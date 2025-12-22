Sinteza CNA: Sechestre pe bunuri ilicite de peste 73,6 milioane de lei aplicate de ARBI
Curentul.md, 22 decembrie 2025 12:40
Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție a aplicat, în ultima săptămână, sechestre pe bunuri de proveniență ilicită în valoare de peste 73,6 milioane de lei, în cadrul executării unei cereri de asistență juridică internațională din Italia. Bunurile au fost indisponibilizate în dosare ce vizează infracțiuni de spălare de bani, […]
• • •
La data de 19 decembrie a avut loc Gala Juridică, ediția a III-a – „Gala premiilor în domeniul jurisprudenței”, eveniment care a reunit profesioniști ai dreptului, reprezentanți ai instituțiilor din domeniul justiției și tineri practicieni. Agenda evenimentului a inclus sesiuni de discuții pe teme de actualitate și prezentări de cazuri relevante din practica juridică. În […]
Într-o societate în care oferta de produse alimentare este tot mai diversă, consumatorul modern își pune întrebări referitor la conținutul și calitatea acestora, în special cu privire la aditivii alimentari și utilizarea lor în industria alimentară. Pentru a proteja consumatorii, Republica Moldova aplică norme stricte de utilizare a aditivilor alimentari, garantând, astfel, o protecție sporită […]
Igor Dodon anunță un proiect de lege pentru revenirea Portului Giurgiulești în proprietatea statului # Curentul.md
Deputații din fracțiunea parlamentară a PSRM au înregistrat un proiect de lege care prevede revenirea Portului Internațional Liber Giurgiulești în proprietatea statului. Anunțul a fost făcut de liderul fracțiunii, Igor Dodon. Potrivit acestuia, inițiativa vizează readucerea sub controlul statului a unui obiectiv considerat strategic pentru securitatea economică a Republicii Moldova. Igor Dodon a declarat că […]
(INTERVIU) Viorel Godea: „Lagmar” tot timpul pune accentul pe calitate, pe inovaţie, dar şi pe ceea ce putem defini ca şi confort urban # Curentul.md
Interviu cu Viorel Godea, director general al companiei de construcţii „Lagmar” Dle Godea, pe data de 22 decembrie, compania „Lagmar” face 24 de ani de activitate. Cum au fost aceşti ani? V.G.: Au fost ani de afirmare continuă, în care am muncit cu dedicaţie pentru a fi mereu la înălţimea aşteptărilor beneficiarilor proiectelor noastre. Iar pentru […]
Ion Ceban prezintă bilanțul investițiilor în suburbiile capitalei: Peste 500 de proiecte de dezvoltare realizate # Curentul.md
Primarul General al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a prezentat astăzi raportul de activitate privind proiectele realizate în cele 18 suburbii ale capitalei, în parteneriat cu administrațiile publice locale, în primii doi ani ai celui de-al doilea mandat. Potrivit edilului, în această perioadă, Primăria Chișinău a fost partener în peste 200 de proiecte de dezvoltare în […]
În perioada 15 – 21 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 976,1 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 102,8%. De la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 39,9 miliarde lei, ceea […]
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, întreprinde luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația viceprim-ministrului, ministrului afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate. Agenda vizitei include întrevederi cu viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai […]
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a desfășurat astăzi ședința Consiliului Politic Național, în cadrul căreia au fost făcute totalurile anului 2025, informează CURENTUL. „Am tras concluziile acestui an la ședința Consiliului Politic Național a PAS. Am avut alegeri parlamentare și o campanie cu multe provocări, dar și rezultate ca partid – 3 mii de voluntari, […]
În cadrul vizitei de lucru efectuată în sudul țării, în raioanele Cahul și Cantemir, ministrul Vladimir Bolea a evaluat stadiul unor obiective de infrastructură feroviară cu importanță strategică pentru conectivitatea regională. Agenda vizitei a inclus tronsonul de cale ferată de la km 74, din zona satului Văleni, raionul Cahul, unde ministrul a examinat evoluția lucrărilor […]
Ministrul Finanțelor și ambasadoarea Marii Britanii au discutat prioritățile cooperării bilaterale # Curentul.md
Consolidarea cooperării moldo-britanice, cu accent pe susținerea creșterii economice și modernizarea instituțională, a constituit subiectul întrevederii dintre Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, și Ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, E.S. Fern Horine. În cadrul discuțiilor, oficialii au analizat posibilitățile de extindere a cooperării bilaterale în diverse domenii, inclusiv în ceea ce privește […]
Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care conține măsuri legislative pentru simplificarea modului de desfășurare a afacerilor. Documentul a fost elaborat de deputații din Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate” Victoria Belous, Alic Baraboi și Ilie Ionaș. Autorii inițiativei legislative menționează că propunerile sunt necesare deoarece înlătură unele impedimente nejustificate pentru […]
Deputații au audiat rapoarte privind auditul la Ministerul Muncii și Protecției Sociale și privind domeniul medicamentelor # Curentul.md
La 17 decembrie 2025, Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice (CCFP) a examinat, în cadrul ședinței sale, trei rapoarte de audit elaborate de Curtea de Conturi a Republicii Moldova, care vizează domenii de importanță majoră pentru protecția socială, sănătatea publică și gestionarea patrimoniului și a resurselor financiare publice. În cadrul audierilor, Nina Onofrei, membră […]
Moldovagaz a ales auditorul pentru 2025: „Primaudit Company” va verifica rapoartele financiare # Curentul.md
Întreprinderea SRL „Primaudit Company” a fost aprobată în calitate de societate de audit pentru efectuarea următorului audit obligatoriu al raportului financiar al SA „Moldovagaz”, precum și al raportului financiar consolidat al companiilor din grupul „Moldovagaz” pentru anul 2025. Decizia corespunzătoare a fost aprobată în cadrul Adunării generale extraordinare a acționarilor SA „Moldovagaz” din 19 decembrie […]
Contrabandă cu 1 milion de pachete de țigări: organizatorul schemei, șoferul camionului și soția acestuia – trimiși în judecată # Curentul.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță trimiterea în judecată a dosarului penal privind tentativa de contrabandă cu aproape 1.000.000 țigări ascunse-n tavanul semiremorcii unui Mercedes Actros, la ieșirea din Moldova spre România. Precum anunțau procurorii PCCOCS și ofițerii vamali în octombrie 2025, la traversarea hotarului, șoferul ar fi declarat fals că transportul ar fi […]
Irina Vlah, despre relația cu fratele său după ce s-a implicat în politică: „Spun acest lucru în premieră şi cu un mare regret: noi nu comunicăm deja de câţiva ani” # Curentul.md
Politiciana Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, a mărturisit că, din cauza implicării sale în politică, relația cu fratele său a avut de suferit foarte mult – ei nu mai comunică deja de câțiva ani. Fiind întrebată, în cadrul unui interviu pentru hotnews.md, cum reacţionează apropiaţii săi la activitatea politică pe care o desfășoară, […]
Energocom a efectuat prima tranzacție pe Piața pe Parcursul ZileiAstăzi, Energocom a realizat prima tranzacție pe Piața pe Parcursul Zilei (PPZ), achiziționând în mod simbolic 1 MWh de energie electrică, pe piața administrată de Operatorul Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM). Tranzacția a avut loc la o zi după lansarea oficială a PPZ și […]
Escrocherie prin fals accident rutier: patru membri ai grupului au primit pedepse cu închisoarea # Curentul.md
Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești informează despre condamnarea a patru bărbați, membri ai unui grup criminal organizat, acuzați de escrocherie, conform art.190 alin.(4) din Codul penal. Instanța le-a aplicat pedepse cu închisoarea cuprinse între 7 și 14 ani. Potrivit rechizitoriului, învinuiții și-au împărțit rolurile în funcție de necesitățile infracționale planificate, organizând sustragerea bunurilor altor persoane […]
Peste 13 000 de locuitori din Cruzești, Budești și Tohatin vor avea sistem modern de canalizare # Curentul.md
Peste 13 300 de locuitori din comunele Cruzești, Budești și Tohatin vor beneficia de un sistem modern de sanitație, odată cu dezvoltarea infrastructurii regionale de canalizare. Astăzi a fost semnat contractul de execuție pentru construcția unei stații de pompare regională, care va deservi cele trei localități. Documentul a fost semnat de Agenția de Dezvoltare Regională […]
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță blocarea și distrugerea mai multor loturi de produse alimentare de import: 7500 kg mărar, 7500 kg pătrunjel și 171,36 kg (4032 pliculețe a câte 42,5 gr.) de „Ceai negru”. Probele au fost prelevate la postul de inspecție de la frontiera Leușeni, în cadrul implementării ordinelor ANSA de controale […]
Comisia parlamentară a examinat trei rapoarte ale Curții de Conturi privind protecția socială, sănătatea și patrimoniul public # Curentul.md
La 17 decembrie 2025, Comisia parlamentară pentru control al finanțelor publice (CCFP) a examinat, în cadrul ședinței sale, trei rapoarte de audit elaborate de Curtea de Conturi a Republicii Moldova, care vizează domenii de importanță majoră pentru protecția socială, sănătatea publică și gestionarea patrimoniului și a resurselor financiare publice. În cadrul audierilor, Nina Onofrei, membră […]
Socialiștii au colectat 200 de propuneri pentru dezvoltarea infrastructurii din partea a 78 de primării din 20 de raioane. Despre acest lucru a anunțat președintele PSRM, Igor Dodon. Liderul socialiștilor a spus că a înaintat un amendament la proiectul bugetului prin care a propus revenirea la practica din anul 2021, când cheltuielile capitale erau aprobate […]
Ion Ceban: Proiectele de dezvoltare a Chișinăului continuă chiar și cu buget provizoriu # Curentul.md
Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău, a declarat că toate proiectele planificate pentru dezvoltarea Chișinăului sunt realizate și în baza bugetului provizoriu. „Noi am programat astfel proiectele încă acum un an, pentru a avea posibilitatea să muncim în condițiile în care vom avea blocaje politice, așa cum se întâmplă în prezent. Mereu am fost […]
Lansare de excepție! „Endometrita Cronică și Infertilitatea”, semnată de Veaceslav Moșin – cartea care aduce claritate în diagnosticul reproductiv # Curentul.md
Profesorul Veaceslav Moșin, expert și pionier al Fertilizării In Vitro, fondatorul primului laborator FIV din Republica Moldova (1994) și fondator Alternativa Clinic, a lansat o nouă carte de specialitate „Endometria Cronică și Infertilitatea”, ce cuprinde informații complexe bazate pe experiența acumulată pe parcursul celor peste 40 de ani de activitate în acest domeniu. Prezentarea cărții a avut […]
Moldova lansează licitația pentru construcția a 170 MW energie eoliană cu stocare de 44 MWh # Curentul.md
Licitația pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW cu obligația instalării sistemelor de stocare a energiei de 44 MWh a fost lansată astăzi, odată cu publicarea anunțului în Monitorul oficial și pe pagina web oficială a Ministerului Energiei. Această licitație marchează o premieră pentru Republica Moldova prin includerea componentei de stocare, […]
Premierul Alexandru Munteanu, în vizită la Cioc-Maidan: proiecte pentru parc și Casa de Cultură # Curentul.md
Aflat în vizită de lucru în Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzia, Premierul Alexandru Munteanu a mers în satul Cioc-Maidan, unde a vizitat parcul și Casa de Cultură din localitate. Sursele financiare pentru amenajarea parcului au fost alocate prin Programul Leader – un program de stat, administrat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în cadrul căruia grupurile […]
Decretele privind numirea lui Nicolae Popescu și Dorin Recean, contestate de opoziție la Curtea Constituțională # Curentul.md
Conducătorii a patru fracțiuni parlamentare – PSRM, PCRM, „Democrația Acasă” și „Alternativa” – au depus o sesizare la Curtea Constituțională, prin care solicită declararea neconstituționalității decretelor prezidențiale ce vizează numirea lui Nicolae Popescu și a lui Dorin Recean în funcțiile de emisari speciali. Potrivit autorilor sesizării, o asemenea funcție nu este prevăzută de cadrul legal […]
Tabără mobilă la Palanca: IGSU și UNHCR oferă adăpost și asistență cetățenilor afectați de închiderea punctelor de frontieră # Curentul.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în comun cu UNHCR, asigură cazarea cetățenilor ucraineni a căror deplasare spre Ucraina a fost limitată în urma bombardamentelor podului peste Nistru. În scopul garantării siguranței acestora, IGSU a operaționalizat în localitatea Palanca, o tabără mobilă pentru acordarea sprijinului persoanelor care au ales să aștepte traversarea frontierei pe sensul […]
Cu prilejul marcării a 35 de ani de la fondarea Poliției Naționale, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de recunoștință și apreciere pentru polițiștii și polițistele care, zi de zi, contribuie la protejarea cetățenilor, la menținerea ordinii publice și la apărarea suveranității statului. Șefa statului a subliniat că Poliția Națională a evoluat […]
Uliana Bădărău a fost numită în funcția de membru al Curții de Conturi pe un termen de cinci ani. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost votat de 58 de deputați. Ulterior, Uliana Bădărău a depus jurământul în plenul Parlamentului. Candidatura Ulianei Bădărău a fost propusă de președintele Curții de Conturi, ca urmare a […]
Va fi instituit un moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor fermierilor afectați de calamitățile naturale în perioada 2024–2025. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost aprobat astăzi în prima lectură. Moratoriul va fi aplicat pentru o perioadă de 12 luni și va viza fermierii micro și mici, fidejusorii și membrii gospodăriilor țărănești, […]
Vlad Batrîncea critică proiectul PAS privind remediile și căile de atac în achizițiile publice # Curentul.md
Astăzi, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului Republicii Moldova, Vlad Batrîncea, vicepreședintele Legislativului, deputat PSRM, a intervenit în legătură cu proiectul de lege privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și concesiuni, propus de PAS. Deputatul a subliniat că modul în care este formulat proiectul poate […]
Comisia Electorală Centrală a aprobat bugetul instituției pentru anul 2026 în sumă de 151 068,2 mii lei. Pentru activitatea Comisiei devizul de cheltuieli este de 48 188,6 mii lei, iar pentru activitatea consiliilor electorale de circumscripție de nivelul al doilea este de 15 005,2 mii lei. Peste 66 603,8 mii lei vor fi îndreptați spre finanțarea partidelor politice. Bugetul Centrului de […]
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești a devenit funcțional și este deschis circulației, începând de astăzi. „Pentru locuitorii orașului aceasta înseamnă mai multă siguranță și confort pe străzi, mai puțin zgomot și poluare în urma redirecționării transportului de mare tonaj în afara localității și mai multă protecție pentru infrastructura urbană de uzura provocată de traficul […]
Alexandru Munteanu a anunțat investiții de peste 140 de milioane de lei în UTA Găgăuzia # Curentul.md
Importanța menținerii unei colaborări productive dintre administrația publică centrală și cea locală, eforturile de relansare a economiei, beneficiile integrării europene și realizările din regiune au fost principalele subiecte discutate de către Prim-ministrul Alexandru Munteanu cu primarii, consilierii și reprezentanții serviciilor desconcentrate din Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia. Șeful Executivului a menționat că, datorită efortului comun, […]
Centrul Cultural din Sipoteni a devenit exemplu de eficiență energetică: Instituția plătește 0 lei pentru energie după investiția în fotovoltaice # Curentul.md
Centrul Cultural Multifuncțional din satul Sipoteni, raionul Călărași, a reușit să devină independent energetic, să reducă semnificativ cheltuielile pentru încălzire și energie electrică, și să ofere condiții optime pentru cei peste 200 de copii care frecventează zilnic instituția. Primăria s. Sipoteni a fost desemnată câștigătoare a competiției „Moldova Eco Energetică 2025”, la categoria „Cel mai […]
Deputații fracțiunii parlamentare a socialiștilor, Vladimir Odnostalco și Alla Ursu-Antoci, au prezentat astăzi în Parlament inițiativele fracțiunii PSRM în domeniul educației și sănătății, ca parte a bugetului alternativ al PSRM pentru anul 2026. La deschiderea briefingului, deputații au atras atenția asupra situației dificile a pedagogilor și medicilor, în pofida misiunii lor esențiale — de a […]
Fosta președinte a oficiului teritorial Călărași al unui partid politic interzis, condamnată la 4 ani de inchisoare # Curentul.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința fostei președinte a oficiului teritorial Călărași al unui fost partid politic, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani de închisoare, cu executarea pedepsei […]
Poliția Națională a Republicii Moldova împlinește astăzi 35 de ani de la înființare. Igor Grosu, președintele Parlamentului, a adresat felicitări tuturor celor care poartă cu mândrie uniforma de polițist și care aleg să servească societatea cu demnitate și onoare. „Vă mulțumim pentru efort, pentru sacrificiu și pentru devotamentul față de lege și față de cetățeni. […]
Primarul capitalei, Ion Ceban, a participat ieri la emisiunea „Novaya nedelea” de la TV8 și a declarat că a adus în direct mai multe documente cu care a demontat falsuri și minciuni. După emisiune, prezentatorul Anatolie Golea a venit cu o reacție, afirmând că „timp de trei săptămâni Primăria a căutat documente care să dovedească […]
Ca reacție la criza profundă în care a fost adus sectorul agricol, opoziția s-a consolidat și a înaintat astăzi o moțiune simplă de cenzură. Declarația a fost făcută de Igor Dodon, liderul fracțiunii socialiștilor din Parlament. Socialistul a spus că, ministrul Agriculturii va fi obligat să vină în Parlament să dea explicații și să răspundă […]
Vladislav Cojuhari, ministrul Justiției, spune că, „în ultimii ani, sistemul de justiție a trecut prin mai multe schimbări. Toate au avut un singur scop – să facă lupta anticorupție mai eficientă și să întărească instituțiile statului”. „În prezent, constatăm progrese semnificative în combaterea flagelului corupției. Instituțiile statului au reușit să facă față unor ingerințe externe […]
Fracțiunea PSRM a examinat propunerile pentru Bugetul de stat 2026, elaborate în baza solicitărilor din teritoriu # Curentul.md
La ședința fracțiunii PSRM în Parlamentul Republicii Moldova, condusă de Igor Dodon, în cadrul căreia au fost examinate și sistematizate propunerile PSRM privind politica bugetar-fiscală, Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2026, Proiectul Legii Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat și Proiectul Legii Fondurilor Obligatorii de Asigurare Medicală, elaborate în baza solicitărilor parvenite din teritoriu. Printre […]
Primarul capitalei: Am pus punct unui fals: cui aparține și la balanța cărei instituții este Arcul de Triumf?! # Curentul.md
Ion Ceban, primarul capitalei, a declarat că, ieri, la TV8, a pus punct unui fals: cui aparține și la balanța cărei instituții este Arcul de Triumf. Edilul a precizat că, Arcul de Triumf este parte a Catedralei Mitropolitane: „E obiect al patrimoniului cultural, protejat de stat”. „Atunci când afirm ceva, mă bazez pe informații și […]
Ion Ceban a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia aniversării a 35 de ani ai Poliției Naționale # Curentul.md
Cu ocazia aniversării a 35-a a Poliției Naționale, Ion Ceban, primarul capitalei, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), a venit cu un mesaj de felicitare pentru polițiști. „La mulți ani de Ziua Poliției. Felicitări tuturor colaboratorilor și veteranilor care au muncit în acest domeniu. Respect pentru munca fiecăruia. Știu cât vă este de greu, dar capul […]
Petr Vlah: La viitoarele alegeri din Găgăuzia am putea asista la un absenteism pronunţat. De aceea, candidații vor avea o misiune dificilă # Curentul.md
Ex-deputatul Petr Vlah afirmă că viitorilor candidați la alegerile din Găgăuzia le va reveni o misiune foarte dificilă – restabilirea încrederii oamenilor din regiune în politicieni și convingerea lor să iasă la vot. „Astăzi, mulţi vorbesc despre preconizatele alegeri din Găgăuzia (alegerile în Adunarea Populară şi posibilele alegeri ale Başcanului Găgăuziei), dar nimeni nu se […]
Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a participat la semnarea memorandumurilor „Green Lanes” la Bruxelles # Curentul.md
Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie a participat, la invitația Direcției Generale pentru Extindere și Vecinătate Estică (DG ENEST) a Comisiei Europene, Secretariatului Acordului Central European de Comerț Liber (CEFTA) și ai Comunității Transporturilor, la ceremonia oficială de semnare a Memorandumurilor de Înțelegere privind schimbul electronic de date, organizată la sediul Comisiei Europene, în cadrul inițiativei […]
Irina Vlah: Dacă pornim de la premisa că toţi ne dorim securitate pentru Moldova, haideţi să identificăm căile cele mai bune în acest sens # Curentul.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, în contextul discuțiilor privind pacea din regiune, spune că Republica Moldova trebuie să depună eforturile necesare pentru a deveni parte a pachetului de securitate regională ce se va discuta ca şi condiţie obligatorie pentru încetarea focului în Ucraina. De asemenea, ea reiterează ideea că Republica Moldova trebuie să ceară recunoaşterea neutralităţii […]
Premierul Alexandru Munteanu întreprinde astăzi, 18 decembrie, o vizită de lucru în Unitatea Teritorială Autonomă (UTA) Găgăuzia. Șeful Executivului va avea o ședință cu reprezentanții administrației publice și locale și ai serviciilor desconcentrate. Totodată, premierul va vizita Incubatorul de afaceri din municipiul Ceadîr-Lunga, unde are stabilită o întâlnire cu mai mulți antreprenori. De asemenea, Prim-ministrul […]
Poliția Republicii Moldova împlinește 35 de ani de la înființare, timp în care polițiștii și polițistele noastre au muncit zi de zi pentru a construi o instituție care protejează drepturile cetățenilor, garantează supremația legii și ordinea publică și care, prin acțiuni concrete, se bucură, de o încredere tot mai mare din partea societății – a […]
