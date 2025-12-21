Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa și țări membre NATO
Radio Moldova, 21 decembrie 2025 21:50
Președintele rus Vladimir Putin încă intenționează să cucerească întreaga Ucraină și să recucerească părți din Europa care au aparținut odată Uniunii Sovietice, deși au loc negocieri pentru a pune capăt războiului, arată rapoarte ale agențiilor de informații din Statele Unite ale Americii (SUA), citate de Reuters.
Acum 10 minute
22:00
Profesorii și elevii Centrului de Excelență în Energetică, despre mutarea la un alt sediu: „Ne conformăm, dar varianta „favorabilă” ar fi să rămânem aici” # Radio Moldova
Colectivul Centrului de Excelență în Energetică și Electronică este gata să se conformeze deciziei Ministerului Educației și Cercetării de a se muta din edificiul situat în sectorul Ciocana, în sediul de pe strada Melestiu. Se întâmplă după transmiterea în comodat a clădirii instituției către Primăria municipiului Chișinău. Totuși, discuțiile cu profesorii și elevii rămân intense, pe fondul îngrijorărilor legate de spațiu, dotări și adaptarea la noile condiții de studiu.
Acum 30 minute
21:50
Acum o oră
21:30
Atmosferă de sărbătoare în sudul R. Moldova: orășel de Crăciun și un brad natural de 17 metri în centrul Comratului # Radio Moldova
După o săptămână de pregătiri, atmosfera de sărbătoare a cuprins Comratul. În centrul orașului a fost amenajat un oraș de Crăciun, zone pentru fotografii și căsuțe decorative. Startul sărbătorilor de iarnă a fost dat sâmbătă-seară, 20 decembrie. Vedeta evenimentului a fost un brad natural de 17 metri, împodobit cu sute de globuri și peste 400 de metri de ghirlande electrice.
21:30
Elevii și profesorii de la un liceu din Soroca aduc de acasă tot ce au uzat și nefuncțional # Radio Moldova
Elevii și profesorii de la Liceul Teoretic „Petru Rareș” din Soroca fac un pas important pentru mediu. În curtea școlii a fost instalat un punct de colectare ECO SAVE pentru deșeuri periculoase. Aici pot fi aduse echipamente electrice și electronice vechi, baterii sau acumulatori uzați. De asemenea, întreaga maculatură adunată de ani buni în școală a fost colectată și pregătită pentru reciclare.
Acum 2 ore
21:00
Atmosferă de sărbătoare în sudul țării | Orășel de Crăciun și un brad natural de 17 metri în centrul Comratului # Radio Moldova
20:30
Covoarele tradiționale sunt mărturii vii ale identității noastre culturale. Țesute cu migală, după tehnici transmise din mamă în fiică, acestea păstrează simboluri ale credinței, familiei și legătura cu pământul. La Chișinău, meșteri populari din mai multe regiuni ale țării și-au dat întâlnire la Târgul Național „Covorul Dorului”, pentru a arăta publicului că tradiția este apreciată, inclusiv de noile generații.
Acum 4 ore
20:10
Volodimir Zelenski vrea să se consulte cu aliații europeni, după negocierile cu SUA de la Miami # Radio Moldova
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a pronunțat duminică, 21 decembrie, în favoarea unei noi întâlniri cu aliații europeni după discuțiile dintre o delegație ucraineană și partea americană de la Miami, în contextul în care continuă eforturile diplomatice pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
20:00
FC Barcelona este de neoprit în La Liga! Echipa catalană a obținut a opta victorie consecutivă în prima divizie a fotbalului spaniol # Radio Moldova
FC Barcelona rămâne confortabil în fotoliul de lider al clasamentului. De această dată, FC Barcelona a învins în deplasare pe FC Villarreal cu scorul de 2:0. Catalanii au marcat primul gol în minutul 12 prin Raphinha, din penalty.
19:20
Tradiții, produse autohtone, acțiuni de caritate, toate au fost la un târg de iarnă din Călărași # Radio Moldova
Tradiții din străbuni, produse autohtone, acțiuni de caritate și multă voie bună - toate acestea au fost la Târgul sărbătorilor de iarnă, organizat în Scuarul Consiliului Raional Călărași. Bucuria, semnificația și lumina sărbătorilor au fost transmise și de prezența pe scenă a colectivelor de artiști amatori din localitățile raionului, precum și a artiștilor profesioniști, care au evoluat în cadrul programului „Acces la cultură”.
19:10
Circulația pe traseul Odesa-Reni, restabilită integral în ambele direcții, după atacul din 18 decembrie # Radio Moldova
Autoritățile din Ucraina au anunțat duminică, 21 decembrie, că circulația pe traseul Odesa-Reni a fost restabilită integral în ambele direcții. Cât privește transporturile de mărfuri din sudul Ucrainei, inclusiv camioanele cu produse vitale și bunuri umanitare, acestea vor fi redirecționate temporar prin Republica Moldova.
Acum 6 ore
18:10
Oamenii din Gaza care trăiesc în tabere improvizate se confruntă cu o amenințare mortală din cauza frigului extrem, fiind lipsiți de acces la ajutor umanitar esențial, haine adecvate pentru a se menține calzi. Corturile fragile oferă puțină protecție împotriva frigului și a ploilor abundente. O furtună severă care a lovit Fâșia Gaza, afectată de război, în ultimele săptămâni a dus deja la moartea a 13 copii strămutați în tabere improvizate, potrivit medicilor.
17:30
Sistemul energetic, în continuare sub presiune. Autoritățile îndeamnă consumatorii să economisească lumina # Radio Moldova
Consumul de energie electrică crește în mod special în orele de vârf, dimineața între orele 07:00-11:00 și seara între 18:00 și 23:00, atunci când majoritatea aparatelor din gospodării funcționează simultan și energia importată costă mai mult. În aceste perioade este importantă reducerea consumului pentru stabilitatea sistemului și pentru bugetul familiilor, atenționează autoritățile.
16:50
Șefa CNAS: Bugetul asigurărilor sociale rămâne expus riscurilor generate de schimbările demografice, piața muncii și situația economică # Radio Moldova
Bugetul asigurărilor sociale rămâne expus riscurilor generate de schimbările demografice, piața muncii și situația economică. Potrivit directoarei Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), Elena Țîbîrnă, totuși indicatorii actuali semnalează o evoluție pozitivă a sistemului după ce deficitul bugetului a atins în anul 2023 un nivel record.
16:20
Volumul economiilor păstrate în bănci de moldoveni s-a redus în noiembrie cu aproape 11 la sută, constituind peste 2.7 miliarde de lei. Suma depozitelor noi depuse în această lună a fost de peste 3.5 miliarde de lei și s-a diminuat cu peste 20 la sută față de octombrie, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei.
Acum 8 ore
16:10
Ministrul Eurgen Osmochescu: „Pregătim al doilea raport semianual pentru a obține o nouă tranșă de 1.9 miliarde de euro” # Radio Moldova
Autoritățile pregătesc cel de-al doilea raport semianual privind progresul înregistrat pentru a putea primi o nouă tranșă din sprijinul european pentru creșterea economică în valoare de 1.9 miliarde de euro, potrivit ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eurgen Osmochescu.
15:30
Deputat: „Piața imobiliară a fost influențată, în primul rând, de războiul din Ucraina, dar și de alți factori” # Radio Moldova
Piața imobiliară a fost influențată, în primul rând, de războiul din Ucraina și de faptul că mulți ucraineni au venit și au investit în procurarea locuințelor, afirmă vicepreședinta Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Victoria Belous. Alți factori care au dus la scumpirea apartamentelor sunt declinul construcțiilor, scumpirea terenurilor și a materialelor de construcții, dar și faptul că tot mai mulți agenți economici se conformează legislației și achită impozite și taxe la stat.
15:00
Nicușor Dan: Voi iniția în ianuarie un referendum pentru a determina dacă CSM acționează în interes public # Radio Moldova
Președintele român, Nicușor Dan, a anunțat duminică, 21 decembrie, la Palatul Cotroceni, că va iniția în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraților cu întrebarea: „Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”.
Acum 12 ore
14:10
Locuitorii din orașul Criuleni au un parc renovat: investiții de aproape 15 milioane de lei # Radio Moldova
Locuitorii din orașul Criuleni se bucură de un parc riveran renovat și un bulevard pietonal modern, date în exploatare la finele săptămânii curente. Valoarea totală a investiției s-a ridicat la 14.35 de milioane de lei.
14:00
Atacurile rusești împotriva Ucrainei au ucis patru civili și au rănit alți cel puțin 19 în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale pe 21 decembrie, citate de The Kyiv Independent.
13:40
O dronă cu o parașută atașată de ea a fost găsită prăbușită într-o pădure din județul Argeș, România. Drona a fost găsită duminică, 21 decembrie, de un bărbat care era la o partidă de vânătoare, în comuna Lerești din județul Argeș. El a alertat autoritățile, care au izolat zona și fac verificări pentru a stabili cum a ajuns aparatul de zbor acolo și de unde provine, scrie Hot News.
13:30
Ministra română a Afacerilor Externe, Oana-Silvia Țoiu, vine luni, 22 decembrie, la Chișinău # Radio Moldova
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va întreprinde luni, 22 decembrie, o vizită de lucru la Chișinău, la invitația viceprim-ministrului Mihai Popșoi, în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate.
13:20
12:50
Trei persoane s-au intoxicat cu monoxid de carbon în raionul Ialoveni | Au avut nevoie de îngrijiri medicale # Radio Moldova
Trei persoane, inclusiv doi copii, s-au intoxicat cu monoxid de carbon de la o sobă de încălzit defectă. Cazul a avut loc în dimineața zilei de duminică, 21 decembrie, într-o gospodărie din localitatea Puhoi, raionul Ialoveni.
12:30
Smart agriculture is the newest specialization available at the Technical University of Moldova (UTM). The program offers students the opportunity to master digital technologies in farming, aiming to train experts capable of implementing innovations that enhance productivity and sustainability across the country’s agricultural sector.
12:30
Negocierile dintre SUA-Rusia privind războiul din Ucraina. Kremlinul spune că discuțiile au fost constructive și vor continua # Radio Moldova
Negociatorii americani s-au întâlnit, sâmbătă, 20 decembrie, în Florida cu oficialii ruși pentru a purta discuții în vederea obținerii păcii în Ucraina. Kremlinul a transmis duminică faptul că perspectivele unei păci în Ucraina nu au fost îmbunătățite de modificările aduse de Europa și Ucraina propunerilor americane.
11:40
Pe 21 decembrie 2025 are loc solstițiul de iarnă. Solstițiul marchează cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an și reprezintă, din punct de vedere astronomic, începutul sezonului rece în emisfera nordică. În acest an, fenomenul are loc la ora 17:03, ora R. Moldova.
11:10
Agricultura inteligentă, noua specialitate care va putea fi studiată de tineri. Decan: „Obiectivul este de a face agricultură performantă” # Radio Moldova
Agricultura inteligentă este o nouă specialitate care va putea fi studiată la facultatea de profil a Universității Tehnice din Republica Moldova (UTM). Tinerii vor avea posibilitatea să învețe despre utilizarea tehnologiilor digitale în agricultură, obiectivul fiind de a pregăti specialiști capabili să implementeze inovații care să crească productivitatea și sustenabilitatea agriculturii din țară.
10:50
Sistem modern de irigare în raionul Ștefan Vodă | Va deservi peste 100 de gospodării agricole # Radio Moldova
În localitatea Crocmaz din raionul Ștefan Vodă lucrările sunt în toi la unul din cele mai moderne sisteme de irigare din țară. Acesta va deservi peste 100 de gospodării agricole.
10:20
În anii cu recoltă bogată, tone de fructe din satele Republicii Moldova riscă să rămână neculese și să se piardă. În nordul țării, însă, o antreprenoare a găsit o soluție care îmbină grija pentru mediu cu sprijinul pentru cei vulnerabili. Cristina Kifa, din satul Sângereii Noi, produce fructe uscate din merele, gutuile și perele din grădinile bătrânilor, pe care le returnează apoi acestora.
10:00
Kremlinul a anunțat disponibilitatea președintelui Rusiei, Vladimir Putin, de a purta negocieri cu președintele Franței, Emmanuel Macron, cu privire la războiul din Ucraina, scrie DW. Despre aceasta a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu pentru RIA Novosti.
09:30
Președintele ucrainean vrea schimbarea șefului Comandamentului Aerian Sudic după atacurile din Odesa # Radio Moldova
Kievul intenționează să-l înlocuiască pe șeful Comandamentului Aerian Sudic, Dmitro Karpenko, în urma mai multor atacuri rusești asupra regiunii Odesa, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
Acum 24 ore
08:50
Micii artiști din autonomia găgăuză și-au arătat talentele la spectacolul anual „Țara fermecată” # Radio Moldova
Mai mulți copii din Comrat, Congaz și Ceadâr-Lunga au avut șansa să se simtă adevărate vedete pe scenă. La Comrat a avut loc spectacolul anual „Țara fermecată", unde cei mici și-au demonstrat talentele artistice și au oferit familiilor și spectatorilor momente pline de emoție. Copiii s-au ales cu diplome, premii și cadouri.
Ieri
21:20
Scriitorul și jurnalistul Constantin Olteanu revine pe scena literară cu romanul „Corul orbilor” # Radio Moldova
Este jurnalist de profesie, cu numeroase publicații de-a lungul timpului în cele mai importante ziare și reviste - „Tinerimea Moldovei”, „Literatura și Arta”, „Basarabia”. În prezent, este redactor-șef al revistei „Săptămâna”. Vorbim despre Constantin Olteanu, scriitor și jurnalist, care, dincolo de exercițiul zilnic al scrisului în presă, își găsește inspirația și în literatura artistică. Recent, la Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” a avut loc lansarea romanului său „Corul orbilor”.
21:10
În sezonul rece, tot mai mulți oameni se orientează spre remedii naturale pentru a preveni răcelile, iar cătina se numără printre cele mai apreciate fructe datorită conținutului ridicat de vitamine. Într-un material difuzat la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova, producătoarea Alina Munteanu a explicat cum se cultivă cătina, cum este recoltată și transformată în produse gata de consum, dar și ce beneficii aduce sănătății.
21:10
Călătorii din Odesa ajung acasă pe rute ocolitoare, după atacul asupra podului Maiaki # Radio Moldova
Indiferent de distanță, timp sau costuri dublate, ucrainenii originari din Odesa încearcă să ajungă acasă. Obosiți și stresați, pasagerii au urcat astăzi în autocare de la Gara de Nord din capitală sau de la Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga", fiind nevoiți să urmeze ruta ocolitoare prin nordul Republicii Moldova, cu traversarea frontierei la Otaci – Moghiliov-Podolsk. Traseul cel mai scurt, pe podul de la Maiaki-Udobnoe, rămâne suspendat pentru pasageri după ce a fost atacat.
21:00
Trenul lui Moș Crăciun a pornit sâmbătă din Gara Chișinău într-o aventură magică. Sute de copii din familii vulnerabile și cu nevoi speciale au trăit momente de neuitat în cadrul evenimentului caritabil „Cursa spre Polul Nord”. Micuții au avut ocazia să se plimbe, timp de o oră, cu trenul, să participe la activități interactive și spectacole muzicale, dar și să îl întâlnească pe Moș Crăciun.
20:40
Peste 50 de cercetători din Republica Moldova au fost omagiați sâmbătă pentru contribuțiile lor remarcabile în diverse domenii științifice. Comunitatea academică și de cercetare a fost sărbătorită în cadrul Galei Cercetătorilor 2025. În cadrul evenimentului le-au fost recunoscute atât realizările în medicină, energie și educație, cât și cercetările dedicate siguranței și dezvoltării durabile a țării.
20:20
Într-una din zilele trecute m-am minunat de cei care scriu întruna greșit anumite adverbe, de pildă «de mult» și «demult», care înseamnă lucruri cu totul diferite.La fel, «întruna» și «într-una».
20:10
O dronă neidentificată s-a prăbușit în provincia Balıkesir, din nord-vestul Turciei, relatează publicația locală Haberler, citată de Meduza Live. Aparatul a fost descoperit de fermieri pe un câmp din districtul Manyas.
19:50
Elevii, profesorii și mentorii din capitală care s-au remarcat prin rezultate deosebite au fost premiați în cadrul Galei Educației 2025. Pentru performanțele aduse în domeniu, aceștia au primit diplome, premii bănești, vouchere și seturi de cărți. Emoționați, câștigătorii spun că drumul până aici a fost unul lung, marcat de multă muncă, perseverență și dedicare.
19:40
Zelenski: Statele Unite propun un posibil nou format de negocieri cu Ucraina și Rusia # Radio Moldova
Statele Unite au propus un posibil nou format pentru negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, care ar putea include participarea unor emisari americani și, eventual, europeni, a declarat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
19:00
Kievul și Lisabona au semnat un acord de parteneriat pentru producția de drone maritime # Radio Moldova
Ucraina și Portugalia au devenit partenere în producția de drone maritime. Acordul corespunzător a fost semnat la Kiev de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și premierul Portugaliei, Luís Montenegro, în cadrul primei sale vizite oficiale în Ucraina, relatează DW.
19:00
Echipa Universității Tehnice a Moldovei are un start foarte bun în campionatul național de volei feminin. După o victorie clară în prima etapă, în fața formației Speranța-2 Chișinău, studentele au învins și echipa Dinamo-Gloria Tiraspol, tot cu 3:0.
18:30
Solidaritate regională: R. Moldova facilitează tranzitul de mărfuri după bombardarea podului de pe drumul Odesa - Reni # Radio Moldova
O parte din fluxurile de transport de mărfuri din sudul Ucrainei vor fi redirecționate temporar prin Republica Moldova, după ce atacurile recente asupra infrastructurii critice au afectat rute logistice esențiale, inclusiv podul de pe drumul Odesa - Reni. Autoritățile de la Chișinău anunță că măsura este una necesară pentru menținerea aprovizionării cu bunuri vitale și că situația este gestionată în regim coordonat, cu implicarea mai multor instituții ale statului.
18:20
Meci elecrizant în Premier League: Newcastle United și Chelsea Londra au remizat, scor 2:2 # Radio Moldova
Meci electrizant în etapa a 17-a a primei divizii engleze de fotbal. Newcastle United și Chelsea Londra au remizat, scor 2:2. „Coțofenele" au condus cu 2:0 la pauză, însă „aristocrații" au revenit și au restabilit egalitatea. Echipa-gazdă a deshis scorul în minutul 4. Inițial, portarul spaniol Robert Sánchez a avut o intervenție magnifică la șutul lui Anthony Gordon, însă mingea a ajuns la Nick Woltemade, care a îndeplinit o simplă formalitate. Atacantul german a recidivat 16 minute mai târziu, după ce a trimis imparabil, în urma centrării aceluiași Gordon.
18:10
Jurnaliști, deputați, miniștri și artiști au lăsat pentru o zi birourile și scenele, asumându-și rolul de casieri într-un supermarket din capitală. Acțiunea are loc în cadrul campaniei „Să fii Moș Crăciun e Simplu!". Toate încasările de la casele deservite de persoane publice vor fi direcționate către proiecte sociale.
16:40
În satul Voloave din raionul Soroca, gospodina Mariana Zăbreanu păstrează vie tradiția deserturilor pregătite în cuptor cu lemne, oferind localnicilor moșneag de casă și prăjituri „piersici”, preparate exclusiv din ingrediente naturale și coapte timp de ore întregi pentru a obține gustul autentic al vremurilor de altădată.
16:40
Boxerul britanic Anthony Joshua a câștigat spectaculos confruntarea cu influencerul și vedeta Youtube-ului, americanul Jake Paul. La Miami, fostul dublu campion mondial al categoriei grele l-a trimis pe Paul în knockdown de 2 ori în runda a 5-a. Iar în următoarea rundă l-a doborât definitiv.
16:00
Armata ucraineană anunță că au lovit o navă militară rusă și o platformă petrolieră din Marea Caspică # Radio Moldova
Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei susține că, în noaptea de 19 decembrie, drone ucrainene au atacat o navă militară rusă din proiectul 22460 „Ohotnik”, care patrula apele din apropierea unei platforme de extracție petrolieră și de gaze din Marea Caspică.
15:10
Inspectorii de mediu din municipiul Bălți au depistat, pe parcursul ultimei săptămâni, mai multe încălcări ale legislației privind protecția mediului, în urma unor controale desfășurate în teritoriu, fiind aplicate amenzi și calculate prejudicii semnificative aduse mediului.
