, pe fondul atacurilor asupra Odesei appeared first on NewsMaker.
11:40
A revenit la serviciu cu program redus pentru a fi alături de copii, dar primește un volum prea mare de lucru? O judecătoare va protesta la CSM # NewsMaker
Judecătoarea Marina Rusu va organiza pe 22 decembrie un protest la Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru respectarea drepturilor părinților din sistem. Magistrata, care are copii minori, inclusiv o fetiță sub 2 ani, a menționat că a decis să revină la serviciu cu program redus și pauză necesară pentru alăptare, însă, în realitate, primește același […] The post A revenit la serviciu cu program redus pentru a fi alături de copii, dar primește un volum prea mare de lucru? O judecătoare va protesta la CSM appeared first on NewsMaker.
10:20
Turiștii vor trebui să achite o taxă pentru a vizita Fontana di Trevi din Roma. Inițiativa autorităților locale # NewsMaker
Turiștii care vizitează Roma vor trebui să plătească o taxă de 2 euro pentru a avea acces la Fontana di Trevi. Anunțul a fost făcut de primarul orașului, Roberto Gualtieri, care a precizat că noua regulă va intra în vigoare la 1 februarie 2026. „Doi euro nu este o sumă mare și acest lucru va […] The post Turiștii vor trebui să achite o taxă pentru a vizita Fontana di Trevi din Roma. Inițiativa autorităților locale appeared first on NewsMaker.
09:30
Cer noros și vânt slab în ultima zi din această săptămână, în Moldova: ce temperaturi se vor înregistra # NewsMaker
Pe teritoriul Republicii Moldova cerul va fi predominant noros pe 21 decembrie. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vremea va fi fără precipitații, iar vântul va bate slab. În nordul țării, mercurul din termometre va indica +3°C în timpul zilei. Iar noaptea valorile termice vor coborî până la -2°C. În raioanele centrale și nemijlocit la Chișinău […] The post Cer noros și vânt slab în ultima zi din această săptămână, în Moldova: ce temperaturi se vor înregistra appeared first on NewsMaker.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
CIA: Putin nu dorește să oprească războiul, vrea toată Ucraina. Planurile sale pentru Țările Baltice # NewsMaker
Washingtonul consideră că președintele Rusiei, Vladimir Putin, urmărește să obțină controlul asupra întregii Ucraine, în ciuda declarațiilor publice privind disponibilitatea pentru pace, potrivit agenției Reuters, care citează șase surse apropiate informațiilor de intelligence americane. Sursele Reuters susțin că serviciile de informații americane cred și că Putin intenționează să reia controlul asupra țărilor baltice – Letonia, […] The post CIA: Putin nu dorește să oprească războiul, vrea toată Ucraina. Planurile sale pentru Țările Baltice appeared first on NewsMaker.
16:20
Fluxurile de mărfuri din Ucraina, redirecționate prin Moldova după bombardarea podului de la Odesa # NewsMaker
O parte din fluxurile de transport de mărfuri provenite din Ucraina, inclusiv camioane cu bunuri esențiale, vor fi redirecționate temporar prin Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC), după intensificarea atacurilor rusești asupra Ucrainei, inclusiv bombardarea podului de pe traseul Odesa–Reni, care traversează râul Nistru, ce a dus […] The post Fluxurile de mărfuri din Ucraina, redirecționate prin Moldova după bombardarea podului de la Odesa appeared first on NewsMaker.
15:00
Igor Grosu, reales președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate: „Această încredere trebuie să ne impulsioneze pentru și mai multă muncă” # NewsMaker
Igor Grosu va continua să conducă Partidul Acțiune și Solidaritate, după ce membrii Consiliului Politic Național i-au acordat din nou încrederea pentru funcția de președinte al formațiunii. Decizia a fost luată în urma unei evaluări a activității partidului și a parcursului din ultimul an electoral, marcat de o campanie intensă și de sprijinul a sute […] The post Igor Grosu, reales președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate: „Această încredere trebuie să ne impulsioneze pentru și mai multă muncă” appeared first on NewsMaker.
14:30
Un accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 10:00, pe traseul R-29, în apropiere de orașul Ceadâr-Lunga. Poliția Republicii Moldova a fost sesizată imediat după producerea incidentului.Potrivit informațiilor preliminare, un echipaj de poliție aflat în misiune de serviciu, cu semnalele luminoase speciale în funcțiune, a fost lovit de un microbuz. Șoferul acestuia ar fi […] The post Accident cu implicarea unei mașini de poliție, la Ceadâr-Lunga. Angajații MAI, răniți appeared first on NewsMaker.
14:20
(VIDEO) „Mărul de Aur” pentru NewsMaker: Daria Slobodciсova despre victorie și reportajul care a avut ecou # NewsMaker
Redacția NewsMaker a câștigat din nou premiul „Mărul de Aur” la gala „Jurnaliștii anului 2025”. Premiul a fost acordat jurnalistei Daria Slobodciсova pentru reportajul video „Cum trăiesc rușii în România. Ce limbă vorbesc, ce naționalitate consideră că au și dacă îl respectă pe Putin”. Daria a povestit că ideea reportajului a apărut din dorința de […] The post (VIDEO) „Mărul de Aur” pentru NewsMaker: Daria Slobodciсova despre victorie și reportajul care a avut ecou appeared first on NewsMaker.
13:50
Poliția de Frontieră vine cu actualizări: Circulația prin PTF Tudora – Starokazacie, permisă tuturor călătorilor # NewsMaker
Circulația prin Punctul de Trecere a Frontierei Tudora – Starokazacie spre Belgorod-Dnestrovsk (Ucraina) se desfășoară fără restricții, fiind permisă tuturor călătorilor, informează Poliția de Frontieră. În schimb, pentru direcția regiunea Odesa, trecerea este autorizată doar cetățenilor ucraineni și mijloacelor de transport cu masa de până la 7 tone. Prin PTF Palanca – Maiaki-Udobnoe, ieșirea din […] The post Poliția de Frontieră vine cu actualizări: Circulația prin PTF Tudora – Starokazacie, permisă tuturor călătorilor appeared first on NewsMaker.
13:20
(VIDEO) 300 de permise anulate, 700 în așteptare. Șoferii din Moldova rămân fără permise din cauza mitelor # NewsMaker
Circa o mie de șoferi din Moldova ar putea rămâne fără permise din cauza mitelor la examene: 300 de documente au fost deja anulate, iar alte 700 de cazuri sunt în curs de examinare. Agenția Servicii Publice a descoperit scheme de fraudă folosind camere ascunse în haine și a concediat opt examinatori. Candidații care doresc […] The post (VIDEO) 300 de permise anulate, 700 în așteptare. Șoferii din Moldova rămân fără permise din cauza mitelor appeared first on NewsMaker.
13:00
Ucraina suplinește numărul vagoanelor pe ruta Kiev – Chișinău, după ce podul de peste Nistru a fost grav avariat de drone # NewsMaker
Calea Ferată din Ucraina a anunțat că va adăuga vagoane suplimentare la trenurile care fac legătura între Kiev și Chișinău, iar garnitura va prelua și pasageri din Odesa. Biletele pentru aceste curse au fost puse în vânzare începând cu 20 decembrie. Măsura survine după ce podul de la Palanca, la granița cu Ucraina, a fost […] The post Ucraina suplinește numărul vagoanelor pe ruta Kiev – Chișinău, după ce podul de peste Nistru a fost grav avariat de drone appeared first on NewsMaker.
12:00
(VIDEO) Prelungirea arestului lui Plahotniuc, declarațiile lui Ioniță și pașapoartele din Grecia: noi detalii în dosarul „furtul miliardului” # NewsMaker
Procurorii cer menținerea lui Vladimir Plahotniuc în arest preventiv, invocând riscul tergiversării procesului și faptul că acesta s-a aflat timp de șase ani în urmărire, în timp ce apărarea insistă asupra aplicării arestului la domiciliu. În paralel, avocații au încercat să obțină recuzarea judecătoarei Anna Cucerescu, invocând lipsa de imparțialitate, însă cererea a fost respinsă. […] The post (VIDEO) Prelungirea arestului lui Plahotniuc, declarațiile lui Ioniță și pașapoartele din Grecia: noi detalii în dosarul „furtul miliardului” appeared first on NewsMaker.
12:00
Criză politică în Lituania: mii de oameni au protestat la Vilnius pentru apărarea independenței mass-media # NewsMaker
În Lituania continuă de câteva săptămâni protestele ca reacție la presiunile asupra radioteleviziunii publice LRT (Radio și Televiziune Națională Lituaniană). Disputa privind viitorul postului național de radio și televiziune a declanșat o criză politică după ce coaliția de guvernare a propus simplificarea procedurii de numire și revocare a directorului general al LRT și reducerea numărului […] The post Criză politică în Lituania: mii de oameni au protestat la Vilnius pentru apărarea independenței mass-media appeared first on NewsMaker.
11:10
Fondul de pensii, mai stabil, în pofida migrației populației: CNAS promite scăderea deficitului la 1,9 miliarde de lei până în 2028 # NewsMaker
Bugetul asigurărilor sociale se află, în prezent, într-o stare „satisfăcătoare”, în pofida vulnerabilităților cauzate de evoluțiile demografice, situația de pe piața muncii și contextul economic general. Declarațiile au fost făcute de directoarea general a Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Elena Țîbîrnă, în ediția de 19 decembrie, a emisiunii „Banii” de la Moldova 1. Acesta a subliniat […] The post Fondul de pensii, mai stabil, în pofida migrației populației: CNAS promite scăderea deficitului la 1,9 miliarde de lei până în 2028 appeared first on NewsMaker.
09:40
NM Espresso: Curtea Constituțională va verifica decretele Maiei Sandu, rezistența seismică a clădirilor va fi stabilită vizual, distanța până la Odessa a crescut la 700 km # NewsMaker
Emisarii Maiei Sandu și Curtea Constituțională Opoziția s-a adresat Curții Constituționale (CC) cu solicitarea de a declara ilegale decretele Președintei Maia Sandu privind numirea lui Nicu Popescu și a lui Dorin Recean în funcția de emisari speciali. Opoziția consideră aceste numiri ilegale. Sesizarea depusă la CC a fost semnată de liderii PSRM, PCRM, Partidului «Democrația Acasă» și Blocului «Alternativa». Administrația prezidențială a declarat, drept răspuns, că instituția emisarilor speciali este «o practică […] The post NM Espresso: Curtea Constituțională va verifica decretele Maiei Sandu, rezistența seismică a clădirilor va fi stabilită vizual, distanța până la Odessa a crescut la 700 km appeared first on NewsMaker.
09:20
Președinta Maia Sandu a inaugurat atmosfera de sărbătoare la Președinție, alături de angajații Administrației Prezidențiale și copiii acestora, prin aprinderea luminițelor Pomului de Crăciun. Cei prezenți s-au bucurat de un program artistic susținut de artiștii Teatrului Republican de Păpuși „Licurici” și au participat la activități creative, confecționând jucării pentru brad. Bradul de Crăciun de la […] The post Atmosferă de sărbătoare la Președinție: a fost inaugurat Pomul de Crăciun appeared first on NewsMaker.
19 decembrie 2025
20:20
„Chiar este corect”. Vladimir Putin susține căsătoriile între copii, ca în Caucaz (VIDEO) # NewsMaker
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, consideră că cetățenii ruși ar trebui să își căsătorească copiii de la „o vârstă destul de fragedă”, după modelul din Caucaz. Declarația a fost făcut în timpul unei transmisiuni live din 19 decembrie. În timpul evenimentului, un student a relatat că are 23 de ani și că vrea să se […] The post „Chiar este corect”. Vladimir Putin susține căsătoriile între copii, ca în Caucaz (VIDEO) appeared first on NewsMaker.
