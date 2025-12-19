Gol fabulos de la aproximativ 60 de metri în finala Cupei Arabe - VIDEO
ProTV.md, 19 decembrie 2025 23:00
Gol fabulos de la aproximativ 60 de metri în finala Cupei Arabe - VIDEO
Acum 10 minute
23:20
Lupta pentru biserica din Grinăuți: Preotul Constantin Turtureanu refuză cererea sătenilor de a părăsi casa parohială, subliniind că decizia aparține instanței - VIDEO
23:20
Linia directă a lui Putin: Discursuri absurde și momente bizare, de la recomandări culinare la cereri în căsătorie și jucării cu fețele liderilor - VIDEO
Acum 30 minute
23:10
Sfârșit de an superb pentru Ion Basoc. Sportivul nostru a câștigat aurul la Grand Prixul de para judo, desfășurat în Sau Paulo - VIDEO
23:10
Napoli este prima finalistă a Supercupei Italiei - VIDEO
23:00
Favoaritele își confirmă statutul: 7 din 8 echipele din fruntea grupei obțin victorii și se califică direct în optimile Ligii Conferinței - VIDEO
23:00
Alina Stremous obține cel mai bun rezultat al sezonului: Locul 16 în proba de sprint la etapa a treia a Cupei Mondiale de Biatlon - VIDEO
23:00
Gol fabulos de la aproximativ 60 de metri în finala Cupei Arabe - VIDEO
Acum o oră
22:50
Tragedie aviatică în Carolina de Nord: Șapte persoane și-au pierdut viața după prăbușirea unui avion Cessna în timpul aterizării - VIDEO
22:50
Drama Universității Craiova în Liga Conferinței: Calificarea la limită distrusă în prelungiri, echipa românească eliminată din cupele europene - VIDEO
22:40
Ursula von der Leyen amână semnarea acordului UE-Mercosur după protestele violente ale fermierilor din Bruxelles: tractoare, cartofi și gaze lacrimogene pe străzi - VIDEO
22:40
Azerbaidjanul a început livrările de combustibil către Armenia pe calea ferată, pentru prima dată în ultimele decenii - VIDEO
22:30
40 de studenți ai Universității de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” premiați pentru excelență academică și implicare în activități extracurriculare - VIDEO
Acum 2 ore
22:20
Rusia intensifică atacurile asupra Ucrainei: Noi lovituri asupra infrastructurii energetice din șase regiuni, lăsând zeci de mii de ucraineni fără electricitate - VIDEO
22:10
The Economist a desemnat Siria „Țara anului 2025”: După ani de război, viața revine la normal. Republica Moldova se află pe lista nominalizărilor - VIDEO
21:30
Noi reguli de traversare a graniței cu Ucraina, în urma atacurilor cu drone asupra podului de lângă Palanca: Poliția de Frontieră permite trecerea doar cetățenilor ucraineni și mașinilor ușoare
Acum 4 ore
20:50
Accident tragic la Bălți: O persoană a fost lovită mortal de un automobil, iar șoferul ar fi fugit de la fața locului - VIDEO
20:40
Peste 180 de anchete demarate și sute de permise anulate în urma fraudei examenelor auto. ASP prezintă dovezi video despre cum candidații înșeală la testele teoretice și practice - VIDEO
20:20
Acord istoric al Uniunii Europene pentru Ucraina: 90 de miliarde de euro prin credite garantate de bugetul UE, în urma unor negocieri de 16 ore. Zelenski mulțumește, iar Putin amenință - VIDEO
20:20
„Nu ne considerăm responsabili pentru morții din Ucraina”: Vladimir Putin face o afirmație șocantă în cadrul conferinței sale anuale de patru ore. Ce spune despre Occident - VIDEO
20:10
Deschiderea negocierilor de aderare a Moldovei la UE amânată din cauza tensiunilor geopolitice legate de Ucraina: Marta Kos răspunde întrebărilor legate de decuplarea Moldovei - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 19.12.2025
19:30
Dronă rusească, prăbușită în nord-vestul Turciei. „Mai multă prudență”, cere Ankara Ucrainei și Rusiei
Acum 6 ore
19:20
Lumina sărbătorilor de iarnă ajunge la Președinție: Maia Sandu a inaugurat bradul de Crăciun, alături de copii. Când pot vizitatorii să admire pomul din instituția de stat
19:20
Zelenski este acuzat din nou de lipsă de recunoștință. Răspunsul președintelui ucrainean pentru Karol Nawrocki
18:30
Atac soldat cu trei morți la metroul din capitala Taiwanului. Mai multe persoane au fost rănite - VIDEO
18:20
SBU a anunțat „o nouă operațiune specială fără precedent”. A lovit, pentru prima dată, un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Mediterană - VIDEO
17:30
Podul din apropierea satului Palanca, lovit de 15 drone Shahed și o rachetă balistică: Momentul devastator surprins și postat pe rețelele de socializare - VIDEO
Acum 8 ore
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 19.12.2025
17:10
Podul din apropierea satului Palanca a fost grav avariat în urma atacului cu drone. Primele imagini cu pagubele, surprinse de martori - VIDEO
16:50
Ce se întâmplă dacă Rusia câștigă în Ucraina. O carte care zdruncină Europa
16:50
Trump a primit un buget pentru Apărare mai mare decât a cerut. Condițiile puse de Congres vizează prezența americană în Europa
16:50
Moment inedit în conferința de presă maraton a lui Putin. Întrebarea personală la care a răspuns cu un singur cuvânt
16:40
Vladimir Putin îl trimite pe șeful NATO să citească un document publicat recent de SUA: „Trebuie să fiți atenți”
15:40
Compania Enter aduce magia Crăciunului și a pornit la drum, în satul Sverdiac, raionul Rîșcani - VIDEO
Acum 12 ore
15:20
Cod GALBEN de ceață pe întreg teritoriul țării. Până când va fi valabilă avertizarea - FOTO
15:20
Un colț de natură din satul Caplani, raionul Ștefan Vodă, a prins o nouă viață datorită unui proiect care demonstrează că dezvoltarea locală devine posibilă atunci când există parteneriate solide și oameni implicați - VIDEO
15:10
Autoritățile - pe alertă. Ce ar trebui să știe cetățeni în cazul depistării dronelor sau a resturilor de drone
15:00
LIVE TEXT. Putin, în conferința sa anuală: „Precedent periculos” invocat la adresa liderilor UE. Zelenski, „un artist talentat”. Imaginea cu mesaj proiectată pe fundal - VIDEO
15:00
Trump nu exclude un război cu Venezuela. Washingtonul anunță măsuri mai dure împotriva guvernului lui Maduro
14:50
Motorina coboară sub pragul de 19 lei pentru un litru, iar benzina tot mai aproape de un nou minim al ultimilor trei ani. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru carburanți - FOTO
14:50
Atenție, călători. Podul Maiaki-Udobnoe - închis din nou după un atac cu drone
14:10
Ultima oră. Podul din apropierea satului Palanca - bombardat din nou. Imagini de la locul exploziei - surprinse de martori - VIDEO
14:00
300 de permise de conducere obținute prin fraudarea examenelor - anulate de ASP. Detaliile șefului instituției - VIDEO
13:50
LIVE. Putin, în conferința sa anuală: „Precedent periculos” invocat la adresa liderilor UE. Zelenski, „un artist talentat”. Imaginea cu mesaj proiectată pe fundal
13:40
Încă o persoană afiliată fugarului Ilan Șor - condamnată la închisoare. Procuratura Anticorupție vine cu detalii
13:10
Procurorii cer prelungirea arestului preventiv pentru Vlad Plahotniuc cu încă 30 de zile. Reacția acestuia - VIDEO
13:10
Activitatea pe podul Maiaki-Udobnoe - reluată parțial: Traversarea este permisă pentru toate tipurile de mijloace de transport, cu excepția camioanelor
13:00
Detalii incendiare despre ruptura dintre Alcaraz și Ferrero! "Le-a considerat inacceptabile"
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 19.12.2025
12:50
S-a stabilit primul jucător calificat în semifinale la Next Gen ATP Finals. Nu a jucat încă în vreun Grand Slam
