Încă un general rus ucis la Moscova, într-un atentat cu mașină-capcană

Veridica.md, 22 decembrie 2025 19:10

Fanil Sarvarov conducea departamentul de instruire operațională din cadrul statului major general.

Acum o oră
19:10
19:00
Parlamentul României a respins moțiunile simple contra miniștrilor de la Justiție și Interne Veridica.md
Majoritatea din Camera Deputaților și Senat i-a considerat buni pe Radu Marinescu și Cătălin Predoiu.
Acum 2 ore
18:10
O lideră din fostul partid Șor, condamnată la 4 ani de închisoare Veridica.md
Vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a fostului Partid „Șor” a fost condamnată la 4 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii.
Acum 4 ore
17:10
Conducerea Inspectoratului de Poliție Centru, demisă, după un incident cu focuri de armă Veridica.md
A fost dispusă o anchetă de serviciu disciplinară pentru elucidarea circumstanțelor. De asemenea, a fost sesizată Procuratura.
16:20
Oana Țoiu, la Chișinău: Parteneriatul nostru strategic produce rezultate concrete și va continua să se consolideze în beneficiul cetățenilor Veridica.md
Șefa diplomație de la București, Oana Țoiu, a reafirmat sprijinul României pentru Republica Moldova, atât în plan bilateral, cât și în parcursul său european.
Acum 6 ore
15:20
Vlad Filat, condamnat în Franța Veridica.md
El şi fosta sa soţie achiziţionaseră proprietăţi în 2012 şi 2014, în sud-estul Franţei, prin intermediul unor companii şi al unui interpus, folosind fonduri de la o companie canadiană care câştigase contractul Loteriei Naţionale a Republicii Moldova în 2011, pe vremea când Filat era şef al guvernului.
15:20
Maia Sandu: Aderarea la Uniunea Europeană - prioritatea absolută a politicii interne și externe Veridica.md
Președinta R. Moldova Maia Sandu a trasat prioritățile politicii externe pentru anul 2026.
14:20
România va plăti 55 de milioane de euro în fiecare an, începând cu 2028, pentru dobânzile împrumutului acordat de Uniunea Europeană Ucrainei invadate Veridica.md
Ungaria, Slovacia şi Cehia au decis să nu participe la acest demers colectiv.
14:00
Diaspora a transferat în România circa 60 de miliarde de euro între 2013 şi prima jumătate a lui 2025 Veridica.md
Suma este de două ori mai mare decât valoarea iniţială a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă.
Acum 8 ore
13:20
Sondaj: trei sferturi dintre români consideră că ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită şi doar 21% apreciază că direcţia e corectă Veridica.md
„Datele indică un climat social tensionat, în care percepţiile negative privind direcţia ţării, funcţionarea instituţiilor şi evoluţia nivelului de trai se suprapun şi se alimentează reciproc”.
12:50
FMI recomandă reforme, până a ne promite bani Veridica.md
După scandalul declanșat în noiembrie a.c., ca urmare a ratării de către Guvernul Republicii Moldova a două tranşe de circa 170 de milioane de dolari (2,9 miliarde lei) din partea Fondului Monetar Internațional (FMI), vizita unei echipe a FMI, şi mai ales concluziile acesteia, au generat un interes sporit.
Acum 12 ore
11:30
Regimul de la Tiraspol ascunde cauzele crizei energetice Veridica.md
Regiunea tranistreană a intrat într-o nouă stare de urgență în economie după ce Moscova nu a putut să plătească pentru volumul necesar de gaze naturale.Totuși, regimul de la Tiraspol spune că este gata să vândă curent electric Chișinăului. Între timp, așa-zisul ministru de externe transnistrean, Vitali Ignatiev, a solicitat o întrevedere cu vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. Acestea au fost subiectele mediatizate în stânga Nistrului în ultimele două săptămâni.
11:20
Plahotniuc rămâne în continuare în arest Veridica.md
Măsura preventivă a fost prelungită cu 30 de zile, până pe 23 ianuarie 2026.
11:00
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, în vizită în R. Moldova Veridica.md
Ea a fost invitată la Chișinău, de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate.
10:40
DEZINFORMARE: IGSU e efectuat exerciții tactice la Ambasada SUA de la Chișinău din cauza instabilității politice din țară Veridica.md
Exericițiile tactice ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care au avut loc la Ambasada SUA de la Chișinău, au legătură cu instabilitatea politică din țară, potrivit șefului Centrului ruso-moldovenesc pentru prietenie și cooperare de la Moscova, Dmitri Sorokin.
09:40
Veridica.ro: „Idioții nu prea utili” ai Rusiei din țări europene, inclusiv România Veridica.md
Rețeaua de influență formată de Moscova cu ajutorul unor rusofili marginali și conspiraționiști, unii din România, este analizată de presa independentă rusă. Tot de acolo aflăm că rușii de rând sunt păcăliți să plece la război, în timp ce politicienii își dau o lege ca să nu își mai publice declarațiile de avere.
09:20
Lecții din 2025 și proiecții pentru 2026: între oportunități și amenințări Veridica.md
Alegerile parlamentare au fost de departe cel mai important eveniment politic al anului 2025 care, de fapt, a cimentat drumul european al Republicii Moldova spre UE. Dacă ar fi să aplicăm o analiză economică de tip SWOT și să extrapolăm cu câteva elemente de strategie militară, ne-am apropia de următorul tablou care ne-ar putea da o imagine aproximativă a ceea ce s-a făcut în Republica Moldova în 2025 și ce am putea face mai bine în 2026.
Acum 24 ore
05:40
Ucraina anunță o nouă incursiune rusă în regiunea frontalieră Sumî Veridica.md
Kievul acuză Moscova de arestarea şi deportarea ilegală a zeci de civili ucraineni.
05:30
Discuții &#34;productive și constructive&#34; între delegațiile americană și ucraineană Veridica.md
Emisarul american Steve Witkoff anunţă întâlniri "productive" şi cu trimisul special al Rusiei, Kirill Dmitriev.
Ieri
16:40
Patru cetăţeni din Bangladesh care intenţionau să ajungă ilegal în Italia şi un bărbat implicat în traficul de migranţi au fost depistaţi de poliţiştii de frontieră din România și Republica Moldova Veridica.md
Potrivit unui comunicat, acţiunea subliniază importanţa colaborării transfrontaliere şi întăreşte parteneriatul strategic între instituţiile de aplicare a legii din cele două state.
13:20
În Parlamentul de la București se dezbat și se votează, luni, două moțiuni simple Veridica.md
Ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, i se cere demisia.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
Atacuri în Ucraina: O parte din transportul de mărfuri va fi direcționat prin R. Moldova Veridica.md
Camioanele cu mărfuri ucrainene vor fi redirecționate temporar prin Republica Moldova din cauza bombardării podului de pe traseul Odesa-Reni și deteriorarea unor rute logistice.
14:30
Preşedintele Românei, Nicuşor Dan, anunţă că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale „relevante&#039;&#039; despre problemele din Justiţie Veridica.md
Pentru a asigura confidenţialitatea participanţilor, accesul jurnaliştilor nu va fi permis în sala discuţiilor programate luni.
13:40
Slovenia extinde cu şase luni controalele la punctele de trecere a frontierei terestre cu Ungaria şi Croaţia Veridica.md
Sunt în vigoare controale și la intrarea în Austria şi Italia.
13:00
Urmărit internaţional, prins de poliţiştii români de frontieră de la Stânca Veridica.md
Bărbatul de 38 de ani din Republica Moldova era căutat pentru săvârşirea infracţiunii de furt, pe teritoriul Germaniei.
12:30
Verificat - Moldova 1, Ediția din 19 decembrie 2025 Veridica.md
Verificat - rezumatul săptămânii, la postul de televiziune Moldova 1.  
10:20
The Simpsons versus Nicușor Dan: lupta care n-a existat - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi Veridica.md
Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi
05:40
Cel puţin şapte morţi, după un atac rusesc în regiunea Odesa Veridica.md
Alte 22 de persoane au fost rănite, în Odesa şi Zaporojie, de tirurile armatei ruse.
05:30
Pentagonul anunță o operațiune de &#34;răzbunare&#34; împotriva SI în Siria Veridica.md
Atacurile aeriene şi la sol au fost efectuate în mai multe zone din nordul ţării.
19 decembrie 2025
15:00
BERD alocă 150 de milioane de euro suplimentare pentru drumurile din R. Moldova Veridica.md
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea și președinta BERD, Odile Renaud-Basso, au semnat la Chișinău un acord de împrumut destinat modernizării centurii Chișinăului și drumului Chișinău–Leușeni.
14:50
700 de permise de conducere, retrase în R. Moldova pentru fraude la examene Veridica.md
Cazurile au fost identificate la subdiviziunile de examinare auto din municipiile Bălți și Edineț.
12:50
Ucraina anunță că a primit din Rusia peste o mie de cadavre, prezentate ca fiind ale unor soldați ucraineni uciși în luptă Veridica.md
Schimbul de rămășițe ale soldaților uciși și prizonierilor de război e singurul domeniu de cooperare între cele două țări beligerante.
12:40
Veridica.ro: Moscova amenință Parisul cu războiul Veridica.md
În ultima perioadă, se observă o creștere a retoricii anti-franceze de o factură vădit agresivă în propaganda rusă. Serviciul rus de informații externe (SVR) reprezintă vârful de lance al acestei tendințe.
12:20
Catedrala Naţională de la București va putea fi vizitată în perioada 24 decembrie 2025 - 8 ianuarie 2026 Veridica.md
Apoi va fi închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior.
11:50
Centrul European al Consumatorilor din România (ECC Romania) a pregătit un ghid special pentru tinerii care călătoresc pe continent, intitulat „Young in Europe” Veridica.md
Conţine informaţii utile referitoare la călătoria cu diferite mijloace de transport, modalităţi de rezervare a cazării, situaţii care pot apărea în cazul achiziţiei de bilete la concerte sau pentru vizitarea unor obiective turistice.
10:40
Două puncte de control de la frontiera dintre R. Moldova și Ucraina au fost închise, după un atac cu drone Veridica.md
Toate vehiculele care se îndreptau spre orașul ucrainean Odesa au fost redirecționate și întoarse pe teritoriul R. Moldova.
10:30
Echipa românească de fotbal Universitatea Craiova a ratat dramatic calificarea în play-off-ul Conference League Veridica.md
A condus cu 2-0 și a pierdut cu 3-2 meciul cu AEK Atena.
10:10
Andrian Candu este în vizorul Procuraturii Anticorupție (O sinteză a săptămânii) Veridica.md
A început audierea martorilor apărării în dosarul Frauda Bancară. Martorii aduși de avocații oligarhului Vladimir Plahotniuc reproduc în mare versiunea lui Ilan Șor despre cum a fost furat miliardul din sistemul bancar. Finul lui Vladimir Plahotniuc, Andrian Candu, unul dintre acești martori, este vizat în mai multe cauze penale. Transnistria începe anul 2026 cu o nouă stare de urgență în domeniul economic din cauza dificultăților pe care le întâmpină Rusia în a plăti pentru livrarea de gaze malulului stâng al Nistrului.
09:00
Uniunea Europeană împrumută Ucraina cu 90 de miliarde de euro Veridica.md
Activele rusești din Europa nu vor fi confiscate.
08:50
Regatul Unit trimite un nou ambasador în Statele Unite Veridica.md
Fostul reprezentant al diplomației britanice a fost demis din cauza legăturilor cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.
18 decembrie 2025
22:00
PTF Palanca și Tudora, redeschise pentru traficul spre Ucraina Veridica.md
Drone rusești au lovit podul de peste Nistru, de lângă localitatea Maiaki-Udobnoe, regiunea Odesa din sudul Ucrainei. Atacul a avut loc, în jurul orei 16:00. Podul este amplasat pe traseul Odesa–Reni.
21:40
Parlamentul a creat Comisia specială de monitorizare și control asupra realizării politicii de reintegrare a R. Moldova Veridica.md
O Comisie similară a funcționat și în Parlamentul precedent.
19:10
Ministerul român de Externe a lansat oficial aplicaţia „Călătoreşte informat” Veridica.md
Le permite utilizatorilor să notifice în timp real dacă se află într-o situaţie deosebită de urgenţă, care necesită acordarea de protecţie consulară imediată.
18:30
Încă un dosar de redobândire sau de acordare a cetăţeniei române pe baza unor înscrisuri falsificate Veridica.md
Parchetul General afirmă că probele administrate în cauză relevă existenţa unui grup infracţional organizat, constituit de şapte cetăţeni ucraineni.
18:20
Pod peste Nistru, lovit de drone Veridica.md
În urma unui atac asupra regiunii Odesa, dronele au lovit podul de peste Nistru din preajma localității Maiaki-Udobnoe, pe traseul Odesa–Reni.
18:00
Parlamentul a votat un moratoriu pentru fermierii afectați de secetă Veridica.md
Moratoriul asupra executării silite a bunurilor fermierilor afectați de calamități va fi aplicat pentru o perioadă de 12 luni. Fermierii vor putea utiliza bunurile agricole sechestrate în procesul de producție.
17:00
Premierul Alexandru Munteanu, în vizită de lucru în zona de sud Veridica.md
Prim-ministrul s-a aflat într-o vizită de lucru în regiunea Găgăuză, unde s-a întâlnit cu reprezentanții administrațiilor publice locale.
16:20
REGIUNEA TRANSNISTREANĂ/ Stare de urgență, din cauza dificultăților de aprovizionare cu gaze Veridica.md
În regiune a mai fost instituită stare de urgență, din decembrie 2024 până la sfârșitul lunii august 2025.
15:10
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, merge la Varșovia Veridica.md
Omologul său polonez, naționalistul Karol Nawrocki, e cunoscut pentru poziția critică față de Kiev.
13:10
Noua strategie de securitate a SUA: reacții și impact Veridica.md
Noua strategie de securitate națională a Statelor Unite, publicată la începutul lunii decembrie a.c., reflectă abordarea „America First”, politică adoptată de către Casa Albă încă din prima zi a mandatului președintelui Donald Trump.
