Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viață (studiu)
Radio Chisinau, 19 decembrie 2025 20:10
Cel mai mare satelit al planetei Saturn, Titan, ar putea ascunde viață într-o lume de tuneluri mocirloase aflată sub crusta înghețată de la suprafață, prin care ar putea circula apă lichidă, conform unui nou studiu publicat miercuri, 17 decembrie, în jurnalul Nature, transmite Live Science.
• • •
Acum 10 minute
20:10
Acum o oră
19:45
Secretarul de stat Sergiu Mihov a participat la reuniunea Consiliului Miniștrilor Afacerilor Externe ai statelor membre ale OCEMN # Radio Chisinau
Secretarul de stat Sergiu Mihov a participat astăzi, în format online, la reuniunea Consiliului Miniștrilor Afacerilor Externe ai statelor membre ale Organizației pentru Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN).
19:25
Progresele Republicii Moldova în domeniul climei, prezentate de Ministrul Mediului la Viena # Radio Chisinau
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu Secretara de Stat, Aliona Rusnac, au participat la cea de-a 23-a reuniune a Consiliului Ministerial al Tratatului Comunității Energetice, desfășurată la Viena.
Acum 2 ore
19:05
Galerie FOTO | Sărbătorile au venit la președinție, unde a fost împodobit bradul de Crăciun # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că la Președinție a fost inaugurat bradul de Crăciun, marcând astfel începutul sărbătorilor de iarnă.
18:45
Examene auto fraudate: ASP anulează 700 de permise de conducere și reafirmă toleranța zero față de corupție # Radio Chisinau
Aproximativ 700 de permise de conducere obținute prin fraudarea examenelor auto, în special a probei teoretice, vor fi anulate de către Agenția Servicii Publice (ASP). În cadrul unei conferințe de presă, instituția a prezentat astăzi metodele folosite de candidați și a subliniat politica de toleranță zero față de corupție, avertizând că astfel de practici conduc la pierderea banilor, a dreptului de a conduce și la dosare penale, transmite MOLDPRES.
18:30
Persoanele care au achitat servicii medicale în anul 2025 își pot recupera o parte din bani prin reducerea impozitului pe venit, dacă întrunesc condițiile prevăzute de Codul fiscal. Facilitatea se aplică la depunerea declarației fiscale și permite diminuarea venitului impozabil cu cheltuielile suportate pentru servicii medicale sau pentru asigurarea medicală facultativă, în limita unui salariu mediu pe economie - 16.100 de lei în 2025.
Acum 4 ore
18:05
Consiliul Europei și Ministerul Culturii consolidează capacitățile instituțiilor media privind sustenabilitate financiară # Radio Chisinau
Peste 40 de redacții naționale și locale din Republica Moldova au participat la un program de instruire organizat de Ministerul Culturii, cu sprijinul Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, dedicat consolidării capacităților instituțiilor mass-media în domeniul sustenabilității financiare și al elaborării proiectelor eligibile pentru Fondul de subvenționare a mass-mediei.
17:45
Alexandru Munteanu, despre realizările din sectorul financiar-bancar: Europa a devenit „Acasă” # Radio Chisinau
Republica Moldova se integrează treptat în arhitectura financiară europeană, în anul 2025 fiind parcurse etape importante – aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro SEPA și dezvoltarea sistemului MIA plăți instant.
17:25
USMF „Nicolae Testemițanu” și Crucea Roșie din Elveția au semnat un Acord privind instruirea studenților, medicilor și farmaciștilor rezidenți # Radio Chisinau
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” și Crucea Roșie din Elveția au semnat un Acord de colaborare ce vizează instruirea studenților, medicilor și farmaciștilor rezidenți, și a practicienilor din domeniul sănătății. Acțiunile au scopul de a îmbunătăți managementul calității în sănătate și facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la serviciile medicale,.
17:10
Amenzi de peste 20 mii de lei în urma raziilor efectuate de inspectorii de mediu la Bălți # Radio Chisinau
Inspectorii de mediu din municipiul Bălți au depistat, pe parcursul săptămânii, mai multe încălcări ale legislației privind protecția mediului, în urma unor controale desfășurate în teritoriu.
17:00
Comisia de Evaluare a Judecătorilor anunță că a finalizat procedura de evaluare în privința judecătoarei Veronica Cupcea, președintă interimară a Judecătoriei Orhei, constatând că aceasta nu întrunește criteriile de integritate prevăzute de lege.
16:45
16:25
Republica Moldova primește 150 de milioane de euro de la BERD pentru modernizarea drumurilor strategice # Radio Chisinau
Republica Moldova beneficiază de 150 de milioane de euro suplimentare din partea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) pentru modernizarea drumurilor strategice, în cadrul Proiectului V de reabilitare a infrastructurii rutiere. Acordul de modificare la Acordul de împrumut a fost semnat astăzi de către viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, și președinta BERD, Odile Renaud-Basso.
16:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de ceață, valabil în aproape toată țara. Avertismentul intră în vigoare la ora 17:00 și va fi valabil până mâine, la ora 11:00.
Acum 6 ore
15:55
Poliția de Frontieră : „Cetățenii sunt îndemnați să respecte măsurile de siguranță în cazul depistării dronelor” # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a emis recomandări de securitate pentru populație, în contextul atacurilor cu drone asupra Ucrainei, în apropierea graniței Republicii Moldova. Autoritatea avertizează asupra riscurilor pe care le pot reprezenta dronele sau resturile acestora depistate pe teritoriul țării.
15:50
Cetățenii sunt îndemnați să respecte măsurile de siguranță în cazul depistării dronelor # Radio Chisinau
15:35
15:25
Andrian Gavriliță a avut o întrevedere cu Nikolaos Krikos. Oficiali au abordat subiecte ce țin de dezvoltarea cooperării moldo-elene # Radio Chisinau
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova, E.S. Nikolaos Krikos.
15:10
Maia Sandu, s-a întâlnit cu Președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Au discutat despre proiecte de dezvoltare și atragerea investițiilor în economia R. Moldova # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit astăzi cu președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso, pentru a discuta modalități de stimulare a creșterii economice și atragere a investițiilor, precum și pentru a valorifica oportunitățile oferite de Planul de Creștere al Uniunii Europene. Tot astăzi, Republica Moldova a semnat un acord de modificare a unui împrumut BERD, care va aduce 150 de milioane de euro suplimentare pentru modernizarea drumurilor strategice.
14:50
Transport modern pentru elevi: 23 de microbuze au fost transmise școlilor din R. Moldova # Radio Chisinau
Un număr de 21 de microbuze școlare au fost transmise astăzi către instituțiile de învățământ general din R. Moldova. Acestea vor fi utilizate pentru a transporta circa 700 de elevi din diferite localități ale țării spre școlile în care își fac studiile. În același timp, alte două unități de transport au fost transmise, în premieră, către școli sportive. Pentru achiziționarea noilor unități de transport, Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a alocat 24 de milioane de lei.
14:40
Asăzi, 19 decembrie se împlinesc 33 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei ca parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Române, prin hotărârea Sfântului Sinod din anul 1992.
Acum 8 ore
14:15
A fost lansată Rețeaua Ambasadorilor Locali pentru sprijinirea integrării europene a R. Moldova. Marcel Spătari: „Integrarea Europeană aduce oportunități pentru modernizare, digitalizare și infrastructura regională” # Radio Chisinau
Autoritățile locale din Republica Moldova vor beneficia de un nou instrument de pregătire pentru integrarea europeană, prin lansarea Rețelei Ambasadorilor Locali, o platformă de formare și colaborare creată de Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) împreună cu partenerii suedezi. Platforma, lansată astăzi la Chișinău, își propune să crească capacitatea primăriilor și consiliilor raionale de a absorbi fonduri europene și de a implementa standardele Uniunii Europene în perioada 2025-2028, transmite Radio Chișinău.
14:00
Guvernatoarea BNM, Anca Dragu: „SEPA nu este doar un concept tehnic ci devine un simbol tangibil al conectării Republicii Moldova la Europa” # Radio Chisinau
Republica Moldova a făcut în 2025 un pas istoric spre integrarea financiară europeană, odată cu aderarea la Zona Unică de Plăți în Euro – SEPA și reducerea semnificativă a costurilor pentru plățile în euro. Banca Națională a Moldovei a lansat astăzi prima monedă jubiliară din seria „Moldova Europeană”, cu ocazia evenimentului dedicat bilanțului progreselor financiare europene din acest an, transmite Radio Chișinău.
13:40
Noi audieri în dosarul „Frauda bancară”: în fața magistraților a venit fostul șef al Comisiei economie, Veaceslav Ioniță # Radio Chisinau
O nouă ședință de judecată a avut loc astăzi în dosarul „Frauda bancară”, în care este vizat fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. În fața instanței s-a prezentat fostul deputat și fostul președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Veaceslav Ioniță, comunică MOLDPRES.
13:20
Grupul românesc Electrica SA cumpără toate acțiunile companiei Electrica Furnizare Chișinău # Radio Chisinau
Electrica SA cumpără, de la filiala sa Electrica Furnizare, toate părțile sociale, deținute în procent de 100%, în societatea Electrica Furnizare Grup SRL – Chișinău.
13:05
Rusia a atacat infrastructura energetică din șase regiuni ale Ucrainei. Peste 73 de mii de consumatori au rămas fără electricitate la Odesa # Radio Chisinau
Rusia a lansat noi atacuri asupra infrastructurii energetice din șase regiuni ale Ucrainei, provocând pagube semnificative centralelor electrice, rețelelor de transport și distribuție a energiei. Informația a fost prezentată în cadrul unui briefing de către viceministrul ucrainean al Energiei, Oleksandr Vîazovcenko, transmite MOLDPRES cu referire la Unian.
12:40
12:25
Prețul la motorină scade sub 19 lei, iar benzina tot mai aproape de un nou minim al ultimilor trei ani # Radio Chisinau
Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să scadă, atingând în ultimele săptămâni niveluri tot mai reduse comparativ cu perioadele precedente.
Acum 12 ore
12:10
Un bărbat a fost condamnat la închisoare pentru finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șansa” # Radio Chisinau
Un bărbat a fost condamnat la patru ani de închisoare, fiind găsit vinovat de finanțarea ilegală a partidelor politice din surse interzise de lege. Până la rămânerea definitivă a sentinței, a fost menținută măsura preventivă a arestului preventiv, precum și dosarul de căutare.
11:50
Volodimir Zelenski, recunoscător pentru decizia UE de a împrumuta Ucraina cu 90 de miliarde de euro: „Ne întărește reziliența” # Radio Chisinau
Volodimir Zelenski s-a declarat recunoscător pentru decizia UE de a acorda Ucrainei un împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro. Liderul de la Kiev consideră sprijinul drept „semnificativ” și care „întărește cu adevărat reziliența”.
11:20
Poliția de Frontieră informează că la această oră, în PTF Otaci-Moghilev-Podolsk se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din R. Moldova.
11:10
A fost lansată licitația pentru construcția centralelor eoliene de 170 MW, cu sisteme de stocare a energiei # Radio Chisinau
Ministerul Energiei a lansat astăzi licitația pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW, care include, în premieră pentru Republica Moldova, obligația instalării sistemelor de stocare a energiei cu o capacitate de 44 MWh.
10:50
Energocom a efectuat prima tranzacție pe Piața pe Parcursul Zilei (PPZ), administrată de Operatorul Pieței de Energie Electrică din Moldova (OPEM), la scurt timp după lansarea oficială a acesteia. Potrivit Energocom, tranzacția confirmă funcționalitatea noii piețe și eficiența acesteia în optimizarea mecanismelor de achiziție a energiei, transmite IPN.
10:30
BNM lansează seria de monede comemorative „Moldova Europeană”. Prima monedă marchează aderarea la SEPA (FOTO, VIDEO) # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează începând de astăzi, 19 decembrie, o nouă serie de monede jubiliare și comemorative intitulată „Moldova Europeană”, introducând în circuitul numismatic prima monedă din această serie – „Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro”.
10:15
Statul renunță la subvenții post-investiționale în agricultură, iar din 2026 vor fi acordate subvenții pre-investiționale. Adică, fermierii inițial trebuie să-și prezinte planul de investiții și după o evaluare minuțioasă, AIPA decide dacă subvenționează sau nu acest proiect. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian. Oficialul a confirmat, că datoriile statului față de fermieri pentru perioada 2024-2025 sunt de peste 3 miliarde de lei, transmite IPN.
09:55
Cooperarea moldo-britanică, în prim-plan la întrevederea ministrului Finanțelor cu ambasadoarea Regatului Unit # Radio Chisinau
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a avut o întrevedere cu Ambasadoarea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în Republica Moldova, E.S. Fern Horine, în cadrul căreia a fost discutată consolidarea cooperării moldo-britanice, cu accent pe susținerea creșterii economice și modernizarea instituțională.
09:35
IGSU și UNHCR asigură cazarea ucrainenilor rămași blocați în R. Moldova, după bombardamenetele ruse asupra podului peste Nistru # Radio Chisinau
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în comun cu UNHCR, asigură cazarea cetățenilor ucraineni a căror deplasare spre Ucraina a fost limitată în urma bombardamentelor podului peste Nistru.
09:25
Un nou atac cu drone lângă frontiera Republicii Moldova. Activitatea PTF Palanca, sistată # Radio Chisinau
Activitatea punctului de trecere a frontierei „Palanca-Maiaki-Udobnoe” este sistată pe sensul de ieșire din Republica Moldova, ca urmare a unui nou atac cu drone, informează Poliția de Frontieră. Totodată, în PTF „Tudora-Starokazacie” traversarea este permisă doar călătorilor care se deplasează în direcția Belgorod-Denestrovsk (Ucraina).
09:00
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 19 decembrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 80 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 89 bani.
08:45
După o noapte de discuții, liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina. Moscova a reacționat imediat # Radio Chisinau
Liderii Uniunii Europene au decis vineri să împrumute bani pentru a finanța apărarea Ucrainei împotriva Rusiei în următorii doi ani și nu să folosească activele rusești „înghețate” în UE, ocolind astfel neînțelegerile cu privire la planul fără precedent de finanțare a Kievului cu banii Moscovei, potrivit Reuters.
08:25
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi, 19 decembrie, pe Sfântul Nicolae, supranumit „Făcătorul de minuni” și considerat un simbol al milosteniei, al generozității și al faptelor bune, ocrotitorul copiilor, văduvelor, orfanilor, soldaților și al marinarilor. Sărbătoarea este importantă pentru credincioși, fiind marcată cu cruce roșie în calendarul ecumenic.
08:10
METEO | Finalul de săptămână vine cu cer predominant noros și maxime de până la 9 grade Celsius # Radio Chisinau
Meteorologii prognozează pentru astăzi, 19 decembrie, cer predominant noros și maxime de până la 9 grade Celsius, transmite MOLDPRES.
Acum 24 ore
21:05
Ministerul Afacerilor Externe a lansat oficial, joi, aplicația „Călătorește informat”, o platformă de servicii digitale care va permite publicarea de alerte, notificări, ghiduri și alte informații relevante pentru cetățenii care călătoresc în străinătate, informează Agerpres.
20:45
În contextul sărbătorilor de iarnă, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) avertizează cetățenii asupra riscurilor consumului de icre roșii și caviar procurate din surse neautorizate. Icrele sunt produse perisabile și pot provoca toxiinfecții alimentare grave dacă nu sunt procesate și păstrate corespunzător.
20:25
Termenul limită pentru evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor va fi extins până pe 31 august 2026. Un proiect de lege în acest sens a fost votat joi de Parlament în primă lectură, transmite IPN
Ieri
20:00
Fără banii din activele rusești, Ucraina va reduce producția de drone. Avertismentul lui Zelenski # Radio Chisinau
Ucraina riscă să își reducă semnificativ producția de drone necesare războiului cu Rusia dacă nu va primi anul viitor fonduri din activele rusești înghețate în Uniunea Europeană, a avertizat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski, subliniind că deficitul de ajutor financiar extern al Kievului este estimat la 45 - 50 de miliarde de euro.
19:35
Ministrul Vladimir Bolea a evaluat obiective feroviare strategice în raioanele Cahul și Cantemir (FOTO) # Radio Chisinau
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a efectuat astăzi o vizită de lucru în raioanele Cahul și Cantemir. Oficialul a evaluat stadiul mai multor obiective de infrastructură feroviară cu importanță strategică pentru conectivitatea regională și lanțurile logistice ale Republicii Moldova.
19:15
A fost constituită Comisia parlamentară specială pentru monitorizarea politicii de reintegrare a Republicii Moldova # Radio Chisinau
Parlamentul a constituit Comisia parlamentară specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare a Republicii Moldova. Proiectul de hotărâre a fost votat de 87 de deputați.
18:55
Igor Grosu, despre proiectul ce vizează crearea PACCO: „Urmează discuții pe platforma Ministerului Justiției” # Radio Chisinau
Autoritățile au recepționat opinia Comisiei de la Veneția privind proiectul de lege care prevede crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO), iar în perioada următoare vor avea loc discuții pe platforma Ministerului Justiției pentru a analiza recomandările formulate și a ajunge la o decizie finală. Precizările au fost făcute astăzi de președintele Parlamentului, Igor Grosu, transmite MOLDPRES.
18:35
Fostul guvernator al BNM, Dorin Drăguțanu, a depus mărturii în dosarul „frauda bancară” # Radio Chisinau
Alți doi martori din partea apărării au fost audiați joi în dosarul „frauda bancară” în care este învinuit Vlad Plahotniuc. Este vorba despre Dorin Drăguțanu, fost guvernator al Băncii Naționale a Moldovei și Ion Ropot, fost administrator special al Băncii de Economii, transmite IPN.
