Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, va petrece încă 30 de zile în Penitenciarul nr. 13
N4, 22 decembrie 2025 12:30
Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, va petrece încă 30 de zile în Penitenciarul nr. 13, după ce magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au decis prelungirea măsurii de arest preventiv. Instanța a admis integral demersul procurorilor anticorupție, iar fostul politician va rămâne în detenție până pe 23 ianuarie 2026. Potrivit încheierii judecătorești, termenul arestului a fost […]
• • •
Acum 30 minute
12:30
12:30
Veterinari militari francezi s-au alăturat unei campanii de vaccinare a 750.000 de capete de bovine, într-un efort de a opri răspândirea unui focar de dermatită nodulară contagioasă bovină în sud-vestul Franței. Franța a achiziționat recent 400.000 de doze de vaccin din Olanda, care se adaugă unui stoc existent de 500.000 de doze. Forțele armate franceze […]
12:30
Carburanții continuă să se ieftinească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts și cotațiilor internaționale ale țițeiului. Astfel, marți, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 17 de […]
Acum o oră
12:20
Generalul locotenent Fanil Sarvarov, șeful Direcției de Instruire Operațională a Forțelor Armate Ruse a decedat, după ce mașina sa a explodat. Potrivit Comitetului de Anchetă din Rusia, un dispozitiv exploziv plasat sub șasiul mașinii a fost detonat în dimineața zilei de 22 decembrie, pe strada Yasenevaya din Moscova. Comitetul de Anchetă din Rusia a raportat […]
12:20
Câteva mii de activiști din întreaga Serbie s-au alăturat protestelor studențești din sud-vestul țării, manifestând împotriva a ceea ce ei descriu drept presiuni ale guvernului asupra universităților de stat. Demonstrația, parte a unei mișcări mai ample împotriva ingerințelor politice în învățământul superior, a fost prima de acest fel organizată în Novi Pazar, un oraș cu […]
Acum 2 ore
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
Republica Moldova a făcut un pas important pe drumul aderării la Uniunea Europeană, obținând acceptul statelor membre pentru a deschide negocierile tehnice. Declarația a fost făcută de comisarul European pentru Extindere, Marta Kos, la o emisiune de la postul ProTV Chișinău. MARTA KOS, Comisarul European pentru Extindere: „Chiar în ziua de luni am obținut acceptul […]
14:50
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ierarh Nicolae, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinătății. La Bălți, bisericile au fost pline de credincioși veniți să se roage pentru sănătate, pace, liniște în familie și ocrotirea copiilor, transmite TV Nord. „Pentru mine și familia mea, în genere religia este foarte importantă. […]
14:50
Plugaru, despre principalele motive pentru care zeci de mii de gospodării nu vor beneficia de compensații # N4
Veniturile nedeclarate, neconcordanțele din declarații și dobânzile mai mari de 4.000 de lei sunt principalele motive pentru care zeci de mii de gospodării nu vor beneficia de compensații prin programul „Ajutor la contor” în sezonul rece 2025 – 2026. Declarația a fost făcută de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, la o emisiune de […]
14:40
Tronsonul de drum de pe strada 31 August 1989 din centrul Chișinăului va fi reparat. Asigurarea a fost dată de ministrul Culturii, Cristian Jardan, la o emisiune de la postul One TV. Totodată, Jardan a subliniat că nu a existat niciun conflict între Ministerul Culturii și Primărie în privința acestui proiect. CRISTIAN JARDAN, ministrul Culturii: […]
14:40
Sute de angajați ai întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova” urmează să fie trimiși în concediu forțat # N4
Sute de angajați ai întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova” urmează să fie trimiși în concediu forțat. Informația a fost comunicată de directorul CFM, Sergiu Cotelnic. Măsura va afecta între 700 și 1.000 de persoane. Potrivit lui Cotelnic, aceasta va viza în principal administrația și unii șefi. Concediul tehnic se va desfășura în perioada […]
14:40
Mii de bulgari au protestat joi seara împotriva guvernului demisionar, cerând alegeri corecte și reforme judiciare pentru a combate ceea ce ei susțin că este o corupție răspândită în cel mai sărac stat membru al Uniunii Europene. Demonstrațiile, organizate în capitala Sofia și în alte orașe și localități, au avut loc în timp ce Bulgaria […]
14:40
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat vineri că decizia liderilor Uniunii Europene de a se împrumuta în comun pentru a oferi ajutor financiar Ucrainei marchează o „ruptură reală față de trecut”. Macron a mai spus că ar fi utilă reluarea dialogului cu președintele rus Vladimir Putin. Emmanuel Macron, Președintele Franței: „Cred că va deveni din […]
14:40
Kosta: „Am aprobat o decizie de a oferi Ucrainei 90 de miliarde de euro pentru următorii doi ani” # N4
Liderii Uniunii Europene au decis vineri să se împrumute pentru a finanța apărarea Ucrainei împotriva Rusiei în următorii doi ani, în loc să folosească activele rusești înghețate, evitând astfel diviziunile legate de un plan fără precedent de a finanța Kievul din fonduri suverane rusești. Antonio Kosta, președintele Consiliului UE: „În octombrie, am decis că Uniunea […]
14:30
Carburanții continuă să se ieftinească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts și cotațiilor internaționale ale țițeiului. Astfel, sâmbătă, duminică și luni, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei […]
18 decembrie 2025
13:30
42 de deputați din opoziție solicită ca ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, să fie audiată în plenul Parlamentului # N4
42 de deputați din opoziție solicită ca ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, să fie audiată în plenul Parlamentului.O moțiune simplă împotriva politicilor ministerului de resort a fost depusă de deputatul Partidului Nostru, Sergiu Ivanov. Serghei Ivanov, deputat PN: „Cerem moțiune simplă asupra politicilor Ministerului Agriculturii. Cerem soluții pentru redresarea celei mai importante ramuri ale economiei. Moțiunea este […]
13:30
Deputatul Partidului Nostru, Renato Usatîi, s-a arătat indignat după ce a semnat o declarație prin care nu este de acord cu proiectul de modificare a Regulamentului Parlamentului, inițiat de PAS și aflat încă în lucru, însă promite un propriu Regulament. Deputatul Partidului Nostru, Renato Usatîi, s-a arătat nemulțumit de cum decurg ședințele Legislativului, declarând că […]
13:20
Peste 66 de milioane de lei vor fi alocate anul viitor pentru finanțarea partidelor politice, reprezentând aproape jumătate din bugetul Comisiei Electorale Centrale, estimat la 151 de milioane de lei. Pentru organizarea alegerilor locale noi sunt prevăzute cheltuieli de 13 milioane de lei. Bugetul CEC pentru 2026 urmează să fie votat de Parlament. Puțin peste […]
13:20
Fermierii au continuat să blocheze autostrăzi în mai multe zone ale Franței, protestând față de modul în care guvernul gestionează boala dermatitei nodulare contagioase la bovine, în contextul în care un focar al bolii a dus la sacrificări de animale. Presa locală a relatat despre blocaje în sud-vestul Franței, unde focarul este concentrat, precum și […]
13:20
Președintele Vladimir Putin a declarat că Rusia va lua prin forță mai mult teritoriu în Ucraina dacă Kievul și politicienii europeni — pe care i-a descris drept „purcei tineri” — refuză să se angajeze în discuții privind propunerile Statelor Unite pentru un acord de pace. Președintele rus a adăugat că liderii europeni s-au alăturat eforturilor […]
13:20
Compania Lukoil nu și-ar fi îndeplinit obligațiile asumate în contractul de investiții privind preluarea activelor petroliere de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Prin urmare, revenirea acestora în proprietatea statului nu reprezintă „naționalizare” sau „confiscare”, ci o întoarcere la situația juridică de până în aprilie […]
13:10
Carburanții continuă să se ieftinească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts. Astfel, vineri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 46 de bani, cu 14 bani mai […]
12:10
Investigație din Grecia: Gazul rusesc, „botezat” turcesc, continuă să curgă spre Europa: inclusiv în Ucraina, România și Moldova # N4
O investigație realizată de ant1news.gr dezvăluie cum gazul rusesc este „botezat” drept turcesc și continuă să curgă spre Europa, scriu cei de la Libertatea.ro. Jurnaliștii au analizat zeci de documente cu date tehnice despre fluxurile de gaze și încercări de a descifra mecanismele de „spălare” a gazului rusesc în Turcia și mișcările care vor permite […]
17 decembrie 2025
13:20
Carburanții continuă să se ieftinească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 60 de bani, cu 17 bani mai […]
13:20
6,300 de lei va fi salariul minim lunar pe țară, începând cu 1 ianuarie 2026, pentru un program complet de lucru # N4
Salariul minim lunar pe țară va fi, începând cu 1 ianuarie 2026, de 6.300 de lei pentru un program complet de lucru de 169 de ore, ceea ce corespunde unui tarif de 37.28 de lei pe oră. Decizia a fost aprobată de Guvern în ședința din 17 decembrie, contrar solicitărilor sindicatelor, care au cerut o […]
13:10
Republica Moldova este încă departe de a fi eligibilă pentru aderarea la Uniunea Europeană, dar progresul depinde de pregătirea internă și de implementarea măsurilor prevăzute în Programul național de aderare. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei pentru Integrare Europeană, Marcel Spatari, la un interviu pentru IPN. Totodată, el a explicat că decizia statelor membre […]
13:10
Presa italiană a publicat imagini tulburătoare cu momentul în care un tânăr din Republica Moldova a înjunghiat mortal barmanul unui local din comuna Sarezzo, provincia Brescia. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Tragedia s-a produs în seara de 15 decembrie, iar întreaga acțiune a durat aproximativ patru minute, potrivit […]
13:10
Comisia Europeană a propus renunțarea la interdicția de facto a UE privind vânzarea de mașini noi cu motoare cu combustie din 2035, permițând în continuare comercializarea unor vehicule non-electrice, în urma presiunilor intense din partea Germaniei, Italiei și a industriei auto europene. Executivul UE pare să fi cedat apelurilor producătorilor auto de a continua vânzarea […]
16 decembrie 2025
15:20
Grosu: „Republica Moldova nu își permite, în acest moment, costurile reintegrării Transnistriei” # N4
Republica Moldova nu își permite, în acest moment, costurile reintegrării Transnistriei. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la o emisiune de la postul public de radio. El a precizat că doar componenta energetică ar costa aproximativ 500 de milioane de euro anual. IGOR GROSU, președintele Parlamentului: „Reintegrarea bruscă, tehnică, mecanică nu poate […]
15:20
Carburanții continuă să se ieftinească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts. Astfel, miercuri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 77 de bani, cu 14 bani mai […]
15:20
VIDEO/ Îmbrânceli și gloanțe trase în direcția unei mașini, la Căpriana, în urma unui raid al Gărzii de Mediu # N4
Incident grav la Căpriana, raionul Strășeni. Un membru al Gărzii Naționale de Mediu ar fi fost lovit, în seara zilei de 15 decembrie, cu patul unei arme, în timpul unei misiuni de control. Totodată, în mașina echipei a fost tras un glonț, iar oamenii legii anunță că au identificat suspectul. Reprezentanții ocolului silvic Căpriana susțin […]
15:10
Profesorii au început ziua de lucru diferit – cer salarii mai mari. Răspunsul Ministerului Educației și Cercetării # N4
Cu coli albe în mâini, profesorii din mai multe instituții de învățământ din Republica Moldova și-au început ziua de muncă printr-un gest simbolic. Cadrele didactice au citit public un articol din Constituție și au cerut alocări mai mari din bugetul de stat pentru creșterea salariilor. În replică, Ministerul Educației a transmis că eventualele majorări salariale […]
15:10
Cetățeni moldoveni, cu vârste între 20 și 40 de ani, depistați într-un imobil abandonat și expulzați din Italia # N4
Doisprezece cetățeni moldoveni, cu vârste între 20 și 40 de ani, au fost depistați într-un imobil abandonat din localitatea italiană Villanova și expulzați din Italia, după o acțiune a Poliției de Stat din provincia Forlì-Cesena, desfășurată în urma sesizărilor făcute de locuitorii din zonă. Operațiunea a fost declanșată după ce rezidenții au semnalat autorităților prezența […]
15:10
VIDEO/ Tragedie care a curmat viața unui copil. Un băiat de 16 ani ar fi fost bătut până la moarte de către o rudă a mamei sale # N4
Un sat din raionul Edineț este zguduit de o tragedie care a curmat viața unui copil. Băiatul de 16 ani ar fi fost bătut până la moarte de către o rudă a mamei sale, un bărbat de 39 de ani, pe care polițiștii l-au reținut la scurt timp. Tânărul, împreună cu mama si fratele său, […]
15:00
Din 2028, șoferii vor plăti taxe diferite pentru drumuri. Bolea: „Circuli mai des, plătești mai mult” # N4
Din anul 2028, Republica Moldova va introduce taxe pentru utilizarea drumurilor naționale, pe modelul aplicat în România. Declarația a fost făcută de ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, la o emisiune de la postul TV8. Potrivit lui, aceste taxe vor permite creșterea volumului lucrărilor de construcție a drumurilor. VLADIMIR BOLEA, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării […]
15:00
Premierul Munteanu: „În ultimii ani au fost făcute progrese semnificative în domeniul justiției” # N4
Fără o justiție independentă și credibilă, Republica Moldova nu poate avea nici viitor european, nici o dezvoltare economică durabilă. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, la cea de-a șaptea ediție a Forumului dedicat reformei justiției și combaterii corupției, organizat de Centrul de Resurse Juridice din Republica Moldova. În același timp, premierul a subliniat […]
10:10
15 decembrie 2025
13:00
Mii de români au ieșit în stradă duminică la București și în alte orașe din țară pentru a susține judecătorii și procurorii care denunță abuzuri sistemice. Aproximativ 700 de judecători și procurori români au semnat o scrisoare deschisă publicată pe rețelele sociale, în care reclamă o „disfuncționalitate profundă și sistemică” a sistemului de justiție. Președintele […]
12:40
Un grup de deputați din fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate a înregistrat un proiect de lege care prevede plafonarea salariilor funcțiilor de conducere din cadrul unor instituții publice autonome de reglementare. Mai exact, este vorba despre Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) și Agenția Națională pentru Reglementare în […]
12:40
Peste 700 de permise de conducere urmează a fi anulate, după ce autoritățile au descoperit o schemă de corupție prin care se fraudau examenele teoretice de obținere a acestora. Declarația a făcută de directorul Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu, la o emisiune de la postul TV8. El a menționat că schema a fost documentată pe […]
12:40
Evacuatorul de ape mari al lacului Ghidighici, cel mai mare lac din țară, va fi reabilitat anul viitor, într-un proiect de importanță majoră pentru protejarea capitalei de inundații. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, în urma unei vizite de lucru în weekendul trecut. Lucrările vor include remedierea fisurilor și modernizarea pragului de […]
12:30
Carburanții continuă să se ieftinească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts. Astfel, marți, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 23 de lei și 91 de bani, cu 13 bani mai […]
12:30
De astăzi, beneficiarii de compensații la energie pot ridica plățile de la oficiile poștale din țară # N4
Beneficiarii de compensații la energie pot ridica plățile de la oficiile poștale din țară, începând de astăzi, 15 decembrie. Pentru a primi bani, cetățenii urmează să prezinte buletinul de identitate. Banii sunt direcționați la oficiile poștale în cazul persoanelor care nu au indicat un card bancar pentru a primi plățile. În cazul celor care au […]
12:30
Australia a intrat într-o perioadă de doliu după ce un atac armat comis la un eveniment dedicat sărbătorii evreiești Hanuka, pe plaja Bondi Beach din Sydney, s-a soldat cu moartea a 15 persoane. Potrivit poliției, cei doi atacatori sunt tată și fiu, iar autoritățile califică incidentul drept un atac terorist cu motivație antisemită. Poliția din […]
12:30
Mii de unguri au mărșăluit spre birourile premierului Viktor Orbán, conduși de liderul opoziției Péter Magyar, care i-a cerut politicianului naționalist veteran să demisioneze în urma unui scandal de abuzuri la un centru de detenție pentru minori. Protestatarii au mers pe străzile înghețate ale Budapestei în spatele unui banner pe care scria „Protejați copiii!”, purtând […]
09:50
12 decembrie 2025
14:40
Socialiștii sunt gata să inițieze procedura de distituire al președintelui Maia Sandu. Declarația a fost făcută de liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon. El a calificat drept neconstituționale deciziile șefului statului de numire a emisarilor. IGOR DODON, liderul PSRM: „În primul rând, semnarea unor astfel de decrete din partea președintei Maia Sandu, în opinia noastră, juriștii […]
