Primăriile vor fi instruite să aplice politicile UE: a fost lansată Rețeua Ambasadorilor Locali ai Integrării Europene
Moldova1, 19 decembrie 2025 15:40
Autoritățile publice locale din Republica Moldova vor avea la dispoziție un nou mecanism de sprijin în parcursul european, odată cu lansarea Rețelei Ambasadorilor Locali ai Integrării Europene – o platformă de formare, cooperare și schimb de experiență inițiată de Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), în parteneriat cu instituții din Suedia. Lansată pe 19 decembrie, la Chișinău, rețeaua își propune să consolideze capacitatea primăriilor și a consiliilor raionale de a implementa acquis-ul comunitar, de a atrage și gestiona fonduri europene și de a transforma politicile UE în beneficii concrete pentru comunități, în perioada 2025–2028.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 5 minute
16:00
Primăriile vor fi instruite să aplice politicile UE: a fost lansată Rețeaua Ambasadorilor Locali ai Integrării Europene # Moldova1
Autoritățile publice locale din Republica Moldova vor avea la dispoziție un nou mecanism de sprijin în parcursul european, odată cu lansarea Rețelei Ambasadorilor Locali ai Integrării Europene – o platformă de formare, cooperare și schimb de experiență inițiată de Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), în parteneriat cu instituții din Suedia. Lansată pe 19 decembrie, la Chișinău, rețeaua își propune să consolideze capacitatea primăriilor și a consiliilor raionale de a implementa acquis-ul comunitar, de a atrage și gestiona fonduri europene și de a transforma politicile UE în beneficii concrete pentru comunități, în perioada 2025–2028.
Acum 15 minute
15:50
Luka Dončić are evoluții extraordinare în Liga nord-americană de baschet masculin. Slovenul legitimat la Los Angeles Lakers a izbutit o performanță pe care nici un jucător al francizei californiene nu a mai atins-o în ultimii 44 de ani. Los Angeles Lakers a învins în deplasare pe Utah Jazz cu 143:135. La echipa învingătoare Luka Dončić a ieșit în evidență cu un splendid „triple-double”: 45 de puncte, 14 pase decisive și 11 recuperări. Datorită prestației din acest meci, superstarul sloven a atins o performanță unică în ultimii 44 de ani.
Acum 30 minute
15:40
Primăriile vor fi instruite să aplice politicile UE: a fost lansată Rețeua Ambasadorilor Locali ai Integrării Europene # Moldova1
Autoritățile publice locale din Republica Moldova vor avea la dispoziție un nou mecanism de sprijin în parcursul european, odată cu lansarea Rețelei Ambasadorilor Locali ai Integrării Europene – o platformă de formare, cooperare și schimb de experiență inițiată de Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), în parteneriat cu instituții din Suedia. Lansată pe 19 decembrie, la Chișinău, rețeaua își propune să consolideze capacitatea primăriilor și a consiliilor raionale de a implementa acquis-ul comunitar, de a atrage și gestiona fonduri europene și de a transforma politicile UE în beneficii concrete pentru comunități, în perioada 2025–2028.
Acum o oră
15:20
Persoanele care au achitat servicii medicale în anul 2025 își pot recupera o parte din bani prin reducerea impozitului pe venit, dacă întrunesc condițiile prevăzute de Codul fiscal. Facilitatea se aplică la depunerea declarației fiscale și permite diminuarea venitului impozabil cu cheltuielile suportate pentru servicii medicale sau pentru asigurarea medicală facultativă, în limita unui salariu mediu pe economie - 16.100 de lei în 2025.
15:10
Persoanele care au achitat servicii medicale în anul 2025 își pot recupera o parte din bani prin reducerea impozitului pe venit, dacă întrunesc condițiile prevăzute de Codul fiscal. Facilitatea se aplică la depunerea declarației fiscale și permite diminuarea venitului impozabil cu cheltuielile suportate pentru servicii medicale sau pentru asigurarea medicală facultativă, în limita unui salariu mediu pe economie.
15:10
R. Moldova demarează negocierile tehnice cu UE: „Semaforul verde este aprins, dar totul depinde de noi” # Moldova1
Republica Moldova intră într-o nouă etapă a parcursului său european – cea a negocierilor tehnice de aderare la Uniunea Europeană. Procesul vizează deschiderea negocierilor pe clustere-cheie, precum Valori fundamentale, Piața internă și Relațiile externe, într-un context regional complicat, marcat de războiul din Ucraina și blocajele politice din partea Ungariei cu privire la Ucraina. Experții îndeamnă autoritățile să continue reformele pentru a valorifica ulterior șansa aderării la UE.
Acum 2 ore
14:50
Circulația pe podul Maiaki-Udobnoe (Ucraina) a fost reluată parțial vineri, 19 decembrie, la ora 12:13, însă a fost suspendată din nou la mai puțin de două ore, în urma unui nou atac cu drone, informează Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, cu referire la datele transmise de autoritățile ucrainene.
14:40
Opoziția cere verificarea constituționalității numirii emisarilor speciali. Președinția: „Nu sunt remunerați și nu au atribuții executive” # Moldova1
Deputați din opoziție au depus o sesizare la Înalta Curte în care le-au solicitat judecătorilor să se expună privind constituționalitatea decretelor prezidențiale prin care Nicu Popescu și Dorin Recean au fost numiți în funcția de emisar special.
14:40
Putin elogiază o brigădă care, potrivit unei investigații ASTRA, cumpăra militari pentru a-i transforma în „carne de tun” # Moldova1
În timpul liniei directe cu cetățenii, lui Vladimir Putin i s-a cerut să acorde titlul de „brigadă de gardă” subdiviziunii voluntare de asalt „Veteranii” (60 ODȘBr). Autorul solicitării, un „corespondent de război” al postului Pervîi Kanal, a declarat că anume militarii brigăzii 60 ODȘBr s-au strecurat printr-o conductă de gaz în orașul Sudja, regiunea Kursk, pentru a ajunge în spatele pozițiilor Forțelor Armate ale Ucrainei, în cadrul operațiunii „Potok” („Țeava”). Pe emblema unității „Veteranii” este reprezentat chipul lui Putin, scrie publicația Astra.
14:30
Corespondență Dan Alexe | Mercosur și o pauză în economia globalistă: comerțul agricol UE bate pasul pe loc # Moldova1
Europa va mai aștepta până va semna un gigantic acord agricol cu Americile Latine, cea Centrală și cea de Sud. Pe lângă eșecul în chestiunea confiscării fondurilor rusești pentru a finanța Ucraina, nici acordul „Mercosur” nu a putut fi semnat de cei 27 de lideri, prinși între proteste populare, pe alocuri populiste și violente, și dorința de a efectua o mai mare apropiere de continentul latino-american, într-un moment în care SUA lui Donald Trump caută simultan să își restabilească influența într-o zonă pe care o consideră tradițional ca aparținând sferei sale de influență.
14:30
Opoziția cere verificarea constituționalității numirii emisarilor speciali. Președinția respinge insinuările # Moldova1
Deputați din opoziție au depus o sesizare la Înalta Curte în care le-au solicitat judecătorilor să se expună privind constituționalitatea decretelor prezidențiale prin care Nicu Popescu și Dorin Recean au fost numiți în funcția de emisar special.
14:20
Declinul demografic din R. Moldova se accentuează: mai puțini oameni, mai puține nașteri și tot mai multe plecări # Moldova1
Populația Republicii Moldova continuă să scadă, iar datele oficiale arată că declinul demografic afectează toate componentele - de la numărul total de locuitori și structura pe vârste, până la repartiția teritorială. Potrivit Anuarului statistic al Republicii Moldova, ediția 2025, în R. Moldova erau, în anul trecut, aproximativ 2.6 milioane de locuitori cu reședință obișnuită, în scădere față de anii precedenți.
14:10
„Finalissima”, partida ce va opune campioana Europei celei a Americii de Sud, se va juca pe 27 martie 2026. Meciul Spania - Argentina va avea loc pe stadionul Lusail din Qatar. Va fi prima dată când „La Furia Roja” aspiră la acest titlu, în timp ce „Albiceleste” a mai cucerit acest trofeu în 1993 și în 2022. Cele două echipe s-au mai confruntat anterior de 14 ori, cu câte 6 victorii de fiecare parte și două remize.
14:10
Aproape 700 de permise auto obținute fraudulos vor fi anulate, anunță Agenția Servicii Publice. Totodată, trei angajați ai Agenției Servicii Publice (ASP) au fost demiși din funcții în urma contracarării unei scheme frauduloase. Vineri, reprezentanții agenției au prezentat metodele utilizate de candidați și au reiterat că au „toleranță zero” față de corupție, avertizând cetățenii că aplicarea metodelor ilegale duce inevitabil la pierderea banilor, a dreptului de a conduce și la dosare penale.
14:10
Investiție de 24 de milioane de lei în transportul școlar: 23 de microbuze noi pentru elevii din zonele rurale # Moldova1
Peste 700 de elevi vor merge la școală cu microbuze noi. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a transmis, pe 19 decembrie, un nou lot de 23 de microbuze școlare, în valoare totală de aproximativ 24 de milioane de lei, autorităților publice locale.
Acum 4 ore
14:00
Un târg dedicat producătorilor locali și cadourilor pentru sărbătorile de iarnă are loc, până pe 21 decembrie, la Moldexpo, unde vizitatorii pot găsi produse artizanale, alimente pregătite manual și pot participa la activități menite să creeze atmosfera festivă a Crăciunului.
14:00
Bursa Internațională a Moldovei, alternativă de investiții pentru firme și populație: „Între 2 și 4 miliarde de lei, bani disponibili” # Moldova1
Bursa Internațională a Moldovei (BIM) ar putea mobiliza până la patru miliarde de lei disponibili în economie, iar companiile vor putea atrage, prin intermediul acestei platforme de tranzacționare, finanțare pentru proiecte investiționale. Totodată, cetățenii vor putea investi bani în acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare, a declarat directoarea BIM, Veronica Arpintin, într-un interviu pentru „Dimineața cu Radio Moldova”.
13:50
Convingere: R. Moldova are potențialul de a deveni furnizor stabil de fructe pentru Europa # Moldova1
Republica Moldova are șanse să devină „livada Europei”, în pofida provocărilor tot mai mari cu care se confruntă sectorul horticol. Deși anul agricol 2025 a fost marcat de schimbări climatice accentuate, presiuni pe piețele de export și costuri în creștere, producătorii moldoveni au demonstrat reziliență și capacitate de adaptare, continuând să investească în tehnologii moderne, practici agricole performante și standarde internaționale de calitate, afirmă directorul executiv al Asociației „Moldova Fruct”, Iurie Fală.
13:30
ACORD | R. Moldova împrumută încă 150 de milioane de euro de la BERD pentru drumul Chișinău - Leușeni și centura capitalei # Moldova1
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va oferi R. Moldova încă 150 de milioane de euro pentru modernizarea drumului Chișinău - Leușeni și pentru centura capitalei, cu impact direct asupra conectivității cu Uniunea Europeană și a legăturilor regionale.
13:20
Optimile de finală ale Cupei Portugaliei: FC Porto s-a calificat fără probleme în sferturi, iar Sporting Lisabona a avut parte de un meci dramatic în Insulele Azore # Moldova1
FC Porto și Sporting Lisabona s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Portugaliei la fotbal. Dacă „Dragonii” au eliminat fără probleme pe FC Famalicao, scor 4:1, atunci „Leii” au învins dramatic în Insulele Azore pe Santa Clara din Ponte Delgada, scor 3:2 după prelungiri. În partida disputată pe Estádio do Dragão în optimile de finală, FC Porto a deschis scorul deja în minutul 6, prin brazilianul William Gomes. Olandezul Justin De Haas de la oaspeți a restabilit egalitatea în minutul 13, iar prima repriză totuna a revenit echipei-gazdă: danezul Victor Froholdt a marcat al doilea gol al „Dragonilor” în minutul 38.
13:10
ANALIZĂ | Cel puțin 600 de milioane de lei, cheltuiți pentru produse alimentare, de sărbători: o cantitate enormă de mâncare va ajunge la gunoi # Moldova1
Risipa alimentară din Republica Moldova atinge cote alarmante, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă, când presiunea pe bugetele familiilor devine uriașă. Potrivit unei analize prezentate, pe 19 decembrie, de economistul Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la IDIS „Viitorul”, cantitatea de produse alimentare aruncate anual ar fi suficientă pentru a hrăni peste un milion de persoane care, în prezent, nu își permit o alimentație adecvată.
13:10
Optimile de finală ale Cupei Portugaliei: FC Porto s-a calificat fără probleme în sferturi, iar Sporting Lisabona a avut parte de un meci dramatic # Moldova1
FC Porto și Sporting Lisabona s-au calificat în sferturile de finală ale Cupei Portugaliei la fotbal. Dacă „Dragonii” au eliminat fără probleme pe FC Famalicao, scor 4:1, atunci „Leii” au învins dramatic în Insulele Azore pe Santa Clara din Ponte Delgada, scor 3:2 după prelungiri. În partida disputată pe Estádio do Dragão în optimile de finală, FC Porto a deschis scorul deja în minutul 6, prin brazilianul William Gomes. Olandezul Justin De Haas de la oaspeți a restabilit egalitatea în minutul 13, iar prima repriză totuna a revenit echipei-gazdă: danezul Victor Froholdt a marcat al doilea gol al „Dragonilor” în minutul 38.
13:00
Fostul candidat la Primăria Cricova, care a împărțit 1.42 de milioane de lei activiștilor Partidului „Șansă”, condamnat la pușcărie # Moldova1
A transferat 1.42 de milioane de lei activiștilor Partidului „Șansa”, afiliat condamnatului Ilan Șor. Banii erau destinați finanțării ilegale a formațiunii, inclusiv pentru susținerea unui candidat și organizarea de întruniri. Andrei Galațchi, fost candidat la funcția de primar al orașului Cricova, suburbie a Chișinăului, a fost condamnat la patru ani de închisoare, fiind găsit vinovat de finanțarea ilegală a partidelor politice din surse interzise de lege.
12:50
Ghinion extrem pentru Universitatea Craiova după un meci cu deznodământ dramatic în ultima etapă a grupei unice a Ligii Conferințelor! Echipa olteană a ratat incredibil calificarea în faza play-off, după ce a pierdut meciul din deplasare cu AEK Atena. Craiova a condus cu 2:0, însă gazdele au răsturnat scorul și au zmuls victoria la ultima fază a meciului.
12:30
Universitatea Craiova a ratat incredibil calificarea în faza play-off-ul Ligii Conferințelor # Moldova1
Ghinion extrem pentru Universitatea Craiova după un meci cu deznodământ dramatic în ultima etapă a grupei unice a Ligii Conferințelor! Echipa olteană a ratat incredibil calificarea în faza play-off, după ce a pierdut meciul din deplasare cu AEK Atena. Craiova a condus cu 2:0, însă gazdele au răsturnat scorul și au zmuls victoria la ultima fază a meciului.
12:20
PREMIERĂ | Licitația pentru construcția unor centrale eoliene cu sisteme de stocare, lansată de Ministerul Energiei # Moldova1
Ministerul Energiei a lansat licitația pentru construcția unor centrale eoliene cu o capacitate totală de 170 MW, care vor fi însoțite de sisteme de stocare a energiei, marcând o premieră pentru sectorul energetic al Republicii Moldova și un pas important spre creșterea ponderii energiei regenerabile în mixul național.
12:10
Loteria green-cardurilor, pe pauză după atacul armat din campusurile universitare americane # Moldova1
Președintele SUA, Donald Trump, a dispus suspendarea loteriei care i-a permis suspectului în atacul armat de la Universitatea Brown și Institutul Tehnologic din Massachusetts (MIT) să ajungă în Statele Unite. Anunțul a fost făcut pe platforma X de secretara americană pentru securitate internă, Kristi Noem, scrie BBC News.
Acum 6 ore
12:00
„Abuzivă”: PN contestă Legea camerelor agricole la Curtea Constituțională. MAIA: „Există numeroase exemple europene” # Moldova1
Un grup de deputați ai fracțiunii Partidului Nostru a sesizat, pe 19 decembrie, Curtea Constituțională, cerând verificarea Legii privind camerele agricole, pe care o consideră abuzivă și contrară libertății de asociere a agricultorilor. De cealaltă parte, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare respinge acuzațiile și susține că legea este conformă Constituției și practicilor europene.
11:50
Licitație pentru energie eoliană cu stocare: contribuție semnificativă la obiectivul de 30% regenerabile până în 2030 # Moldova1
Ministerul Energiei a lansat licitația pentru construcția unor centrale eoliene cu o capacitate totală de 170 MW, care vor fi însoțite de sisteme de stocare a energiei, marcând o premieră pentru sectorul energetic al Republicii Moldova și un pas important spre creșterea ponderii energiei regenerabile în mixul național.
11:30
Cu pași siguri spre Jocurile Olimpice! Biatlonista Alina Stremous obține rezultate tot mai bune în acest sezon competițional # Moldova1
Reprezentanta Republicii Moldova s-a clasat pe locul 16 în cursa de sprint din cadrul celei de-a treia etape a Cupei Mondiale, una ce se desfășoară în stațiunea franceză Annecy-Le Grand Bornand. Acesta este cel mai bun rezultat din acest sezon în Cupa Mondială printre componenții lotului național de biatlon.
11:30
Tone de mărar, pătrunjel și ceai negru contaminate cu pesticide, distruse de ANSA la frontieră # Moldova1
Mai multe loturi de produse alimentare de import – 7.500 de kilograme de mărar, 7.500 de kilograme de pătrunjel și 171,36 kg de ceai negru, ambalat în 4.032 de pliculețe – au fost blocate și distruse la frontieră, după ce analizele de laborator au indicat depășiri ale limitelor maxime admise pentru mai multe pesticide.
11:20
Ministerul Sănătății anunță investiții în spitalele publice pentru a recâștiga pacienții care merg să se trateze în clinicile private # Moldova1
Pe fondul orientării tot mai accentuate a pacienților către clinicile private, Ministerul Sănătății anunță investiții consistente în spitalele publice și dezvoltarea serviciilor medicale la nivel regional, pentru a crește calitatea îngrijirilor și a recâștiga încrederea populației în sistemul public de sănătate.
11:20
Compania chineză ByteDance a încheiat un acord obligatoriu privind crearea unei societăți mixte care va gestiona TikTok în Statele Unite. Astfel, ByteDance transferă efectiv controlul asupra diviziei americane a aplicației către un grup de investitori americani și internaționali, scrie publicația Astra, cu referire la Reuters.
11:10
Principalele motive pentru care zeci de mii de solicitanți nu vor primi compensații la căldură, anunțate de ministra Plugaru # Moldova1
Veniturile nedeclarate, neconcordanțele din declarații și dobânzile mai mari de 4.000 de lei sunt principalele motive pentru care zeci de mii de gospodării nu vor beneficia de compensații prin programul „Ajutor la contor” în sezonul rece 2025 - 2026. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, reducerea numărului de beneficiari în acest an nu reflectă o îmbunătățire a nivelului de trai, ci o verificare mai riguroasă a dosarelor.
10:50
BNM lansează o monedă comemorativă dedicată aderării R. Moldova la SEPA, prima din seria „Moldova Europeană” # Moldova1
Banca Națională a Moldovei (BNM) a lansat vineri, 19 decembrie, o monedă comemorativă dedicată aderării Republicii Moldova la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA). Moneda „Moldova în Zona Unică de Plăți în Euro”, prima din seria „Moldova Europeană”, marchează integrarea operațională a sistemului național de plăți în infrastructura financiară europeană.
10:50
Milionul de țigări din tavanul unui camion: trei persoane, printre care patronul unui local renumit din Chișinău, pe banca acuzaților # Moldova1
Trei persoane, printre care și patronului unui local renumit din Chișinău, au fost dați pe mâna judecătorilor pentru tentativă de contrabandă. Dosarul vizează cazul camionului în tavanul căruia au fost găsite, în octombrie curent, aproape un milion de țigări, la ieșirea din R. Moldova, prin punctul de trecere a frontierei Leușeni - Albița.
10:40
Atacuri asupra regiunilor rusești: o uzină arde la Toliatti, probleme cu electricitatea la Orel și Rostov # Moldova1
Uzina „Toliattiazot”, una dintre cele mai mari întreprinderi chimice din Rusia, a luat foc la Toliatti în urma unui atac nocturn, relatează DW. La Orel, pe parcursul nopții a fost anunțată alertă de pericol de rachete, iar în urma atacului „au fost înregistrate avarii la un obiect al infrastructurii comunale”, a declarat guvernatorul regiunii, Andrei Klicikov. Acesta a avertizat că „sunt posibile restricții temporare în furnizarea energiei termice, a energiei electrice și a apei calde în raionul Sovietski”.
10:30
Trafic intens la vama Otaci - Moghilev-Podolsk, după suspendarea traversării frontierei pe la Palanca și Tudora # Moldova1
Trafic intens de călători și mijloace de transport se înregistrează în dimineața zilei de vineri, 19 decembrie, la punctul de trecere a frontierei (PTF) Otaci - Moghilev-Podolsk, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, informează Poliția de Frontieră.
10:20
Trafic intens la PTF Otaci - Moghilev-Podolsk, după suspendarea traversării la Palanca și Tudora # Moldova1
Trafic intens de călători și mijloace de transport se înregistrează în dimineața zilei de vineri, 19 decembrie, la punctul de trecere a frontierei (PTF) Otaci - Moghilev-Podolsk, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, informează Poliția de Frontieră.
10:10
Primari, despre amalgamare: „Avem nevoie de descentralizare financiară, de rezolvarea problemelor de patrimoniu și de stimulente reale” # Moldova1
Primarii din R. Moldova solicită claritate, schimbarea regulilor financiare și investiții în infrastructură pentru ca reforma administrativ-teritorială să fie implementată cu succes. Potrivit aleșilor locali, miza reală a reformei nu e desenarea unei hărți noi, ci dacă oamenii vor ajunge mai repede la servicii sau dimpotrivă - mai departe de ele.
Acum 8 ore
09:50
Echipamente moderne pentru colectarea sângelui, donate de UNFPA: „Avem posibilitatea să creștem calitatea componentelor sanguine” # Moldova1
Centrul Național de Transfuzie a Sângelui și alte spitale raionale din țară au primit echipamente medicale de înaltă performanță pentru colectarea sângelui. Este vorba de 20 de cântare mixere pentru colectarea sângelui, 48 de fotolii specializate pentru donatori, 13 frigidere de capacitate mare și 14 congelatoare pentru stocarea plasmei, termostate de laborator și 27 de dispozitive pentru decongelarea plasmei.
09:20
Sorin Ioniță: Blocarea de către FMI a unor tranșe de bani trebuie citită ca un exercițiu de disciplină # Moldova1
Fondul Monetar Internațional (FMI) este un „auditor al bonității financiare” și poate oferi, în contextul presiunilor internaționale, stabilitate chiar și atunci când impune măsuri de austeritate în relația sa cu Republica Moldova. Directorul executiv al Expert Forum România, Sorin Ioniță, a subliniat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că rolul FMI este unul de validare a politicilor economice în fața finanțatorilor externi, iar relația Chișinăului și această instituție trebuie construită pe disciplină fiscală și reforme.
09:10
Marta Kos, despre amânarea deschiderii negocierilor: „Ați început acest proces împreună cu Ucraina, nu este momentul să vă decuplăm” # Moldova1
Republica Moldova a avansat foarte mult în parcursul european și Uniunea Europeană (UE) este pregătită să deschidă toate clusterele de negocieri în mod oficial. Totuși, R. Moldova mai are încă mult de muncit în noul an și, în acest moment, nu poate fi decuplată de Ucraina în procesul de aderare, în privința căreia nu există consens deplin la nivelul UE, afirmă comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos.
09:00
Certificate Global GAP: Nouă producători de struguri de masă din Cahul și Taraclia vor exporta produse de calitate în UE # Moldova1
Nouă producători mici și mijlocii de struguri de masă din raioanele Cahul și Taraclia au primit recent certificatul internațional Global Gap, care le va permite să devină exportatori în lanțul de aprovizionare pe piața Uniunii Europene. Obținerea acestui document internațional reprezintă culminarea unui program amplu de instruire, mentorat și pregătire tehnică, desfășurat pe parcursul întregului an, pentru a-i ajuta să răspundă cerințelor de calitate și inofensivitate ale pieței Uniunii Europene.
08:50
Zelenski salută decizia UE privind sprijinul de 90 de miliarde de euro: „Împreună apărăm viitorul continentului nostru” # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a mulțumit liderilor Uniunii Europene pentru decizia Consiliului European de a acorda Ucrainei sprijin financiar în valoare de 90 de miliarde de euro pentru anii 2026–2027, precizând că acest ajutor consolidează reziliența țării sale.
08:50
Tabără mobilă la Palanca pentru ucrainenii rămași blocați în R. Moldova după atacurile de la graniță # Moldova1
Ucrainenii care au rămas blocați în R. Moldova urmare a suspendării activității punctelor de trecere a frontierei Palanca – Maiaki - Udobnoe și Tudora – Starokazacie primesc sprijin la o tabără mobilă instituită la Palanca.
08:30
„Eu sunt băiatul care a ridicat steagul prima dată pe pilon”: oamenii care construiesc Linia Electrică Vulcănești - Chișinău # Moldova1
Finalizarea lucrărilor de construcție la pilonii Liniei Electrice Aeriene Vulcănești - Chișinău înseamnă mai mult decât infrastructură, înseamnă oameni care aleg să se implice. Vorbim despre echipele din teren, instituțiile partenere și, mai ales, despre lucrătorii care au montat minuțios întreaga structură, ca pe un puzzle, indiferent de condițiile meteorologice.
08:10
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi, pe stil vechi, pe Sfântul Ierarh Nicolae, supranumit Făcătorul de minuni, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai creștinătății. El este considerat un simbol al milosteniei, generozității și al faptelor bune, fiind ocrotitorul copiilor, văduvelor, orfanilor, soldaților și al marinarilor.
Acum 12 ore
07:50
Traversarea podului Maiaki–Udobnoe a fost suspendată din nou, la ora 04:10, ca urmare a unui nou atac cu drone pe teritoriul Ucrainei, informează Poliția de Frontieră, cu referire la datele transmise de autoritățile ucrainene.
07:30
Corespondență Dan Alexe | Summit UE la Bruxelles: eșec în chestiunea confiscării fondurilor rusești pentru a finanța Ucraina # Moldova1
Liderii UE au eșuat încă o dată în chestiunea găsirii unui acord pentru a confisca activele rusești blocate în Europa, iar cei 27 trebuie să ajungă acum la o înțelegere pentru a contracta un împrumut european care să ajute Ucraina.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.