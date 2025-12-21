/VIDEO/ Șezătoarea obiceiurilor de iarnă: Copii din toată țara s-au adunat pentru a-și prezenta tradițiile

/VIDEO/ Șezătoarea obiceiurilor de iarnă: Copii din toată țara s-au adunat pentru a-și prezenta tradițiile

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8