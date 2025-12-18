Accident la Sângerei: un șofer a intrat cu mașina în gardul unei gospodării
Subiectul Zilei, 18 decembrie 2025 14:10
În orașul Sângerei, un accident rutier a avut loc după ce un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina în gardul unei gospodării. Evenimentul s‑a produs pe o stradă locală, iar impactul a provocat pagube materiale semnificative la proprietatea afectată.Martorii au relatat că șoferul a pierdut controlul direcției, iar autoturismul a părăsit
• • •
Acum 15 minute
14:20
Consultări extinse pentru bugetul municipal 2026, dar opoziția lipsește de la ședințe # Subiectul Zilei
Bugetul municipal pentru anul 2026 a fost finalizat și pregătit pentru a fi propus spre vot în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău. Autoritățile municipale au organizat multiple consultări cu consilierii pentru a colecta propuneri și cerințe legate de alocarea fondurilor și prioritățile bugetare. Primăria a transmis că discuțiile au fost deschise și că orice consilier care are sugestii poate
Acum 30 minute
14:10
Acum 2 ore
13:30
Drumurile de acces către suburbiile Colonița, Budești și Dumbrava au fost reparare capital în ultimii doi ani, prin investiții alocate de Primăria Municipiului Chișinău. Proiectele multianuale de reparație pentru Colonița și Budești au fost inițiate în 2024 și finalizate în acest an, în timp ce calea de acces către satul Dumbrava din suburbia Sîngera a fost reparată tot în 2024.
13:00
Continuă audierile în dosarul „Furtul Miliardului”: Plahotniuc și Filat față în față în instanță # Subiectul Zilei
Procedurile judiciare în dosarul „Furtul Miliardului" au continuat, cu o nouă rundă de audieri în instanță în care principalele figuri vizate de anchetă — Vladimir Plahotniuc și Vlad Filat — au apărut în același context procedural. Audierile au adus în prim‑plan dezbateri și declarații care urmăresc clarificarea circumstanțelor în care s‑au produs anumite tranzacții și
12:40
Fostul președinte Igor Dodon a confirmat public că el este cel care i‑a făcut cunoștință lui Andrian Candu cu Vladimir Plahotniuc, recunoscând astfel rolul său direct în facilitarea unei întâlniri între cei doi lideri politici influenți din Republica Moldova. În declarațiile sale, Dodon a arătat că întâlnirea a avut loc în contextul unor discuții politice
Acum 4 ore
12:30
Un autocar în care se aflau aproximativ 40 de elevi a fost implicat într‑o coliziune gravă pe un drum din România, într‑un eveniment rutier care a mobilizat serviciile de urgență. Accidentul a avut loc la o oră aglomerată, iar autoritățile au intervenit prompt pentru a acorda asistență medicală și pentru a asigura siguranța celor implicați.
11:30
Un fugar căutat de autoritățile Republicii Moldova urmează să fie extrădat din Statele Unite ale Americii, după ce autoritățile americane au aprobat cererea de predare formulată de partea moldoveană. Decizia marchează un pas important în cooperarea judiciară internațională dintre cele două state în domeniul extrădărilor și al combaterii infracționalității transfrontaliere. Bărbatul în cauză este vizat
11:00
Primarul Ion Ceban a transmis felicitări cu ocazia Zilei Poliției tuturor colaboratorilor și veteranilor din sistemul de ordine publică. El și-a exprimat respectul pentru munca depusă de fiecare polițist și a subliniat dificultățile și provocările cu care se confruntă zilnic cei din acest domeniu. Mesajul primarului a inclus un apel la demnitate și responsabilitate, încurajându-i pe polițiști să își mențină
11:00
A șasea seară de proteste la București pentru reforma justiției – „Bolojan, te sună România!” # Subiectul Zilei
La București s‑a desfășurat pentru a șasea seară consecutivă un protest în Piața Victoriei, manifestanții cerând reforma sistemului de justiție și schimbări legislative urgente. Acțiunea face parte dintr‑o serie de proteste declanșate după difuzarea unui documentar critic la adresa sistemului judiciar și pe fondul nemulțumirilor legate de amânarea reformei justiției de către autorități. Cei adunați
Acum 6 ore
10:10
Orchestra Municipală „Camerata Chișinău" a organizat tradițional concertul de Crăciun intitulat „Barock Ba Romantic", oferind publicului momente muzicale deosebite și contribuind la atmosfera festivă a orașului. Primăria Municipiului Chișinău susține astfel de evenimente culturale, considerând cultura un element esențial al vieții urbane și un factor de consolidare a identității artistice și culturale a capitalei. Evenimentul a fost apreciat atât de
10:00
Dare de mită şi complicitate – DNA îl reţine pe fostul ministru al Transporturilor # Subiectul Zilei
Un fost ministru al Transporturilor din România, Răzvan-Alexandru Cuc, a fost reţinut de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un dosar de corupţie, iar ulterior a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Tribunalul Bucureşti, în urma deciziei judecătorilor. Autorităţile îl acuză pe Cuc de complicitate la dare de mită, în legătură cu o procedură de
09:30
Municipiul Bălți se confruntă cu o criză serioasă în gestionarea deșeurilor, determinate de o datorie acumulată de peste 2,5 milioane de lei către operatorii de salubritate. Această situație financiară a afectat capacitatea de a asigura ridicarea și transportul regulat al gunoiului, ceea ce a condus la acumulări vizibile de deșeuri pe străzile orașului și nemulțumiri
09:20
În ultimele 24 de ore, granițele Republicii Moldova au fost traversate de peste 53 300 de persoane, reflectând un flux intens de călători la punctele de trecere a frontierei. Această cifră include atât intrările, cât și ieșirile din țară, iar traficul a fost dinamizat atât de deplasările de rutină, cât și de cele aferente sezonului,
Acum 24 ore
18:00
Încă un inculpat audiat în dosarul uciderii lui Sergiu Oaia — ce acuzații i se aduc? # Subiectul Zilei
Un nou inculpat a fost audiat în dosarul privind uciderea lui Sergiu Oaia, în contextul unei anchete care continuă să se desfășoare sub supravegherea procurorilor. Autoritățile au extins cercetările, iar persoana adusă la audieri este suspectată de implicare în faptele pentru care se efectuează urmărirea penală. În cadrul audierilor, anchetatorii i-au adus acuzații care vizează
17:20
Atenție: Cod Galben de ceață densă pe întreg teritoriul R. Moldova până joi dimineață # Subiectul Zilei
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteo de Cod Galben pentru ceață densă, valabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova până joi dimineață. Fenomenul este caracterizat de condiții de vizibilitate semnificativ redusă, ceea ce poate crea dificultăți pentru participanții la trafic și pentru deplasările cotidiene. Meteorologii prognozează că ceața va persista în arii extinse și va
16:30
Control la vamă: trei persoane străine au încercat să intre în țară cu bunuri neînregistrate # Subiectul Zilei
Trei cetățeni străini au fost opriți la granița Republicii Moldova după ce au încercat să intre în țară cu bunuri care nu erau declarate, în pofida obligației legale de a informa autoritățile vamale despre obiectele transportate. Controalele de rutină efectuate de angajații vamali au identificat obiecte care nu figurau în declarațiile prezentate de călători la
16:10
Candu a refuzat să vorbească cu presa după audiere: „Nu mai sunt persoană publică” # Subiectul Zilei
După ce a participat la o audiere publică, Andrian Candu a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor și să ofere declarații presei, argumentând că nu mai consideră că este o persoană publică și, prin urmare, nu se simte obligat să se expună în fața mass-media. Imediat după încheierea audierii, câțiva reporteri au încercat să obțină de la el un comentariu despre
15:30
Profesori din mai multe instituții de învățământ din Republica Moldova au organizat, marți dimineață, proteste în interiorul școlilor, solicitând majorarea salariilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Acțiunile s-au desfășurat sub genericul „Demnitate pentru educație", cadrele didactice afișând foi și cearșafuri albe, ca simbol al demnității profesionale și al nemulțumirii față de nivelul actual al remunerației,
15:20
Fracțiunea Partidului Nostru a depus în Parlament mai multe amendamente la proiectul bugetului 2026 pentru profesori, agricultori și dezvoltarea localităților # Subiectul Zilei
Partidul Nostru a depus la Parlament o serie de amendamente la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026, vizând creșterea salariilor în educație, susținerea agricultorilor, finanțarea proiectelor de dezvoltare a localităților. Toate sunt justificate, bine argumentate și respectă prioritățile sociale și economice ale țării și așteptările cetățenilor. Unul din amendamentele propuse de Fracțiunea Partidului
15:10
Serialul „Plaha", regizat de Igor Cobileanski și inspirat din corupţia din Republica Moldova, va putea fi urmărit pe Netflix, asta după ce platforma de streaming a cumpărat drepturile de difuzare. Platforma a anunţat deja că serialul va fi disponibil din 1 ianuarie 2026, transmite subiectulzilei.md cu referire la cancan.md. Serialul abordează corupţia din Republica Moldova şi are în
Ieri
14:30
Într‑un nou capitol al dosarului „Laundromat", doi foști judecători au fost declarați vinovați, însă nu vor primi pedepse privative de libertate sau sancțiuni penale, decizia provocând reacții și critici din partea societății civile și a experților juridici.Instanța a constatat vinovăția celor doi magistrați pentru fapte care fac parte din schema complexă investigată în dosarul „Laundromat",
14:20
Un bărbat de 32 de ani, condamnat la un an de închisoare pentru violență asupra unui polițist # Subiectul Zilei
Un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost condamnat la un an de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de violență comisă asupra unei persoane cu funcție de răspundere, în timpul unei intervenții a poliției. Incidentul a avut loc în noaptea de 1 mai 2025, în sectorul Botanica al municipiului Chișinău. Potrivit
14:10
Controverse la audierea unui procuror anticorupție: Comisia de Vetting cere clarificări suplimentare # Subiectul Zilei
Un procuror anticorupție va fi audiat repetat de Comisia de Vetting, ca urmare a unor neclarități și întrebări care au rămas fără răspuns în timpul audierii inițiale. Decizia a fost luată de membrii comisiei în cadrul unei ședințe în care s‑au evaluat performanțele și integritatea profesională a magistratului. Motivul pentru audierea repetată este necesitatea obținerii unor
14:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță retragerea de pe piață a unui lot de ouă de găină destinate consumului uman, comercializate de operatorul din domeniul alimentar „ADALVA" SRL. Potrivit ANSA, este vorba despre ouă marcate cu codul 3MD IL 017, având data durabilității minimale până la 28 decembrie 2025, inclusiv. Decizia a fost luată
13:30
Washington presează pentru compromis, Kievul pune conditii clare: „Pământul nu se negociază” # Subiectul Zilei
Deși Statele Unite au intensificat presiunile asupra Ucrainei pentru a explora concesii teritoriale ca parte a unui plan de pace susținut de Washington, autoritățile de la Kiev rămân ferm împotriva cedării de terenuri controlate de Rusia sau ocupate în urma conflictului. Poziția liderilor ucraineni reflectă opoziția larg răspândită în rândul populației și a clasei politice
13:30
Înșelătorie în Germania: o bătrână păcălită să‑și arunce banii pe fereastră de „polițiști falși” # Subiectul Zilei
Poliția din Germania investighează un caz de înșelătorie sofisticată în care o femeie în vârstă de 94 de ani a fost păcălită să arunce banii din economii pe fereastră în urma unor instrucțiuni primite de la persoane care s‑au prezentat ca fiind ofițeri de poliție. Cazul s‑a petrecut în orașul Bremen, unde escrocii au sunat
13:30
Autoritățile fiscale au desfășurat recent controale fiscale ample în rândul taximetriștilor din Chișinău, în urma cărora au fost aplicate amenzi totale de peste 35 000 lei pentru diverse încălcări ale legislației în materie de fiscalizare și evidență a veniturilor. Potrivit inspectorilor, verificările au vizat atât respectarea normelor de înregistrare și raportare a veniturilor obținute din
12:00
Aproximativ 500 kg de biscuiți de import reținuți și interziși spre comercializare # Subiectul Zilei
Autoritățile de control au reținut și interzis spre comercializare circa 500 kg de biscuiți de import, în urma unor verificări efectuate în punctele de vânzare. Măsura a fost dispusă după ce s-au constatat neconformități privind calitatea și etichetarea produselor, ceea ce ar fi putut pune în pericol sănătatea consumatorilor. Produsele afectate urmau să fie puse
11:20
Suburbia condusă de PAS, în centrul criticilor: cine vrea să blocheze informația despre construcții masive? # Subiectul Zilei
Proiectul urbanistic pentru construirea a 5.941 de apartamente pe o suprafață de 35 de hectare într-o suburbie a Chișinăului, condusă de un primar afiliat PAS, ridică semne de întrebare în rândul societății civile și opoziției. Deși documentația a fost avizată de Ministerul Infrastructurii, condus tot de PAS, informațiile despre proiect sunt limitate, iar autoritățile fac un bruiaj mediatic și administrativ care
11:00
Un bărbat din Ialoveni și-a pierdut viața într-un incendiu declanșat de o țigară aprinsă, într-un eveniment tragic care a avut loc recent în local
10:30
Tema consumului de droguri în rândul tinerilor a reaprins dezbaterile publice, după ce declarațiile unui deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), făcute într-o emisiune difuzată de postul public Moldova 1, au fost catalogate drept îngrijorătoare și lipsite de implicare de către mai mulți actori din spațiul public. Potrivit reacțiilor apărute ulterior, problema consumului de droguri ar fi […] Articolul Declarațiile unui deputat PAS stârnesc reacții: „Testarea antidrog nu ajută” apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Un bărbat a fost condamnat la 19 ani de închisoare după ce a fost găsit vinovat de abuz sexual asupra propriei fiice. Instanța a decis aplicarea unei pedepse cu privare de libertate pe termen lung, reflectând gravitatea faptei și impactul profund asupra victimei. Judecătorii au luat în considerare probele și declarațiile din cadrul procesului, stabilind […] Articolul Un bărbat condamnat la 19 ani de închisoare pentru abuz sexual asupra fiicei apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:30
Instanța de judecată a pronunțat sentința în dosarul „Banca de Economii”, unul dintre cele mai sonore cazuri de fraudă bancară din Republica Moldova. Două persoane au fost condamnate pentru implicare într-o schemă de fraudă care a cauzat prejudicii de ordinul milioanelor de lei. Potrivit deciziei instanței, inculpații au fost găsiți vinovați de comiterea unor infracțiuni […] Articolul Condamnări în dosarul BEM: prejudicii de proporții aduse statului apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:10
O replică a Statuii Libertății s-a prăbușit în sudul Braziliei, în timpul unei furtuni violente, caracterizate de rafale puternice de vânt și condiții meteo extreme. Incidentul a avut loc într-o zonă comercială, unde statuia era amplasată în aer liber. Imaginile surprinse la fața locului arată momentul în care structura începe să se clatine, după care […] Articolul Imagini dramatice din Brazilia: Statua Libertății, doborâtă de vânt puternic apare prima dată în Subiectul Zilei.
16 decembrie 2025
18:30
Primarul capitalei a salutat personalități marcante ale culturii și artei naționale # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a participat recent la un eveniment dedicat personalităților notorii din Republica Moldova, care marchează o vârstă jubiliară sau care s-au remarcat prin contribuții semnificative în domeniul culturii și artei. La eveniment au fost prezenți scriitori, pictori, muzicieni, oameni de cultură și artă, precum și personalități emblematice, decorați cu titluri de onoare […] Articolul Primarul capitalei a salutat personalități marcante ale culturii și artei naționale apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:00
Mai aproape de pacienți: Uniunea Europeană oferă CNEAS un vehicul pentru servicii medicale mobile # Subiectul Zilei
Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate (CNEAS) a primit un autovehicul nou oferit cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, în cadrul unui proiect de susținere a sistemului de sănătate și a accesului la servicii medicale în teritoriu. Această donație vine ca parte a eforturilor UE de a îmbunătăți mobilitatea și capacitatea instituțiilor medicale de a ajunge […] Articolul Mai aproape de pacienți: Uniunea Europeană oferă CNEAS un vehicul pentru servicii medicale mobile apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:00
Ședința Consiliului Municipal Chișinău, din nou amânată din cauza lipsei de cvorum # Subiectul Zilei
Consilierii municipali din Chișinău nu au reușit să desfășoare ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC)programată recent, întrucât nu s‑a întrunit numărul necesar de membri în sală, rezultând o nouă amânare din cauza lipsei de cvorum. Blocajul are loc într‑un moment în care sunt pe agendă subiecte importante pentru administrația orașului, inclusiv discuții despre bugetul municipal și […] Articolul Ședința Consiliului Municipal Chișinău, din nou amânată din cauza lipsei de cvorum apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:10
Împușcături la pădurea Căpriana: Agenția „Moldsilva” ia atitudine și declanșează verificări legale # Subiectul Zilei
Agenția „Moldsilva” a luat act de informațiile privind atacul armat asupra unei echipe a Gărzii Naționale de Mediu în zona Căpriana, unde un inspector ar fi fost vizat de un foc de armă în timpul unei misiuni de control privind tăierile ilegale de arbori. Incidentul a avut loc în timpul unei acțiuni de identificare a […] Articolul Împușcături la pădurea Căpriana: Agenția „Moldsilva” ia atitudine și declanșează verificări legale apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:50
Liceul „Ion Creangă” din Fălești intră într‑o nouă eră: va fi modernizat și transformat într‑o școală model # Subiectul Zilei
Liceul Teoretic Ion Creangă din Fălești va fi supus unei modernizări profunde și transformat într‑o școală model, în cadrul unui proiect ambițios de îmbunătățire a infrastructurii educaționale. Inițiativa face parte dintr‑un program mai larg de modernizare a instituțiilor de învățământ selectate pentru a deveni centre educaționale moderne, cu sprijinul autorităților și partenerilor externi. Lucrările vor include renovări capitale […] Articolul Liceul „Ion Creangă” din Fălești intră într‑o nouă eră: va fi modernizat și transformat într‑o școală model apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Un avocat din Republica Moldova a ajuns în fața instanței fiind acuzat de escrocherie după ce o clientă a rămas fără 29 000 de lei, sumă pe care i‑ar fi luat‑o sub pretextul prestării unor servicii juridice care nu au fost efectiv realizate. Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a transmis cazul în judecată, iar acum avocatul […] Articolul Justiție în acțiune: avocat trimis în judecată după ce a înșelat o clientă apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:40
Inspectorii de mediu din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului Leova desfășoară zilnic acțiuni pentru asigurarea respectării legislației de mediu și protejarea patrimoniului natural din raion. Pe parcursul săptămânii trecute, în urma mai multor controale și activități de monitorizare desfășurate pe teritoriul administrat, au fost depistate cazuri de utilizare și exploatare necorespunzătoare a fondului forestier, pentru […] Articolul Controale în Leova: amenzi și procese-verbale pentru încălcări grave de mediu apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Sabotaj administrativ? Bugetul municipiului Chișinău, ținut pe loc de absențele din CMC # Subiectul Zilei
În Consiliul Municipal Chișinău (CMC) persistă un blocaj instituțional care împiedică examinarea și adoptarea bugetului municipal. Consilierii din fracțiunile PAS și PSRM nu se prezintă intenționat la ședințele Consiliului, fapt ce duce la lipsa cvorumului necesar pentru luarea deciziilor. Potrivit informațiilor oficiale, reprezentanții acestor formațiuni politice au lipsit de la 8 ședințe consecutive ale CMC, ceea ce a dus la […] Articolul Sabotaj administrativ? Bugetul municipiului Chișinău, ținut pe loc de absențele din CMC apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Profesorii din Republica Moldova nu ar trebui să fie nevoiți să iasă în stradă pentru a cere majorarea salariilor. Munca lor trebuie apreciată prin politici responsabile și decizii corecte, nu prin presiune publică și proteste. Educația reprezintă fundamentul dezvoltării unei societăți, iar cadrele didactice sunt cei care formează generațiile viitoare. De aceea, vocea profesorilor trebuie auzită, iar […] Articolul Ceban: Vocea profesorilor trebuie auzită: apel pentru salarii corecte în educație apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:10
Rețea de hoți destructurată în capitală: patru cetățeni georgieni, reținuți pentru furturi din mașini # Subiectul Zilei
Patru cetățeni ai Georgiei au fost arestați la Chișinău, fiind bănuiți de comiterea mai multor furturi din automobileparcate în diferite zone ale capitalei. Suspecții au fost reținuți în urma unor acțiuni operative desfășurate de oamenii legii. Potrivit anchetatorilor, bărbații acționau organizat, vizând automobile lăsate nesupravegheate, din care sustrăgeau bunuri de valoare. După documentarea activității infracționale, […] Articolul Rețea de hoți destructurată în capitală: patru cetățeni georgieni, reținuți pentru furturi din mașini apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Un incident grav s-a înregistrat în localitatea Căpriana, unde un glonț a fost tras într-o mașină a Gărzii Naționale de Mediu, iar autoritățile au reușit să identifice și rețină un suspect în urma investigațiilor. Evenimentul a avut loc când angajații Gărzii Naționale de Mediu se aflau în misiune de serviciu, efectuând controale specifice activității instituției. […] Articolul Căpriana: glonț tras într-o mașină a Gărzii Naționale de Mediu — suspect depistat apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Panică pe străzile din Bălți: șofer în stare de ebrietate, oprit de poliție înainte de un accident # Subiectul Zilei
Un conducător auto din municipiul Bălți a fost depistat băut la volan după ce a fost observat deplasându‑se haotic pe străzile orașului, punând în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Intervenția promptă a poliției a împiedicat un posibil accident grav. Oamenii legii au observat automobilul circulând neuniform și schimbând direcția brusc, fapt pentru care au […] Articolul Panică pe străzile din Bălți: șofer în stare de ebrietate, oprit de poliție înainte de un accident apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
Cadrele didactice vor avea salarii mai mari: amendamentul Partidului Nostru pentru 2026 # Subiectul Zilei
Denis Șova a anunțat în cadrul Consiliului Municipal Chișinău detalii din amendamentul propus de deputații Partidul Nostru la proiectul bugetului pentru 2026 privind creșterea valorii de referință, în vederea majorării salariilor angajaților din sistemul educațional. „Partidul Nostru propune ca valoarea de referință utilizată la calcularea salariilor de funcție să fie majorată de la 2500 la […] Articolul Cadrele didactice vor avea salarii mai mari: amendamentul Partidului Nostru pentru 2026 apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
Un tânăr din raionul Hâncești și‑ar fi pierdut viața în urma unei agresiuni violente, în care ar fi fost implicate trei persoane, anunță autoritățile locale. Incidentul șocant a avut loc recent, iar anchetatorii au deschis un dosar penal pentru a stabili circumstanțele exacte ale faptei. Potrivit primelor informații, victima ar fi fost lovită de trei […] Articolul Tragedie în Hâncești: tânăr ucis după o confruntare violentă cu trei bărbați apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Incident fatal în armata rusă: echipajul unui Su-34 și-a pierdut viața în timpul unei operațiuni tehnice # Subiectul Zilei
O tragedie gravă s-a produs la o bază aeriană din Federația Rusă, unde pilotul și copilotul unui avion militar Su-34 și-au pierdut viața într-un hangar, în circumstanțe care sunt în prezent investigate de autoritățile militare. Potrivit informațiilor preliminare, incidentul ar fi avut loc în timpul unor operațiuni tehnice sau de mentenanțădesfășurate la sol. În urma […] Articolul Incident fatal în armata rusă: echipajul unui Su-34 și-a pierdut viața în timpul unei operațiuni tehnice apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că în prezent nu mai există nicio centrală electrică funcțională pe teritoriul Ucrainei, ca urmare a atacurilor repetate asupra infrastructurii energetice. Afirmația reflectă amploarea distrugerilor provocate de bombardamentele continue și situația critică în care se află sistemul energetic al țării. Potrivit liderului ucrainean, centralele electrice au fost fie complet […] Articolul Zelenski: În Ucraina nu mai funcționează nicio centrală electrică apare prima dată în Subiectul Zilei.
