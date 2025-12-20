Zelenski: SUA propun un nou format de negocieri de pace între Ucraina și Rusia

22:50

În urma atacurilor cu drone de joi și în cursul zilei de vineri, în apropierea frontierei, autoritățile au suspendat traversarea podului Maiaki-Udobnoe. De asemenea, la punctele de trecere Palanca - Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie au fost introduse restricții temporare de circulație. În localitățile din zonă, inclusiv la Palanca, zgomotele venite de peste frontieră sunt frecvente. Echipa de filmare Moldova 1 a mers în localitate pentru a discuta cu oamenii. Chiar dacă își văd de treburile zilnice, bubuiturile le amintesc constant de războiul de la graniță.