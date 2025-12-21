Președintele ucrainean vrea să se consulte cu aliații europeni, după negocierile cu SUA de la Miami
Moldova1, 21 decembrie 2025 20:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a pronunțat duminică, 21 decembrie, în favoarea unei noi întâlniri cu aliații europeni după discuțiile dintre o delegație ucraineană și partea americană de la Miami, în contextul în care continuă eforturile diplomatice pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 5 minute
20:30
Covoarele tradiționale sunt mărturii vii ale identității noastre culturale. Țesute cu migală, după tehnici transmise din mamă în fiică, acestea păstrează simboluri ale credinței, familiei și legătura cu pământul. La Chișinău, meșteri populari din mai multe regiuni ale țării și-au dat întâlnire la Târgul Național „Covorul Dorului”, pentru a arăta publicului că tradiția este apreciată, inclusiv de noile generații.
Acum 30 minute
20:10
Președintele ucrainean vrea să se consulte cu aliații europeni, după negocierile cu SUA de la Miami # Moldova1
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a pronunțat duminică, 21 decembrie, în favoarea unei noi întâlniri cu aliații europeni după discuțiile dintre o delegație ucraineană și partea americană de la Miami, în contextul în care continuă eforturile diplomatice pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
Acum o oră
20:00
FC Barcelona este de neoprit în La Liga! Echipa catalană a obținut a opta victorie consecutivă în prima divizie a fotbalului spaniol # Moldova1
FC Barcelona rămâne confortabil în fotoliul de lider al clasamentului. De această dată, FC Barcelona a învins în deplasare pe FC Villarreal cu scorul de 2:0. Catalanii au marcat primul gol în minutul 12 prin Raphinha, din penalty.
Acum 2 ore
19:20
Tradiții, produse autohtone și acțiuni de caritate la Târgul sărbătorilor de iarnă din Călărași # Moldova1
Tradiții din străbuni, produse autohtone, acțiuni de caritate și multă voie bună - toate acestea au fost la Târgul sărbătorilor de iarnă, organizat în Scuarul Consiliului Raional Călărași. Bucuria, semnificația și lumina sărbătorilor au fost transmise și de prezența pe scenă a colectivelor de artiști amatori din localitățile raionului, precum și a artiștilor profesioniști, care au evoluat în cadrul programului „Acces la cultură”.
19:10
Autoritățile din Ucraina au anunțat duminică, 21 decembrie, că circulația pe traseul Odesa-Reni a fost restabilită integral în ambele direcții. Cât privește transporturile de mărfuri din sudul Ucrainei, inclusiv camioanele cu produse vitale și bunuri umanitare, acestea vor fi redirecționate temporar prin Republica Moldova.
Acum 4 ore
18:10
Oamenii din Fâșia Gaza trăiesc în tabere improvizate | Medic: „Copiii cu hipotermie ajung frecvent la spital, unii nu supraviețuiesc” # Moldova1
Oamenii din Gaza care trăiesc în tabere improvizate se confruntă cu o amenințare mortală din cauza frigului extrem, fiind lipsiți de acces la ajutor umanitar esențial, haine adecvate pentru a se menține calzi. Corturile fragile oferă puțină protecție împotriva frigului și a ploilor abundente. O furtună severă care a lovit Fâșia Gaza, afectată de război, în ultimele săptămâni a dus deja la moartea a 13 copii strămutați în tabere improvizate, potrivit medicilor.
18:10
Prima victorie a sezonului! Italianca Sofia Goggia a câștigat concursul de Super-G de la Val d'Isere # Moldova1
Italianca Sofia Goggia a câștigat concursul de slalom super-uriaș din cadrul etapei Cupei Mondiale de schi alpin, ce se desfășoară în stațiunea franceză Val d'Isere. Goggia, campioană olimpică la coborâre în 2018, a fost cronometrată cu un minut 20 de secunde și 24 sutimi.
17:30
Sistemul energetic, sub presiune: autoritățile îndeamnă consumatorii să economisească lumina # Moldova1
Consumul de energie electrică crește în mod special în orele de vârf, dimineața între orele 07:00-11:00 și seara între 18:00 și 23:00, atunci când majoritatea aparatelor din gospodării funcționează simultan și energia importată costă mai mult. În aceste perioade este importantă reducerea consumului pentru stabilitatea sistemului și pentru bugetul familiilor, atenționează autoritățile.
17:00
The Moldovan real estate market has been primarily shaped by the war in Ukraine, with many Ukrainian citizens investing in local housing, according to Victoria Belous, Vice-Chair of the Parliamentary Committee on Economy, Budget, and Finance.
16:50
Bugetul asigurărilor sociale rămâne expus riscurilor generate de schimbările demografice, piața muncii și situația economică, afirmă șefa CNAS # Moldova1
Bugetul asigurărilor sociale rămâne expus riscurilor generate de schimbările demografice, piața muncii și situația economică. Potrivit directoarei Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), Elena Țîbîrnă, totuși indicatorii actuali semnalează o evoluție pozitivă a sistemului după ce deficitul bugetului a atins în anul 2023 un nivel record.
Acum 6 ore
16:20
Volumul economiilor păstrate în bănci de moldoveni s-a redus în noiembrie cu aproape 11 la sută, constituind peste 2.7 miliarde de lei. Suma depozitelor noi depuse în această lună a fost de peste 3.5 miliarde de lei și s-a diminuat cu peste 20 la sută față de octombrie, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei.
16:10
Autoritățile pregătesc al doilea raport semianual pentru a primi o nouă tranșă de 1.9 miliarde de euro # Moldova1
Autoritățile pregătesc cel de-al doilea raport semianual privind progresul înregistrat pentru a putea primi o nouă tranșă din sprijinul european pentru creșterea economică în valoare de 1.9 miliarde de euro, potrivit ministrului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eurgen Osmochescu.
15:50
De ce s-au scumpit apartamentele în R. Moldova? Explicația fostei șefe a Serviciului Fiscal de Stat # Moldova1
Mulți ucraineni au venit și au investit în procurarea locuințelor, fapt ce a influențat piața imobiliară din R. Moldova, precum și războiul din Ucraina, afirmă vicepreședinta Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Victoria Belous, fosta șefă a Serviciului Fiscal de Stat. Alți factori care au dus la scumpirea apartamentelor sunt declinul construcțiilor, scumpirea terenurilor și a materialelor de construcții, precum și faptul că tot mai mulți agenți economici se conformează legislației și achită impozite și taxe la stat.
15:30
Factorii care au determinat scumpirea apartamentelor în R. Moldova, enumerați de fosta șefă a Serviciului Fiscal de Stat # Moldova1
Piața imobiliară a fost influențată, în primul rând, de războiul din Ucraina și de faptul că mulți ucraineni au venit și au investit în procurarea locuințelor, afirmă vicepreședinta Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Victoria Belous. Alți factori care au dus la scumpirea apartamentelor sunt declinul construcțiilor, scumpirea terenurilor și a materialelor de construcții, dar și faptul că tot mai mulți agenți economici se conformează legislației și achită impozite și taxe la stat.
15:00
Președintele României anunță un referendum printre magistrați, cu o singură întrebare: „CSM acționează în interes public?” # Moldova1
Președintele român, Nicușor Dan, a anunțat duminică, 21 decembrie, la Palatul Cotroceni, că va iniția în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraților cu întrebarea: „Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) acționează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”.
Acum 8 ore
14:10
Arbori lalea, alei iluminate și mobilier modern: Parcul din Criuleni, renovat cu aproape 15 milioane de lei # Moldova1
Locuitorii din orașul Criuleni se bucură de un parc riveran renovat și un bulevard pietonal modern, date în exploatare la finele săptămânii curente. Valoarea totală a investiției s-a ridicat la 14.35 de milioane de lei.
14:00
Ucraina, atacată cu aproape 100 de drone pe parcursul nopții: sunt patru morți și cel puțin 19 răniți # Moldova1
Atacurile rusești împotriva Ucrainei au ucis patru civili și au rănit alți cel puțin 19 în ultimele 24 de ore, au raportat autoritățile regionale pe 21 decembrie, citate de The Kyiv Independent.
13:40
O dronă cu o parașută atașată de ea a fost găsită prăbușită într-o pădure din județul Argeș, România. Drona a fost găsită duminică, 21 decembrie, de un bărbat care era la o partidă de vânătoare, în comuna Lerești din județul Argeș. El a alertat autoritățile, care au izolat zona și fac verificări pentru a stabili cum a ajuns aparatul de zbor acolo și de unde provine, scrie Hot News.
13:30
Ministra Afacerilor Externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va întreprinde luni, 22 decembrie, o vizită de lucru la Chișinău, la invitația viceprim-ministrului Mihai Popșoi, în contextul participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate.
13:20
Locuitorii din orașul Criuleni au parte de un parc riveran renovat și un bulevard pietonal modern. Valoarea totală a investiției este de 14.35 de milioane de lei.
12:50
Intoxicație cu monoxid de carbon la Puhoi. Trei persoane, inclusiv doi copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale # Moldova1
Trei persoane, inclusiv doi copii, s-au intoxicat cu monoxid de carbon de la o sobă de încălzit defectă. Cazul a avut loc în dimineața zilei de duminică, 21 decembrie, într-o gospodărie din localitatea Puhoi, raionul Ialoveni.
Acum 12 ore
12:30
Negocierile SUA-Rusia privind războiul din Ucraina. Kiril Dimitriev: „Discuțiile au fost constructive și vor continua” # Moldova1
Negociatorii americani s-au întâlnit, sâmbătă, 20 decembrie, în Florida cu oficialii ruși pentru a purta discuții în vederea obținerii păcii în Ucraina. Kremlinul a transmis duminică faptul că perspectivele unei păci în Ucraina nu au fost îmbunătățite de modificările aduse de Europa și Ucraina propunerilor americane.
12:30
Smart agriculture is the newest specialization available at the Technical University of Moldova (UTM). The program offers students the opportunity to master digital technologies in farming, aiming to train experts capable of implementing innovations that enhance productivity and sustainability across the country’s agricultural sector.
11:40
Pe 21 decembrie 2025 are loc solstițiul de iarnă. Solstițiul marchează cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an și reprezintă, din punct de vedere astronomic, începutul sezonului rece în emisfera nordică. În acest an, fenomenul are loc la ora 17:03, ora R. Moldova.
11:10
Agricultura inteligentă, noua specialitate care va putea fi studiată de tineri. Decan: „Dorim agricultură orientată spre piața europeană” # Moldova1
Agricultura inteligentă este o nouă specialitate care va putea fi studiată la facultatea de profil a Universității Tehnice din Republica Moldova (UTM). Tinerii vor avea posibilitatea să învețe despre utilizarea tehnologiilor digitale în agricultură, obiectivul fiind de a pregăti specialiști capabili să implementeze inovații care să crească productivitatea și sustenabilitatea agriculturii din țară.
10:50
Sistem modern de irigare la Crocmaz. Igor Grosu: „Fermierii își vor putea planifica irigarea în funcție de necesitățile reale ale culturilor” # Moldova1
În localitatea Crocmaz din raionul Ștefan Vodă lucrările sunt în toi la unul din cele mai moderne sisteme de irigare din țară. Acesta va deservi peste 100 de gospodării agricole.
10:20
Fructe salvate din grădinile oamenilor: un model de antreprenoriat social din nordul țării # Moldova1
În anii cu recoltă bogată, tone de fructe din satele Republicii Moldova riscă să rămână neculese și să se piardă. În nordul țării, însă, o antreprenoare a găsit o soluție care îmbină grija pentru mediu cu sprijinul pentru cei vulnerabili. Cristina Kifa, din satul Sângereii Noi, produce fructe uscate din merele, gutuile și perele din grădinile bătrânilor, pe care le returnează apoi acestora.
10:00
Dmitri Peskov: „Președintele rus este pregătit pentru negocieri cu Emmanuel Macron privind Ucraina” # Moldova1
Kremlinul a anunțat disponibilitatea președintelui Rusiei, Vladimir Putin, de a purta negocieri cu președintele Franței, Emmanuel Macron, cu privire la războiul din Ucraina, scrie DW. Despre aceasta a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu pentru RIA Novosti.
09:30
Volodimir Zelenski vrea să schimbe șeful Comandamentului Aerian Sudic în urma atacurilor asupra Odesei # Moldova1
Kievul intenționează să-l înlocuiască pe șeful Comandamentului Aerian Sudic, Dmitro Karpenko, în urma mai multor atacuri rusești asupra regiunii Odesa, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
08:50
Mai mulți copii din Comrat, Congaz și Ceadâr-Lunga au avut șansa să se simtă adevărate vedete pe scenă. La Comrat a avut loc spectacolul anual „Țara fermecată", unde cei mici și-au demonstrat talentele artistice și au oferit familiilor și spectatorilor momente pline de emoție. Copiii s-au ales cu diplome, premii și cadouri.
Acum 24 ore
21:20
Este jurnalist de profesie, cu numeroase publicații de-a lungul timpului în cele mai importante ziare și reviste - „Tinerimea Moldovei”, „Literatura și Arta”, „Basarabia”. În prezent, este redactor-șef al revistei „Săptămâna”. Vorbim despre Constantin Olteanu, scriitor și jurnalist, care, dincolo de exercițiul zilnic al scrisului în presă, își găsește inspirația și în literatura artistică. Recent, la Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” a avut loc lansarea romanului său „Corul orbilor”.
21:10
În sezonul rece, tot mai mulți oameni se orientează spre remedii naturale pentru a preveni răcelile, iar cătina se numără printre cele mai apreciate fructe datorită conținutului ridicat de vitamine. Într-un material difuzat la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova, producătoarea Alina Munteanu a explicat cum se cultivă cătina, cum este recoltată și transformată în produse gata de consum, dar și ce beneficii aduce sănătății.
21:10
Indiferent de distanță, timp sau costuri dublate, ucrainenii originari din Odesa încearcă să ajungă acasă. Obosiți și stresați, pasagerii au urcat astăzi în autocare de la Gara de Nord din capitală sau de la Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga", fiind nevoiți să urmeze ruta ocolitoare prin nordul Republicii Moldova, cu traversarea frontierei la Otaci – Moghiliov-Podolsk. Traseul cel mai scurt, pe podul de la Maiaki-Udobnoe, rămâne suspendat pentru pasageri după ce a fost atacat.
21:00
Trenul lui Moș Crăciun a pornit din Gara Chișinău: 270 de copii în „Cursa spre Polul Nord” # Moldova1
Trenul lui Moș Crăciun a pornit sâmbătă din Gara Chișinău într-o aventură magică. Sute de copii din familii vulnerabile și cu nevoi speciale au trăit momente de neuitat în cadrul evenimentului caritabil „Cursa spre Polul Nord”. Micuții au avut ocazia să se plimbe, timp de o oră, cu trenul, să participe la activități interactive și spectacole muzicale, dar și să îl întâlnească pe Moș Crăciun.
20:40
Peste 50 de cercetători din Republica Moldova au fost omagiați sâmbătă pentru contribuțiile lor remarcabile în diverse domenii științifice. Comunitatea academică și de cercetare a fost sărbătorită în cadrul Galei Cercetătorilor 2025. În cadrul evenimentului le-au fost recunoscute atât realizările în medicină, energie și educație, cât și cercetările dedicate siguranței și dezvoltării durabile a țării.
Ieri
20:10
O dronă neidentificată s-a prăbușit în provincia Balıkesir, din nord-vestul Turciei, relatează publicația locală Haberler, citată de Meduza Live. Aparatul a fost descoperit de fermieri pe un câmp din districtul Manyas.
19:50
Elevii, profesorii și mentorii din capitală care s-au remarcat prin rezultate deosebite au fost premiați în cadrul Galei Educației 2025. Pentru performanțele aduse în domeniu, aceștia au primit diplome, premii bănești, vouchere și seturi de cărți. Emoționați, câștigătorii spun că drumul până aici a fost unul lung, marcat de multă muncă, perseverență și dedicare.
19:40
Statele Unite au propus un posibil nou format pentru negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, care ar putea include participarea unor emisari americani și, eventual, europeni, a declarat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
19:00
Ucraina și Portugalia au devenit partenere în producția de drone maritime. Acordul corespunzător a fost semnat la Kiev de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și premierul Portugaliei, Luís Montenegro, în cadrul primei sale vizite oficiale în Ucraina, relatează DW.
19:00
Echipa Universității Tehnice a Moldovei are un start foarte bun în campionatul național de volei feminin. După o victorie clară în prima etapă, în fața formației Speranța-2 Chișinău, studentele au învins și echipa Dinamo-Gloria Tiraspol, tot cu 3:0.
18:30
Camioane cu mărfuri vitale, redirecționate prin R. Moldova după atacurile asupra infrastructurii din sudul Ucrainei # Moldova1
O parte din fluxurile de transport de mărfuri din sudul Ucrainei vor fi redirecționate temporar prin Republica Moldova, după ce atacurile recente asupra infrastructurii critice au afectat rute logistice esențiale, inclusiv podul de pe drumul Odesa - Reni. Autoritățile de la Chișinău anunță că măsura este una necesară pentru menținerea aprovizionării cu bunuri vitale și că situația este gestionată în regim coordonat, cu implicarea mai multor instituții ale statului.
18:20
Meci elecrizant în Premier League: Newcastle United și Chelsea Londra au remizat, scor 2:2 # Moldova1
Meci electrizant în etapa a 17-a a primei divizii engleze de fotbal. Newcastle United și Chelsea Londra au remizat, scor 2:2. „Coțofenele" au condus cu 2:0 la pauză, însă „aristocrații" au revenit și au restabilit egalitatea. Echipa-gazdă a deshis scorul în minutul 4. Inițial, portarul spaniol Robert Sánchez a avut o intervenție magnifică la șutul lui Anthony Gordon, însă mingea a ajuns la Nick Woltemade, care a îndeplinit o simplă formalitate. Atacantul german a recidivat 16 minute mai târziu, după ce a trimis imparabil, în urma centrării aceluiași Gordon.
18:10
Persoane publice, casieri pentru o zi într-un supermarket din capitală, în cadrul unei campanii caritabile # Moldova1
Jurnaliști, deputați, miniștri și artiști au lăsat pentru o zi birourile și scenele, asumându-și rolul de casieri într-un supermarket din capitală. Acțiunea are loc în cadrul campaniei „Să fii Moș Crăciun e Simplu!". Toate încasările de la casele deservite de persoane publice vor fi direcționate către proiecte sociale.
17:20
Președintele Ucrainei a respins declarațiile Moscovei privind disponibilitatea de a asigura securitatea votului la alegeri. Potrivit acestuia, Kievul nu va permite niciun control extern asupra procesului electoral din Ucraina, relatează DW.
17:20
Borussia Dortmund a încheiat anul 2025 cu o victorie. În prologul etapei a 15-a a Bundesligii germane de fotbal, „galben-negrii” au învins cu 2:0 pe teren propriu formația omonimă, Borussia, din Mönchengladbach. Echipa-gazdă a deschis scorul în minutul 10, prin atacantul Julian Bradt, iar Maximilian Beier a înscris al doilea gol în minutul 90+7. În urma acestei victorii, Borussia Dortmund a urcat pe locul 2 în clasament, cu 32 de puncte, la 6 distanță de liderul Bayern Munchen, care are și un meci mai puțin disputat.
16:40
Moșneag de casă și prăjituri „piersici”: dulciuri tradiționale preparate ore întregi în cuptor cu lemne # Moldova1
În satul Voloave din raionul Soroca, gospodina Mariana Zăbreanu păstrează vie tradiția deserturilor pregătite în cuptor cu lemne, oferind localnicilor moșneag de casă și prăjituri „piersici”, preparate exclusiv din ingrediente naturale și coapte timp de ore întregi pentru a obține gustul autentic al vremurilor de altădată.
16:40
Boxerul britanic Anthony Joshua a câștigat spectaculos confruntarea cu influencerul și vedeta Youtube-ului, americanul Jake Paul. La Miami, fostul dublu campion mondial al categoriei grele l-a trimis pe Paul în knockdown de 2 ori în runda a 5-a. Iar în următoarea rundă l-a doborât definitiv.
16:00
Ucraina anunță atacuri cu drone asupra unei nave militare ruse și a unei platforme „Lukoil” din Marea Caspică # Moldova1
Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei susține că, în noaptea de 19 decembrie, drone ucrainene au atacat o navă militară rusă din proiectul 22460 „Ohotnik”, care patrula apele din apropierea unei platforme de extracție petrolieră și de gaze din Marea Caspică.
15:10
Tăieri ilegale de copaci și sancțiuni aplicate de inspectorii de mediu în municipiul Bălți # Moldova1
Inspectorii de mediu din municipiul Bălți au depistat, pe parcursul ultimei săptămâni, mai multe încălcări ale legislației privind protecția mediului, în urma unor controale desfășurate în teritoriu, fiind aplicate amenzi și calculate prejudicii semnificative aduse mediului.
14:40
Internazionale Milano, echipa antrenorului român Cristian Chivu, a ratat calificarea în finala Supercupei Italiei la fotbal. „Nerazzurri” au fost învinși de FC Bologna, iar câștigătoarea a fost decisă în seria loviturilor de departajare. Interul a deschis scorul după numai 74 de secunde de joc prin Marcurs Thuram. Internaționalul francez a marcat acrobatic din centrarea lui Alessandro Bastoni.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.