Dezvoltarea mobilității urbane III- Beclean, oraș inteligent

01:00

La data de 21 noiembrie a.c., doi bărbați, de 46 și 36 de ani, din Strâmba, au fost reținuți pentru 24 de ore fiind bănuiți de comiterea infracțiunilor de contrabandă calificată și nerespectarea regimului armelor și al munițiilor. La aceeași dată, în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, […]