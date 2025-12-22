Două localități din BN fără gaz astăzi din cauza unor lucrări Transgaz

15:10

Nu mai puțin de șapte echipaje de pompieri, militari sau voluntari s-au luptat astăzi în Budacu de Sus pentru a lichida un incendiu care a afectat astăzi, 2 decembrie trei gospodarii și peste 500 de metri pătrați. Trei locatari au fost afectați de incendiu: o femeie de 79 de ani a suferit arsuri pe fata […]