Picturi murale și reabilitare energetică la cea mai mare grădiniță din R. Moldova

Europa va mai aștepta până va semna un gigantic acord agricol cu Americile Latine, cea Centrală și cea de Sud. Pe lângă eșecul în chestiunea confiscării fondurilor rusești pentru a finanța Ucraina, nici acordul „Mercosur” nu a putut fi semnat de cei 27 de lideri, prinși între proteste populare, pe alocuri populiste și violente, și dorința de a efectua o mai mare apropiere de continentul latino-american, într-un moment în care SUA lui Donald Trump caută simultan să își restabilească influența într-o zonă pe care o consideră tradițional ca aparținând sferei sale de influență.