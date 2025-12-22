???? Este posibil să cumperi 10 ari de pământ în luxosul cartier din Valea Moril...
TV8, 22 decembrie 2025 02:00
???? Este posibil să cumperi 10 ari de pământ în luxosul cartier din Valea Moril...
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum o oră
Acum 6 ore
21:20
21:00
Acum 8 ore
20:30
20:00
19:40
19:30
Acum 12 ore
18:30
18:00
17:30
15:20
14:20
Acum 24 ore
13:10
12:50
12:40
11:50
11:00
10:50
10:20
09:50
09:20
09:20
03:10
Ieri
22:30
21:30
21:30
21:10
21:00
20:30
18:10
18:10
17:40
16:50
16:20
15:40
15:10
14:40
13:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.