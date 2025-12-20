Borussia Dortmund a urcat pe locul 2 în clasamentul Bundesligii germane de fotbal

16:10

Extinderea benzilor dedicate transportului public, amenajarea unor parcări de tip „park and ride” la intrările în oraș și crearea unor stații noi de troleibuz în zonele periferice și în apropierea instituțiilor medicale se numără printre principalele direcții prevăzute în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) al municipiului Chișinău. Documentul mai prevede și analiza posibilității lansării unei rute expres între Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău și centrul capitalei, inclusiv pe timp de noapte. Planul a fost prezentat la ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) din 19 decembrie și stabilește direcțiile de dezvoltare a sistemului de transport al orașului până în anul 2030.