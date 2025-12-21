FC Barcelona este de neoprit în La Liga! Echipa catalană a obținut a opta victorie consecutivă în prima divizie a fotbalului spaniol

21:10

Indiferent de distanță, timp sau costuri dublate, ucrainenii originari din Odesa încearcă să ajungă acasă. Obosiți și stresați, pasagerii au urcat astăzi în autocare de la Gara de Nord din capitală sau de la Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga", fiind nevoiți să urmeze ruta ocolitoare prin nordul Republicii Moldova, cu traversarea frontierei la Otaci – Moghiliov-Podolsk. Traseul cel mai scurt, pe podul de la Maiaki-Udobnoe, rămâne suspendat pentru pasageri după ce a fost atacat.