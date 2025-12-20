„Grinch” și pe străzile din Rîbnița? Cine ar fi deteriorat iluminatul de Crăciun din fața unei instituții

„Grinch” și pe străzile din Rîbnița? Cine ar fi deteriorat iluminatul de Crăciun din fața unei instituții

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8