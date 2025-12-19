Echipa românească de fotbal Universitatea Craiova a ratat dramatic calificarea în play-off-ul Conference League
Veridica.md, 19 decembrie 2025 10:30
A condus cu 2-0 și a pierdut cu 3-2 meciul cu AEK Atena.
Acum 15 minute
10:40
Două puncte de control de la frontiera dintre R. Moldova și Ucraina au fost închise, după un atac cu drone # Veridica.md
Toate vehiculele care se îndreptau spre orașul ucrainean Odesa au fost redirecționate și întoarse pe teritoriul R. Moldova.
Acum 30 minute
10:30
Acum o oră
10:10
A început audierea martorilor apărării în dosarul Frauda Bancară. Martorii aduși de avocații oligarhului Vladimir Plahotniuc reproduc în mare versiunea lui Ilan Șor despre cum a fost furat miliardul din sistemul bancar. Finul lui Vladimir Plahotniuc, Andrian Candu, unul dintre acești martori, este vizat în mai multe cauze penale. Transnistria începe anul 2026 cu o nouă stare de urgență în domeniul economic din cauza dificultăților pe care le întâmpină Rusia în a plăti pentru livrarea de gaze malulului stâng al Nistrului.
Acum 2 ore
09:00
Activele rusești din Europa nu vor fi confiscate.
Acum 4 ore
08:50
Fostul reprezentant al diplomației britanice a fost demis din cauza legăturilor cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.
Acum 12 ore
22:00
Drone rusești au lovit podul de peste Nistru, de lângă localitatea Maiaki-Udobnoe, regiunea Odesa din sudul Ucrainei. Atacul a avut loc, în jurul orei 16:00. Podul este amplasat pe traseul Odesa–Reni.
Acum 24 ore
21:40
Parlamentul a creat Comisia specială de monitorizare și control asupra realizării politicii de reintegrare a R. Moldova # Veridica.md
O Comisie similară a funcționat și în Parlamentul precedent.
19:10
Le permite utilizatorilor să notifice în timp real dacă se află într-o situaţie deosebită de urgenţă, care necesită acordarea de protecţie consulară imediată.
18:30
Încă un dosar de redobândire sau de acordare a cetăţeniei române pe baza unor înscrisuri falsificate # Veridica.md
Parchetul General afirmă că probele administrate în cauză relevă existenţa unui grup infracţional organizat, constituit de şapte cetăţeni ucraineni.
18:20
În urma unui atac asupra regiunii Odesa, dronele au lovit podul de peste Nistru din preajma localității Maiaki-Udobnoe, pe traseul Odesa–Reni.
18:00
Moratoriul asupra executării silite a bunurilor fermierilor afectați de calamități va fi aplicat pentru o perioadă de 12 luni. Fermierii vor putea utiliza bunurile agricole sechestrate în procesul de producție.
17:00
Prim-ministrul s-a aflat într-o vizită de lucru în regiunea Găgăuză, unde s-a întâlnit cu reprezentanții administrațiilor publice locale.
16:20
REGIUNEA TRANSNISTREANĂ/ Stare de urgență, din cauza dificultăților de aprovizionare cu gaze # Veridica.md
În regiune a mai fost instituită stare de urgență, din decembrie 2024 până la sfârșitul lunii august 2025.
15:10
Omologul său polonez, naționalistul Karol Nawrocki, e cunoscut pentru poziția critică față de Kiev.
13:10
Noua strategie de securitate națională a Statelor Unite, publicată la începutul lunii decembrie a.c., reflectă abordarea „America First”, politică adoptată de către Casa Albă încă din prima zi a mandatului președintelui Donald Trump.
12:50
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, trece la Apărare.
11:20
Primul ar fi fost „sabotor”, celălalt „mercenar”.
Ieri
09:50
A fost conflictul de pe Nistru un război ruso-moldovean, de ce a izbucnit criza politică din cauza alegerilor în Adunarea Populară și poate fi considerată Evghenia Guțul o infractoare? Acestea sunt temele discutate în mass-media găgăuză în ultima săptămână.
05:20
Vladimir Putin a declarat că obiectivele invaziei ruse în Ucraina vor fi "fără îndoială atinse".
17 decembrie 2025
18:00
Comisiile reunite de apărare ale Parlamentului României au avizat favorabil raportul de activitate al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pe anul 2024 # Veridica.md
Acesta susține că a existat o imixtiune a unor actori statali şi non-statali în procesul electoral, favorizând un anume candidat.
17:20
Trei acorduri bilaterale vor consolida cooperarea vamală între administrațiile din Albania, R. Moldova și Macedonia de Nord cu Grecia, Bulgaria și Italia.
17:20
Legea ce impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă în competiţiile naţionale oficiale să fie români, atacată la Curtea Constituţională # Veridica.md
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că actul normativ încalcă principiul nediscriminării şi libera circulaţie a lucrătorilor.
17:10
Preşedintele României, Nicuşor Dan, participă la summit-ul de iarnă al Uniunii Europene # Veridica.md
El a declarat, anterior, că Rusia va rămâne o ameninţare, chiar dacă se va ajunge la un acord de încetare a focului cu Ucraina.
17:00
Oficialii moldoveni spun că sprijinul partenerilor externi rămâne esențial pentru avansarea reformelor și parcursul european al țării.
16:50
Fostul președinte al Parlamentului Andrian Candu a depus mărturie în procesul oligarhului Vladimir Plahotniuc # Veridica.md
Candu a fost audiat ca martor al apărării, în cadrul dosarului privind frauda bancară.
16:40
Ședinţă, pe care presa o numește tensionată, a coaliției guvernamentale cvdripartite de la București # Veridica.md
În cadrul întâlnirii ar urma să se discute şi despre reforma administraţiei publice, îndelung amânată din cauza unor neînţelegeri între formaţiunile componente.
16:10
Compania românească TAROM lansează o nouă funcţionalitate digitală, care permite verificarea statusului zborurilor în timp real # Veridica.md
Prin serviciul Flight Status, se poate urmări rapid situaţia unui zbor TAROM sau al unui partener din Alianţa SkyTeam.
16:00
1 ianuarie 2026: intrarea Republicii Moldova şi a Ucrainei în sistemul comunitar de tarifare Roaming ca acasă # Veridica.md
Această extindere face parte din integrarea economică graduală a celor două state ex-sovietice în piaţa internă a Uniunii Europene.
15:10
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim.
13:00
Atunci când am văzut investigațiile Ziarului de Gardă despre protestatarii și activiștii Șor, m-am întrebat care e istoria de viață a acestor oameni. Pentru un proiect de cercetare internațional despre cultura protestelor, am ajuns să vorbesc cu câțiva dintre ei.
12:20
Președinția daneză a Consiliului Uniunii Europene a publicat concluziile reuniunii Consiliului pentru Afaceri Generale, subliniind progresul R. Moldova în parcursul său european # Veridica.md
Conform documentului, R. Moldova „avansează, este apreciată și susținută”, iar următorii pași în procesul de aderare trebuie să fie realizați fără întârzieri.
11:50
Salariul minim și indemnizațiile pentru copii din R. Moldova vor crește de la 1 ianuarie 2026 # Veridica.md
Guvernul a aprobat astăzi creșterea salariului minim și mediu, precum și modificări la regulile de acordare a indemnizațiilor pentru familiile cu copii.
11:40
Președinta organizației Călărași a fostului Partid „Șor” condamnată la 4 ani de închisoare pentru finanțare ilegală # Veridica.md
Judecătoria Chișinău a decis ca jumătate din pedeapsă să fie executată într-un penitenciar de tip semiînchis.
11:10
Primesc un mesaj de la un coleg cu care ne cunoaștem de mult timp: Republica Moldova „nu a mai fost niciodată atât de polarizată”, îmi scrie el, dând vina, în primul rând pe politicienii „de la putere și din opoziție”, apoi pe influența propagandei ruse. Ca să depolarizăm și să consolidăm societatea trebuie să le cerem politicienilor să întreprindă măsuri de „corectare” a situației, consideră colegul meu.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:40
Facebook a refuzat eliminarea știrii false de pe platforma sa.
08:20
Președintele SUA invocă furtul unor teritorii și al altor active americane de către regimul de la Caracas.
16 decembrie 2025
18:10
Moldova a semnat Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Veridica.md
Convenția prevede crearea unei Comisii Internaționale de Reclamații, mecanism pentru documentarea abuzurilor și asigurarea despăgubirilor în contextul pierderilor suferite de Ucraina.
16:50
Alexandru Munteanu: Direcția R. Moldova este clară: consolidarea independenței justiției, nu subminarea ei # Veridica.md
În cadrul Forumului dedicat reformei justiției și combaterii corupției, premierul Munteanu a subliniat angajamentul Guvernului de a continua evaluarea externă a judecărilor și procurorilor, de accelerare a dosarelor de corupție și confiscare a bunurilor infracționale.
15:30
Maia Sandu: Reziliența Ucrainei contează cu mult dincolo de granițele sale. Ea păstrează pacea în Europa # Veridica.md
Președinta R. Moldova a salutat înființarea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, sub egida Consiliului Europei, ca mecanism esențial pentru asigurarea despăgubirilor destinate victimelor și statului ucrainean în urma daunelor provocate de agresiunea militară rusă.
12:30
Anterior, a mers în Finlanda.
11:20
Mai mult de un sfert de milion de de gospodării sunt încă fără curent electric în sudul Ucrainei # Veridica.md
Regiunea a suferit unul dintre cele mai severe atacuri rusești asupra rețelei sale electrice.
11:00
Forțele ucrainene afirmau, recent, că au recuperat câteva districte de la ocupanţi.
10:10
În perioada ianuarie-septembrie 2025, PIB-ul a crescut cu 2% faţă de anul precedent, a precizat Biroul de Statistică.
10:00
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Ucraina își trimite cetățenii la moarte pentru banii Occidentului # Veridica.md
Pacea nu este posibilă, deoarece Zelenski trădează propriul popor, îl sacrifică pentru interese străine și refuză soluționarea negociată a conflictului armat, potrivit presei pro-Kremlin.
09:30
Maia Sandu participă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Veridica.md
Comisia Internațională de Reclamații pentru Ucraina este un mecanism internațional instituit sub egida Consiliului Europei, având ca scop examinarea și soluționarea cererilor de despăgubire pentru prejudiciile cauzate de agresiunea rusă împotriva Ucrainei.
05:20
Ankara nu precizat provenienţa exactă a acesteia.
05:10
Liderii europeni propun înfiinţarea unei "forțe multinaționale pentru Ucraina".
15 decembrie 2025
22:10
Discuțiile vizează clusterele „Valori fundamentale”, „Piața internă” și „Relații externe”.
21:40
R. Moldova blochează Lukoil și transferă către stat infrastructura petrolieră aeroportuară # Veridica.md
Consiliul pentru investiții strategice din R. Moldova a retras aprobarea activității „Lukoil-Moldova” și a decis transferul infrastructurii petroliere aeroportuare către stat.
19:40
Moţiunea simplă împotriva ministrului român al Mediului, Diana Buzoianu (USR), a fost adoptată de plenul Senatului de la București # Veridica.md
Au votat-o inclusiv pesediștii asociați la putere cu useriștii.
