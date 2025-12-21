Solstițiul de iarnă 2025 | Cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an
21 decembrie 2025
Pe 21 decembrie 2025 are loc solstițiul de iarnă. Solstițiul marchează cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte din an și reprezintă, din punct de vedere astronomic, începutul sezonului rece în emisfera nordică. În acest an, fenomenul are loc la ora 17:03, ora R. Moldova.
Agricultura inteligentă, noua specialitate care va putea fi studiată de tineri. Decan: „Dorim agricultură orientată spre piața europeană” # Moldova1
Agricultura inteligentă este o nouă specialitate care va putea fi studiată la facultatea de profil a Universității Tehnice din Republica Moldova (UTM). Tinerii vor avea posibilitatea să învețe despre utilizarea tehnologiilor digitale în agricultură, obiectivul fiind de a pregăti specialiști capabili să implementeze inovații care să crească productivitatea și sustenabilitatea agriculturii din țară.
Sistem modern de irigare la Crocmaz. Igor Grosu: „Fermierii își vor putea planifica irigarea în funcție de necesitățile reale ale culturilor” # Moldova1
În localitatea Crocmaz din raionul Ștefan Vodă lucrările sunt în toi la unul din cele mai moderne sisteme de irigare din țară. Acesta va deservi peste 100 de gospodării agricole.
Fructe salvate din grădinile oamenilor: un model de antreprenoriat social din nordul țării # Moldova1
În anii cu recoltă bogată, tone de fructe din satele Republicii Moldova riscă să rămână neculese și să se piardă. În nordul țării, însă, o antreprenoare a găsit o soluție care îmbină grija pentru mediu cu sprijinul pentru cei vulnerabili. Cristina Kifa, din satul Sângereii Noi, produce fructe uscate din merele, gutuile și perele din grădinile bătrânilor, pe care le returnează apoi acestora.
Dmitri Peskov: „Președintele rus este pregătit pentru negocieri cu Emmanuel Macron privind Ucraina” # Moldova1
Kremlinul a anunțat disponibilitatea președintelui Rusiei, Vladimir Putin, de a purta negocieri cu președintele Franței, Emmanuel Macron, cu privire la războiul din Ucraina, scrie DW. Despre aceasta a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu pentru RIA Novosti.
Volodimir Zelenski vrea să schimbe șeful Comandamentului Aerian Sudic în urma atacurilor asupra Odesei # Moldova1
Kievul intenționează să-l înlocuiască pe șeful Comandamentului Aerian Sudic, Dmitro Karpenko, în urma mai multor atacuri rusești asupra regiunii Odesa, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
Mai mulți copii din Comrat, Congaz și Ceadâr-Lunga au avut șansa să se simtă adevărate vedete pe scenă. La Comrat a avut loc spectacolul anual „Țara fermecată", unde cei mici și-au demonstrat talentele artistice și au oferit familiilor și spectatorilor momente pline de emoție. Copiii s-au ales cu diplome, premii și cadouri.
Este jurnalist de profesie, cu numeroase publicații de-a lungul timpului în cele mai importante ziare și reviste - „Tinerimea Moldovei”, „Literatura și Arta”, „Basarabia”. În prezent, este redactor-șef al revistei „Săptămâna”. Vorbim despre Constantin Olteanu, scriitor și jurnalist, care, dincolo de exercițiul zilnic al scrisului în presă, își găsește inspirația și în literatura artistică. Recent, la Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” a avut loc lansarea romanului său „Corul orbilor”.
În sezonul rece, tot mai mulți oameni se orientează spre remedii naturale pentru a preveni răcelile, iar cătina se numără printre cele mai apreciate fructe datorită conținutului ridicat de vitamine. Într-un material difuzat la emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova, producătoarea Alina Munteanu a explicat cum se cultivă cătina, cum este recoltată și transformată în produse gata de consum, dar și ce beneficii aduce sănătății.
Indiferent de distanță, timp sau costuri dublate, ucrainenii originari din Odesa încearcă să ajungă acasă. Obosiți și stresați, pasagerii au urcat astăzi în autocare de la Gara de Nord din capitală sau de la Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga", fiind nevoiți să urmeze ruta ocolitoare prin nordul Republicii Moldova, cu traversarea frontierei la Otaci – Moghiliov-Podolsk. Traseul cel mai scurt, pe podul de la Maiaki-Udobnoe, rămâne suspendat pentru pasageri după ce a fost atacat.
Trenul lui Moș Crăciun a pornit din Gara Chișinău: 270 de copii în „Cursa spre Polul Nord” # Moldova1
Trenul lui Moș Crăciun a pornit sâmbătă din Gara Chișinău într-o aventură magică. Sute de copii din familii vulnerabile și cu nevoi speciale au trăit momente de neuitat în cadrul evenimentului caritabil „Cursa spre Polul Nord”. Micuții au avut ocazia să se plimbe, timp de o oră, cu trenul, să participe la activități interactive și spectacole muzicale, dar și să îl întâlnească pe Moș Crăciun.
Peste 50 de cercetători din Republica Moldova au fost omagiați sâmbătă pentru contribuțiile lor remarcabile în diverse domenii științifice. Comunitatea academică și de cercetare a fost sărbătorită în cadrul Galei Cercetătorilor 2025. În cadrul evenimentului le-au fost recunoscute atât realizările în medicină, energie și educație, cât și cercetările dedicate siguranței și dezvoltării durabile a țării.
O dronă neidentificată s-a prăbușit în provincia Balıkesir, din nord-vestul Turciei, relatează publicația locală Haberler, citată de Meduza Live. Aparatul a fost descoperit de fermieri pe un câmp din districtul Manyas.
Elevii, profesorii și mentorii din capitală care s-au remarcat prin rezultate deosebite au fost premiați în cadrul Galei Educației 2025. Pentru performanțele aduse în domeniu, aceștia au primit diplome, premii bănești, vouchere și seturi de cărți. Emoționați, câștigătorii spun că drumul până aici a fost unul lung, marcat de multă muncă, perseverență și dedicare.
Statele Unite au propus un posibil nou format pentru negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia, care ar putea include participarea unor emisari americani și, eventual, europeni, a declarat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Ucraina și Portugalia au devenit partenere în producția de drone maritime. Acordul corespunzător a fost semnat la Kiev de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și premierul Portugaliei, Luís Montenegro, în cadrul primei sale vizite oficiale în Ucraina, relatează DW.
Echipa Universității Tehnice a Moldovei are un start foarte bun în campionatul național de volei feminin. După o victorie clară în prima etapă, în fața formației Speranța-2 Chișinău, studentele au învins și echipa Dinamo-Gloria Tiraspol, tot cu 3:0.
Camioane cu mărfuri vitale, redirecționate prin R. Moldova după atacurile asupra infrastructurii din sudul Ucrainei # Moldova1
O parte din fluxurile de transport de mărfuri din sudul Ucrainei vor fi redirecționate temporar prin Republica Moldova, după ce atacurile recente asupra infrastructurii critice au afectat rute logistice esențiale, inclusiv podul de pe drumul Odesa - Reni. Autoritățile de la Chișinău anunță că măsura este una necesară pentru menținerea aprovizionării cu bunuri vitale și că situația este gestionată în regim coordonat, cu implicarea mai multor instituții ale statului.
Meci elecrizant în Premier League: Newcastle United și Chelsea Londra au remizat, scor 2:2 # Moldova1
Meci electrizant în etapa a 17-a a primei divizii engleze de fotbal. Newcastle United și Chelsea Londra au remizat, scor 2:2. „Coțofenele" au condus cu 2:0 la pauză, însă „aristocrații" au revenit și au restabilit egalitatea. Echipa-gazdă a deshis scorul în minutul 4. Inițial, portarul spaniol Robert Sánchez a avut o intervenție magnifică la șutul lui Anthony Gordon, însă mingea a ajuns la Nick Woltemade, care a îndeplinit o simplă formalitate. Atacantul german a recidivat 16 minute mai târziu, după ce a trimis imparabil, în urma centrării aceluiași Gordon.
Persoane publice, casieri pentru o zi într-un supermarket din capitală, în cadrul unei campanii caritabile # Moldova1
Jurnaliști, deputați, miniștri și artiști au lăsat pentru o zi birourile și scenele, asumându-și rolul de casieri într-un supermarket din capitală. Acțiunea are loc în cadrul campaniei „Să fii Moș Crăciun e Simplu!". Toate încasările de la casele deservite de persoane publice vor fi direcționate către proiecte sociale.
Președintele Ucrainei a respins declarațiile Moscovei privind disponibilitatea de a asigura securitatea votului la alegeri. Potrivit acestuia, Kievul nu va permite niciun control extern asupra procesului electoral din Ucraina, relatează DW.
Borussia Dortmund a încheiat anul 2025 cu o victorie. În prologul etapei a 15-a a Bundesligii germane de fotbal, „galben-negrii” au învins cu 2:0 pe teren propriu formația omonimă, Borussia, din Mönchengladbach. Echipa-gazdă a deschis scorul în minutul 10, prin atacantul Julian Bradt, iar Maximilian Beier a înscris al doilea gol în minutul 90+7. În urma acestei victorii, Borussia Dortmund a urcat pe locul 2 în clasament, cu 32 de puncte, la 6 distanță de liderul Bayern Munchen, care are și un meci mai puțin disputat.
Moșneag de casă și prăjituri „piersici”: dulciuri tradiționale preparate ore întregi în cuptor cu lemne # Moldova1
În satul Voloave din raionul Soroca, gospodina Mariana Zăbreanu păstrează vie tradiția deserturilor pregătite în cuptor cu lemne, oferind localnicilor moșneag de casă și prăjituri „piersici”, preparate exclusiv din ingrediente naturale și coapte timp de ore întregi pentru a obține gustul autentic al vremurilor de altădată.
Boxerul britanic Anthony Joshua a câștigat spectaculos confruntarea cu influencerul și vedeta Youtube-ului, americanul Jake Paul. La Miami, fostul dublu campion mondial al categoriei grele l-a trimis pe Paul în knockdown de 2 ori în runda a 5-a. Iar în următoarea rundă l-a doborât definitiv.
Ucraina anunță atacuri cu drone asupra unei nave militare ruse și a unei platforme „Lukoil” din Marea Caspică # Moldova1
Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei susține că, în noaptea de 19 decembrie, drone ucrainene au atacat o navă militară rusă din proiectul 22460 „Ohotnik”, care patrula apele din apropierea unei platforme de extracție petrolieră și de gaze din Marea Caspică.
Tăieri ilegale de copaci și sancțiuni aplicate de inspectorii de mediu în municipiul Bălți # Moldova1
Inspectorii de mediu din municipiul Bălți au depistat, pe parcursul ultimei săptămâni, mai multe încălcări ale legislației privind protecția mediului, în urma unor controale desfășurate în teritoriu, fiind aplicate amenzi și calculate prejudicii semnificative aduse mediului.
Internazionale Milano, echipa antrenorului român Cristian Chivu, a ratat calificarea în finala Supercupei Italiei la fotbal. „Nerazzurri” au fost învinși de FC Bologna, iar câștigătoarea a fost decisă în seria loviturilor de departajare. Interul a deschis scorul după numai 74 de secunde de joc prin Marcurs Thuram. Internaționalul francez a marcat acrobatic din centrarea lui Alessandro Bastoni.
În Federația Rusă a fost blocată aplicația daneză Be My Eyes pentru nevăzători. Be My Eyes este unul dintre cele mai mari servicii gratuite din lume dedicate ajutorării persoanelor nevăzătoare și cu deficiențe de vedere, transmite DW.
Un accident rutier grav a avut loc sâmbătă dimineață pe șoseaua R-29, în apropiere de Ceadâr-Lunga, cu implicare unei mașini a poliției și a unui microbuz. Impactul a fost atât de puternic încât ambele vehicule au fost aruncate de pe carosabil, iar microbuzul s-a răsturnat într-un șanț. În urma coliziunii, angajații poliției au fost răniți. Autoritățile investighează circumstanțele producerii accidentului.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de ceață pentru mai multe regiuni ale țării, avertizând asupra reducerii semnificative a vizibilității în intervalul 20–21 decembrie 2025. Fenomenul meteorologic ar putea afecta deplasările rutiere și pietonale, fiind recomandată prudență sporită.
Serviciile de informații ale SUA consideră că Putin intenționează în continuare să cucerească întreaga Ucraină, iar apoi statele baltice # Moldova1
Președintele rus Vladimir Putin urmărește în continuare obiectivul de a ocupa întreaga Ucraină, precum și teritorii europene care au făcut anterior parte din URSS (Letonia, Lituania și Estonia - n.r.), în pofida negocierilor privind o posibilă încetare a războiului, transmite publicația Astra, cu referire la Reuters care citează șase surse familiarizate cu rapoartele serviciilor de informații americane.
Drone cu rază lungă de acțiune ale Centrului de operațiuni speciale „Alfa” al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) au lovit două avioane Su-27 pe aerodromul militar rus Belbek, situat în Crimeea temporar ocupată.
Caravana Salvatorilor și Pompierilor revine de Crăciun: autospeciale împodobite cu luminițe și acțiuni caritabile # Moldova1
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în comun cu Ministerul Afacerilor Interne, va lansa în seara de Ajun „Caravana Salvatorilor și Pompierilor – ediția 2025”, un eveniment dedicat sărbătorilor de iarnă, care își propune să aducă bucurie, lumină și spiritul Crăciunului mai aproape de cetățeni, printr-un traseu festiv pe străzile capitalei și acțiuni de caritate desfășurate în instituții sociale și medicale.
Nouă cameră de audiere pentru copiii victime, inaugurată la Judecătoria Chișinău cu sprijinul SUA # Moldova1
Judecătoria Chișinău a inaugurat recent o cameră de audiere în condiții speciale destinată copiilor victime și martori ai infracțiunilor. Proiectul, care are drept scop prevenirea revictimizării minorilor și asigurarea unei abordări sensibile și adaptate nevoilor acestora în cadrul procedurilor judiciare, a fost realizat cu sprijinul financiar al Guvernului Statelor Unite.
Sculptorul Jacques Tilly a creat peste zece imagini satirice ale lui Vladimir Putin din papier-mâché pentru carnavalurile din Germania. Acum, în Federația Rusă, artistul este acuzat de răspândirea de „fake news”. Jacques Tilly nu a primit nicio notificare oficială, scrie DW.
La Soroca, ajunul Crăciunului a fost despre bunătate și solidaritate. Elevi din școli profesionale și din instituții de învățământ care integrează copii cu cerințe educaționale speciale s-au reunit într-o acțiune de caritate. Împreună, au pregătit copturi și au decorat biscuiți. Evenimentul face parte din campania națională „Crăciunul ne unește. Fii bun în ajun de Crăciun!", organizată pentru al doilea an consecutiv de Ministerul Educației și Cercetării.
Runda de negocieri SUA - Ucraina - Europa la Miami s-a încheiat. Urmează consultări între Washington și Moscova # Moldova1
La Miami au avut loc negocieri între Statele Unite, Ucraina și Europa. Urmează acum consultări între SUA și Rusia. Despre încheierea primului tur de negocieri a anunțat Rustem Umerov. Acesta nu a oferit detalii, dar a precizat că părțile „au convenit asupra unor pași ulteriori și asupra continuării activității comune în perioada următoare”, transmite DW.
SUA au lovit zeci de ținte ale Statului Islamic în Siria, după uciderea a trei americani la Palmyra # Moldova1
Militarii americani au lovit vineri zeci de obiective ale organizației „Statul Islamic” în Siria, ca răspuns la atacul comis săptămâna trecută de militanți asupra unei patrule siriano-americană la Palmyra, în urma căruia au murit trei americani, relatează BBC News.
Opt vieți au fost curmate de un atac inamic în regiunea Odesa, iar alte 27 de persoane au fost rănite. Vineri seară, Rusia a lansat un atac cu rachete asupra unui obiectiv al infrastructurii portuare din raionul Odesa. O parte dintre persoanele rănite se aflau într-un autobuz care a ajuns în epicentrul loviturii, informează Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.
Boom pe piața funerară din Rusia: veniturile au crescut cu 24% pe fondul pierderilor de pe front # Moldova1
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei s-a dovedit a fi o adevărată „mină de aur” pentru companiile de servicii funerare, care traversează un boom al afacerilor și o creștere record a veniturilor, scrie publicația The Moscow Times și DW, citând datele canalului Telegram „Pohoronnîi trast”.
În urma atacurilor cu drone de joi și în cursul zilei de vineri, în apropierea frontierei, autoritățile au suspendat traversarea podului Maiaki-Udobnoe. De asemenea, la punctele de trecere Palanca - Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie au fost introduse restricții temporare de circulație. În localitățile din zonă, inclusiv la Palanca, zgomotele venite de peste frontieră sunt frecvente. Echipa de filmare Moldova 1 a mers în localitate pentru a discuta cu oamenii. Chiar dacă își văd de treburile zilnice, bubuiturile le amintesc constant de războiul de la graniță.
Președinția Republicii Moldova a intrat în atmosfera sărbătorilor de iarnă odată cu inaugurarea bradului de Crăciun, eveniment marcat de prezența copiilor și de un moment plin de emoție, organizat cu sprijinul Teatrului „Licurici”.
Academia de Științe a Moldovei a făcut bilanțul anului 2025 și a premiat excelența în cercetare # Moldova1
Academia de Științe a Moldovei (AȘM) a făcut vineri totalurile anului 2025 și a acordat premii pentru realizări deosebite în diverse domenii ale științei. Deși evenimentul s-a desfășurat într-un cadru festiv, fiind puse în valoare cele mai valoroase contribuții la dezvoltarea științei și culturii, savanții au abordat și probleme de actualitate.
Petarde și artificii vândute ilegal înainte de sărbători: poliția intensifică controalele # Moldova1
Se apropie sărbătorile de iarnă iar odată cu ele apar tot mai mulți comercianți care vând ilegal produse pirotehnice. Păstrate în condiții neconforme, acestea pot deveni periculoase chiar și în mâinile adulților care pretind că știu cum să le folosească. Polițiștii fac razii, dau amenzi și atrag atenția că vânzarea de petarde și artificii minorilor este interzisă. Chiar și așa, acestea continuă să fie comercializate în locuri aglomerate, au descoperit jurnaliștii Moldova 1.
ATENȚIE | MAE recomandă evitarea deplasărilor spre PTF Palanca, în contextul atacurilor din regiunea Odesa # Moldova1
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a emis o atenționare de călătorie pentru cetățenii care intenționează să se deplaseze spre Punctul de Trecere a Frontierei Palanca, în contextul deteriorării situației de securitate din sudul Ucrainei, după atacurile cu drone produse ieri în regiunea Odesa.
Reabilitarea unui drum din raionul Căușeni se desfășoară cu dificultate. Locuitori: „Nu ne-am gândit că așa greu o să-l facă” # Moldova1
Lucrările de reabilitare a drumului Grădinița - Plop-Știubei din raionul Căușeni avansează cu dificultate, iar locuitorii din zonă așteaptă de mult timp finalizarea acestora. Tronsonul de 6.3 kilometri dintre sate nu este finalizat nici pe jumătate, deși lucrările au început în vara anului 2024. Autoritățile susțin că termenul de execuție este respectat.
Expert militar: Atacurile cu drone din Ucraina se apropie periculos de granița Moldovei. „Este pentru prima dată când oamenii au văzut cu ochii lor grozăviile războiului” # Moldova1
Atacurile cu drone din sudul Ucrainei se apropie tot mai mult de frontiera Republicii Moldova, iar recentele explozii produse după lovirea podului Maiaki–Udobnoe au fost vizibile inclusiv din localități moldovenești, precum Tudora, raionul Ștefan Vodă. Expertul militar Artur Leșcu atrage atenția că situația este una gravă și reprezintă un semnal de alarmă real pentru securitatea Republicii Moldova.
De la idei locale la piețe europene: femeile antreprenoare susținute de programul She Exports # Moldova1
O sută de femei de afaceri a beneficiat de granturi și ateliere de formare în cadrul programului She Exports. Antreprenoarele, de pe ambele maluri al Nistrului, își doresc să exporte în Uniunea Europeană. Experți naționali în negociere și leadership le-au oferit sfaturi prețioase care le vor ajuta să se afirme pe pe piața comunitară, unde standardele de calitate sunt înalte.
