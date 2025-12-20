Vremea e rece, dar producătorii își scot bunătățurile la târgurile de sărbători: Unde se desfășoară în acest weekend
TV8, 20 decembrie 2025 13:40
Vremea e rece, dar producătorii își scot bunătățurile la târgurile de sărbători: Unde se desfășoară în acest weekend
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
13:40
Acum o oră
Acum 2 ore
12:20
Acum 4 ore
11:50
11:20
10:50
10:20
Acum 6 ore
09:50
09:10
Acum 24 ore
23:20
23:10
22:50
22:50
22:30
22:00
21:30
21:20
20:50
20:20
19:30
19:00
18:30
18:00
17:30
17:30
17:00
14:00
Ieri
13:40
13:30
13:00
13:00
12:40
12:10
11:50
11:40
11:20
10:50
10:20
09:50
09:20
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.