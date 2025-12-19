Sfârșit de an superb pentru Ion Basoc. Sportivul nostru a câștigat aurul la Grand Prixul de para judo, desfășurat în Sau Paulo - VIDEO

ProTV.md, 19 decembrie 2025 23:10

Sfârșit de an superb pentru Ion Basoc. Sportivul nostru a câștigat aurul la Grand Prixul de para judo, desfășurat în Sau Paulo - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 10 minute
23:20
Lupta pentru biserica din Grinăuți: Preotul Constantin Turtureanu refuză cererea sătenilor de a părăsi casa parohială, subliniind că decizia aparține instanței - VIDEO ProTV.md
Lupta pentru biserica din Grinăuți: Preotul Constantin Turtureanu refuză cererea sătenilor de a părăsi casa parohială, subliniind că decizia aparține instanței - VIDEO
23:20
Linia directă a lui Putin: Discursuri absurde și momente bizare, de la recomandări culinare la cereri în căsătorie și jucării cu fețele liderilor - VIDEO ProTV.md
Linia directă a lui Putin: Discursuri absurde și momente bizare, de la recomandări culinare la cereri în căsătorie și jucării cu fețele liderilor - VIDEO
Acum 30 minute
23:10
Sfârșit de an superb pentru Ion Basoc. Sportivul nostru a câștigat aurul la Grand Prixul de para judo, desfășurat în Sau Paulo - VIDEO ProTV.md
Sfârșit de an superb pentru Ion Basoc. Sportivul nostru a câștigat aurul la Grand Prixul de para judo, desfășurat în Sau Paulo - VIDEO
23:10
Napoli este prima finalistă a Supercupei Italiei - VIDEO ProTV.md
Napoli este prima finalistă a Supercupei Italiei - VIDEO
23:00
Favoaritele își confirmă statutul: 7 din 8 echipele din fruntea grupei obțin victorii și se califică direct în optimile Ligii Conferinței - VIDEO ProTV.md
Favoaritele își confirmă statutul: 7 din 8 echipele din fruntea grupei obțin victorii și se califică direct în optimile Ligii Conferinței - VIDEO
23:00
Alina Stremous obține cel mai bun rezultat al sezonului: Locul 16 în proba de sprint la etapa a treia a Cupei Mondiale de Biatlon - VIDEO ProTV.md
Alina Stremous obține cel mai bun rezultat al sezonului: Locul 16 în proba de sprint la etapa a treia a Cupei Mondiale de Biatlon - VIDEO
23:00
Gol fabulos de la aproximativ 60 de metri în finala Cupei Arabe - VIDEO ProTV.md
Gol fabulos de la aproximativ 60 de metri în finala Cupei Arabe - VIDEO
Acum o oră
22:50
Tragedie aviatică în Carolina de Nord: Șapte persoane și-au pierdut viața după prăbușirea unui avion Cessna în timpul aterizării - VIDEO ProTV.md
Tragedie aviatică în Carolina de Nord: Șapte persoane și-au pierdut viața după prăbușirea unui avion Cessna în timpul aterizării - VIDEO
22:50
Drama Universității Craiova în Liga Conferinței: Calificarea la limită distrusă în prelungiri, echipa românească eliminată din cupele europene - VIDEO ProTV.md
Drama Universității Craiova în Liga Conferinței: Calificarea la limită distrusă în prelungiri, echipa românească eliminată din cupele europene - VIDEO
22:40
Ursula von der Leyen amână semnarea acordului UE-Mercosur după protestele violente ale fermierilor din Bruxelles: tractoare, cartofi și gaze lacrimogene pe străzi - VIDEO ProTV.md
Ursula von der Leyen amână semnarea acordului UE-Mercosur după protestele violente ale fermierilor din Bruxelles: tractoare, cartofi și gaze lacrimogene pe străzi - VIDEO
22:40
Azerbaidjanul a început livrările de combustibil către Armenia pe calea ferată, pentru prima dată în ultimele decenii - VIDEO ProTV.md
Azerbaidjanul a început livrările de combustibil către Armenia pe calea ferată, pentru prima dată în ultimele decenii - VIDEO
22:30
40 de studenți ai Universității de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” premiați pentru excelență academică și implicare în activități extracurriculare - VIDEO ProTV.md
40 de studenți ai Universității de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” premiați pentru excelență academică și implicare în activități extracurriculare - VIDEO
Acum 2 ore
22:20
Rusia intensifică atacurile asupra Ucrainei: Noi lovituri asupra infrastructurii energetice din șase regiuni, lăsând zeci de mii de ucraineni fără electricitate - VIDEO ProTV.md
Rusia intensifică atacurile asupra Ucrainei: Noi lovituri asupra infrastructurii energetice din șase regiuni, lăsând zeci de mii de ucraineni fără electricitate - VIDEO
22:10
The Economist a desemnat Siria „Țara anului 2025”: După ani de război, viața revine la normal. Republica Moldova se află pe lista nominalizărilor - VIDEO ProTV.md
The Economist a desemnat Siria „Țara anului 2025”: După ani de război, viața revine la normal. Republica Moldova se află pe lista nominalizărilor - VIDEO
21:30
Noi reguli de traversare a graniței cu Ucraina, în urma atacurilor cu drone asupra podului de lângă Palanca: Poliția de Frontieră permite trecerea doar cetățenilor ucraineni și mașinilor ușoare ProTV.md
Noi reguli de traversare a graniței cu Ucraina, în urma atacurilor cu drone asupra podului de lângă Palanca: Poliția de Frontieră permite trecerea doar cetățenilor ucraineni și mașinilor ușoare
Acum 4 ore
20:50
Accident tragic la Bălți: O persoană a fost lovită mortal de un automobil, iar șoferul ar fi fugit de la fața locului - VIDEO ProTV.md
Accident tragic la Bălți: O persoană a fost lovită mortal de un automobil, iar șoferul ar fi fugit de la fața locului - VIDEO
20:40
Peste 180 de anchete demarate și sute de permise anulate în urma fraudei examenelor auto. ASP prezintă dovezi video despre cum candidații înșeală la testele teoretice și practice - VIDEO ProTV.md
Peste 180 de anchete demarate și sute de permise anulate în urma fraudei examenelor auto. ASP prezintă dovezi video despre cum candidații înșeală la testele teoretice și practice - VIDEO
20:20
Acord istoric al Uniunii Europene pentru Ucraina: 90 de miliarde de euro prin credite garantate de bugetul UE, în urma unor negocieri de 16 ore. Zelenski mulțumește, iar Putin amenință - VIDEO ProTV.md
Acord istoric al Uniunii Europene pentru Ucraina: 90 de miliarde de euro prin credite garantate de bugetul UE, în urma unor negocieri de 16 ore. Zelenski mulțumește, iar Putin amenință - VIDEO
20:20
„Nu ne considerăm responsabili pentru morții din Ucraina”: Vladimir Putin face o afirmație șocantă în cadrul conferinței sale anuale de patru ore. Ce spune despre Occident - VIDEO ProTV.md
„Nu ne considerăm responsabili pentru morții din Ucraina”: Vladimir Putin face o afirmație șocantă în cadrul conferinței sale anuale de patru ore. Ce spune despre Occident - VIDEO
20:10
Deschiderea negocierilor de aderare a Moldovei la UE amânată din cauza tensiunilor geopolitice legate de Ucraina: Marta Kos răspunde întrebărilor legate de decuplarea Moldovei - VIDEO ProTV.md
Deschiderea negocierilor de aderare a Moldovei la UE amânată din cauza tensiunilor geopolitice legate de Ucraina: Marta Kos răspunde întrebărilor legate de decuplarea Moldovei - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 19.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 19.12.2025
19:30
Dronă rusească, prăbușită în nord-vestul Turciei. „Mai multă prudență”, cere Ankara Ucrainei și Rusiei ProTV.md
Dronă rusească, prăbușită în nord-vestul Turciei. „Mai multă prudență”, cere Ankara Ucrainei și Rusiei
Acum 6 ore
19:20
Lumina sărbătorilor de iarnă ajunge la Președinție: Maia Sandu a inaugurat bradul de Crăciun, alături de copii. Când pot vizitatorii să admire pomul din instituția de stat ProTV.md
Lumina sărbătorilor de iarnă ajunge la Președinție: Maia Sandu a inaugurat bradul de Crăciun, alături de copii. Când pot vizitatorii să admire pomul din instituția de stat
19:20
Zelenski este acuzat din nou de lipsă de recunoștință. Răspunsul președintelui ucrainean pentru Karol Nawrocki ProTV.md
Zelenski este acuzat din nou de lipsă de recunoștință. Răspunsul președintelui ucrainean pentru Karol Nawrocki
18:30
Atac soldat cu trei morți la metroul din capitala Taiwanului. Mai multe persoane au fost rănite - VIDEO ProTV.md
Atac soldat cu trei morți la metroul din capitala Taiwanului. Mai multe persoane au fost rănite - VIDEO
18:20
SBU a anunțat „o nouă operațiune specială fără precedent”. A lovit, pentru prima dată, un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Mediterană - VIDEO ProTV.md
SBU a anunțat „o nouă operațiune specială fără precedent”. A lovit, pentru prima dată, un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Mediterană - VIDEO
17:30
Podul din apropierea satului Palanca, lovit de 15 drone Shahed și o rachetă balistică: Momentul devastator surprins și postat pe rețelele de socializare - VIDEO ProTV.md
Podul din apropierea satului Palanca, lovit de 15 drone Shahed și o rachetă balistică: Momentul devastator surprins și postat pe rețelele de socializare - VIDEO
Acum 8 ore
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 19.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 19.12.2025
17:10
Podul din apropierea satului Palanca a fost grav avariat în urma atacului cu drone. Primele imagini cu pagubele, surprinse de martori - VIDEO ProTV.md
Podul din apropierea satului Palanca a fost grav avariat în urma atacului cu drone. Primele imagini cu pagubele, surprinse de martori - VIDEO
16:50
Ce se întâmplă dacă Rusia câștigă în Ucraina. O carte care zdruncină Europa ProTV.md
Ce se întâmplă dacă Rusia câștigă în Ucraina. O carte care zdruncină Europa
16:50
Trump a primit un buget pentru Apărare mai mare decât a cerut. Condițiile puse de Congres vizează prezența americană în Europa ProTV.md
Trump a primit un buget pentru Apărare mai mare decât a cerut. Condițiile puse de Congres vizează prezența americană în Europa
16:50
Moment inedit în conferința de presă maraton a lui Putin. Întrebarea personală la care a răspuns cu un singur cuvânt ProTV.md
Moment inedit în conferința de presă maraton a lui Putin. Întrebarea personală la care a răspuns cu un singur cuvânt
16:40
Vladimir Putin îl trimite pe șeful NATO să citească un document publicat recent de SUA: „Trebuie să fiți atenți” ProTV.md
Vladimir Putin îl trimite pe șeful NATO să citească un document publicat recent de SUA: „Trebuie să fiți atenți”
15:40
Compania Enter aduce magia Crăciunului și a pornit la drum, în satul Sverdiac, raionul Rîșcani - VIDEO ProTV.md
Compania Enter aduce magia Crăciunului și a pornit la drum, în satul Sverdiac, raionul Rîșcani - VIDEO
Acum 12 ore
15:20
Cod GALBEN de ceață pe întreg teritoriul țării. Până când va fi valabilă avertizarea - FOTO ProTV.md
Cod GALBEN de ceață pe întreg teritoriul țării. Până când va fi valabilă avertizarea - FOTO
15:20
Un colț de natură din satul Caplani, raionul Ștefan Vodă, a prins o nouă viață datorită unui proiect care demonstrează că dezvoltarea locală devine posibilă atunci când există parteneriate solide și oameni implicați - VIDEO ProTV.md
Un colț de natură din satul Caplani, raionul Ștefan Vodă, a prins o nouă viață datorită unui proiect care demonstrează că dezvoltarea locală devine posibilă atunci când există parteneriate solide și oameni implicați - VIDEO
15:10
Autoritățile - pe alertă. Ce ar trebui să știe cetățeni în cazul depistării dronelor sau a resturilor de drone ProTV.md
Autoritățile - pe alertă. Ce ar trebui să știe cetățeni în cazul depistării dronelor sau a resturilor de drone
15:00
LIVE TEXT. Putin, în conferința sa anuală: „Precedent periculos” invocat la adresa liderilor UE. Zelenski, „un artist talentat”. Imaginea cu mesaj proiectată pe fundal - VIDEO ProTV.md
LIVE TEXT. Putin, în conferința sa anuală: „Precedent periculos” invocat la adresa liderilor UE. Zelenski, „un artist talentat”. Imaginea cu mesaj proiectată pe fundal - VIDEO
15:00
Trump nu exclude un război cu Venezuela. Washingtonul anunță măsuri mai dure împotriva guvernului lui Maduro ProTV.md
Trump nu exclude un război cu Venezuela. Washingtonul anunță măsuri mai dure împotriva guvernului lui Maduro
14:50
Motorina coboară sub pragul de 19 lei pentru un litru, iar benzina tot mai aproape de un nou minim al ultimilor trei ani. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru carburanți - FOTO ProTV.md
Motorina coboară sub pragul de 19 lei pentru un litru, iar benzina tot mai aproape de un nou minim al ultimilor trei ani. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru carburanți - FOTO
14:50
Atenție, călători. Podul Maiaki-Udobnoe - închis din nou după un atac cu drone ProTV.md
Atenție, călători. Podul Maiaki-Udobnoe - închis din nou după un atac cu drone
14:10
Ultima oră. Podul din apropierea satului Palanca - bombardat din nou. Imagini de la locul exploziei - surprinse de martori - VIDEO ProTV.md
Ultima oră. Podul din apropierea satului Palanca - bombardat din nou. Imagini de la locul exploziei - surprinse de martori - VIDEO
14:00
300 de permise de conducere obținute prin fraudarea examenelor - anulate de ASP. Detaliile șefului instituției - VIDEO ProTV.md
300 de permise de conducere obținute prin fraudarea examenelor - anulate de ASP. Detaliile șefului instituției - VIDEO
13:50
LIVE. Putin, în conferința sa anuală: „Precedent periculos” invocat la adresa liderilor UE. Zelenski, „un artist talentat”. Imaginea cu mesaj proiectată pe fundal ProTV.md
LIVE. Putin, în conferința sa anuală: „Precedent periculos” invocat la adresa liderilor UE. Zelenski, „un artist talentat”. Imaginea cu mesaj proiectată pe fundal
13:40
Încă o persoană afiliată fugarului Ilan Șor - condamnată la închisoare. Procuratura Anticorupție vine cu detalii ProTV.md
Încă o persoană afiliată fugarului Ilan Șor - condamnată la închisoare. Procuratura Anticorupție vine cu detalii
13:10
Procurorii cer prelungirea arestului preventiv pentru Vlad Plahotniuc cu încă 30 de zile. Reacția acestuia - VIDEO ProTV.md
Procurorii cer prelungirea arestului preventiv pentru Vlad Plahotniuc cu încă 30 de zile. Reacția acestuia - VIDEO
13:10
Activitatea pe podul Maiaki-Udobnoe - reluată parțial: Traversarea este permisă pentru toate tipurile de mijloace de transport, cu excepția camioanelor ProTV.md
Activitatea pe podul Maiaki-Udobnoe - reluată parțial: Traversarea este permisă pentru toate tipurile de mijloace de transport, cu excepția camioanelor
13:00
Detalii incendiare despre ruptura dintre Alcaraz și Ferrero! "Le-a considerat inacceptabile" ProTV.md
Detalii incendiare despre ruptura dintre Alcaraz și Ferrero! "Le-a considerat inacceptabile"
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 19.12.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 19.12.2025
12:50
S-a stabilit primul jucător calificat în semifinale la Next Gen ATP Finals. Nu a jucat încă în vreun Grand Slam ProTV.md
S-a stabilit primul jucător calificat în semifinale la Next Gen ATP Finals. Nu a jucat încă în vreun Grand Slam
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.