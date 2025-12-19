Educatori din grădinițe adoptă inovația digitală cu roboțeii KUBO pentru dezvoltarea abilităților copiilor

Ziarul National, 19 decembrie 2025 12:15

70 de educatori din diferite grădinițe au fost instruiți să utilizeze roboții KUBO în activitățile cu copiii. Acestea au ca scop dezvoltarea compet...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul National

Acum 15 minute
12:15
Sentință de 4 ani pentru un bărbat implicat în finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șansa” și confiscarea a peste 1,4 milioane de lei de către stat Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 19 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a anunțat condamnarea unui bărbat pentru finanțarea ilegală a partidelor politic...
12:15
Educatori din grădinițe adoptă inovația digitală cu roboțeii KUBO pentru dezvoltarea abilităților copiilor Ziarul National
70 de educatori din diferite grădinițe au fost instruiți să utilizeze roboții KUBO în activitățile cu copiii. Acestea au ca scop dezvoltarea compet...
Acum 2 ore
11:15
Escrocherie prin schema „ruda implicată în accident”: patru membri de grup criminal, condamnați la ani grei de închisoare în Ialoveni și Hîncești Ziarul National
Oficiul Ialoveni al Procuraturii Hîncești a informat despre condamnarea a patru bărbați, membri ai unui grup criminal organizat, fiind acuzați de e...
Acum 4 ore
10:15
Lansarea oficială a Pieței Intrazilnice de energie electrică în Moldova: Un pas strategic spre o economie verde Ziarul National
Piața Intrazilnică de energie electrică a fost lansată oficial pe 17 decembrie 2025, de către Operatorul Pieței de Energie din Moldova (OPEM). Acea...
09:15
Horoscopul zilei 19.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecCurajul tău te îndreaptă spre noi aventuri și oportunități. Încearcă să-ți asculți intuiția și să iei decizii rapide, dar bine gândite. R...
09:15
România sprijină acordul de liber schimb UE-Mercosur, depășind rezervele inițiale după discuții cu agricultorii Ziarul National
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri dimineață că România susține proiectul de acord de liber schimb între UE și Mercosur. Potrivit acestuia,...
Acum 6 ore
08:15
UE acordă un ajutor financiar de 90 de miliarde de euro Ucrainei, dar fără a folosi fondurile rusești înghețate. Reacțiile și implicațiile liderilor europeni. Ziarul National
Liderii Uniunii Europene au ajuns la un consens pentru a oferi Ucrainei un împrumut de 90 de miliarde de euro. Aceasta decizie a survenit după ce n...
Acum 12 ore
01:15
Trump îndeamnă Ucraina să accelereze negocierile de pace înaintea discuțiilor strategice între SUA și Rusia la Miami Ziarul National
Președintele american Donald Trump a solicitat joi Ucrainei să "se miște repede" în negocierile privind un plan de pace pentru stoparea conflictulu...
Acum 24 ore
21:15
Noua eră multipolară impune reforme urgente pentru UE: Apelul lui Tony Blair și Jamie Dimon pentru securitate și integrare economică Ziarul National
Uniunea Europeană se confruntă cu nevoia urgentă de reformă pentru a evita irelevanța într-o eră nouă provocată de rivalitatea dintre China și Stat...
21:15
Maia Sandu aduce un omagiu Poliției Naționale la aniversarea de 35 de ani: Devotament și profesionalism în fața provocărilor moderne ale Republicii Moldova Ziarul National
Dragi ofițeri și angajați civili din serviciul polițienesc, dragi veterani,Doamnă Ministră, domnule Chestor,Doamnelor și domnilor,Astăzi cele...
21:15
Maia Sandu recunoaște rolul esențial al Poliției Naționale în apărarea democrației și securității Republicii Moldova Ziarul National
Cu ocazia aniversării a 35 de ani de la înființarea Poliției Naționale, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de corecunoș...
21:15
Schimbări Meteo pentru 19 Decembrie 2025: Luminați-vă Zilele! Ziarul National
Pentru data de 19 decembrie 2025, Republica Moldova se pregătește de schimbări meteorologice notabile. Cu temperaturi care urcă considerabil față d...
20:15
Tusk și Zelenski în apel disperat pentru utilizarea activelor rusești: Europa este la răscruce în sprijinul Ucrainei! Ziarul National
Premierul polonez Donald Tusk a declarat joi că utilizarea activelor ruseşti înghețate este singura modalitate realistă prin care Europa poate fina...
20:15
Orban respinge ideea utilizării activelor rusești înghețate pentru Ucraina, cerând pași spre pace Ziarul National
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a afirmat că propunerile de folosire a activelor rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei nu au șanse de r...
19:15
Programul „Investim în directori” catalizează transformarea managerială în educație: concluzii și perspective de viitor Ziarul National
Peste 50 de manageri școlari din 13 instituții de învățământ implicate în Programul național „Investim în directori” au pus în discuție rezultatele...
19:15
Ministerul Dezvoltării finalizează planul pentru sprijinirea antreprenoriatului până în 2027 Ziarul National
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a găzduit un atelier de lucru axat pe actualizarea Planului de Acțiuni destinat implementării Pro...
19:15
Ministrul Vladimir Bolea inspectează șantierele feroviare din sudul țării: progres semnificativ pentru conectivitatea regională Ziarul National
Ministrul Vladimir Bolea a efectuat o vizită de lucru în sudul țării, în raioanele Cahul și Cantemir, pentru a evalua stadiul unor obiective import...
19:15
Premierul Alexandru Munteanu impulsionează modernizarea educației la Liceul „Nicolai Tretiakov” din Comrat, susținând inovația și incluziunea prin centre educaționale avansate. Ziarul National
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a efectuat o vizită la Liceul Teoretic „Nicolai Tretiakov” din Comrat. În această instituție de învățământ, unde ...
18:15
Ce companii aeriene sunt cu adevărat generoase de Crăciun? Topul operatorilor care permit transportul gratuit al cadourilor în 2025 Ziarul National
Pe măsură ce milioane de europeni se pregătesc să zboare acasă cu valize pline de cadouri (și, bineînțeles, cu câte un mic extra doar pentru ei...
17:45
ULTIMA ORĂ, VIDEO // O dronă rusească a DISTRUS un pod care asigură traversarea peste râul Nistru. Activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie este sistată Ziarul National
O dronă rusească a distrus astăzi, în jurul orei 16.00, podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe (Ucraina). Podul este amplasat...
17:00
Regiunea Transnistreană în criză de gaz: stare de urgență economică reînnoită pentru 30 de zile, provocată de blocajul gazelor Ziarul National
Regiunea transnistreană a reintrodus joi starea de urgență în economie, această măsură fiind planificată pentru o durată de 30 de zile. Aceasta a f...
15:00
VIDEO // El este polițistul EROU, care l-a pus la punct pe un locuitor al R. Moldova, care îi cerea să-i vorbească în RUSĂ: „Este necesar să apărăm și să consolidăm valorile naționale, limba ROMÂNĂ, deoarece acestea ne definesc identitatea​” Ziarul National
Polițistul Ionel Canațui are un deceniu muncit cu dedicație pentru menținerea ordinii publice. La începutul lunii decembrie, a devenit cunoscut ...
14:45
Protest în forță al fermierilor la Bruxelles: tunuri cu apă și gaze lacrimogene în plină reuniune a liderilor UE Ziarul National
Bruxelles-ul, gazda reuniunii liderilor europeni, se confruntă joi cu perturbări majore din cauza unei manifestații semnificative a fermierilor. De...
13:45
Nicușor Dan sprijină toate opțiunile de ajutor financiar pentru Ucraina, discuțiile încep de la activele rusești blocate în Europa Ziarul National
Președintele Nicușor Dan a menționat că, în cadrul reuniunii Consiliului European, se va discuta despre bugetul Uniunii pentru perioada 2028 – 2034...
13:45
Noua centură a orașului Vulcănești îmbunătățește siguranța și conectivitatea regională Ziarul National
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești este acum funcțional și deschis circulației începând de astăzi."Pentru locuitorii orașului aceasta înseam...
12:45
ATENȚIE! // Aparatul banal din bucătărie care poate provoca incendii iarna, dacă rămâne în priză Ziarul National
În sezonul rece, locuințele devin mult mai solicitante din punct de vedere electric, iar consumul crescut de energie poate transforma obiecte o...
12:45
Investiții de 130 milioane euro în sectorul zahărului din Moldova: o întâlnire crucială pentru dezvoltare economică și sprijin agricol strategic Ziarul National
18 decembrie 2025, Chișinău - Astăzi, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a desfășurat o ședință împreună cu reprezentanții unui conce...
Ieri
11:45
Un bărbat din Căușeni și-a INCENDIAT propria MAMĂ. Cea care i-a dat viață era țintuită la pat și nu avea cum să scape după ce a fost stropită cu 5 litri de benzină Ziarul National
Un bărbat de 36 de ani din Căușeni, care la începutul anului trecut și-a ucis mama prin incendiere și a încercat să o omoare și pe îngrijitoarea...
11:30
Cauți cele mai IEFTINE ZBORURI? Google lansează un nou instrument cu inteligență artificială care te ajută enorm Ziarul National
Google lansează un nou instrument cu inteligență artificială. Acesta promite să revoluționeze modul în care căutăm zboruri ieftine. Funcția, den...
10:45
Întâlnire decisivă la Bruxelles: UE caută soluții pentru a finanța Ucraina, Belgia cheie în planul privind activele rusești înghețate Ziarul National
Liderii Uniunii Europene vor decide joi cu privire la modalitățile de finanțare a Ucrainei în anii 2026 și 2027 pentru a-i sprijini lupta împotriva...
08:45
Horoscopul zilei 18.12.2025 Ziarul National
♈️ BerbecEste un moment prielnic pentru a explora noi oportunități în domeniul profesional. Energiile pozitive te ajută să simplifici lucrurile ca...
08:45
Negocieri cruciale între SUA și Rusia la Miami pe tema conflictului din Ucraina în acest weekend Ziarul National
O întâlnire între emisarii ruși și americani pe tema războiului din Ucraina va avea loc în acest weekend la Miami, Florida, a anunțat un oficial al...
08:45
Rusia intensifică sabotajele în Europa pentru a submina securitatea și unitatea continentului, avertizează oficialii europeni Ziarul National
O serie de acte de sabotaj în Europa, înregistrate de Associated Press, au fost corelate de oficialii occidentali cu Rusia, de când a început invaz...
07:45
Atac cu drone în portul Rostov-pe-Don: Trei persoane și-au pierdut viața în urma incidentului tragic din Marea Azov Ziarul National
Un atac cu drone asupra zonei portuare rusești Rostov-pe-Don, situată la Marea Azov, a cauzat moartea a trei persoane, conform declarației guvernat...
07:45
Zelenski și Nawrocki se întâlnesc la Varșovia pentru a detensiona relațiile bilaterale dintre Ucraina și Polonia Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va face o vizită vineri la Varșovia pentru prima sa întâlnire cu omologul său polonez, Karol Nawrocki, cu...
06:30
Blocada petrolieră impusă de Trump asupra Venezuelei provoacă creșterea prețurilor la petrol și accentuează incertitudinile pe piața globală Ziarul National
Prețurile petrolului au înregistrat o creștere de peste 1% miercuri. Aceasta a urmat ordinului președintelui Statelor Unite, Donald Trump, de a ins...
17 decembrie 2025
23:30
Putin critică dur liderii europeni în discuțiile despre războiul din Ucraina și modernizarea arsenalului nuclear rus Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin a amenințat că Moscova își va extinde câștigurile în Ucraina dacă Kievul și aliații săi occidentali resping cereril...
21:30
Vremea se schimbă în Republica Moldova pe 18 decembrie 2025 Ziarul National
În Republica Moldova, vremea pentru 18 decembrie 2025 se anunță cu temperaturi mai scăzute comparativ cu ziua precedentă. Temperaturi medii scăzute...
19:30
Ceață densă între 17-18 Decembrie - Cod Galben Ziarul National
Alerta de cod galben este în vigoare pentru perioada 17 decembrie 2025, ora 17:00 până pe 18 decembrie 2025, ora 11:00. Meteorologii prognozează ce...
19:30
SUA pregătesc sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei pentru a forța un acord de pace cu Ucraina Ziarul National
Statele Unite se pregătesc să implementeze o nouă serie de sancțiuni împotriva sectorului energetic din Rusia, cu scopul de a intensifica presiunea...
18:30
Nou parteneriat între MAIA și CAPA pentru politici agricole mai eficiente la Chișinău Ziarul National
17 decembrie 2025, Chișinău - La ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare s-a desfășurat astăzi prima ședință cu membrii Consiliului Asocia...
18:30
Bombardamentele rusești lasă mii de locuințe din Odesa în beznă: stare de urgență declarată în regiune Ziarul National
Starea de urgență a fost instituită în regiunea Odesa, situată în sud-vestul Ucrainei, din cauza întreruperilor de electricitate cauzate de bombard...
18:30
Elevii se pot înscrie la Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” 2026 până în februarie Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare anunță înscrierea la Concursul Național de Științe ș...
17:15
VIDEO // „Satul German” oferă condiții SPECIALE de plată pentru locuințele cumpărate în perioada sărbătorilor Ziarul National
Persoanele care vor cumpăra locuințe la sol în cartierul rezidențial „Satul German” în perioada sărbătorilor de iarnă, vor putea beneficia de...
17:00
Guvernul sprijină IMM-urile moldovenești să adopte energie verde pentru a reduce costurile și a crește competitivitatea Ziarul National
17 decembrie 2025 – Guvernul va susține dezvoltarea IMM-urilor, reducerea cheltuielilor energetice, promovarea energiei regenerabile și aprop...
16:45
Putin își menține planul de extindere a „zonei-tampon” în Ucraina și acuză liderii europeni de răspândirea unei amenințări imaginare rusești Ziarul National
Vladimir Putin a declarat miercuri că Rusia va îndeplini obiectivele sale în Ucraina, indiferent de mijloacele utilizate, fie ele diplomatice sau m...
16:30
Moldova ia atitudine împotriva corupției la Conferința ONU din Qatar: Dialoguri cheie și cooperare internațională în prim-plan Ziarul National
Între 15 și 19 decembrie 2025, o delegație a Procuraturii Republicii Moldova este prezentă la cea de-a 11-a sesiune a Conferinței statelor părți la...
16:30
Atac aerian rusesc în Zaporojie provoacă rănirea a 26 de persoane, inclusiv un copil Ziarul National
Atacurile cu bombe planante ale Rusiei în regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, o zonă doar parțial controlată de trupele Moscovei, au rănit mierc...
16:30
Fondurile obținute de Abramovici din vânzarea Chelsea, alocate Ucrainei: presiuni asupra oligarhului rus pentru deblocare Ziarul National
Marea Britanie va emite instrucțiuni oficiale pentru transferul către cauze umanitare din Ucraina a 2,5 miliarde de lire sterline. Acești bani au f...
15:30
Lukașenko îndeamnă Ucraina să evite provocarea Rusiei, în timp ce Zaharova întreabă cum s-a ajuns lângă „ursul adormit” Ziarul National
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, un aliat al lui Vladimir Putin, dar recent vizitat frecvent de oficiali din administrația Trump, a a...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.