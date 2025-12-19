Un colț de natură din satul Caplani, raionul Ștefan Vodă, a prins o nouă viață datorită unui proiect care demonstrează că dezvoltarea locală devine posibilă atunci când există parteneriate solide și oameni implicați - VIDEO
ProTV.md, 19 decembrie 2025 15:20
Un colț de natură din satul Caplani, raionul Ștefan Vodă, a prins o nouă viață datorită unui proiect care demonstrează că dezvoltarea locală devine posibilă atunci când există parteneriate solide și oameni implicați - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 15 minute
15:20
Cod GALBEN de ceață pe întreg teritoriul țării. Până când va fi valabilă avertizarea - FOTO # ProTV.md
Cod GALBEN de ceață pe întreg teritoriul țării. Până când va fi valabilă avertizarea - FOTO
15:20
Un colț de natură din satul Caplani, raionul Ștefan Vodă, a prins o nouă viață datorită unui proiect care demonstrează că dezvoltarea locală devine posibilă atunci când există parteneriate solide și oameni implicați - VIDEO # ProTV.md
Un colț de natură din satul Caplani, raionul Ștefan Vodă, a prins o nouă viață datorită unui proiect care demonstrează că dezvoltarea locală devine posibilă atunci când există parteneriate solide și oameni implicați - VIDEO
Acum 30 minute
15:10
Autoritățile - pe alertă. Ce ar trebui să știe cetățeni în cazul depistării dronelor sau a resturilor de drone # ProTV.md
Autoritățile - pe alertă. Ce ar trebui să știe cetățeni în cazul depistării dronelor sau a resturilor de drone
Acum o oră
15:00
LIVE TEXT. Putin, în conferința sa anuală: „Precedent periculos” invocat la adresa liderilor UE. Zelenski, „un artist talentat”. Imaginea cu mesaj proiectată pe fundal - VIDEO # ProTV.md
LIVE TEXT. Putin, în conferința sa anuală: „Precedent periculos” invocat la adresa liderilor UE. Zelenski, „un artist talentat”. Imaginea cu mesaj proiectată pe fundal - VIDEO
15:00
Trump nu exclude un război cu Venezuela. Washingtonul anunță măsuri mai dure împotriva guvernului lui Maduro # ProTV.md
Trump nu exclude un război cu Venezuela. Washingtonul anunță măsuri mai dure împotriva guvernului lui Maduro
14:50
Motorina coboară sub pragul de 19 lei pentru un litru, iar benzina tot mai aproape de un nou minim al ultimilor trei ani. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru carburanți - FOTO # ProTV.md
Motorina coboară sub pragul de 19 lei pentru un litru, iar benzina tot mai aproape de un nou minim al ultimilor trei ani. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru carburanți - FOTO
14:50
Atenție, călători. Podul Maiaki-Udobnoe - închis din nou după un atac cu drone
Acum 2 ore
14:10
Ultima oră. Podul din apropierea satului Palanca - bombardat din nou. Imagini de la locul exploziei - surprinse de martori - VIDEO # ProTV.md
Ultima oră. Podul din apropierea satului Palanca - bombardat din nou. Imagini de la locul exploziei - surprinse de martori - VIDEO
14:00
300 de permise de conducere obținute prin fraudarea examenelor - anulate de ASP. Detaliile șefului instituției - VIDEO # ProTV.md
300 de permise de conducere obținute prin fraudarea examenelor - anulate de ASP. Detaliile șefului instituției - VIDEO
13:50
LIVE. Putin, în conferința sa anuală: „Precedent periculos” invocat la adresa liderilor UE. Zelenski, „un artist talentat”. Imaginea cu mesaj proiectată pe fundal # ProTV.md
LIVE. Putin, în conferința sa anuală: „Precedent periculos” invocat la adresa liderilor UE. Zelenski, „un artist talentat”. Imaginea cu mesaj proiectată pe fundal
13:40
Încă o persoană afiliată fugarului Ilan Șor - condamnată la închisoare. Procuratura Anticorupție vine cu detalii # ProTV.md
Încă o persoană afiliată fugarului Ilan Șor - condamnată la închisoare. Procuratura Anticorupție vine cu detalii
Acum 4 ore
13:10
Procurorii cer prelungirea arestului preventiv pentru Vlad Plahotniuc cu încă 30 de zile. Reacția acestuia - VIDEO # ProTV.md
Procurorii cer prelungirea arestului preventiv pentru Vlad Plahotniuc cu încă 30 de zile. Reacția acestuia - VIDEO
13:10
Activitatea pe podul Maiaki-Udobnoe - reluată parțial: Traversarea este permisă pentru toate tipurile de mijloace de transport, cu excepția camioanelor # ProTV.md
Activitatea pe podul Maiaki-Udobnoe - reluată parțial: Traversarea este permisă pentru toate tipurile de mijloace de transport, cu excepția camioanelor
13:00
Detalii incendiare despre ruptura dintre Alcaraz și Ferrero! "Le-a considerat inacceptabile" # ProTV.md
Detalii incendiare despre ruptura dintre Alcaraz și Ferrero! "Le-a considerat inacceptabile"
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 19.12.2025
12:50
S-a stabilit primul jucător calificat în semifinale la Next Gen ATP Finals. Nu a jucat încă în vreun Grand Slam # ProTV.md
S-a stabilit primul jucător calificat în semifinale la Next Gen ATP Finals. Nu a jucat încă în vreun Grand Slam
12:50
Napoli, prima finalistă din Supercupa Italiei! Posibil duel cu Interul lui Chivu pentru trofeu # ProTV.md
Napoli, prima finalistă din Supercupa Italiei! Posibil duel cu Interul lui Chivu pentru trofeu
12:20
„Plahotniuc niciodată nu mi-a dat indicații". Declarațiile lui Veaceslav Ioniţă, după ce a fost audiat în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc - VIDEO # ProTV.md
„Plahotniuc niciodată nu mi-a dat indicații". Declarațiile lui Veaceslav Ioniţă, după ce a fost audiat în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc - VIDEO
12:20
Procurorii cer prelungirea arestului preventiv pentru Vlad Plahotniuc cu încă 30 de zile
12:00
LIVE. Vladimir Putin și-a început conferința anuală cu noi declarații anti-Ucraina: „A dezlănțuit războiul și refuză să termine conflictul prin mijloace pașnice” # ProTV.md
LIVE. Vladimir Putin și-a început conferința anuală cu noi declarații anti-Ucraina: „A dezlănțuit războiul și refuză să termine conflictul prin mijloace pașnice”
11:50
Încă patru persoane - condamnate în schema ,,ruda implicată în accident'': Au obținut fraudulos aproximativ 300 mii de lei. Câți ani vor sta după gratii # ProTV.md
Încă patru persoane - condamnate în schema ,,ruda implicată în accident'': Au obținut fraudulos aproximativ 300 mii de lei. Câți ani vor sta după gratii
11:40
Cazul celor aproape un milion de țigări, ascunse în tavanul remorcii unui camion: Organizatorul schemei, șoferul camionului și soția acestuia - trimiși în judecată - VIDEO # ProTV.md
Cazul celor aproape un milion de țigări, ascunse în tavanul remorcii unui camion: Organizatorul schemei, șoferul camionului și soția acestuia - trimiși în judecată - VIDEO
Acum 6 ore
11:30
Patru fracțiuni parlamentare au depus o sesizare la CC privind numirea lui Nicu Popescu și a lui Dorin Recean în funcția de emisari speciali. Despre ce este vorba # ProTV.md
Patru fracțiuni parlamentare au depus o sesizare la CC privind numirea lui Nicu Popescu și a lui Dorin Recean în funcția de emisari speciali. Despre ce este vorba
10:50
O nouă ședință de judecată în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc. Fostul deputat, expertul Veaceslav Ioniţă - audiat în calitate de martor - VIDEO # ProTV.md
O nouă ședință de judecată în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc. Fostul deputat, expertul Veaceslav Ioniţă - audiat în calitate de martor - VIDEO
10:30
Reacția Kreminului după eșecul UE de a finanța Ucraina din activele rusești înghețate în Europa. Ce au transmis rușii # ProTV.md
Reacția Kreminului după eșecul UE de a finanța Ucraina din activele rusești înghețate în Europa. Ce au transmis rușii
10:20
O nouă ședință de judecată în dosarul frauda bancară: Fostul deputat, expertul Veaceslav Ioniţă - următorul martorul care urmează a fi audiat - VIDEO # ProTV.md
O nouă ședință de judecată în dosarul frauda bancară: Fostul deputat, expertul Veaceslav Ioniţă - următorul martorul care urmează a fi audiat - VIDEO
10:10
Fostul deputat, expertul Veaceslav Ioniţă - următorul martorul care urmează a fi audiat în dosarul frauda bancară - VIDEO # ProTV.md
Fostul deputat, expertul Veaceslav Ioniţă - următorul martorul care urmează a fi audiat în dosarul frauda bancară - VIDEO
09:50
Avertisment al Chinei către SUA: „Imediat”
09:40
Nixon — arhitectura calității care devine standardul vieții
Acum 8 ore
09:30
Atenție, consumatori. ANSA a distrus mai multe loturi de produse alimentare de import: pătrunjel, mărar, ceai negru. Ce au depistat inspectorii - FOTO # ProTV.md
Atenție, consumatori. ANSA a distrus mai multe loturi de produse alimentare de import: pătrunjel, mărar, ceai negru. Ce au depistat inspectorii - FOTO
09:20
Eden este o poveste unică, un simbol al confortului modern și al calității superioare.
09:10
„O Seară Perfectă” a sărbătorit 13 ani de momente de neuitat, împreună cu echipa și partenerii - VIDEO # ProTV.md
„O Seară Perfectă” a sărbătorit 13 ani de momente de neuitat, împreună cu echipa și partenerii - VIDEO
08:50
Tragedie aviatică în Carolina de Nord. Șapte persoane au murit după ce avionul în care erau s-a prăbușit # ProTV.md
Tragedie aviatică în Carolina de Nord. Șapte persoane au murit după ce avionul în care erau s-a prăbușit
08:30
Trump îndeamnă Ucraina să acționeze „rapid” în privința acordului de încheiere a războiului # ProTV.md
Trump îndeamnă Ucraina să acționeze „rapid” în privința acordului de încheiere a războiului
08:30
Traversarea podului Maiaki-Udobnoe, suspendată din nou după un atac cu drone
08:20
După o noapte de discuții, liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina. Moscova a reacționat imediat: „O mare lovitură pentru eșuata Ursula” # ProTV.md
După o noapte de discuții, liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina. Moscova a reacționat imediat: „O mare lovitură pentru eșuata Ursula”
08:10
Fondul rutier va fi redus în 2026? Ce spune ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea # ProTV.md
Fondul rutier va fi redus în 2026? Ce spune ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Încă o persoană afiliată fugarului Ilan Șor - condamnată la închisoare. Despre cine este vorba și câți ani va sta după gratii # ProTV.md
Încă o persoană afiliată fugarului Ilan Șor - condamnată la închisoare. Despre cine este vorba și câți ani va sta după gratii
14:10
„O Seară Perfectă” a celebrat 13 ani de momente unice, alături de echipa și partenerii care au susținut fiecare pas - VIDEO # ProTV.md
„O Seară Perfectă” a celebrat 13 ani de momente unice, alături de echipa și partenerii care au susținut fiecare pas - VIDEO
14:10
Dăruiește speranță de Crăciun! Alătură-te campaniei „Un altfel de Crăciun” alături de Svetlana Sainsus și adu bucurie familiilor nevoiașe - FOTO # ProTV.md
Dăruiește speranță de Crăciun! Alătură-te campaniei „Un altfel de Crăciun” alături de Svetlana Sainsus și adu bucurie familiilor nevoiașe - FOTO
13:10
Teoristul supraviețuitor din Sydney a fost pus sub acuzare, după ce a ieșit din comă. Naveed Akram, 59 de infracțiuni # ProTV.md
Teoristul supraviețuitor din Sydney a fost pus sub acuzare, după ce a ieșit din comă. Naveed Akram, 59 de infracțiuni
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 17.12.2025
12:40
Dosarul „Laundromat”: Încă doi foști judecători - recunoscuți vinovați de Curtea de Apel Centru # ProTV.md
Dosarul „Laundromat”: Încă doi foști judecători - recunoscuți vinovați de Curtea de Apel Centru
12:20
Imagini cu impact emoțional. Un tânăr din Moldova a înjunghiat mortal barmanul unui local din Italia. Momentul - surprins de camerele de supraveghere # ProTV.md
Imagini cu impact emoțional. Un tânăr din Moldova a înjunghiat mortal barmanul unui local din Italia. Momentul - surprins de camerele de supraveghere
11:40
„Eu nu sunt alintat.” Ce spune Vlad Plahotniuc de condițiile din Penitenciarul numărul 13 - VIDEO # ProTV.md
„Eu nu sunt alintat.” Ce spune Vlad Plahotniuc de condițiile din Penitenciarul numărul 13 - VIDEO
11:30
Amenzi de aproape 36 mii de lei pentru taximetriștii din capitală. Ce încălcări au depistat inspectorii fiscali # ProTV.md
Amenzi de aproape 36 mii de lei pentru taximetriștii din capitală. Ce încălcări au depistat inspectorii fiscali
11:20
De ce s-a ascuns de justiție timp de șase ani și ce urma să facă în Dubai? Vlad Plahotniuc, mult mai vorbăreț în fața camerelor - VIDEO # ProTV.md
De ce s-a ascuns de justiție timp de șase ani și ce urma să facă în Dubai? Vlad Plahotniuc, mult mai vorbăreț în fața camerelor - VIDEO
11:20
Plățile și serviciile bancare digitale câștigă tot mai mult teren în Moldova, potrivit studiului Mastercard # ProTV.md
Plățile și serviciile bancare digitale câștigă tot mai mult teren în Moldova, potrivit studiului Mastercard
10:50
Finul lui Plahotniuc, Adrian Candu, audiat drept martor în dosarul frauda bancară: Și-a salutat nașul și a trecut la tribună - VIDEO # ProTV.md
Finul lui Plahotniuc, Adrian Candu, audiat drept martor în dosarul frauda bancară: Și-a salutat nașul și a trecut la tribună - VIDEO
10:40
Finul lui Plahotniuc, fost președinte al Parlamentului, Andrian Candu - audiat ca martor în dosarul frauda bancară: L-a salutat pe Vlad Plahotniuc când a intrat în sala de judecată - VIDEO # ProTV.md
Finul lui Plahotniuc, fost președinte al Parlamentului, Andrian Candu - audiat ca martor în dosarul frauda bancară: L-a salutat pe Vlad Plahotniuc când a intrat în sala de judecată - VIDEO
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.