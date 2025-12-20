Autoritățile anunță o mobilizare în contextul creșterii fluxului de camioane spre Ucraina în urma atacului de la podul peste Nistru de la Maiaki
Ziua, 20 decembrie 2025 17:30
Autoritățile de la Chișinău anunță că se pregătesc, în următoarea perioadă, de o creștere a fluxului de transport de mărfuri spre Ucraina redirecționat pe teritoriul R. Moldova, după exploziile și atacurile asupra podului peste Nistru de la Maiaki, cea mai importantă arteră de legătură cu raioanele din sudul regiunii Odesa, de la Gurile Dunării.
Autoritățile anunță o mobilizare în contextul creșterii fluxului de camioane spre Ucraina în urma atacului de la podul peste Nistru de la Maiaki
VIDEO | Proiecte de 170 de milioane de lei realizate de Primăria Capitalei, în ultimii doi ani, în suburbii. Ion Ceban a prezentat un raport de activitate
Peste 200 de proiecte în valoare de 170 de milioane de lei au fost realizate, în ultimii doi ani, de Primăria Chișinău în cele 18 suburbii ale Capitalei. Sunt datele ce se regăsesc într-un raport de activitate prezentat de edilul Ion Ceban, în contextul celor doi ani din al doilea mandat. Ion Ceban a
217 ani de la nașterea înaltului ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul ortodox care a întărit spiritualitatea românilor din Ardeal
Astăzi se împlinesc 217 ani de la nașterea înaltului ierarh Andrei Șaguna, mitropolitul ortodox al Ardealului, care a întărit spiritualitatea ortodoxă și a luptat pentru drepturile românilor din Transilvania, într-o perioadă istorică plină de constrângeri. A fost fondatorul Gimnaziului Românesc din Brașov și membru de onoare al Academiei Române. Andrei Șaguna a fost una dintre
Cetățenii moldoveni asigurați medical pot reduce impozitul pe venit prin deducerea cheltuielilor de sănătate
Persoanele asigurate medical în Republica Moldova care au suportat cheltuieli pentru servicii medicale pot solicita reducerea venitului impozabil prin deducerea acestor cheltuieli, în limita valorii unui salariu mediu pe economie, transmite IPN. Potrivit deputatei Victoria Belous, fostă ministră a finanțelor, o persoană poate deduce cheltuielile efectuate la un singur furnizor de servicii medicale, cu condiția
VIDEO | Cristina Ciubotaru: În contextul integrării UE, mi se pare suicidal să insiști asupra creării PACCO în urma criticilor Comisiei de la Veneția
Conducerea UE și Comisia de la Veneția a transmis un mesaj clar, împachetat într-un limbaj diplomatic, că Procuratura Anticorupție „trebuie consolidată", iar orice încercare de lichidare a instituției nu va aduce progrese. Despre acest lucru vorbește experta anticorupție Cristina Ciubotaru, care precizează că dacă actuala guvernare nu va „da greutate" constatărilor Comisiei de la Veneția,
Accidentul de la Ceadâr-Lunga, cu implicarea unei mașini de poliție, ar fi fost provocat de șoferul microbuzului
Poliția Națională a venit cu detalii despre accidentul rutier de la Ceadâr-Lunga cu implicarea unei mașini a INSP. Potrivit inspectorilor, vehiculul polițiștilor, care efectua o virare regulamentară, a fost lovit de un microbuz care ieșise pe contrasens. Ambele mașini au ajuns în șanț în urma impactului. „Potrivit informațiilor preliminare, un echipaj de poliție, aflat în
Meteorologii au prelungit codul galben de ceață cu încă o zi. Vizibilitatea va fi sub 200 de metri
Ceața densă, în special la altitudini mai mari, se va menține încă o zi. Meteorologii au prelungit codul galben până duminică la amiază. Vizibilitate va fi de sub 200 de metri, avertizează specialiștii. În aceste condiții, șoferii sunt îndemnați să verifice funcționalitatea sistemului de iluminare înainte de a porni la drum, să adapteze viteza la
Accident grav pe un drum din Găgăuzia. O mașină a poliției și un microbuz cu pasageri, aruncate în șanț
Un grav accident s-a produs, azi-dimineață, în sudul Republicii Moldova, pe drumul dintre orașul Ceadâr-Lunga și satul Tomai. Sursele media din Găgăuzia scriu că impactul a avut loc între o mașină a unui echipaj de poliție și un microbuz cu pasageri. În urma accidentului, ambele vehicule au fost aruncate pe marginea drumului, microbuzul fiind răsturnat.
Ieri am urmărit ultima conferință de presă a lui Vladimir Putin. Fără emoții inutile și fără dorința de a exagera, pot spune fără niciun dubiu că avem de-a face cu o persoană profund dezechilibrată psihic. Nu în sens polemic, ci funcțional. Un mitoman patologic, un mincinos cronic, un om rupt de realitate, care trăiește într-un
VIDEO | Conflictul dintre PAS și Veronica Dragalin „nu a dat bine" în fața FMI, spune Cristina Ciubotaru: Fondul așteaptă garanții anticorupție atunci când investește
Uniunea Europeană și instituțiile financiare internaționale așteaptă, înainte de orice acord de investiție, asigurări și garanții anticorupție în Republica Moldova și că, în eventualitatea unor delapidări și acte de corupție, cei vinovați vor fi trași la răspundere. Despre acest lucru reamintește experta anticorupție Cristina Ciubotaru care, în contextul recentelor critici din raportul Fondului Monetar Internațional,
Analizele indirecte arată că risipa alimentară în R. Moldova va ajunge, în 2025, la 9 miliarde de lei, dintre care un miliard revine sărbătorilor de iarnă
În acest an, analizele indirecte arată că cetățenii Republicii Moldova au aruncat la gunoi produse alimentare cumpărate și nefolosite ulterior în valoare de 8,9 miliarde de lei. Calculele sunt anunțate de expertul economic Veaceslav Ioniță, care susține că doar în perioada sărbătorilor de iarnă, între 24 decembrie și 14 ianuarie, risipa alimentară ajunge la aproximativ
Forțele SUA au lansat un atac în centrul Siriei asupra grupării „Stat Islamic", după uciderea unor militari americani de către teroriști
Armata Statelor Unite a desfășurat, noaptea trecută, un atac masiv pentru a „elimina luptătorii grupării „Stat Islamic", infrastructuri și depozite de arme", ca răspuns la uciderea a trei cetățeni americani, doi dintre ei militari, într-un atac armat produs în Siria. Potrivit BBC, Comandamentul Central al SUA a transmis că avioane de vânătoare, elicoptere de atac
Atac dur asupra portului din Odesa. Autoritățile anunță opt morți și aproximativ 30 de răniți
Regiunea Odesa continuă să fie ținta atacurilor forțelor ruse. Noaptea trecută, portul din Odesa a fost supus unor lovituri cu rachete balistice în urma cărora au murit opt persoane, iar alte 27 au fost rănite. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență din Odesa susține că în urma atacurilor a fost lovit și un
Se redeschide frontiera cu Ucraina peste Nistru, însă autoritățile de la Chișinău recomandă evitarea deplasărilor spre regiunea Odesa
Poliția de Frontieră anunță că, potrivit ultimelor evoluții din zona de frontieră, prin punctul de trecere a frontierei Tudora-Starokazacie, traversarea spre Belgorod-Dnestrovsk este permisă tuturor călătorilor, fără restricții. În același timp, spre regiunea Odesa, traversarea este autorizată doar cetățenilor ucraineni și mijloacelor de transport cu masa de până la 3,5 tone. Totodată, în apropierea localității
VIDEO | Podul peste Nistru de pe traseul Odesa-Reni, lovit de 15 drone Shahed și o rachetă balistică. Trafic blocat spre Odesa
Podul strategic de la Maiaki, pe traseul Odesa-Reni, a fost lovit în ultimele două zile de un atac masiv al forțelor ruse, care a inclus aproximativ 15 drone Shahed și o rachetă balistică cu muniție cu dispersie, a declarat expertul în război electronic și comunicații Serghei „Flash" Beskrestnov. Potrivit acestuia, în cursul nopții podul a
Șoferii vor plăti mai puțin pentru carburanți în acest weekend. Motorina standard coboară sub pragul de 19 lei pentru un litru, iar benzina COR 95 ajunge aproape de cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani, transmite IPN. Pentru perioada 20-22 decembrie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețul maxim de 22,32 lei
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat vineri, în cadrul conferinței sale anuale de presă, că armata rusă avansează pe câmpul de luptă din Ucraina și că Moscova își va atinge obiectivele militare dacă Kievul nu va accepta condițiile impuse de Rusia în eventualele negocieri de pace, relatează Associated Press. Putin a susținut că forțele ruse
Veaceslav Ioniță, audiat în dosarul „Frauda Bnacară": Nu am primit niciodată indicații de la Vlad Plahotniuc
Fostul deputat și președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Veaceslav Ioniță, a fost audiat vineri, 19 decembrie, în calitate de martor al apărării în dosarul privind frauda bancară. Acesta a afirmat că nu a primit niciodată indicații din partea fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, și că a acționat în limitele legii și ale
Revoltă în sistemul educațional. Peste 10 mii de cadre didactice au semnat o petiție prin care cer majorarea salariilor
Peste 10 mii de persoane au semnat o petiție publică, lansată de Federația Sindicală a Educației și Științei (FSEȘ), prin care este solicitată organizarea unor audieri publice privind înghețarea valorii de referință în bugetul de stat pentru anul 2026 la nivelul de 2500 de lei, potrivit Bani.md. Demersul a fost făcut public pe
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a dispus inițierea controalelor la băncile comerciale și companiile de asigurare pentru „a verifica respectarea cerințelor legale privind protecția consumatorilor”. Într-un comunicat e presă, CNPF va examina respectarea de către bănci a modului de calcul și aplicare a ratei dobânzii aferente creditului, precum și a elementelor de cost ce […] Articolul CNPF anunță controale extinse la companiile de asigurare și bănci timp de jumătate de an apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela, pe fondul escaladării presiunilor exercitate de Washington asupra regimului de la Caracas. Declarația a fost făcută într-un interviu telefonic acordat NBC News. „Nu o exclud, nu”, a spus Trump, întrebat dacă ia în calcul un conflict militar cu Venezuela. Comentariile […] Articolul Trump nu exclude un conflict militar cu Venezuela: „Nu scot această opțiune de pe masă” apare prima dată în ZIUA.md.
A fost lansată licitația pentru construcția centralelor eoliene cu capacitatea de 170 MW, însoțite de baterii de stocare a energiei # Ziua
Licitația pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW cu obligația instalării sistemelor de stocare a energiei de 44 MWh a fost lansată astăzi, odată cu publicarea anunțului în Monitorul oficial și pe pagina web oficială a Ministerului Energiei, potrivit unui comunicat de presă. Potrivit autorităților, această licitație marchează o premieră pentru Republica […] Articolul A fost lansată licitația pentru construcția centralelor eoliene cu capacitatea de 170 MW, însoțite de baterii de stocare a energiei apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Cristina Ciubotaru, după avizul negativ al Comisiei de la Veneția privind PACCO: Guvernanții ori nu înțeleg, ori se fac că nu înțeleg # Ziua
Avizul Comisiei de la Veneția privind crearea PACCO este unul foarte clar, iar guvernarea PAS fie nu înțelege mesajul transmis, fie se face că nu îl înțelege. Este opinia expertei anticorupție Cristina Ciubotaru, fost director adjunct al CNA, exprimată la emisiunea Contrasens de la ZIUA.md. Ea a subliniat că documentul Comisiei de la Veneția descrie […] Articolul VIDEO | Cristina Ciubotaru, după avizul negativ al Comisiei de la Veneția privind PACCO: Guvernanții ori nu înțeleg, ori se fac că nu înțeleg apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | SBU anunță prima lovitură asupra unui petrolier din „flota din umbră” a Rusiei, în apele neutre ale Mării Mediterane # Ziua
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat desfășurarea unei operațiuni speciale fără precedent, în cadrul căreia a fost lovit un petrolier aparținând așa-numitei „flote din umbră” a Rusiei, în apele neutre ale Mării Mediterane. Operațiunea a fost realizată la o distanță de peste 2.000 de kilometri de teritoriul Ucrainei. Potrivit surselor din cadrul SBU, […] Articolul VIDEO | SBU anunță prima lovitură asupra unui petrolier din „flota din umbră” a Rusiei, în apele neutre ale Mării Mediterane apare prima dată în ZIUA.md.
Mitropolia Basarabiei, la ceas aniversar. Se fac 33 de ani de la reactivarea Bisericii românești în spațiul canonic dintre Prut și Nistru # Ziua
În 19 decembrie 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, sub conducerea Preafericitului Părinte Teoctist, a emis Actul patriarhal și sinodal privind recunoașterea reactivării Mitropoliei Basarabiei, cu reședința în Chișinău. Astfel, începea un amblu proces de renaștere națională și spirituală a românilor din acest spațiu canonic, după o lungă perioadă de prigoană comunistă. Cu acest […] Articolul Mitropolia Basarabiei, la ceas aniversar. Se fac 33 de ani de la reactivarea Bisericii românești în spațiul canonic dintre Prut și Nistru apare prima dată în ZIUA.md.
Un grup de deputați ai formațiunii politice „Partidului Nostru” a depus o sesizare la Curtea Constituțională pentru controlul constituționalității Legii privind organizarea și funcționarea camerelor agricole. Autorii sesizării sunt deputații Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară, și Alexandr Berlinschii, membru al Comisiei juridice, pentru numiri și imunități. Potrivit lor, legea impune agricultorilor aderarea obligatorie […] Articolul VIDEO | „Partidul Nostru” a sesizat Curtea Constituțională privind Legea camerelor agricole apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Panică în capitala Taiwanului. Cel puțin nouă persoane rănite într-un atac cu cuțitul la Taipei # Ziua
Cel puțin nouă persoane au fost rănite vineri într-un atac cu cuțitul produs în capitala Taiwanului, Taipei, relatează presa locală, citată de Associated Press. Potrivit informațiilor preliminare, suspectul a aruncat grenade fumigene în stația de metrou Taipei Main, aflată în apropierea principalei gări a orașului. Ulterior, acesta ar fi urcat într-un tren de metrou, a […] Articolul VIDEO | Panică în capitala Taiwanului. Cel puțin nouă persoane rănite într-un atac cu cuțitul la Taipei apare prima dată în ZIUA.md.
ATITUDINI | George Damian: Picioarele schemelor frauduloase privind acordarea cetățeniei române cresc de la Chișinău # Ziua
Am mai zis-o de multe ori și de multă vreme: explicația pentru cetățenia română acordată rușilor se găsește la Chișinău. Anume la Chișinău acționează firmele care scot din buzunar arbori genealogici românești pentru cetățeni ruși, la Chișinău se găsesc explicațiile pentru emiterea actelor false care atestă origini românești. Zero investigații de presă pe tema asta, […] Articolul ATITUDINI | George Damian: Picioarele schemelor frauduloase privind acordarea cetățeniei române cresc de la Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
Administrația Trump suspendă loteria vizelor pentru SUA după atacul armat de la Universitatea Brown # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a decis joi suspendarea programului de viză prin loterie („Diversity Visa Lottery”), după atacul armat de la Universitatea Brown și uciderea unui profesor al Institutului de Tehnologie din Massachusetts (MIT), relatează Associated Press. Decizia vine în contextul în care suspectul în cele două atacuri, Claudio Neves Valente, în vârstă de […] Articolul Administrația Trump suspendă loteria vizelor pentru SUA după atacul armat de la Universitatea Brown apare prima dată în ZIUA.md.
Cei mai buni sportivi și antrenori ai Capitalei, premiați la Gala Performanțelor Sportive 2025 # Ziua
Peste 120 de sportivi și antrenori care au obținut rezultate de excepție pentru municipiul Chișinău și Republica Moldova au fost premiați în cadrul Galei Performanțelor Sportive 2025, eveniment dedicat recunoașterii realizărilor deosebite din acest an. De asemenea, peste 300 de sportivi și antrenori au primit diplome de apreciere, în semn de recunoaștere a contribuției lor […] Articolul Cei mai buni sportivi și antrenori ai Capitalei, premiați la Gala Performanțelor Sportive 2025 apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | O nouă lovitură asupra podului Maiaki–Udobnoe, la scurt timp după reluarea parțială a circulației # Ziua
Podul Maiaki–Udobnoe, din regiunea Odesa, a fost lovit din nou, potrivit informațiilor preliminare apărute cu puțin timp în urmă, la scurt timp după ce autoritățile anunțaseră reluarea parțială a activității pe acest segment de infrastructură. Atacul a avut loc la doar câteva minute după ce Poliția de Frontieră informase, pe baza datelor transmise de autoritățile […] Articolul VIDEO | O nouă lovitură asupra podului Maiaki–Udobnoe, la scurt timp după reluarea parțială a circulației apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Regiunea Odesa, din nou sub atacul dronelor. Mii de gospodării fără curent și încălzire după bombardamentele nocturne # Ziua
Regiunea Odesa a fost din nou ținta unui atac rusesc în cursul nopții, loviturile vizând infrastructura energetică și cea de transport. În urma bombardamentului masiv, aproximativ peste 74 de mii de consumatori din regiune au rămas fără energie electrică. Cel mai afectat a fost orașul Odesa, unde circa 65 de mii de gospodării au rămas […] Articolul VIDEO | Regiunea Odesa, din nou sub atacul dronelor. Mii de gospodării fără curent și încălzire după bombardamentele nocturne apare prima dată în ZIUA.md.
Activitatea pe podul Maiaki–Udobnoe a fost reluată parțial. Poliția de frontieră recomandă evitarea deplasărilor în această direcție # Ziua
Poliția de Frontieră informează că, potrivit datelor transmise de autoritățile de frontieră ucrainene, la ora 12:13 a fost reluată parțial activitatea pe podul Maiaki–Udobnoe, aflat pe teritoriul Ucrainei. Traversarea este permisă pentru toate tipurile de mijloace de transport, cu excepția camioanelor. Totodată, Poliția de Frontieră anunță că, începând cu ora 12:30, în cadrul punctelor de […] Articolul Activitatea pe podul Maiaki–Udobnoe a fost reluată parțial. Poliția de frontieră recomandă evitarea deplasărilor în această direcție apare prima dată în ZIUA.md.
Suspectul în cazul atacului armat de la Universitatea Brown, găsit mort. Ar fi implicat și în uciderea unui profesor de la MIT # Ziua
Suspectul în atacul armat produs săptămâna trecută la Universitatea Brown a fost găsit mort joi seară, au anunțat autoritățile americane, citate de Euronews. Bărbatul a fost descoperit într-un depozit din statul New Hampshire, pe care îl închiriase, iar potrivit presei din SUA, acesta s-ar fi sinucis. O sursă din cadrul forțelor de ordine, care a […] Articolul Suspectul în cazul atacului armat de la Universitatea Brown, găsit mort. Ar fi implicat și în uciderea unui profesor de la MIT apare prima dată în ZIUA.md.
Măsuri speciale la frontiera cu Ucraina, după bombardamentele de noaptea trecută. Se ia în calcul opțiunea instalării unui pod de pontoane # Ziua
Ministerul Afacerilor Interne a instituit un set de măsuri operative la punctele de trecere Palanca – Maiaki – Udobnoe și Tudora – Starokazacie, după atacul rusesc cu drone de noaptea trecută asupra podului asupra podului de peste Nistru, care au blocat cele două puncte de trecere a frontierei. MAI mai anunță că este menținută […] Articolul Măsuri speciale la frontiera cu Ucraina, după bombardamentele de noaptea trecută. Se ia în calcul opțiunea instalării unui pod de pontoane apare prima dată în ZIUA.md.
Compania Electrica din România cumpără toate acțiunile din Electrica Furnizare Chișinău, din R. Moldova # Ziua
Electrica, compania din România axată pe distribuţia şi furnizarea de energie, a anunţat vineri la Bursa de Valori București (BVB) că va prelua societatea Electrica Furnizare Grup SRL – Chişinău, din Republica Moldova, de la filiala Electrica Furnizare, transmite Ziarul Financiar. Preţul la care se va face cumpararea de catre Electrica va fi stabilit in […] Articolul Compania Electrica din România cumpără toate acțiunile din Electrica Furnizare Chișinău, din R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
UE amână acordul comercial cu Mercosur până în ianuarie, pe fondul protestelor fermierilor și opoziției Franței și Italiei # Ziua
Uniunea Europeană a decis să amâne semnarea acordului de liber schimb cu blocul sud-american Mercosur, pe fondul protestelor fermierilor europeni și al opoziției de ultim moment exprimate de Franța și Italia. Informația a fost confirmată joi de purtătorul de cuvânt-șef al Comisiei Europene, Paula Pinho, care a precizat că semnarea acordului este amânată până în […] Articolul UE amână acordul comercial cu Mercosur până în ianuarie, pe fondul protestelor fermierilor și opoziției Franței și Italiei apare prima dată în ZIUA.md.
15 tone de mărar și pătrunjel, distruse de ANSA. Conțineau substanțe chimice interzise și urmau să ajungă în piețe și magazine # Ziua
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță blocarea și distrugerea mai multor loturi de produse alimentare de import. Este vorba despre 7500 kilograme de mărar, 7500 kilograme de pătrunjel și peste 170 de kilograme de ceai negru. Potrivit ANSA, analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru pesticidele Penconazol, Kresoxim-metil și Novaluron, […] Articolul 15 tone de mărar și pătrunjel, distruse de ANSA. Conțineau substanțe chimice interzise și urmau să ajungă în piețe și magazine apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Trump îi cere Kievului să grăbească acordul de pace: „Rusia își schimbă poziția pe măsură ce avansează” # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut Ucrainei să acționeze rapid în negocierile pentru încheierea războiului cu Rusia, afirmând că Moscova își modifică poziția pe măsură ce ocupă noi teritorii. Declarațiile au fost făcute în contextul pregătirilor pentru o nouă rundă de discuții privind Ucraina, programată pentru acest sfârșit de săptămână în Florida. „Sper că […] Articolul VIDEO | Trump îi cere Kievului să grăbească acordul de pace: „Rusia își schimbă poziția pe măsură ce avansează” apare prima dată în ZIUA.md.
Liderii a patru fracțiuni parlamentare au depus o sesizare la Curtea Constituțională, solicitând declararea neconstituționalității decretelor prezidențiale privind numirea lui Nicolae Popescu și a lui Dorin Recean în funcția de emisar special. Potrivit autorilor sesizării, această funcție nu este prevăzută de lege, iar actele de numire ar încălca prevederile constituționale, transmite IPN. Liderul Partidului Socialiștilor, […] Articolul Patru fracțiuni parlamentare contestă la Curtea Constituțională numirea emisarilor speciali apare prima dată în ZIUA.md.
Energocom a efectuat prima tranzacție pe Piața pe Parcursul Zilei (PPZ), administrată de Operatorul Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM), la scurt timp după lansarea oficială a acesteia. Potrivit Energocom, tranzacția confirmă funcționalitatea noii piețe și eficiența acesteia în optimizarea mecanismelor de achiziție a energiei, transmite IPN. Energocom a achiziționat simbolic 1 MWh de […] Articolul Energocom a realizat prima tranzacție pe Piața pe Parcursul Zilei (PPZ) apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Un fost pilot NASCAR și familia sa, printre cele șapte victime ale unui accident aviatic în Carolina de Nord # Ziua
Un avion s-a prăbușit joi dimineață în apropierea aeroportului din Statesville, din statul american Carolina de Nord, provocând moartea tuturor celor șapte persoane aflate la bord, au anunțat autoritățile. Printre victime se numără fostul pilot NASCAR Greg Biffle, soția sa și cei doi copii. Potrivit autorităților, avionul de tip Cessna C550 decolase de la aeroportul […] Articolul VIDEO | Un fost pilot NASCAR și familia sa, printre cele șapte victime ale unui accident aviatic în Carolina de Nord apare prima dată în ZIUA.md.
Poliția de Frontieră informează că, la această oră, la punctul de trecere a frontierei Otaci–Moghilev-Podolsk se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport. Aglomerația este semnalată pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Autoritățile de control au anunțat că au fost întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, activitatea fiind desfășurată la capacitate maximă. […] Articolul Trafic intens la vama Otaci–Moghilev-Podolsk, pe sensul de ieșire din R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
O organizație obștească, care-și spune „consiliul de presă”, ne somează să le oferim nu știu ce explicații în legătură cu o știre de pe ZIUA. De ce și până unde, nu mi-i clar. Așa că hai să clarificăm. Nici ZIUA, nici Asociația „Civic Media”, fondatorul acestui portal, nu au absolut nicio legătură cu respectiva organizație […] Articolul EDITORIAL | Pentru cei care-și zic „consiliul de presă”. Fiți atenți aici! apare prima dată în ZIUA.md.
România susţine acordul UE-Mercosur, în ciuda protestelor fermierilor europeni. Nicușor Dan: E foarte util pentru Europa # Ziua
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a afirmat, vineri dimineaţă, că România susţine proiectul de acord de liber-schimb între UE şi Mercosur, rezervele avute în trecut fiind depăşite după discuţii cu agricultorii. Şeful statului conderă că deschiderea spre o piaţă atât de mare ca America de Sus este utilă pentru România. „Da, noi susţinem. Pentru că, în […] Articolul România susţine acordul UE-Mercosur, în ciuda protestelor fermierilor europeni. Nicușor Dan: E foarte util pentru Europa apare prima dată în ZIUA.md.
Macron susține că Europa ar trebui să reia dialogul cu Rusia pentru a participa la negocierile de pace # Ziua
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că Europei i-ar fi util să reia dialogul cu Rusia pentru a avea un rol direct în negocierile privind războiul din Ucraina. Declarațiile au fost făcute vineri, la Bruxelles, în cadrul unei conferințe de presă, relatează Bloomberg. „Fie în cadrul negocierilor actuale se ajunge la o pace durabilă, fie […] Articolul Macron susține că Europa ar trebui să reia dialogul cu Rusia pentru a participa la negocierile de pace apare prima dată în ZIUA.md.
IGSU și UNHCR asigură cazarea cetățenilor ucraineni blocați la frontieră după bombardarea podului peste Nistru # Ziua
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în comun cu Agenția ONU pentru Refugiați (UNHCR), asigură cazarea temporară a cetățenilor ucraineni a căror deplasare spre Ucraina a fost limitată în urma bombardamentelor asupra podului peste Nistru. Pentru a garanta siguranța persoanelor afectate, IGSU a operaționalizat o tabără mobilă în localitatea Palanca, destinată sprijinirii celor care […] Articolul IGSU și UNHCR asigură cazarea cetățenilor ucraineni blocați la frontieră după bombardarea podului peste Nistru apare prima dată în ZIUA.md.
Statele UE nu au ajuns la un acord privind folosirea activelor rusești înghețate. Ucraina va primi 90 de miliarde de euro sub formă de împrumut # Ziua
Liderii Uniunii Europene au convenit să acorde Ucrainei un sprijin financiar de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026–2027, a anunțat președintele Consiliului European, Antonio Costa. „Ne-am asumat angajamentele și le-am îndeplinit”, a scris acesta pe platforma X. Cancelarul german Friedrich Merz a precizat că finanțarea va fi acordată sub forma unui împrumut fără […] Articolul Statele UE nu au ajuns la un acord privind folosirea activelor rusești înghețate. Ucraina va primi 90 de miliarde de euro sub formă de împrumut apare prima dată în ZIUA.md.
Creștinii ortodocși de stil vechi îl cinstesc pe Sfântul Nicolae, ocrotitorul celor nedreptățiți, al copiilor și marinarilor # Ziua
Creștinii ortodocși de stil vechi îl cinstesc astăzi pe Sfântul Ierarh Nicolae, făcătorul de minuni, unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți sfinți ai Bisericii Creștine. Este sărbătoare cu cruce roșie în calendarul bisericesc, iar credincioșii care țin post au dezlegare la pește. Sfântul Nicolae a fost un episcop creștin născut în anul 280 în […] Articolul Creștinii ortodocși de stil vechi îl cinstesc pe Sfântul Nicolae, ocrotitorul celor nedreptățiți, al copiilor și marinarilor apare prima dată în ZIUA.md.
La final de 2025, Barometrul socio-politic realizat de IMAS (18 noiembrie – 4 decembrie 2025) oferă o diagnoză complexă a societății din Republica Moldova, evidențiind modul în care cetățenii percep situațiile economice, sociale și politice ale țării. Încrederea în instituțiile statului capătă o importanță sporită în contextul parcursului de integrare europeană, unde implementarea reformelor depinde nu doar […] Articolul ANALIZĂ | Nu traim în același stat. Nici măcar în aceeași percepție despre el apare prima dată în ZIUA.md.
