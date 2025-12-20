Atacuri în Ucraina: O parte din transportul de mărfuri va fi direcționat prin R. Moldova

Veridica.md, 20 decembrie 2025 18:50

Camioanele cu mărfuri ucrainene vor fi redirecționate temporar prin Republica Moldova din cauza bombardării podului de pe traseul Odesa-Reni și deteriorarea unor rute logistice.

Acum o oră
18:50
Atacuri în Ucraina: O parte din transportul de mărfuri va fi direcționat prin R. Moldova Veridica.md
Camioanele cu mărfuri ucrainene vor fi redirecționate temporar prin Republica Moldova din cauza bombardării podului de pe traseul Odesa-Reni și deteriorarea unor rute logistice.
Acum 6 ore
14:30
Preşedintele Românei, Nicuşor Dan, anunţă că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale „relevante&#039;&#039; despre problemele din Justiţie Veridica.md
Pentru a asigura confidenţialitatea participanţilor, accesul jurnaliştilor nu va fi permis în sala discuţiilor programate luni.
Acum 8 ore
13:40
Slovenia extinde cu şase luni controalele la punctele de trecere a frontierei terestre cu Ungaria şi Croaţia Veridica.md
Sunt în vigoare controale și la intrarea în Austria şi Italia.
13:00
Urmărit internaţional, prins de poliţiştii români de frontieră de la Stânca Veridica.md
Bărbatul de 38 de ani din Republica Moldova era căutat pentru săvârşirea infracţiunii de furt, pe teritoriul Germaniei.
12:30
Verificat - Moldova 1, Ediția din 19 decembrie 2025 Veridica.md
Verificat - rezumatul săptămânii, la postul de televiziune Moldova 1.  
Acum 12 ore
10:20
The Simpsons versus Nicușor Dan: lupta care n-a existat - Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi Veridica.md
Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi
Acum 24 ore
05:40
Cel puţin şapte morţi, după un atac rusesc în regiunea Odesa Veridica.md
Alte 22 de persoane au fost rănite, în Odesa şi Zaporojie, de tirurile armatei ruse.
05:30
Pentagonul anunță o operațiune de &#34;răzbunare&#34; împotriva SI în Siria Veridica.md
Atacurile aeriene şi la sol au fost efectuate în mai multe zone din nordul ţării.
Ieri
15:00
BERD alocă 150 de milioane de euro suplimentare pentru drumurile din R. Moldova Veridica.md
Viceprim-ministrul Vladimir Bolea și președinta BERD, Odile Renaud-Basso, au semnat la Chișinău un acord de împrumut destinat modernizării centurii Chișinăului și drumului Chișinău–Leușeni.
14:50
700 de permise de conducere, retrase în R. Moldova pentru fraude la examene Veridica.md
Cazurile au fost identificate la subdiviziunile de examinare auto din municipiile Bălți și Edineț.
12:50
Ucraina anunță că a primit din Rusia peste o mie de cadavre, prezentate ca fiind ale unor soldați ucraineni uciși în luptă Veridica.md
Schimbul de rămășițe ale soldaților uciși și prizonierilor de război e singurul domeniu de cooperare între cele două țări beligerante.
12:40
Veridica.ro: Moscova amenință Parisul cu războiul Veridica.md
În ultima perioadă, se observă o creștere a retoricii anti-franceze de o factură vădit agresivă în propaganda rusă. Serviciul rus de informații externe (SVR) reprezintă vârful de lance al acestei tendințe.
12:20
Catedrala Naţională de la București va putea fi vizitată în perioada 24 decembrie 2025 - 8 ianuarie 2026 Veridica.md
Apoi va fi închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior.
11:50
Centrul European al Consumatorilor din România (ECC Romania) a pregătit un ghid special pentru tinerii care călătoresc pe continent, intitulat „Young in Europe” Veridica.md
Conţine informaţii utile referitoare la călătoria cu diferite mijloace de transport, modalităţi de rezervare a cazării, situaţii care pot apărea în cazul achiziţiei de bilete la concerte sau pentru vizitarea unor obiective turistice.
10:40
Două puncte de control de la frontiera dintre R. Moldova și Ucraina au fost închise, după un atac cu drone Veridica.md
Toate vehiculele care se îndreptau spre orașul ucrainean Odesa au fost redirecționate și întoarse pe teritoriul R. Moldova.
10:30
Echipa românească de fotbal Universitatea Craiova a ratat dramatic calificarea în play-off-ul Conference League Veridica.md
A condus cu 2-0 și a pierdut cu 3-2 meciul cu AEK Atena.
10:10
Andrian Candu este în vizorul Procuraturii Anticorupție (O sinteză a săptămânii) Veridica.md
A început audierea martorilor apărării în dosarul Frauda Bancară. Martorii aduși de avocații oligarhului Vladimir Plahotniuc reproduc în mare versiunea lui Ilan Șor despre cum a fost furat miliardul din sistemul bancar. Finul lui Vladimir Plahotniuc, Andrian Candu, unul dintre acești martori, este vizat în mai multe cauze penale. Transnistria începe anul 2026 cu o nouă stare de urgență în domeniul economic din cauza dificultăților pe care le întâmpină Rusia în a plăti pentru livrarea de gaze malulului stâng al Nistrului.
09:00
Uniunea Europeană împrumută Ucraina cu 90 de miliarde de euro Veridica.md
Activele rusești din Europa nu vor fi confiscate.
08:50
Regatul Unit trimite un nou ambasador în Statele Unite Veridica.md
Fostul reprezentant al diplomației britanice a fost demis din cauza legăturilor cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.
18 decembrie 2025
22:00
PTF Palanca și Tudora, redeschise pentru traficul spre Ucraina Veridica.md
Drone rusești au lovit podul de peste Nistru, de lângă localitatea Maiaki-Udobnoe, regiunea Odesa din sudul Ucrainei. Atacul a avut loc, în jurul orei 16:00. Podul este amplasat pe traseul Odesa–Reni.
21:40
Parlamentul a creat Comisia specială de monitorizare și control asupra realizării politicii de reintegrare a R. Moldova Veridica.md
O Comisie similară a funcționat și în Parlamentul precedent.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:10
Ministerul român de Externe a lansat oficial aplicaţia „Călătoreşte informat” Veridica.md
Le permite utilizatorilor să notifice în timp real dacă se află într-o situaţie deosebită de urgenţă, care necesită acordarea de protecţie consulară imediată.
18:30
Încă un dosar de redobândire sau de acordare a cetăţeniei române pe baza unor înscrisuri falsificate Veridica.md
Parchetul General afirmă că probele administrate în cauză relevă existenţa unui grup infracţional organizat, constituit de şapte cetăţeni ucraineni.
18:20
Pod peste Nistru, lovit de drone Veridica.md
În urma unui atac asupra regiunii Odesa, dronele au lovit podul de peste Nistru din preajma localității Maiaki-Udobnoe, pe traseul Odesa–Reni.
18:00
Parlamentul a votat un moratoriu pentru fermierii afectați de secetă Veridica.md
Moratoriul asupra executării silite a bunurilor fermierilor afectați de calamități va fi aplicat pentru o perioadă de 12 luni. Fermierii vor putea utiliza bunurile agricole sechestrate în procesul de producție.
17:00
Premierul Alexandru Munteanu, în vizită de lucru în zona de sud Veridica.md
Prim-ministrul s-a aflat într-o vizită de lucru în regiunea Găgăuză, unde s-a întâlnit cu reprezentanții administrațiilor publice locale.
16:20
REGIUNEA TRANSNISTREANĂ/ Stare de urgență, din cauza dificultăților de aprovizionare cu gaze Veridica.md
În regiune a mai fost instituită stare de urgență, din decembrie 2024 până la sfârșitul lunii august 2025.
15:10
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, merge la Varșovia Veridica.md
Omologul său polonez, naționalistul Karol Nawrocki, e cunoscut pentru poziția critică față de Kiev.
13:10
Noua strategie de securitate a SUA: reacții și impact Veridica.md
Noua strategie de securitate națională a Statelor Unite, publicată la începutul lunii decembrie a.c., reflectă abordarea „America First”, politică adoptată de către Casa Albă încă din prima zi a mandatului președintelui Donald Trump.
12:50
Rotiri de cadre și o demisie în guvernul de la București Veridica.md
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, trece la Apărare.
11:20
Condamnări în Rusia: 22 de ani de închisoare pentru un belarus, 13 pentru un britanic Veridica.md
Primul ar fi fost „sabotor”, celălalt „mercenar”.
09:50
Criza politică din Gagauzia putea fi evitată? Veridica.md
A fost conflictul de pe Nistru un război ruso-moldovean, de ce a izbucnit criza politică din cauza alegerilor în Adunarea Populară și poate fi considerată Evghenia Guțul o infractoare? Acestea sunt temele discutate în mass-media găgăuză în ultima săptămână.
05:20
Zelenski spune că Rusia se pregătește de un nou an de război Veridica.md
Vladimir Putin a declarat că obiectivele invaziei ruse în Ucraina vor fi "fără îndoială atinse".
17 decembrie 2025
18:00
Comisiile reunite de apărare ale Parlamentului României au avizat favorabil raportul de activitate al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pe anul 2024 Veridica.md
Acesta susține că a existat o imixtiune a unor actori statali şi non-statali în procesul electoral, favorizând un anume candidat.
17:20
Uniunea Europeană consolidează cooperarea vamală cu Balcanii de Vest și R. Moldova Veridica.md
Trei acorduri bilaterale vor consolida cooperarea vamală între administrațiile din Albania, R. Moldova și Macedonia de Nord cu Grecia, Bulgaria și Italia.
17:20
Legea ce impune ca minimum 40% dintre sportivii care evoluează într-o echipă în competiţiile naţionale oficiale să fie români, atacată la Curtea Constituţională Veridica.md
Preşedintele Nicuşor Dan consideră că actul normativ încalcă principiul nediscriminării şi libera circulaţie a lucrătorilor.
17:10
Preşedintele României, Nicuşor Dan, participă la summit-ul de iarnă al Uniunii Europene Veridica.md
El a declarat, anterior, că Rusia va rămâne o ameninţare, chiar dacă se va ajunge la un acord de încetare a focului cu Ucraina.
17:00
R. Moldova discută cu FMI lansarea unui nou program de sprijin economic Veridica.md
Oficialii moldoveni spun că sprijinul partenerilor externi rămâne esențial pentru avansarea reformelor și parcursul european al țării.
16:50
Fostul președinte al Parlamentului Andrian Candu a depus mărturie în procesul oligarhului Vladimir Plahotniuc Veridica.md
Candu a fost audiat ca martor al apărării, în cadrul dosarului privind frauda bancară.
16:40
Ședinţă, pe care presa o numește tensionată, a coaliției guvernamentale cvdripartite de la București Veridica.md
În cadrul întâlnirii ar urma să se discute şi despre reforma administraţiei publice, îndelung amânată din cauza unor neînţelegeri între formaţiunile componente.
16:10
Compania românească TAROM lansează o nouă funcţionalitate digitală, care permite verificarea statusului zborurilor în timp real Veridica.md
Prin serviciul Flight Status, se poate urmări rapid situaţia unui zbor TAROM sau al unui partener din Alianţa SkyTeam.
16:00
1 ianuarie 2026: intrarea Republicii Moldova şi a Ucrainei în sistemul comunitar de tarifare Roaming ca acasă Veridica.md
Această extindere face parte din integrarea economică graduală a celor două state ex-sovietice în piaţa internă a Uniunii Europene.
15:10
Cum v-o dai! (15) - Vremuri turbate Veridica.md
„Cum n-o dai!” este un serial animat (stop-motion) creat de Micleușanu M. & Diafragma Studio, conceput ca o radiografie crudă a realității social-politice și culturale în care trăim.
13:00
Protestatarii pro-Șor, cine sunt ei? Veridica.md
Atunci când am văzut investigațiile Ziarului de Gardă despre protestatarii și activiștii Șor, m-am întrebat care e istoria de viață a acestor oameni. Pentru un proiect de cercetare internațional despre cultura protestelor, am ajuns să vorbesc cu câțiva dintre ei.
12:20
Președinția daneză a Consiliului Uniunii Europene a publicat concluziile reuniunii Consiliului pentru Afaceri Generale, subliniind progresul R. Moldova în parcursul său european Veridica.md
Conform documentului, R. Moldova „avansează, este apreciată și susținută”, iar următorii pași în procesul de aderare trebuie să fie realizați fără întârzieri.
11:50
Salariul minim și indemnizațiile pentru copii din R. Moldova vor crește de la 1 ianuarie 2026 Veridica.md
Guvernul a aprobat astăzi creșterea salariului minim și mediu, precum și modificări la regulile de acordare a indemnizațiilor pentru familiile cu copii.
11:40
Președinta organizației Călărași a fostului Partid „Șor” condamnată la 4 ani de închisoare pentru finanțare ilegală Veridica.md
Judecătoria Chișinău a decis ca jumătate din pedeapsă să fie executată într-un penitenciar de tip semiînchis.
11:10
Polarizarea societății și care e cauza Veridica.md
Primesc un mesaj de la un coleg cu care ne cunoaștem de mult timp: Republica Moldova „nu a mai fost niciodată atât de polarizată”, îmi scrie el, dând vina, în primul rând pe politicienii „de la putere și din opoziție”, apoi pe influența propagandei ruse. Ca să depolarizăm și să consolidăm societatea trebuie să le cerem politicienilor să întreprindă măsuri de „corectare” a situației, consideră colegul meu.
08:40
Macron denunță un fake news despre o lovitură de stat militară în Franța Veridica.md
Facebook a refuzat eliminarea știrii false de pe platforma sa.
08:20
Trump ordonă „blocada totală” a comerțului cu petrol din Venezuela Veridica.md
Președintele SUA invocă furtul unor teritorii și al altor active americane de către regimul de la Caracas.
