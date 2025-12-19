Documente PDF publicate pe site-uri ale guvernului american conțin linkuri către pornografie și escrocherii

07:20

Șeful Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, a exclus joi aderarea Ucrainei la NATO, din cauza opoziției unor aliați, dar a afirmat că garanțiile de securitate care se negociază pentru Kiev trebuie să fie atât de puternice încât o nouă agresiune din partea Rusiei să ducă la un răspuns „devastator”, informează agenția spaniolă de presă EFE, citată […] Articolul Rutte spulberă speranțele Ucrainei de aderare la NATO, din cauza unui „element practic” semnalat de unele state membre apare prima dată în SafeNews.