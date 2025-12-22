(video) Ședința Primăriei. Ceban, despre blocajul din CMC: „Aleșii PAS și PSRM nu vin intenționat, ca să nu fie votat bugetul. Faceți-le o invitație specială”
UNIMEDIA, 22 decembrie 2025 12:30
Primarul general, Ion Ceban, a convocat astăzi, 22 decembrie, ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău. Pe ordinea de zi au figurat cinci subiecte. Totodată, edilul capitalei a abordat subiectul privind blocajul în cadrul Consiliului Municipal. „Aleșii PAS și PSRM nu vin intenționat la ședințe, ca să nu fie votat bugetul. Domnule Talmaci, faceți-le o invitație specială”, a declarat Ceban.
Acum 5 minute
12:50
CSM o contrazice pe Marina Rusu: Magistrata are 68 de dosare în procedură, în timp ce colegii săi de instanță - peste 400 # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii a venit cu o reacție, după dezvăluirile judecătoarei Marina Rusu, care s-a plâns pe faptul că, fiind mamă în concediul de maternitate, a decis să revină la serviciu cu program redus, însă muncește peste 8 ore pe zi, fiind remunerată doar pentru 4. „CSM respectă dreptul fiecărui judecător la condiții de muncă adaptate situațiilor familiale și de sănătate, inclusiv regimul de muncă parțial conform legii”, se menționează în comunicatul remis de Consiliu. Cât despre cazul magistartei Rusu, aceasta „are în gestiune circa 17% din sarcina de lucru a unui judecător din instanța din care vine, ceea ce constituie mai puțin de 44%”.
12:50
În timp ce numărul studenților crește la Universitatea din Cahul, MEC vrea reorganizarea. Consilieri, cu adresare către Maia Sandu: „Nu e doar un centru academic, ci și un reper de dezvoltare a regiunii” # UNIMEDIA
Consilierii municipali din Cahul cer președintei Maia Sandu și premierului Alexandru Munteanu să renunțe la planurile de reorganizare a Universității de Stat „B.P. Hasdeu”, chiar în contextul în care numărul studenților crește constant, ajungând la 1025 în 2025. În adresarea oficială, aleșii locali subliniază că instituția, cu un istoric de peste 25 de ani, reprezintă un pilon al vieții intelectuale și culturale din sudul țării și că reorganizarea nu reprezintă o soluție potrivită pentru dezvoltarea acesteia.
Acum 10 minute
12:40
(video) Racheta japoneză H3 a eşuat în încercarea sa de a plasa un satelit pe orbita Pământului. Motorul „s-a oprit prematur” # UNIMEDIA
Agenţia Spaţială Japoneză (JAXA) a anunţat că racheta niponă H3 a eşuat luni în tentativa ei de a plasa pe orbita terestră un satelit de geolocalizare, după oprirea prematură a unuia dintre motoarele sale, informează AFP, citată de Agerpres și adevarul.ro.
Acum 30 minute
12:30
12:30
(video) „Aveți puterea în mâini și abuzați de noi.” Marina Rusu și Victoria Sanduța, cu copiii în brațe la sediul CSM. Replici acide cu Sergiu Caraman # UNIMEDIA
Magistra Marina Rusu și ex-judecătoarea Victoria Sanduța au organizat un protest la sediul CSM, cu copiii în brațe. Membrii Consiliului, în frunte cu președintele Sergiu Caraman, au avut mai multe schimburi de replici cu acestea, timp ce circa două ore. Discuțiile au fost în mare parte pe tonuri ridicate.
12:30
(video) Oaspeți așteptați la ședința Primăriei Chișinău. Prima ceată de colindători a pășit pragul cu urări. Ceban: „Vă mulțumim din suflet, sunteți extraordinari!” # UNIMEDIA
Primăria Chișinău a avut parte de o vizită specială în cadrul ședinței serviciilor municipale din 22 decembrie. Prima ceată de colindători din acest an, un grup de elevi de la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, a pășit pragul instituției, aducând urări de sărbători și voie bună.
12:20
(video) „Стой на месте”. Un bărbat beat și cu cuțit în mână, filmat în timp ce amenința trecătorii, în centrul capitalei: Individul, stropit cu gaze lacrimogene # UNIMEDIA
Un bărbat beat și înarmat cu un cuțit a fost filmat în centrul capitalei în timp ce amenința trecătorii. Incidentul a stârnit panică, iar agenții de paza a centrului comercial situat în preajmă au intervenit și au folosit gaze lacrimogene pentru a-l opri și a proteja oamenii.
Acum o oră
12:10
Incendiu la un liceu de la Botanica: Toții elevii și angajații au fost evacuați. Cinci echipaje de pompieri au intervenit # UNIMEDIA
Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de 22 decembrie la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” din municipiul Chișinău. Pompierii au fost alertați la ora 10:43, iar la fața locului au intervenit cinci echipaje de salvatori.
12:00
(live) „Aveți puterea în mâini și abuzați de noi.” Marina Rusu și Victoria Sanduța, cu copiii în brațe la sediul CSM # UNIMEDIA
Magistra Marina Rusu și ex-judecătoarea Victoria Sanduța au organizat un protest la sediul CSM, cu copiii în brațe. Membrii Consiliului sunt în discuții cu acestea, iar declarațiile sunt transmise live.
12:00
(foto/video) Surpriză de lux la miez de noapte pentru Ana Beregoi: Influencerița a primit de ziua sa un BMW cu fundă roșie # UNIMEDIA
Influencerița Ana Beregoi își sărbătorește astăzi, 22 decembrie, ziua de naștere. Cu această ocazie, sora ei, Iuliana Beregoi, părinții și apropiații au decis să-i facă o surpriză de proporții și i-au dăruit, la miezul nopții, un BMW.
Acum 2 ore
11:50
11:50
Procuratura Chișinău a pornit un proces penal pe împușcăturile de la Sectorul de Poliție Centru: Acțiuni procesuale, efectuate în regim de urgență # UNIMEDIA
Procuratura Generală a confirmat, pentru UNIMEDIA, incidentul de la Inspectoratul de Poliție Centru, unde unul dintre șefi a efectuat mai multe împușcături, în noapte de vineri spre sâmbătă. „Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Centru a înregistrat un proces penal”, ne-a comunicat Violina Moraru.
11:40
11:30
Ultima oră! Șeful IP Centru, adjunctul și un polițist, dați afară după incidentul cu focurile de armă. Ce spune IGP despre cele întâmplate # UNIMEDIA
Inspectoratul General al Poliției anunță că, în urma incidentului cu focuri de armă din sediul Inspectoratului de Poliție Centru, produs pe 19 decembrie, polițistul vizat și conducerea instituției – șeful și șeful adjunct – au fost eliberați din funcție. Pe caz a fost sesizată Procuratura.
11:20
11:20
Atenție, călători! Vamele Tudora–Starokazacie și Palanca-Maiaki-Udobnoe, deschise după atacul cu drone # UNIMEDIA
Ca urmare a ultimelor evoluții din zona de frontieră, Poliția de Frontieră informează că, activitatea PTF Tudora-Starokazacie și PTF Palanca-Maiaki-Udobnoe, se desfășoară în regim normal.
11:10
Acum 4 ore
10:30
Tenisul mondial, zguduit de scandaluri de corupție: Încă un jucător de top, suspendat 12 ani pentru trucarea meciurilor # UNIMEDIA
Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA) a decis să îl suspende pe Pang Renlong, jucător chinez în vârstă de 25 de ani, pentru o perioadă de 12 ani, după ce a fost implicat în trucarea sau tentativa de trucare a peste 20 de meciuri, în intervalul mai - septembrie 2024, informează EFE, citat de adevarul.ro.
10:30
(video) Vlad Plahotniuc va petrece Revelionul după gratii: Magistrații i-au prelungit arestul cu 30 de zile # UNIMEDIA
Fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc, va petrece Crăciunul și Revelionul după gratii. Judecătorii au prelungit arestul în privința sa cu 30 de zile. Decizia a fost pronunțată astăzi.
10:10
Țara europeană care renunță la scrisorile tradiționale: Ultima livrare va fi pe 30 decembrie, după peste 400 de ani de activitate # UNIMEDIA
Danemarca va livra ultima scrisoare pe 30 decembrie, punând astfel capăt unei tradiții de peste patru secole. Poșta națională renunță la serviciile clasice datorită „digitalizării crescânde” a societății. Decizia aduce și concedieri masive, în timp ce cutiile poștale demontate au fost deja vândute, iar trimiterea scrisorilor va fi preluată de o firmă privată, scrie digi24.ro.
10:10
(video) „Acestea sunt urmele de la gloanțe.” Vasile Costiuc, la Sectorul de Poliție Centru: Un șef de aici, beat, a tras cu arma, vineri noapte # UNIMEDIA
Liderul Partidului Democrația Acasă, deputatul Vasile Costiuc, susține că în Inspectoratul de Poliție Centru din Chișinău a avut loc o situație ieșită din comun. „ Vineri, pe la ora 3:00 noaptea, unul dintre șefi s-a apucat de tras cu arma. A tras de 30 de ori, aici, la etajul 3, era ca în filme, împușcau ca în Vestul sălbatic. 30 de gloanțe. Iată urmele, aici sunt sparte geamurile, e dezastru”, a relatat alesul, de la fața locului. Un ofițer al Secției Coordonare Operațională de la sector a confirmat că un asemenea caz este instrumentat de Procuratură.
10:00
Accident fatal la Taraclia: Un tânăr de 27 de ani a decedat, după ce a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina de pe traseu # UNIMEDIA
Un tânăr de 27 de ani a decedat într-un accident la Taraclia. Potrivit informației, șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat cu mașina pe traseu.
09:50
Un general rus a murit la Moscova, în explozia unei mașini-capcană: Este investigată o pistă „legată de serviciile speciale ucrainene” # UNIMEDIA
Un general din Statul Major rus a fost ucis în explozia unei maşini capcană la sud de Moscova, informează luni Reuters şi AFP, care citează Comitetul de Anchetă Rus, scrie digi24.ro.
09:40
Beat criță, a lovit un Jaguar parcat, apoi a fugit de la locul accidentului: Un șofer de 31 de ani, reținut de poliție # UNIMEDIA
Un bărbat de 31 de ani a fost reținut pentru 72 de ore, după ce a provocat un accident rutier în sectorul Rîșcani al capitalei și a părăsit locul faptei, anunță oamenii legii.
09:20
Activiștii Stop Ham au avut parte de un nou val de critici, dar și de laude, în timpul unui raid la o locație nouă din capitală - Piața Universală de pe strada Ismail din capitală. „Ați întrecut-o și pe Maia Sandu la popularitate”, le-a spus un șofer. „Nu aveți minte! Căutați-vă de lucru”, le-au strigat alții.
09:20
Philip Morris Moldova: Anul 2025 a fost marcat de parteneriate inspiraționale pentru comunitate și mediu # UNIMEDIA
Crearea unui viitor fără fum într-un mod responsabil și sustenabil rămâne obiectivul primordial al Philip Morris Moldova. În 2025, compania a realizat mai multe investiții în portofoliul de produse fără fum, integrând în același timp principiile sustenabilității în fiecare etapă a activității, scrie busidessclass.md
09:20
Republica Moldova introduce amenzi de până la 2.500 euro sau închisoare pentru violența online. Coautoare a legii: „E un fenomen răspândit, din păcate deseori neraportat” # UNIMEDIA
Hărțuirea online, distribuirea de imagini intime fără consimțământ sau stalking-ul sunt considerate infracțiuni în Republica Moldova, potrivit unui act normativ ce va intra în vigoare în februarie 2026. Victimele vor beneficia de suport juridic și psihologic, iar făptuitorii riscă amenzi până la 2.500 euro sau chiar detenție. HotNews a vorbit cu deputata PAS Marcela Adam, una dintre co-autoarele legii, despre actul normativ care reprezintă o premieră pentru Republica Moldova.
09:00
Acum 6 ore
08:50
08:40
Negocierile pentru pace de la Miami: SUA şi Ucraina au avut întâlniri „productive şi constructive” # UNIMEDIA
Delegaţia Ucrainei a avut întâlniri „productive şi constructive” cu negociatorii americani şi europeni în weekend, au declarat şeful ucrainean pentru securitate naţională, Rustem Umerov, şi emisarul special al SUA, Steve Witkoff, relatează CNN, potrivit news.ro.
08:30
Peștii au nevoie de liniște, iar Leii se află în centrul atenției: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Influențele astrale favorizează prudența, comunicarea clară și deciziile bine chibzuite. Pentru unele zodii, ziua aduce oportunități profesionale, în timp ce pentru altele este recomandată odihna și echilibrul emoțional.
08:10
„Discriminare”. AJRM, după dezvăluirile Marinei Rusu despre „munca în regim redus”: Maternitatea și drepturile copilului nu pot fi egalate cu dificultățile organizatorice # UNIMEDIA
Asociația Judecătorilor din Moldova reacționează, după dezvăluirile judecătoarei Maina Rusu și avertizează că dreptul la muncă în regim redus, garantat de lege, nu poate fi ignorat sau condiționat de dificultăți administrative în sistemul judecătoresc. „În ierarhia normelor juridice, legea prevalează asupra regulamentelor. Lipsa unor prevederi exprese într-un act subsecvent nu poate justifica suspendarea sau golirea de conținut a unui drept recunoscut direct de lege. Odată stabilit legal un program de muncă redus, ajustarea corespunzătoare a volumului de muncă este o obligație imediată și necondiționată”, notează responsabilii.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o ușoară slăbire în raport cu euro, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei, în timp ce față de dolarul american moneda națională s-a apreciat.
07:50
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), vremea de astăzi în municipiul Chișinău va fi caracterizată prin cer predominant noros, cu temperaturi diurne scăzute, specifice sezonului rece.
07:40
Barcelona a învins, duminică, în deplasare, scor 2-0, formaţia Villarreal, în etapa a 18-a din La Liga, scrie sport.ro.
07:30
Iranul îi propune Venezuelei o alianță împotriva Statelor Unite: Anunțul autorităţilor de la Caracas # UNIMEDIA
Autorităţile de la Caracas au anunţat sâmbătă că Iranul le-a propus cooperarea sa „în toate domeniile” pentru a lupta împotriva „pirateriei şi terorismului internaţional” al SUA, după confiscarea de către Washington a unui al doilea petrolier în largul Venezuelei, relatează AFP, citată de presa română.
07:10
Viktor Orban, declarație surprinzătoare: „Să nu existe nicio îndoială. Prăbușirea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria” # UNIMEDIA
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminică, într-un discurs susținut la Szeged, că un eventual colaps al Ucrainei ar avea consecințe grave pentru Ungaria, subliniind că Budapesta are interesul să prevină un asemenea scenariu, scrie adevarul.ro.
Acum 24 ore
20:20
„Lucrez 8 ore, primesc salariu doar pentru 4.” Judecătoarea Marina Rusu, apel la solidaritate cu copiii în brațe: Am ales programul redus ca să pot alăpta, dar primesc un volum de dosare exagerat # UNIMEDIA
Judecătoarea Marina Rusu a decis să facă publică o problemă care o deranjează de mult timp, ca judecător și mamă în același timp, dar despre care toată lumea tace. „Sunt mamă a șapte copii. Doi sunt încă alăptați la sân, iar cea mai mică fetiță nu are încă 2 ani. Am decis să revin la serviciu cu program redus — 4 ore pe zi — așa cum prevede legea, cu pauza necesară pentru alăptare - 30 de minute. În realitate însă, lucrurile stau altfel. Mi se repartizează același volum de muncă precum colegilor cu program complet de opt ore și salariu integral. Și, în fiecare zi, sunt pusă în fața unei alegeri care nu ar trebui să existe - fie plec la timp, știind că nu am reușit să fac totul la standardul pe care mi-l cere conștiința profesională, fie rămân la muncă mult peste program. Au fost zile în care am rămas la serviciu până la ora nouă sau zece seara. În acele momente simțeam durere fizică reală în piept, pentru că corpul meu îmi amintea că sunt mamă care alăptează”, a scris magistrata.
20:00
(video) „Ale cui odrasle sunt?” Gelandewagen-ul care a zburat pe trotuar, surprins cu portiera șoferului deschisă din mers, apoi virând pe contrasens # UNIMEDIA
Automobilul de model Mercedes G-Class, accidentat grav astăzi în centrul capitalei, a fost surprins deplasându-se cu portiera șoferului deschisă, apoi virând de pe bulevardul Ștefan cel Mare pe o stradă cu sens unic, pe contrasens ,cu puțin timp înainte de producerea impactului.
19:40
Averea lui Musk a ajuns la un nivel nemaiîntâlnit în istorie: Directorul Tesla, de 3 ori mai bogat decât locul doi din topul Forbes # UNIMEDIA
Averea lui Elon Musk, directorul general al Tesla, a urcat la aproximativ 749 de miliarde de dolari vineri seară, după ce Curtea Supremă din statul Delaware a restabilit un pachet de opţiuni pe acţiuni în valoare de 139 de miliarde de dolari, potrivit clasamentului miliardarilor realizat de Forbes, notează News.ro.
19:20
(foto/video) Un Mercedes G-Class, făcut zob în centrul capitalei: A dat jos pilonii de fier, un stâlp și a aterizat pe trotuar # UNIMEDIA
Un Mercedes G-Class a fost făcut zob în urma unui accident în centrul capitalei. Automobilul a aterizat pe trotuar, după ce a dat jos câțiva piloni de delimitare și un stâlp. Imaginile de la fața locului au fost distribuite pe rețele.
19:10
Unde sunt cele mai mari salarii în Europa: Țările în care leafa anuală trece de 70 mii euro # UNIMEDIA
Începutul de an este una dintre cele mai populare perioade pentru schimbarea locului de muncă, iar salariul rămâne un factor decisiv pentru mulți angajați. Diferențele de venit dintre țările europene sunt însă semnificative, atât în valori nominale, cât și atunci când sunt ajustate la puterea de cumpărare, relatează digi24.ro, cu referire la Euronews.
18:50
(doc) Statul pune moratoriu pe 16.900 de posturi de bugetari, anul viitor, pentru a acoperi creșterea salarială: Aproape 2000 la Apărare și doar 23 la Președinție # UNIMEDIA
Guvernul intenționează să instituie un moratoriu asupra angajărilor în sectorul bugetar, blocând ocuparea a peste 16.900 de funcții vacante la nivel central și local, potrivit documentelor analizate de SPPOT.
18:40
Crizele ultimilor ani au readus prejudecățile de gen: Stereotipurile despre rolul femeii în societate au crescut cu peste 14% în 2025 # UNIMEDIA
Crizele succesive din ultimii ani au contribuit la accentuarea stereotipurilor de gen în Republica Moldova, afectând percepția publică asupra rolului femeii în societate și, în special, în politică. Datele Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD) arată o deteriorare semnificativă a atitudinilor sociale față de participarea femeilor în funcții de decizie.
18:30
(foto) Sărbătoare mare pentru Înaltpreasfințitul Vladimir: Mitropolitul Chișinăului și al Întregii Moldove împlinește 33 de ani de slujire în rang # UNIMEDIA
Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir împlinește duminică, 21 decembrie, 33 de ani de slujire în treapta de Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove.
18:20
După ce și-a schimbat numele, Victoria Beckham face o dezvăluire neașteptată: Cum este numită acum soția lui David Beckham # UNIMEDIA
Victoria Beckham a vorbit despre schimbarea numelui său, dar și despre cum poate fi „strigată” de acum. Fanatik.ro a dezvăluit ce spune soția lui David Beckham.
18:10
17:40
Femeile care vor da naștere unui copil în 2026 vor avea parte de o indemnizație unică mai mare decât în anul curent. Suma crește la 21886 lei, începând cu 1 ianuarie. Decizia a fost aprobată de Guvern, în ședința din 17 decembrie 2025.
17:20
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”: Cum s-au inversat rolurile Franței și Germaniei în Uniunea Europeană. Analiză # UNIMEDIA
Cancelarul german Friedrich Merz făcea o ultimă încercare de a convinge liderii UE să utilizeze 210 miliarde de euro din activele suverane rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina, când și-a dat seama că îi lipsea un aliat crucial: Emmanuel Macron, scrie Financial Times, citat de digi24.ro într-o analiză dedicată summitului european de săptămâna aceasta, dar mai ales relației dintre Paris și Berlin, cele doua centre de greutate ale UE.
17:10
Pașaportul românesc, pe locul 2 mondial în topul celor mai dorite documente pentru antreprenori și cetățeni globali # UNIMEDIA
România a obținut locul al doilea la nivel mondial în clasamentul Nomad Capitalist Passport Index, ediția 10, urcând spectaculos în acest top, după ce anul trecut s-a clasat pe locul 21, informează un comunicat remis presei.
