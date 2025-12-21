Dronă cu o parașută atașată de ea, găsită prăbușită într-o pădure din județul Argeș

21:50

Se apropie sărbătorile de iarnă iar odată cu ele apar tot mai mulți comercianți care vând ilegal produse pirotehnice. Păstrate în condiții neconforme, acestea pot deveni periculoase chiar și în mâinile adulților care pretind că știu cum să le folosească. Polițiștii fac razii, dau amenzi și atrag atenția că vânzarea de petarde și artificii minorilor este interzisă. Chiar și așa, acestea continuă să fie comercializate în locuri aglomerate, au descoperit jurnaliștii Moldova 1.