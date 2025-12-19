Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 19.12.2025
ProTV.md, 19 decembrie 2025 20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 19.12.2025
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 10 minute
20:10
Deschiderea negocierilor de aderare a Moldovei la UE amânată din cauza tensiunilor geopolitice legate de Ucraina: Marta Kos răspunde întrebărilor legate de decuplarea Moldovei - VIDEO
Acum 30 minute
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 19.12.2025
Acum o oră
19:30
Dronă rusească, prăbușită în nord-vestul Turciei. „Mai multă prudență”, cere Ankara Ucrainei și Rusiei
19:20
Lumina sărbătorilor de iarnă ajunge la Președinție: Maia Sandu a inaugurat bradul de Crăciun, alături de copii. Când pot vizitatorii să admire pomul din instituția de stat
19:20
Zelenski este acuzat din nou de lipsă de recunoștință. Răspunsul președintelui ucrainean pentru Karol Nawrocki
Acum 2 ore
18:30
Atac soldat cu trei morți la metroul din capitala Taiwanului. Mai multe persoane au fost rănite - VIDEO
18:20
SBU a anunțat „o nouă operațiune specială fără precedent”. A lovit, pentru prima dată, un petrolier din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Mediterană - VIDEO
Acum 4 ore
17:30
Podul din apropierea satului Palanca, lovit de 15 drone Shahed și o rachetă balistică: Momentul devastator surprins și postat pe rețelele de socializare - VIDEO
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 19.12.2025
17:10
Podul din apropierea satului Palanca a fost grav avariat în urma atacului cu drone. Primele imagini cu pagubele, surprinse de martori - VIDEO
16:50
Ce se întâmplă dacă Rusia câștigă în Ucraina. O carte care zdruncină Europa
16:50
Trump a primit un buget pentru Apărare mai mare decât a cerut. Condițiile puse de Congres vizează prezența americană în Europa
16:50
Moment inedit în conferința de presă maraton a lui Putin. Întrebarea personală la care a răspuns cu un singur cuvânt
16:40
Vladimir Putin îl trimite pe șeful NATO să citească un document publicat recent de SUA: „Trebuie să fiți atenți”
Acum 6 ore
15:40
Compania Enter aduce magia Crăciunului și a pornit la drum, în satul Sverdiac, raionul Rîșcani - VIDEO
15:20
Cod GALBEN de ceață pe întreg teritoriul țării. Până când va fi valabilă avertizarea - FOTO
15:20
Un colț de natură din satul Caplani, raionul Ștefan Vodă, a prins o nouă viață datorită unui proiect care demonstrează că dezvoltarea locală devine posibilă atunci când există parteneriate solide și oameni implicați - VIDEO
15:10
Autoritățile - pe alertă. Ce ar trebui să știe cetățeni în cazul depistării dronelor sau a resturilor de drone
15:00
LIVE TEXT. Putin, în conferința sa anuală: „Precedent periculos” invocat la adresa liderilor UE. Zelenski, „un artist talentat”. Imaginea cu mesaj proiectată pe fundal - VIDEO
15:00
Trump nu exclude un război cu Venezuela. Washingtonul anunță măsuri mai dure împotriva guvernului lui Maduro
14:50
Motorina coboară sub pragul de 19 lei pentru un litru, iar benzina tot mai aproape de un nou minim al ultimilor trei ani. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru carburanți - FOTO
14:50
Atenție, călători. Podul Maiaki-Udobnoe - închis din nou după un atac cu drone
Acum 8 ore
14:10
Ultima oră. Podul din apropierea satului Palanca - bombardat din nou. Imagini de la locul exploziei - surprinse de martori - VIDEO
14:00
300 de permise de conducere obținute prin fraudarea examenelor - anulate de ASP. Detaliile șefului instituției - VIDEO
13:50
LIVE. Putin, în conferința sa anuală: „Precedent periculos” invocat la adresa liderilor UE. Zelenski, „un artist talentat”. Imaginea cu mesaj proiectată pe fundal
13:40
Încă o persoană afiliată fugarului Ilan Șor - condamnată la închisoare. Procuratura Anticorupție vine cu detalii
13:10
Procurorii cer prelungirea arestului preventiv pentru Vlad Plahotniuc cu încă 30 de zile. Reacția acestuia - VIDEO
13:10
Activitatea pe podul Maiaki-Udobnoe - reluată parțial: Traversarea este permisă pentru toate tipurile de mijloace de transport, cu excepția camioanelor
13:00
Detalii incendiare despre ruptura dintre Alcaraz și Ferrero! "Le-a considerat inacceptabile"
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 19.12.2025
12:50
S-a stabilit primul jucător calificat în semifinale la Next Gen ATP Finals. Nu a jucat încă în vreun Grand Slam
12:50
Napoli, prima finalistă din Supercupa Italiei! Posibil duel cu Interul lui Chivu pentru trofeu
12:20
„Plahotniuc niciodată nu mi-a dat indicații". Declarațiile lui Veaceslav Ioniţă, după ce a fost audiat în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc - VIDEO
12:20
Procurorii cer prelungirea arestului preventiv pentru Vlad Plahotniuc cu încă 30 de zile
Acum 12 ore
12:00
LIVE. Vladimir Putin și-a început conferința anuală cu noi declarații anti-Ucraina: „A dezlănțuit războiul și refuză să termine conflictul prin mijloace pașnice”
11:50
Încă patru persoane - condamnate în schema ,,ruda implicată în accident'': Au obținut fraudulos aproximativ 300 mii de lei. Câți ani vor sta după gratii
11:40
Cazul celor aproape un milion de țigări, ascunse în tavanul remorcii unui camion: Organizatorul schemei, șoferul camionului și soția acestuia - trimiși în judecată - VIDEO
11:30
Patru fracțiuni parlamentare au depus o sesizare la CC privind numirea lui Nicu Popescu și a lui Dorin Recean în funcția de emisari speciali. Despre ce este vorba
10:50
O nouă ședință de judecată în dosarul frauda bancară, episodul Plahotniuc. Fostul deputat, expertul Veaceslav Ioniţă - audiat în calitate de martor - VIDEO
10:30
Reacția Kreminului după eșecul UE de a finanța Ucraina din activele rusești înghețate în Europa. Ce au transmis rușii
10:20
O nouă ședință de judecată în dosarul frauda bancară: Fostul deputat, expertul Veaceslav Ioniţă - următorul martorul care urmează a fi audiat - VIDEO
10:10
Fostul deputat, expertul Veaceslav Ioniţă - următorul martorul care urmează a fi audiat în dosarul frauda bancară - VIDEO
09:50
Avertisment al Chinei către SUA: „Imediat”
09:40
09:30
Atenție, consumatori. ANSA a distrus mai multe loturi de produse alimentare de import: pătrunjel, mărar, ceai negru. Ce au depistat inspectorii - FOTO
09:20
09:10
„O Seară Perfectă” a sărbătorit 13 ani de momente de neuitat, împreună cu echipa și partenerii - VIDEO
08:50
Tragedie aviatică în Carolina de Nord. Șapte persoane au murit după ce avionul în care erau s-a prăbușit
08:30
Trump îndeamnă Ucraina să acționeze „rapid” în privința acordului de încheiere a războiului
08:30
Traversarea podului Maiaki-Udobnoe, suspendată din nou după un atac cu drone
