Post vacant de consilier la Arhivele BN: se ocupă prin transfer. Care sunt condițiile
Bistrita Express, 17 decembrie 2025 22:20
Arhivele Naționale Bistrița-Năsăud are disponibil un post de consilier, însă job-ul poate fi obținut doar prin transfer în anumite condiții. Candidatul ideal trebuie sa fie absolvent de studii superioare cu licență din domeniile : științe umaniste și arte/sociale/științe inginerești, matematică și științe ale naturii, sa aibă cel puțin 7 ani de muncă în specialitatea studiilor […]
• • •
Acum o oră
22:20
Acum 6 ore
17:10
Doi șoferi băuți au fost dați de gol după ce-au provocat accidente pe străzile Bistriței. Unul a intrat într-un scuar # Bistrita Express
Într-o singură zi doi șoferi care au condus în stare de ebrietate pe străzile Bistriței au ajuns în atenția polițiștilor și au acum dosare penale pentru că au provocat accidente. Un bistrițean de 65 de ani care s-a urcat băut la volanul mașinii ar fi scăpat basma curată dacă ar fi fost în stare să […]
Ieri
16:30
Polițiștii au identificat victima accidentului fatal din Podirei de noaptea trecută # Bistrita Express
Bărbatul care și-a găsit moartea noaptea trecută sub roțile unui autoturism pe DN 17 în Podirei, comuna Șieu Măgheruș, a fost identificat abia în cursul zilei. Polițiștii spun că bărbatul mort în accident este un năsăudean de 72 de ani. Nu este clar ce căuta omul pe drum, noaptea într-o zonă fără case, în momentul […]
16:10
Fără îngăduință pentru violența în familie: reținut după ce și-a agresat mama și fratele # Bistrita Express
Un tânăr de 28 de ani a fost reținut de polițiști și și-a petrecut noaptea în arest după ce și-a agresat mama și un frate. Episodul de violență în familie confirmat de polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Bistrița după efectuarea de cercetări a avut loc în 14 decembrie în locuința familiei din Viile Tecii. A […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
Tariful la apă trece peste pragul de 10 lei/mc din 1 ianuarie 2026. Aquabis precizează că face ajustare cu rata inflației # Bistrita Express
Aquabis anunță creșterea tarifelor la apă și canal de la începutul anului 2026 în acord cu rata inflației. Noile cresteri de taxe vor duce însă prețul la apă în real, după aplicarea TVA-ului la 10,12 lei/mc, ceea ce înseamnă depășirea pragului psihologic de 10 lei pentru un metru cub de apă. Și la canalizare tariful […]
15:20
Probleme uriașe pentru Rombat Bistrița: amendă de peste 20 de milioane de euro de la CE pentru practici de tip cartel # Bistrita Express
Producătorul de baterii din Bistrița-Năsăud, Rombat trece printr-un moment de cumpănă după ce a fost sancționat recent de Comisia Europeană cu o amendă uriașă de 20,1 milioane de euro pentru înțelegeri comerciale anti-concurențiale. Amenda vine la capătul unei investigații demarate de un organism antitrust al CE încă din 2017, iar banii din amendă vor intra […]
13 decembrie 2025
18:40
Primarul Becleanului bilant la 50 de obiective, 17 inaugurate în 2025: ” a fost cel mai bun an” # Bistrita Express
Un an cu probleme pentru toată lumea, 2025, este considerat cel mai bun an din istoria ultimilor 25 de ani de administrația orașului Beclean. Într-o conferință de presă ținută într-una din sălile noului Centru Cultural Liviu Rebreanu, inaugurat anul acesta, primarul Nicolae Moldovan a vorbit despre recepționarea primelor 2 mega-proiecte de mobilitate urbană, 1 si […]
00:50
Seară neagră pe șoselele din BN: șase tineri răniți în două accidente produse la câteva zeci de minute distanță # Bistrita Express
Două coliziuni violente provocate de șoferi foarte tineri la un interval de câteva zeci de minute pe două șosele din nordul județului, la Rodna și în Ilva Mică au trimis în aceasta seară în spital șase tineri, în timp ce mai multe mașini au fost distruse Mașini făcute zob și o victimă inconștientă la Rodna […]
12 decembrie 2025
20:10
Primăria Beclean anunță implementarea proiectului cu titlul “Dezvoltarea mobilității urbane III – Beclean orașul inteligent”, cod SMIS 301429, proiect care urmărește extinderea investițiilor realizate în etapele PMUD I și PMUD II, prin modernizarea infrastructurii pietonale, velo și a transportului public electric în cartierele Coldău, Beclenuț, Podirei și zona Someșului. Proiectul este finanțat în cadrul Programul […]
19:30
UPDATE: 700 de magistrați, opt din BN, se solidarizează cu judecătorii care au expus presiunile din justiție # Bistrita Express
Val de reacții fără precedent în sistemul judiciar în apărarea celor doi magistrați de la Curtea de Apel București, Laurențiu Beșu, respectiv Raluca Moroșanu ,care au semnalat presiunile sistemice din justiție și influența nefasta a grupurilor de putere din interior. Aproape 700 de magistrați au semnat în cursul zilelor de joi și vineri o petiție […]
17:40
Arestul de acasă pentru Traian Simionca s-a transformat astăzi în arest în toată regula # Bistrita Express
Traian Simionca, primarul din Livezile, acuzat de abuz sexual n-a scăpat în cele din urmă de arest preventiv: după 17 zile de arest la domiciliu, o alta instanță tot de drepturi și libertăți, de data aceasta de la Tribunalul BN l-a trimis după gratii. Instanța le-a dat câstig de cauză, de data aceasta, integral procurorilor, […]
02:30
Parlamentar bistrițean, prins ”aromatizat” la volan, a fost trimis în judecată. Ce a pățit după primul drum la instanță? # Bistrita Express
Deputatul bistrițean Andrei Csillag, independent, intrat în Parlament pe lista POT, și-a dat în petec în primul an de mandat, după ce a fost prins de polițisti băut la volan. Nimeni n-a știut nimic de dosarul penal al parlamentarului din Bistrița-Năsăud, până când joi, 11 decembrie după o vizită la instanța la care este trimis […]
01:00
180 de magistrați, inclusiv o judecătoare din BN, se solidarizează cu judecătorii care au expus presiunile din justiție # Bistrita Express
Val de reacții fără precedent în sistemul judiciar în apărarea celor doi magistrați de la Curtea de Apel București, Laurențiu Beșu, respectiv Raluca Moroșanu care au semnalat presiunile sistemice din justiție și influența nefasta a grupurilor de putere din interior. Aproape 200 de magistrați au semnat în cursul zilei de joi o petiție online în […]
11 decembrie 2025
14:40
Constructorii din Bistrița obligați să asigure două locuri de parcare pentru un apartament. E valabil si pentru case # Bistrita Express
Primarul Gabriel Lazany a anunțat că din ianuarie vor fi schimbate regulile în urbanismul Bistriței: pentru fiecare unitate locativă construită, obligația dezvoltatorilor imobiliari sau a constructorilor va fi să asigure câte două locuri de parcare în loc de unul singur, ca până acum. Decizia de amendare a regulamentului de urbanism va fi luată în decembrie […]
10 decembrie 2025
19:30
Un șofer-pericol la volan le-a dat de furcă două zile la rând polițiștilor din Sângeorz Băi. Ce a putut să facă? # Bistrita Express
Un șofer băut era cât pe ce să intre duminică la 3 dimineața cu mașina într-un grup de oameni din Sângeorz Băi. Ar fi făcut-o deliberat, au spus ulterior în apelul la 112 cei care erau cât pe ce sa-i cadă victime. Au scăpat doar pentru că au reusit sa fuga pe niste alei pietonale […]
17:50
Poliția Locală a Bistriței avertizează că oprirea în zona Complexului Sugălete din Centrul istoric nu mai este permisă și că au fost date deja primele sancțiuni, după ce două indicatoare ”oprire interzisă” au fost montate în perimetru. Un indicator „Oprirea interzisă” a fost instalat recent în dreptul trecerii de pietoni de pe strada Dornei, în […]
14:40
Mașină de 30 000 de euro, dispărută din Elveția, gasită într-o comună din BN după mai bine de doi ani # Bistrita Express
O mașină de circa 30 000 de euro căutată de autoritățile elvețiene de aproape trei ani a fost depistată ieri de polițiștii bistrițeni în comuna Coșbuc. Bărbatul care o avea în posesie și o conducea, un localnic de 40 de ani a rămas fără mașina, indisponibilizată de polițiști și s-a ales și cu un dosar […]
14:10
Un tronson de pe unul dintre cele mai periculoase drumuri din Bistrița-Năsăud, între Romuli și Fiad va beneficia de parapete metalice de protecție. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj (DRDP) a anunțat că tocmai lucrează la montarea unor parapete metalice pe DN 17C, km 53+300, între localitățile Fiad și Romuli, județul Bistrița-Năsăud si a […]
9 decembrie 2025
19:10
În preajma sărbătorilor, mesele devin mai bogate, iar gospodinele se pregătesc să umple casa cu bunătăți. La MERE-Bistrița, strada Drumul Cetății, nr 65, vis-a vis de Leoni 2, tot ce vrei cu câțiva lei devine realitate: produse de calitate la volum și prețuri mici, exact ce trebuie pentru un Crăciun fără griji. Murături și măsline […]
13:50
Un puști de 17 ani nu vrea să priceapă în ruptul capului că e nevoie de carnet de șoferi ca să conducă # Bistrita Express
Un puști de 17 ani din Feldru i-a exasperat pe polițiști, după ce-a fost prins de mai multe ori în ultimele trei luni conducând mașini, unele neânmatriculate, deși nu are permis de conducere și nici măcar vârsta să-l obțină. La ultima ispravă i-a pus chiar în pericol pe cel care l-a oprit în trafic: adolescentul […]
8 decembrie 2025
18:50
Halal eficiență: Curtea de Conturi a făcut un control la o comună din BN după 20 de luni de la o sesizare. Ce a urmat? # Bistrita Express
Fix un an și opt luni i-au trebuit Curții de Conturi a României pentru a încerca să afle dacă se verifică o plângere la adresa unei primării din Bistrița-Năsăud care ar fi refuzat să înregistreze în contabilitate două facturi de 4 milioane de lei emise de un constructor care a prestat lucrări. Deși are subsidiară […]
12:10
ADI Deșeuri anunță că ultima ridicare a deșeurilor de sticlă din 2025, respectiv a PUBELEU VERZI dedicată acestor deșeuri reciclabile, va avea loc miercuri, 10 decembrie 2025. Operatorul de salubritate recomandă pentru cantitățile mai mari de deșeuri reciclabile din sticlă, care nu încap în pubela verde, depunerea surplusului de deșeuri în saci transparenți. ”Vă rugăm […]
00:00
UPDATE: PNL-istul Ciprian Ciucu, câștigător al alegerilor pentru Bucuresti. Băluță de la PSD abia pe locul 3 # Bistrita Express
UPDATE: Rezultatele numărătorii finale a voturilor pentru funcția de primar general al Bucureștiului confirmă rezultatul exitpoll-urilor în privința câștigătorului: Ciprian Ciucu PNL. Acesta a obținut la numărăroarea voturilor 35,27% cu 3 procente peste estimare. Surpriza vine însă în privința candidatului PSD, Daniel Băluță care a ieșit în final pe locul 3 cu 20,6% (minus 6 […]
7 decembrie 2025
23:30
Ce reacții au avut politicienii din BN față de campania electorală din București și rezultat? # Bistrita Express
Doi lideri din PSD BN, respectiv doi de la PNL BN au avut reacții față de campania pentru Primăria Generală a Bucureștiului sau primele rezultate ale alegerilor. Ulterior după comunicarea rezultatelor mai mulți liberali au salutat rezultatul alegerilor, adjudecate de PNL-istul Ciprian Ciucu, în timp ce la PSD-ul al carui candidat, Daniel Băluță a iesit […]
21:20
Reprezentantul PNL, Ciprian Ciucu, câștigator al alegerilor pentru Bucuresti potrivit Exitpoll-ului Avangarde Curs # Bistrita Express
Exitpoll-ul Avangarde Curs l-a dat drept câștigător al cursei pentru Bucuresti pe liberalul Ciprian Ciucu 32,7%. Deși rezultatele exitpoll-ului au fost obținute pentru ora 19,00, e puțin probabil ca rezultatul sa fie altul, în condițiile în care cel de-al doilea clasat PSD-istul, Daniel Băluță ar fi obținut doar 26,30%. În schimb a treia clasata ar […]
16:00
O tânără de 18 ani a plonjat la volanul unei mașini în rîul Anieș, duminică dimineața, de la o înălțime de circa șapte metri, a informat IPJ BN. În mașina tinerei se aflau alte două pasagere de aceeași vârstă. Toate trei au fost rănite și au ajuns la spital. Accidentul s-a produs duminică, 7 decembrie […]
01:10
Târg de Craciun feeric și punere în scenă cu moșul sosit cu caleașca într-o comună din BN # Bistrita Express
Copiii și părinții dintr-o comună din Bistrița-Năsăud au avut parte de o adevărată surpriză în seara ajunului de moș Nicolae: au participat la deschiderea iluminatului festiv al târgului de Craciun, într-o atmosferă de basm chiar în centrul comunei Uriu. Iar imediat după numarătoarea inversa care a marcat deschiderea târgului și a iluminatului de sărbători un […]
6 decembrie 2025
23:10
Primarul din Beclean, Nicolae Moldovan anunță finalizarea a două obiective care țin de infrastructura de drumuri, de Sf. Nicolae: viaductul de la Șuri, parte componentă a rutei de ocolire a orașului, dar și asfaltarea DN 17 pe porțiunea care traversează orașul. Pe facebook primarul din Beclean face și o trimitere directă la Moșul Nicolae și […]
22:20
Patru localități din Bistrița-Năsăud nu vor avea luni gaze naturale din cauza unor lucrări de reparații # Bistrita Express
Patru localități din comuna bistrițeană Milaș rămân luni, 8 decembrie, temporar, fără alimentare la gaze naturale din cauza unor lucrări pe care Transgaz urmează să le facă la conductele de transport. Delgaz Grid, furnizorul de gaze naturale din Bistrița -Năsăud a făcut anunțul sistării temporare a alimentării cu gaze în localitățile Milaș, Orosfaia, Comlod și […]
5 decembrie 2025
15:10
Primarul arestat la domiciliu mai are de așteptat o săptămână rezultatul contestațiilor. Ce s-a judecat astăzi în cazul său? # Bistrita Express
Primarul din Livezile, Traian Simionca, arestat la domiciliu pentru agresiune sexuală va afla abia vinerea viitoare în 12 decembrie dacă judecatorii Tribunalului Bistrița-Năsăud îi acceptă contestația sa la decizie si-i dau o măsură preventivă mai blândă sau pe cea a procurorilor care au cerut trimiterea după gratii pentru 30 de zile. Contestația primarului arestat la […]
14:20
O avocată din Cluj arestată în dosarul DIICOT care a dus la percheziții in Penitenciarul Bistrița: pe lista arestaților sunt si bistrițeni # Bistrita Express
O avocată a Baroului Cluj, Sonia Almaș alături de 13 inculpați din Cluj și Bistrița-Năsăud, unii deja încarcerați în Penitenciare, alții de negăsit pe la domicilii se află pe lista celor care au primit arest preventiv într-un mega dosar de grup infractional organizat, trafic internațional de droguri, nerespectarea armelor si munițiilor instrumentat de DIICOT Cluj. […]
02:00
Primarii de comune din BN s-au ales între ei: 19 comune nu au avut drept de vot în ACOR din cauza datoriilor # Bistrita Express
Primarul comunei Tiha Bargaului, Vasile Șut este de joi, 4 septembrie noul președinte al Asociației Comunelor din Bistrița-Năsăud (ACOR). Asociația și-a ales conducerea asociației în condițiile în care foarte multe UAT-uri, 19, n-au avut drept de vot pentru că nu și-au achitat datoriile la zi față de ACOR. Pe lângă președinte, primarii de comună din […]
4 decembrie 2025
15:40
Bărbatul din Milaș care și-a implicat băieții în uciderea în bătaie a unui tânăr cere acum procedura simplificată de judecată. Mama victimei e revoltată # Bistrita Express
Individul din Milaș care a ucis în bătaie, împreună cu fiii sai de 14 si 17 ani un tânăr de 21 de ani la în urmă cu 10 luni, rămâne în arest preventiv, au decis marți, 2 decembrie judecatorii de drepturi si libertăți ai Tribunalului Bistrița-Năsăud. Instanța a decis si ca băiatul acestuia, de 17 […]
3 decembrie 2025
19:10
Fără îngăduință pentru violența în familie: un individ de 64 de ani din Bistrița-Bârgăului, care și-a agresat partenera de viață în locuința lor, a fost trimis de judecatori în arest preventiv, pentru 30 de zile. Femeia a avut nevoie de spitalizare după bătaia administrată de concubinul agresor. Sesizarea cazului s-a făcut printr-un apel la 112 […]
18:20
ADI Deșeuri anunță campania dedicata curățeniei de iarnă: deșeuri voluminoase ridicate din tot județul # Bistrita Express
ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud împreună cu Supercom SA organizează campania dedicată curățeniei de iarnă: colectare deseuri voluminoase din întreg județul. Campania, care este gratuită se desfășoară în perioada 8-13 DECEMBRIE 2025, cu date pe fiecare UAT în parte. În categoria deșeurilor voluminoase intră fotolii, canapele, saltele, dulapuri, mese, scaune, mobilier de grădină, jucării de dimensiuni mari, […]
15:30
Percheziții DIICOT în Penitenciarul din Bistrița și Gherla pentru depistarea unei rețele de trafic internațional de droguri. O avocata implicată în caz # Bistrita Express
Penitenciarul Bistrița precum și cel din Gherla au fost percheziționate miercuri dimineața într-o mega-acțiune a DIICOT de depistare a membrilor unor rețele internaționale de trafic de droguri. În total au fost făcute 33 de percheziții în județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Mureș, plus cele două unități de penitenciar iar autoritățile judiciare române au colaborat cu autoritățile […]
2 decembrie 2025
15:10
Șapte echipaje de pompieri s-u luptat cu stingerea unui incendiu care a afectat trei gospodării # Bistrita Express
Nu mai puțin de șapte echipaje de pompieri, militari sau voluntari s-au luptat astăzi în Budacu de Sus pentru a lichida un incendiu care a afectat astăzi, 2 decembrie trei gospodarii și peste 500 de metri pătrați. Trei locatari au fost afectați de incendiu: o femeie de 79 de ani a suferit arsuri pe fata […]
14:40
Pubela albastră va intra prima la ridicare în luna decembrie, anunță ADI Deșeuri, într-un comunicat de presă. Miercuri, 3 decembrie mașinile Supercom vor ridica pubelele pentru hartie si carton în municipiul Bistrița și înlocalitățile componente. ”Dacă aveți o cantitate mai mare de deșeuri reciclabile din hârtie / carton, puteți să depuneți aceste deșeuri în saci […]
29 noiembrie 2025
00:30
Bârgăuanul care și-a trimis acasă, în România, arme letale cumpărate din Spania, a fost arestat preventiv # Bistrita Express
Bărbatul din Mijlocenii Bârgăului care a cumpărat recent două arme letale din Spania și le-a trimis acasă în România a fost arestat în cele din urmă, vineri, 28 noiembrie, pentru 30 de zile. Transportul cu arme a fost filat de polițiștii bistrițeni, care intraseră pe fir iar doi complici trimiși să ridice coletul de la […]
28 noiembrie 2025
17:50
Telenovela de la Chiuza: viceprimarul demis ilegal se poate întoarce la Primărie. A obținut în instanță suspendarea hotărârii. # Bistrita Express
Viceprimarul din Chiuza, Cristian Roș, demis de Consiliul Local a doua zi după revenirea la post a primarului comunei, Grigore Bradea și la influența acestuia, a obținut și el de la Tribunalul Bistrița-Năsăud suspendarea hotărârii de înlocuire din funcție. Tribunalul Bistrița-Năsăud i-a dat dreptate astăzi, 28 noiembrie viceprimarului Roș, care a contestat îndepărtarea sa din […]
15:50
Șoferul care-a lovit cu mașina 5 tineri într-o parcare, trimis în judecată în regim de urgență # Bistrita Express
La doar două luni și jumătate de la incidentul șocant petrecut într-o parcare a unui club din Chiuza, când un șofer de 34 de ani, băut și drogat, a lovit cu mașina cinci tineri într-o urmarire haotică, autorul a fost trimis în judecată de procurori. Acuzația procurorilor în cazul înregistrat deja pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud […]
12:50
Ionuț Moșteanu a demisionat din fruntea Ministerului Apărării. Scandalul studiilor i-a pus capac # Bistrita Express
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a anunțat vineri, pe facebook, că a demisionat din funcția de ministru. Demisia ministrului vine pe fondul scandalul diplomelor de studii din CV-ul său, descoperit de Libertatea. Moșteanu a scris ca si-a depus demisia după ce după ce a discutat cu președintele, cu premierul, cu președintele USR și cu mai mulți […]
27 noiembrie 2025
17:00
Prefectura îl suspendă pe primarul din Livezile pe timpul arestului la domiciliu. # Bistrita Express
Primarul din Livezile, Traian Simionca nu-și poate exercita prerogativele funcției pe perioada arestului la domiciliu, conducerea primăriei urmând să fie preluată temporar de viceprimar. Deja Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud a demarat procedurile pentru suspendarea primarului, termenul impus de Codul Administrativ fiind de 48 de ore de la primirea înștiințării de la instanță, în acest caz Judecatoria […]
15:30
Municipalitatea a primit astăzi, în ședința de guvern parcarea Finanțelor din Petre Ispirescu # Bistrita Express
Primăria Bistrița a obținut astăzi de la Guvern trecerea în domeniul public municipal al unui teren de 1300 de metri pătrați din domeniul public al statutului administrat de Direcția Finanțelor Cluj pentru a construi o parcare publică. A fost nevoie de o ședință de Guvern și un an de zile de proceduri birocratice pentru ca […]
26 noiembrie 2025
17:20
Hypermarketul Kaufland cu numărul 3 din Bistrița, inaugurat astăzi pe Drumul Cetății. Are 16 case de marcat # Bistrita Express
Kaufland a inaugurat astăzi 26 noiembrie al treilea său hypermarket din Bistrița, în zona vechii șosele de centură a orașului, pe Drumul Cetății Cetății 51, în prezența oficialităților, constructorilor si reprezentanților companiei. Noul hypermarket este deschis publicului însă abia de joi, 27 noiembrie cu un program de funcționare între 7,00 si 22,30 de luni până […]
11:20
TUPEU: Și-a trântit Porsche-ul pe o trecere de pietoni chiar sub nasul Poliției Locale # Bistrita Express
Un șofer care și-a parcat mașina Porsche ostentativ pe o trecere de pietoni în Centrul Istoric al Bistriței chiar în fața sediului Poliției Locale a fost amendat de polițiști. A susținut în fața polițiștilor că doar o oprit preț de o clipă mașina: chiar și staționarea pe o trecere de pietoni poate fi periculoasă pentru […]
01:10
Imagini spectaculoase cu noul stadion din Rodna în nocturnă. Stadionul de 11,9 milioane de lei e în faza probelor-VIDEO # Bistrita Express
Noul stadion din Rodna, ridicat cu bani guvernamentali prin Compania Națională de Investiții, circa 11,9 milioane de lei, pe amplasamentul fostului Gabana, vechiul teren al Minerului, are gazon impecabil, vestiare si sali de antrenament, plus o nocturnă la care jucatorii de odinioară nici n-ar fi îndrăznit sa viseze. Stadionul, construit de compania MIS Grup a […]
25 noiembrie 2025
22:30
Primarul Traian Simionca în arest la domiciliu, după o ședință maraton de judecată de 7 ore # Bistrita Express
Judecatoarea de drepturi și libertăți care a judecat cererea procurorilor de arest preventiv pentru abuz sexual în cazul primarului din Livezile, Traian Simionca a avut nevoie de 7 ore pentru a lua o decizie. În cele din urmă magistrata a respins cererea procurorilor Judecatoriei Bistrița de a-l trimite pe primar în arest preventiv și au […]
19:30
Administrația din Năsăud anunță închiderea parțială, vineri, 28 noiembrie a străzii Vasile Nașcu. Măsura care va fi luată în intervalul dintre orele 10:30 și 12:30, pentru montarea unui post de transformare pentru proiectul de racordare a la reteaua electrică cu spor de putere a Școlii Gimnazială Mihai Eminescu Năsăud. ”În intervalul orar menționat, strada Vasile […]
13:40
Record: consiliul județean revine la ședințele în format fizic după 5 luni de întruniri online # Bistrita Express
Consilierii județeni din Bistrița-Năsăud au reușit performanța să stea departe de sala de ședință cinci luni, timp în care ședințele, fie ordinare, fie extraordinare s-au ținut exclusiv online. Spre deosebire însă de sistemul de transmisie folosit de municipalitate, care permite urmărirea de către public a interventiile directe ale aleșilor județeni, sistemul de transmisie de la […]
