Trump îndeamnă Ucraina să accelereze negocierile de pace înaintea discuțiilor strategice între SUA și Rusia la Miami
Ziarul National, 19 decembrie 2025 01:15
Președintele american Donald Trump a solicitat joi Ucrainei să "se miște repede" în negocierile privind un plan de pace pentru stoparea conflictulu...
• • •
Acum 15 minute
01:15
Acum 6 ore
21:15
Noua eră multipolară impune reforme urgente pentru UE: Apelul lui Tony Blair și Jamie Dimon pentru securitate și integrare economică # Ziarul National
Uniunea Europeană se confruntă cu nevoia urgentă de reformă pentru a evita irelevanța într-o eră nouă provocată de rivalitatea dintre China și Stat...
21:15
Maia Sandu aduce un omagiu Poliției Naționale la aniversarea de 35 de ani: Devotament și profesionalism în fața provocărilor moderne ale Republicii Moldova # Ziarul National
Dragi ofițeri și angajați civili din serviciul polițienesc, dragi veterani,Doamnă Ministră, domnule Chestor,Doamnelor și domnilor,Astăzi cele...
21:15
Maia Sandu recunoaște rolul esențial al Poliției Naționale în apărarea democrației și securității Republicii Moldova # Ziarul National
Cu ocazia aniversării a 35 de ani de la înființarea Poliției Naționale, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de corecunoș...
21:15
Pentru data de 19 decembrie 2025, Republica Moldova se pregătește de schimbări meteorologice notabile. Cu temperaturi care urcă considerabil față d...
20:15
Tusk și Zelenski în apel disperat pentru utilizarea activelor rusești: Europa este la răscruce în sprijinul Ucrainei! # Ziarul National
Premierul polonez Donald Tusk a declarat joi că utilizarea activelor ruseşti înghețate este singura modalitate realistă prin care Europa poate fina...
20:15
Orban respinge ideea utilizării activelor rusești înghețate pentru Ucraina, cerând pași spre pace # Ziarul National
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a afirmat că propunerile de folosire a activelor rusești înghețate pentru reconstrucția Ucrainei nu au șanse de r...
Acum 8 ore
19:15
Programul „Investim în directori” catalizează transformarea managerială în educație: concluzii și perspective de viitor # Ziarul National
Peste 50 de manageri școlari din 13 instituții de învățământ implicate în Programul național „Investim în directori” au pus în discuție rezultatele...
19:15
Ministerul Dezvoltării finalizează planul pentru sprijinirea antreprenoriatului până în 2027 # Ziarul National
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a găzduit un atelier de lucru axat pe actualizarea Planului de Acțiuni destinat implementării Pro...
19:15
Ministrul Vladimir Bolea inspectează șantierele feroviare din sudul țării: progres semnificativ pentru conectivitatea regională # Ziarul National
Ministrul Vladimir Bolea a efectuat o vizită de lucru în sudul țării, în raioanele Cahul și Cantemir, pentru a evalua stadiul unor obiective import...
19:15
Premierul Alexandru Munteanu impulsionează modernizarea educației la Liceul „Nicolai Tretiakov” din Comrat, susținând inovația și incluziunea prin centre educaționale avansate. # Ziarul National
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a efectuat o vizită la Liceul Teoretic „Nicolai Tretiakov” din Comrat. În această instituție de învățământ, unde ...
18:15
Ce companii aeriene sunt cu adevărat generoase de Crăciun? Topul operatorilor care permit transportul gratuit al cadourilor în 2025 # Ziarul National
Pe măsură ce milioane de europeni se pregătesc să zboare acasă cu valize pline de cadouri (și, bineînțeles, cu câte un mic extra doar pentru ei...
17:45
ULTIMA ORĂ, VIDEO // O dronă rusească a DISTRUS un pod care asigură traversarea peste râul Nistru. Activitatea punctelor de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe și Tudora-Starokazacie este sistată # Ziarul National
O dronă rusească a distrus astăzi, în jurul orei 16.00, podul situat în extravilanul localității Maiaki-Udobnoe (Ucraina). Podul este amplasat...
Acum 12 ore
17:00
Regiunea Transnistreană în criză de gaz: stare de urgență economică reînnoită pentru 30 de zile, provocată de blocajul gazelor # Ziarul National
Regiunea transnistreană a reintrodus joi starea de urgență în economie, această măsură fiind planificată pentru o durată de 30 de zile. Aceasta a f...
15:00
VIDEO // El este polițistul EROU, care l-a pus la punct pe un locuitor al R. Moldova, care îi cerea să-i vorbească în RUSĂ: „Este necesar să apărăm și să consolidăm valorile naționale, limba ROMÂNĂ, deoarece acestea ne definesc identitatea” # Ziarul National
Polițistul Ionel Canațui are un deceniu muncit cu dedicație pentru menținerea ordinii publice. La începutul lunii decembrie, a devenit cunoscut ...
14:45
Protest în forță al fermierilor la Bruxelles: tunuri cu apă și gaze lacrimogene în plină reuniune a liderilor UE # Ziarul National
Bruxelles-ul, gazda reuniunii liderilor europeni, se confruntă joi cu perturbări majore din cauza unei manifestații semnificative a fermierilor. De...
13:45
Nicușor Dan sprijină toate opțiunile de ajutor financiar pentru Ucraina, discuțiile încep de la activele rusești blocate în Europa # Ziarul National
Președintele Nicușor Dan a menționat că, în cadrul reuniunii Consiliului European, se va discuta despre bugetul Uniunii pentru perioada 2028 – 2034...
13:45
Noua centură a orașului Vulcănești îmbunătățește siguranța și conectivitatea regională # Ziarul National
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești este acum funcțional și deschis circulației începând de astăzi."Pentru locuitorii orașului aceasta înseam...
12:45
ATENȚIE! // Aparatul banal din bucătărie care poate provoca incendii iarna, dacă rămâne în priză # Ziarul National
În sezonul rece, locuințele devin mult mai solicitante din punct de vedere electric, iar consumul crescut de energie poate transforma obiecte o...
12:45
Investiții de 130 milioane euro în sectorul zahărului din Moldova: o întâlnire crucială pentru dezvoltare economică și sprijin agricol strategic # Ziarul National
18 decembrie 2025, Chișinău - Astăzi, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a desfășurat o ședință împreună cu reprezentanții unui conce...
Acum 24 ore
11:45
Un bărbat din Căușeni și-a INCENDIAT propria MAMĂ. Cea care i-a dat viață era țintuită la pat și nu avea cum să scape după ce a fost stropită cu 5 litri de benzină # Ziarul National
Un bărbat de 36 de ani din Căușeni, care la începutul anului trecut și-a ucis mama prin incendiere și a încercat să o omoare și pe îngrijitoarea...
11:30
Cauți cele mai IEFTINE ZBORURI? Google lansează un nou instrument cu inteligență artificială care te ajută enorm # Ziarul National
Google lansează un nou instrument cu inteligență artificială. Acesta promite să revoluționeze modul în care căutăm zboruri ieftine. Funcția, den...
10:45
Întâlnire decisivă la Bruxelles: UE caută soluții pentru a finanța Ucraina, Belgia cheie în planul privind activele rusești înghețate # Ziarul National
Liderii Uniunii Europene vor decide joi cu privire la modalitățile de finanțare a Ucrainei în anii 2026 și 2027 pentru a-i sprijini lupta împotriva...
08:45
♈️ BerbecEste un moment prielnic pentru a explora noi oportunități în domeniul profesional. Energiile pozitive te ajută să simplifici lucrurile ca...
08:45
Negocieri cruciale între SUA și Rusia la Miami pe tema conflictului din Ucraina în acest weekend # Ziarul National
O întâlnire între emisarii ruși și americani pe tema războiului din Ucraina va avea loc în acest weekend la Miami, Florida, a anunțat un oficial al...
08:45
Rusia intensifică sabotajele în Europa pentru a submina securitatea și unitatea continentului, avertizează oficialii europeni # Ziarul National
O serie de acte de sabotaj în Europa, înregistrate de Associated Press, au fost corelate de oficialii occidentali cu Rusia, de când a început invaz...
07:45
Atac cu drone în portul Rostov-pe-Don: Trei persoane și-au pierdut viața în urma incidentului tragic din Marea Azov # Ziarul National
Un atac cu drone asupra zonei portuare rusești Rostov-pe-Don, situată la Marea Azov, a cauzat moartea a trei persoane, conform declarației guvernat...
07:45
Zelenski și Nawrocki se întâlnesc la Varșovia pentru a detensiona relațiile bilaterale dintre Ucraina și Polonia # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va face o vizită vineri la Varșovia pentru prima sa întâlnire cu omologul său polonez, Karol Nawrocki, cu...
06:30
Blocada petrolieră impusă de Trump asupra Venezuelei provoacă creșterea prețurilor la petrol și accentuează incertitudinile pe piața globală # Ziarul National
Prețurile petrolului au înregistrat o creștere de peste 1% miercuri. Aceasta a urmat ordinului președintelui Statelor Unite, Donald Trump, de a ins...
Ieri
23:30
Putin critică dur liderii europeni în discuțiile despre războiul din Ucraina și modernizarea arsenalului nuclear rus # Ziarul National
Președintele rus Vladimir Putin a amenințat că Moscova își va extinde câștigurile în Ucraina dacă Kievul și aliații săi occidentali resping cereril...
21:30
În Republica Moldova, vremea pentru 18 decembrie 2025 se anunță cu temperaturi mai scăzute comparativ cu ziua precedentă. Temperaturi medii scăzute...
19:30
Alerta de cod galben este în vigoare pentru perioada 17 decembrie 2025, ora 17:00 până pe 18 decembrie 2025, ora 11:00. Meteorologii prognozează ce...
19:30
SUA pregătesc sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei pentru a forța un acord de pace cu Ucraina # Ziarul National
Statele Unite se pregătesc să implementeze o nouă serie de sancțiuni împotriva sectorului energetic din Rusia, cu scopul de a intensifica presiunea...
18:30
Nou parteneriat între MAIA și CAPA pentru politici agricole mai eficiente la Chișinău # Ziarul National
17 decembrie 2025, Chișinău - La ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare s-a desfășurat astăzi prima ședință cu membrii Consiliului Asocia...
18:30
Bombardamentele rusești lasă mii de locuințe din Odesa în beznă: stare de urgență declarată în regiune # Ziarul National
Starea de urgență a fost instituită în regiunea Odesa, situată în sud-vestul Ucrainei, din cauza întreruperilor de electricitate cauzate de bombard...
18:30
Elevii se pot înscrie la Concursul Național de Științe și Inginerie „Mold SEF” 2026 până în februarie # Ziarul National
Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare anunță înscrierea la Concursul Național de Științe ș...
17:15
VIDEO // „Satul German” oferă condiții SPECIALE de plată pentru locuințele cumpărate în perioada sărbătorilor # Ziarul National
Persoanele care vor cumpăra locuințe la sol în cartierul rezidențial „Satul German” în perioada sărbătorilor de iarnă, vor putea beneficia de...
17:00
Guvernul sprijină IMM-urile moldovenești să adopte energie verde pentru a reduce costurile și a crește competitivitatea # Ziarul National
17 decembrie 2025 – Guvernul va susține dezvoltarea IMM-urilor, reducerea cheltuielilor energetice, promovarea energiei regenerabile și aprop...
16:45
Putin își menține planul de extindere a „zonei-tampon” în Ucraina și acuză liderii europeni de răspândirea unei amenințări imaginare rusești # Ziarul National
Vladimir Putin a declarat miercuri că Rusia va îndeplini obiectivele sale în Ucraina, indiferent de mijloacele utilizate, fie ele diplomatice sau m...
16:30
Moldova ia atitudine împotriva corupției la Conferința ONU din Qatar: Dialoguri cheie și cooperare internațională în prim-plan # Ziarul National
Între 15 și 19 decembrie 2025, o delegație a Procuraturii Republicii Moldova este prezentă la cea de-a 11-a sesiune a Conferinței statelor părți la...
16:30
Atac aerian rusesc în Zaporojie provoacă rănirea a 26 de persoane, inclusiv un copil # Ziarul National
Atacurile cu bombe planante ale Rusiei în regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, o zonă doar parțial controlată de trupele Moscovei, au rănit mierc...
16:30
Fondurile obținute de Abramovici din vânzarea Chelsea, alocate Ucrainei: presiuni asupra oligarhului rus pentru deblocare # Ziarul National
Marea Britanie va emite instrucțiuni oficiale pentru transferul către cauze umanitare din Ucraina a 2,5 miliarde de lire sterline. Acești bani au f...
15:30
Lukașenko îndeamnă Ucraina să evite provocarea Rusiei, în timp ce Zaharova întreabă cum s-a ajuns lângă „ursul adormit” # Ziarul National
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, un aliat al lui Vladimir Putin, dar recent vizitat frecvent de oficiali din administrația Trump, a a...
14:30
Moldova și Suedia fac pași pentru un nou acord în transportul rutier de călători și mărfuri # Ziarul National
Guvernul a aprobat astăzi inițierea negocierilor pentru un Acord cu Guvernul Regatului Suediei. Acesta vizează transportul rutier internațional atâ...
14:30
Guvernul optimizează distribuirea fondurilor pentru întreținerea drumurilor naționale în 2025 # Ziarul National
Guvernul a validat modificările privind repartizarea fondurilor din Fondul rutier pentru anul 2025, dedicate întreținerii și reparației drumurilor ...
14:30
Banca Europeană sprijină extinderea și modernizarea drumurilor-cheie din Moldova cu 300 milioane de euro # Ziarul National
Guvernul a luat o decizie importantă în cadrul ședinței de astăzi, aprobând inițierea negocierilor și semnarea Acordului de modificare nr. 1 la Aco...
14:30
„Stipendium Hungaricum” deschide noi orizonturi pentru tinerii din Moldova: burse pentru specialiștii de mâine # Ziarul National
Tinerii din Republica Moldova au oportunitatea de a participa la programul de burse Stipendium Hungaricum oferit de Ungaria prin intermediul Fundaț...
14:30
Guvernul propune modificări esențiale în Codul urbanismului pentru a facilita înregistrarea construcțiilor și eliminarea restricțiilor temporale # Ziarul National
Guvernul a analizat Avizul unic referitor la proiectul de lege pentru modificarea Codului urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023, inițiat de u...
14:30
Fosta președintă a unei filiale a partidului „Șor” condamnată la închisoare pentru finanțare ilegală de către un grup criminal organizat # Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 16 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a emis o sentință în cazul fostei președinte a Oficiului Teritorial Călărași al ...
13:30
Carolina Novac prezintă la Cipru viziunea Moldovei pentru tranziția către energie cu emisii reduse până în 2030 # Ziarul National
Secretara de stat a Ministerului Energiei din Republica Moldova, Carolina Novac, a participat recent la un atelier regional organizat de Agenția In...
