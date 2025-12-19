Ion Creangă, bănuit de trădare de patrie, pleacă de la Parlament: Motivul demiterii
19 decembrie 2025
Ion Creangă, șeful suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului, a fost eliberat din funcție. Decizia nu are legătură cu dosarul de trădare de patrie, ci este cauzată de atingerea vârstei de pensionare, scrie tv8.md. Contactată de TV8, purtătoarea de cuvânt a Parlamentului, Liliana Anghel, a declarat că demisia a avut loc pe 11 decembrie 2025, […] Articolul Ion Creangă, bănuit de trădare de patrie, pleacă de la Parlament: Motivul demiterii apare prima dată în SafeNews.
Kos: UE este gata să deschidă toate clusterele de aderare, însă Moldova mai are de muncit # SafeNews
Republica Moldova a înregistrat progrese rapide pe calea integrării europene, iar Uniunea Europeană este pregătită să deschidă oficial toate clusterele de negocieri. Totuși, în anul următor, Chișinăul are în față un volum considerabil de reforme, avertizează comisara europeană pentru extindere, Marta Kos. Într-o emisiune de la Pro TV, oficiala a declarat că liderii europeni sprijină […] Articolul Kos: UE este gata să deschidă toate clusterele de aderare, însă Moldova mai are de muncit apare prima dată în SafeNews.
Compania lui Donald Trump intră în sectorul energetic printr-o fuziune de 6 miliarde dolari # SafeNews
Compania de social media a lui Donald Trump, Trump Media and Technology Group (TMTG), a anunțat un acord de fuziune cu TAE Technologies, o firmă specializată în energie de fuziune, într-o tranzacție evaluată la peste 6 miliarde de dolari, care marchează o extindere surprinzătoare dinspre social media spre sectorul energetic, scrie theguardian.com. Noua entitate își propune […] Articolul Compania lui Donald Trump intră în sectorul energetic printr-o fuziune de 6 miliarde dolari apare prima dată în SafeNews.
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat verificarea averii fostei judecătoare de la Curtea de Apel Centru, Silvia Cecan, după ce aceasta a fost eliberată din funcție ca urmare a nepromovării vettingului. Controlul vizează informațiile publice potrivit cărora Comisia de Evaluare a Judecătorilor a confirmat că Cecan nu corespunde criteriilor de integritate. În cadrul analizei […] Articolul Ex-judecătoare, investigată de ANI pentru un imobil de peste 5 milioane de lei apare prima dată în SafeNews.
Despre război și pace: În doar câteva ore, Putin este așteptat să transmită un semnal major # SafeNews
Președintele rus Vladimir Putin va transmite probabil vineri un semnal important Statelor Unite și puterilor europene cu privire la dorința lui de pace sau de continuare a războiului din Ucraina, când va vorbi în cadrul unei conferințe-maraton de presă, de sfârșit de an, scrie Reuters. Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, după opt ani […] Articolul Despre război și pace: În doar câteva ore, Putin este așteptat să transmită un semnal major apare prima dată în SafeNews.
Rutte spulberă speranțele Ucrainei de aderare la NATO, din cauza unui „element practic” semnalat de unele state membre # SafeNews
Șeful Alianței Nord-Atlantice, Mark Rutte, a exclus joi aderarea Ucrainei la NATO, din cauza opoziției unor aliați, dar a afirmat că garanțiile de securitate care se negociază pentru Kiev trebuie să fie atât de puternice încât o nouă agresiune din partea Rusiei să ducă la un răspuns „devastator”, informează agenția spaniolă de presă EFE, citată […] Articolul Rutte spulberă speranțele Ucrainei de aderare la NATO, din cauza unui „element practic” semnalat de unele state membre apare prima dată în SafeNews.
Uliana Bădărău a fost numită în funcția de membru al Curții de Conturi, pentru un termen de cinci ani, după ce Parlamentul a votat un proiect de hotărâre în acest sens cu susținerea a 58 de deputați. După adoptarea deciziei, aceasta a depus jurământul în plenul Legislativului. Candidatura Ulianei Bădărău a fost înaintată de președinta […] Articolul Curtea de Conturi are un nou membru: Uliana Bădărău, numită pentru 5 ani apare prima dată în SafeNews.
Fundașul echipei ecuadoriene Barcelona, Mario Pineida, și soția sa au fost uciși în urma unui atac armat în apropierea unei măcelării din Ecuador. Informația a fost confirmată de serviciul de presă al clubului. Atacatorii au deschis focul asupra fotbalistului în vârstă de 33 de ani, a soției sale și, potrivit informațiilor preliminare, asupra mamei jucătorului. […] Articolul Un fotbalist al echipei Barcelona și soția sa, împușcați mortal în Ecuador apare prima dată în SafeNews.
Moratoriu de 12 luni pentru executarea silită a bunurilor fermierilor afectați de calamități # SafeNews
Parlamentul a aprobat ieri, în prima lectură, un proiect de lege care prevede instituirea unui moratoriu asupra urmăririi silite a bunurilor fermierilor afectați de calamitățile naturale din perioada 2024–2025. Moratoriul va fi instituit pentru o perioadă de 12 luni și se va aplica fermierilor micro și mici, fidejusorilor, membrilor gospodăriilor țărănești, precum și altor persoane […] Articolul Moratoriu de 12 luni pentru executarea silită a bunurilor fermierilor afectați de calamități apare prima dată în SafeNews.
Vineri, 19 decembrie 2025, la ora 04:10, traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată, în urma unui nou atac cu drone. Poliția de Frontieră informează că în scopul asigurării siguranței cetățenilor, toate mijloacele de transport care se deplasau spre Odesa sunt redirecționate și se întorc pe teritoriul Republicii Moldova. Mai exact, activitatea punctului de trecere a […] Articolul Trafic paralizat la Maiaki–Udobnoe, vineri dimineața, după un nou atac cu drone apare prima dată în SafeNews.
Au votat pentru alți colegi! Vorbim despre Gabriela Cuneva, din Blocul „Alternativa”, care a votat pentru deputatul neafiliat Vasile Tarlev, dar și despre Vasile Costiuc, liderul fracțiunii „Democrația Acasă”, care a făcut același lucru în locul lui Alexandru Verșinin. Primul incident a avut loc în timpul votului pentru Proiectul de lege privind modificarea Codului urbanismului […] Articolul VIDEO | Moment neașteptat în Parlament: Doi deputați surprinși votând în locul colegilor apare prima dată în SafeNews.
Tabără mobilă pentru cetățeni ucraineni, amenajată de IGSU după atacurile asupra podului peste Nistru # SafeNews
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) în comun cu UNHCR, asigură cazarea cetățenilor ucraineni a căror deplasare spre Ucraina a fost limitată în urma bombardamentelor podului peste Nistru. În localitatea Palanca, o tabără mobilă a fost operaționalizată pentru acordarea sprijinului persoanelor care au ales să aștepte traversarea frontierei pe sensul de ieșire spre Ucraina, […] Articolul Tabără mobilă pentru cetățeni ucraineni, amenajată de IGSU după atacurile asupra podului peste Nistru apare prima dată în SafeNews.
VIDEO | Mai mulți morți după ce un avion s-a prăbușit în timpul aterizării, în Carolina de Nord # SafeNews
Un accident aviatic grav a avut loc joi pe Aeroportul Regional Statesville, în comitatul Iredell, Carolina de Nord, soldându-se cu mai multe victime, a confirmat biroul șerifului. Avionul, un Cessna C550, s-a prăbușit în jurul orei locale 10:15. Din primele informații, nu se știe câte persoane se aflau la bord și nici dacă există supraviețuitori. […] Articolul VIDEO | Mai mulți morți după ce un avion s-a prăbușit în timpul aterizării, în Carolina de Nord apare prima dată în SafeNews.
Parlamentul a creat o comisie specială pentru monitorizarea politicii de reintegrare a Republicii Moldova. Cine o va conduce # SafeNews
Parlamentul Republicii Moldova a votat joi constituirea unei Comisii parlamentare speciale care va monitoriza și va controla modul în care este realizată politica de reintegrare a țării. Din componența acesteia fac parte 11 deputați: șase din majoritatea parlamentară și cinci din opoziție. Comisia a fost creată la inițiativa unui grup de deputați ai Partidului Socialiștilor […] Articolul Parlamentul a creat o comisie specială pentru monitorizarea politicii de reintegrare a Republicii Moldova. Cine o va conduce apare prima dată în SafeNews.
Accesul la locuințe se deteriorează rapid în Uniunea Europeană, iar Portugalia a ajuns țara cu cele mai supraevaluate prețuri la proprietăți, potrivit unei evaluări recente a Comisiei Europene, citată de Euronews. Executivul european avertizează că prețurile locuințelor cresc mult mai repede decât veniturile populației, ceea ce face tot mai dificilă achiziția unei case. Comisia Europeană […] Articolul Criza locuințelor se adâncește în UE: țara cu cele mai supraevaluate prețuri la case apare prima dată în SafeNews.
Vlad Filat și Vlad Plahotniuc, față în față la ședința de judecată în dosarul fraudei bancare # SafeNews
Liderul PLDM și fost prim-ministru, Vlad Filat, s-a prezentat joi, la ședința de judecată în dosarul fraudei bancare, în care este vizat fostul lider al PDM, Vlad Plahotniuc. Intrebat dacă îl va privi în ochi pe Plahotniuc, cum spunea anterior, președintele PLDM a zâmbit, precizând că are multe să-i spună, „dar nu cred că astăzi.” […] Articolul Vlad Filat și Vlad Plahotniuc, față în față la ședința de judecată în dosarul fraudei bancare apare prima dată în SafeNews.
O nouă platformă gratuită de streaming, lansată în luna mai 2025, le oferă utilizatorilor acces liber la mii de filme clasice și de epocă intrate în domeniul public. Intitulată Wikiflix, platforma permite vizionarea unor capodopere ale istoriei cinematografiei, precum „Nosferatu” (1922), „Metropolis” (1927) sau „Călătoria spre Lună” (1902), fără a fi necesară crearea unui cont. […] Articolul „Adio Netflix”. Platforma gratuită care vă permite să vizionați peste 4.200 de filme apare prima dată în SafeNews.
Atac cu drone în apropiere de R. Moldova. O femeie a murit, iar cei trei copii ai săi au fost răniți # SafeNews
O femeie și-a pierdut viața joi, 18 decembrie, în urma unui atac cu drone care a vizat un pod de pe traseul Reni–Odesa, în momentul în care peste acesta trecea un autoturism. În mașină se aflau femeia și cei trei copii ai săi. Potrivit informațiilor furnizate de șeful Administrației Regionale Odesa, Oleg Kiper, mama a […] Articolul Atac cu drone în apropiere de R. Moldova. O femeie a murit, iar cei trei copii ai săi au fost răniți apare prima dată în SafeNews.
Au vrut să-l ia la întrebări, însă majoritatea parlamentară PAS nu a fost de acord. Vorbim despre fracțiunea PSRM care a propus ca ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, să fie audiat în Parlament după ce Comisia de la Veneția a criticat proiectul de lege al guvernării privind fuziunea a două procuraturi specializate. Deputatul PSRM Pavel Voicu […] Articolul Parlamentul respinge solicitarea PSRM privind clarificări de la ministrul Justiției apare prima dată în SafeNews.
Un șofer a ajuns pe mâna polițiștilor de patrulare după ce carabinierii au constatat că acesta se afla în stare de ebrietate. Incidentul s-a produs în această dimineață, pe strada Alexei Mateevici din capitală. Carabinierii au intervenit după ce șoferul s-a apropiat de ei, solicitând ajutor. Acesta a invocat că i-a fost furat telefonul mobil. […] Articolul Șofer în stare de ebrietate, depistat după ce a solicitat sprijinul carabinierilor apare prima dată în SafeNews.
„101 vise împlinite”: Deputații vor oferi cadouri de Revelion copiilor cu dizabilități severe # SafeNews
01 copii cu dizabilități severe din întreaga țară vor primi cadouri de Revelion, în cadrul unei inițiative a deputaților intitulată „101 vise împlinite”. Proiectul aparține deputatei și activistei Ludmila Adamciuc, din fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate. Ludmila Adamciuc a declarat că fiecare copil a scris o scrisoare pentru Moș Crăciun împreună cu părinții […] Articolul „101 vise împlinite”: Deputații vor oferi cadouri de Revelion copiilor cu dizabilități severe apare prima dată în SafeNews.
Consiliul Uniunii Europene a impus joi măsuri restrictive pentru încă 41 de nave petroliere, considerate de blocul comunitar că fac parte din așa-numită „flotă din umbră” a Rusiei și folosite pentru eludarea sancțiunilor internaționale impuse Moscovei. Prin urmare, cele 41 de nave sunt adăugate în lista celor aproape 600 de nave rusești sancționate deja. Acestea […] Articolul UE sancționează încă 41 de nave petroliere din „flota din umbră” a Rusiei apare prima dată în SafeNews.
Amenzi de 20 de mii de lei pentru arderea ilegală a resturilor vegetale în raionul Ocnița # SafeNews
Amenzi în valoare totală de 20 de mii de lei au fost aplicate în raionul Ocnița pentru două cazuri de ardere ilegală a resturilor vegetale, depistate în urma raziilor desfășurate de inspectorii de mediu. Inspectorii din cadrul Inspecției pentru Protecția Mediului Ocnița au efectuat controale în teritoriu pentru a verifica respectarea legislației de mediu. În […] Articolul Amenzi de 20 de mii de lei pentru arderea ilegală a resturilor vegetale în raionul Ocnița apare prima dată în SafeNews.
Consiliul Uniunii Europene a adoptat noi sancțiuni împotriva a peste 40 de nave care fac parte din așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei, utilizată pentru transportul petrolului și pentru susținerea veniturilor Moscovei din sectorul energetic. Informația se regăsește într-un comunicat oficial al Consiliului UE. Decizia a fost luată joi, 18 decembrie, când alte 41 de […] Articolul UE impune sancțiuni împotriva a peste 40 de nave din „flota din umbră” a Rusiei apare prima dată în SafeNews.
Tarifele mari la energie au adus profituri de sute de milioane de lei întreprinderilor statului # SafeNews
În prima jumătate a acestui an, cele mai mari profituri între întreprinderile controlate de stat le-au avut entităţile din sectorul energetic. Acest lucru este demonstrat de datele monitorizării financiare realizate de Ministerul Finanţelor, transmite SafeNews.md cu referire la mold-street.com. Lider la profit, între întreprinderile statului, a fost SA Energocom (100% capital de stat, companie responsabilă […] Articolul Tarifele mari la energie au adus profituri de sute de milioane de lei întreprinderilor statului apare prima dată în SafeNews.
Deputații au adoptat, în lectura a doua, proiectul de lege care reglementează un mecanism clar și coerent de efectuare a controlului de stat în domeniul relațiilor de muncă, al securității și sănătății în muncă. Inițiativa legislativă a fost susținută de 56 de parlamentari. Modificările au drept scop alinierea activității Inspectoratului de Stat al Muncii la […] Articolul Parlamentul a adoptat o lege nouă privind controlul de stat în domeniul muncii apare prima dată în SafeNews.
Ministerul Educației și Cercetării susține majorarea salariilor profesorilor, însă o eventuală creștere din 1 ianuarie 2026 depinde de prioritățile bugetare și de evoluția economiei. Declarațiile au fost făcute de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în contextul solicitărilor recente ale sindicatelor din educație privind majorarea salariilor și alinierea acestora la salariul mediu pe economie. Potrivit […] Articolul Salariile profesorilor, în atenția autorităților: ce spune Ministerul Educației apare prima dată în SafeNews.
Un microbuz semnalat ca fiind furat a fost depistat de polițiștii de frontieră în seara zilei de 17 decembrie, în Punctul de Trecere a Frontierei Albița – ITPF Iași. Potrivit informațiilor oficiale, în jurul orei 20:50, la controlul de frontieră s-a prezentat un bărbat în vârstă de 44 de ani, cu dublă cetățenie româno-moldovenească. Acesta […] Articolul Bărbat cu dublă cetățenie, prins la Albița cu un microbuz furat apare prima dată în SafeNews.
Termenul-limită pentru înregistrarea cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins cu doi ani, până la 30 ianuarie 2028. Un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor a fost votat în prima lectură de 78 de deputați, scrie bani.md. Proiectul vizează casele individuale cu cel mult două etaje, inclusiv anexele gospodărești, situate în […] Articolul Casele fără acte primesc răgaz. A fost extins termenul limită apare prima dată în SafeNews.
Ministerul rus de Externe a declarat joi că speră că administrația președintelui american Donald Trump nu va face o greșeală fatală în legătură cu Venezuela și a spus că Moscova este îngrijorată de deciziile SUA care amenință navigația internațională, transmite Reuters. „Sperăm că administrația D. Trump, care se caracterizează printr-o abordare rațională și pragmatică, nu […] Articolul Rusia, avertisment pentru Donald Trump în privința unei „greșeli fatale” apare prima dată în SafeNews.
Un miliardar de 42 de ani care vrea să ducă astronauți pe Marte a devenit noul șef al NASA # SafeNews
Senatul Statelor Unite a confirmat numirea miliardarului Jared Isaacman în funcția de administrator al NASA în administrația președintelui Donald Trump, transformând un susținător al misiunilor către Marte și un fost asociat al directorului general al SpaceX, Elon Musk, în cel de-al 15-lea lider al agenției spațiale, transmite Reuters. Numirea lui Isaacman – pe care Trump l-a propus, […] Articolul Un miliardar de 42 de ani care vrea să ducă astronauți pe Marte a devenit noul șef al NASA apare prima dată în SafeNews.
Trei grăniceri ruşi au trecut ilegal în teritoriul Estoniei miercuri, a anunţat Ministerul estonian de Externe, relatează dpa. Potrivit ministerului, cei trei au traversat linia de control între Estonia şi Rusia pe un dig de protecţie de pe râul Narva, conform Agerpres. Cei trei au ajuns la faţa locului cu un vehicul cu pernă de aer, […] Articolul VIDEO | Estonia susține că trei grăniceri ruși au pătruns ilegal pe teritoriul său apare prima dată în SafeNews.
A trăit 15 ani sub identitate falsă. Un moldovean, acuzat de violul unei minore, reținut în Italia # SafeNews
Un moldovean a fost arestat de carabinierii italieni pentru un viol săvârșit acum 15 ani în R. Moldova. Toți acești ani, individul s-a ascuns în provincia Novara din nord-vestul Italiei. Potrivit presei apenine, în anul 2010, bărbatul, aflându-se în R. Moldova, a agresat sexual o minoră. Pentru a scăpa de pedeapsă, acesta și-a perfectat acte […] Articolul A trăit 15 ani sub identitate falsă. Un moldovean, acuzat de violul unei minore, reținut în Italia apare prima dată în SafeNews.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a stabilit prețurile maxime de referință pentru principalele produse petroliere de tip standard, valabile pentru ziua de vineri, 19 decembrie. Potrivit ANRE, prețul maxim pentru un litru de benzină A95 va fi de 22,46 lei, iar pentru un litru de motorină – 19,06 lei. Noile tarife reprezintă o […] Articolul ANRE anunță noi ieftiniri la carburanți pentru 19 decembrie apare prima dată în SafeNews.
Autoritățile de la Chișinău au exclus compania Grand Oil din lista firmelor considerate afiliate lui Vladimir Plahotniuc chiar înainte ca fostul lider democrat să fie extrădat în Republica Moldova. Potrivit unei investigații marca Rise.md, decizia a fost luată în pofida faptului că, anterior, instituțiile statului au insistat în instanță că beneficiarul real al companiei este Plahotniuc. […] Articolul O firmă asociată lui Plahotniuc, scoasă din lista neagră a SIS înainte de extrădare apare prima dată în SafeNews.
Donald Tusk, despre finanțarea Ucrainei: Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Ce spune Viktor Orban # SafeNews
Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat că Uniunea Europeană trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”, în contextul în care liderii blocului comunitar se reunesc pentru a vota utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei, relatează Independent. Comisia Europeană a propus ca activele să fie utilizate pentru a garanta un împrumut de reparații […] Articolul Donald Tusk, despre finanțarea Ucrainei: Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Ce spune Viktor Orban apare prima dată în SafeNews.
ANALIZĂ OSINT | Vopseaua trădează victima. Submarinul lovit la Novorossiysk este B-271 „Kolpino”, cel mai modern „ucigaș tăcut” al Flotei ruse din Marea Neagra # SafeNews
Încercarea propagandei ruse de a minimiza efectele atacului cu drone subacvatice asupra portului Novorossiysk s-a întors împotriva Kremlinului. O analiză meticuloasă a imaginilor oficiale și a celor din satelit a permis identificarea a navei avariate: este vorba despre cel mai nou submarin din clasa Kilo al Flotei ruse din Marea Neagră. Analiștii de informații din […] Articolul ANALIZĂ OSINT | Vopseaua trădează victima. Submarinul lovit la Novorossiysk este B-271 „Kolpino”, cel mai modern „ucigaș tăcut” al Flotei ruse din Marea Neagra apare prima dată în SafeNews.
VIDEO | 40 de percheziții în România: Moldoveni, vizați într-un dosar de amploare privind obținerea frauduloasă a cetățeniei # SafeNews
Zeci de percheziții au fost efectuate joi, 18 decembrie, de procurorii Parchetului General din România, într-un dosar ce vizează obținerea cetățeniei române pe baza unor acte falsificate, iar printre beneficiarii investigați se numără și cetățeni moldoveni, potrivit informațiilor difuzate de Antena3 CNN. Ancheta scoate la iveală o rețea complexă în care sunt implicați avocați din Baroul București, […] Articolul VIDEO | 40 de percheziții în România: Moldoveni, vizați într-un dosar de amploare privind obținerea frauduloasă a cetățeniei apare prima dată în SafeNews.
Noi critici din opoziție privind bugetarea educației în Republica Moldova. Filat: „O eroare strategică gravă și o rușine națională” # SafeNews
Fostul prim-ministru Vlad Filat a publicat o declarație în care critică politicile guvernării PAS în domeniul educației, susținând că acest sector este tratat ca o prioritate secundară în procesul de planificare bugetară. În postarea sa, Filat afirmă că „pentru actuala guvernare, educația nu reprezintă o prioritate reală, ci un domeniu sacrificabil în construcția bugetară”. El […] Articolul Noi critici din opoziție privind bugetarea educației în Republica Moldova. Filat: „O eroare strategică gravă și o rușine națională” apare prima dată în SafeNews.
Premierul Alexandru Munteanu, în vizită în UTA Găgăuzia: investiții de peste 140 de milioane de lei prin „Satul European” # SafeNews
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a început vizita de lucru în UTA Găgăuzia cu o întrevedere cu primarii din regiune și reprezentanții serviciilor desconcentrate locale. Șeful Guvernului a declarat că autoritățile centrale și locale au o colaborare productivă și un parteneriat constant, orientat spre modernizarea regiunii și îmbunătățirea nivelului de trai al populației. Potrivit premierului, […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu, în vizită în UTA Găgăuzia: investiții de peste 140 de milioane de lei prin „Satul European” apare prima dată în SafeNews.
Un bărbat de 36 de ani, acuzat de mai multe infracțiuni, inclusiv viol, tentativă de omor și omor comis cu deosebită cruzime, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Sentința a fost pronunțată la 16 decembrie 2025. Potrivit dosarului, la 1 februarie 2025, bărbatul, aflându-se la domiciliu propriu, împreună cu o tânără de […] Articolul Un moldovean de 36 de ani, condamnat pentru uciderea mamei și tentativă de omor apare prima dată în SafeNews.
Deputații din opoziție adună semnături pentru a înainta o moțiune simplă împotriva ministrului agriculturii și industriei alimentare, Ludmila Catlabuga. Autorul moțiunii este deputatul „Partidului Nostru”, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, Serghei Ivanov. Printre primii semnatari ai moțiunii se numără socialistul Bogdan Țîrdea și deputatul neafiliat Vasile Tarlev. De menționat că moţiunea simplă exprimă […] Articolul Opoziția inițiază o moțiune simplă contra Ludmilei Catlabuga apare prima dată în SafeNews.
Guvernul Germaniei a dat undă verde unei modificări importante a sistemului de pensii, ce prevede virarea lunară a 10 euro în conturile de economii destinate pensiei pentru copii și adolescenți. Noua lege introduce o contribuție lunară garantată de stat, de 10 euro, în conturi individuale de economisire pentru pensie, deschise pe numele minorilor între 6 […] Articolul Germania virează zece euro lunar pentru pensia copiilor apare prima dată în SafeNews.
PRESA | Dubii privind bunurile folosite de judecătorul Ana Cucerescu? Automobil de 25500 USD și proprietăți înregistrate pe numele părinților # SafeNews
După ce redacția telegraph.md a publicat articolul despre apartamentul în care locuiește Ana Cucerescu, înregistrat pe numele mamei acesteia, iar discuțiile despre acest imobil ar fi fost purtate cu Natalia Politov-Cangaș, martor în dosarul lui Vlad Plahotniuc, în ședința de miercuri, 17 decembrie 2025, judecătorul a citit o declarație potrivit căreia nu ar fi interacționat cu Politov, […] Articolul PRESA | Dubii privind bunurile folosite de judecătorul Ana Cucerescu? Automobil de 25500 USD și proprietăți înregistrate pe numele părinților apare prima dată în SafeNews.
VIDEO | Irina Vlah: Dacă pornim de la premisa că toţi ne dorim securitate pentru Moldova, haideţi să identificăm căile cele mai bune în acest sens # SafeNews
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, în contextul discuțiilor privind pacea din regiune, spune că Republica Moldova trebuie să depună eforturile necesare pentru a deveni parte a pachetului de securitate regională ce se va discuta ca şi condiţie obligatorie pentru încetarea focului în Ucraina. De asemenea, ea reiterează ideea că Republica Moldova trebuie să ceară recunoaşterea […] Articolul VIDEO | Irina Vlah: Dacă pornim de la premisa că toţi ne dorim securitate pentru Moldova, haideţi să identificăm căile cele mai bune în acest sens apare prima dată în SafeNews.
Valorile temperaturilor în Arctica în perioada octombrie 2024 – septembrie 2025 au atins niveluri maxime din 1900. Informația este prezentată în raportul Administrației Naționale pentru Oceanografie și Atmosferă a SUA (NOAA). Potrivit organizației, creșterea temperaturii aerului și a apei a provocat topirea accelerată a ghețarilor și schimbări semnificative în peisajele arctice. Aceste procese contribuie la […] Articolul Arctica a înregistrat cea mai mare încălzire din ultimii 125 de ani apare prima dată în SafeNews.
Jurnaliștii portalului ant1news.gr au analizat zeci de documente cu date tehnice privind fluxurile de gaze, reușind astfel să descifreze mecanismele de „spălare” a gazului rusesc în Turcia, precum și rutele care permit transportul unor volume mari de gaze de diferite origini prin Coridorul Vertical, scrie libertatea.ro. Una dintre concluziile-cheie ale investigației este că gazele naturale din Rusia continuă […] Articolul Presa: Gazul rusesc ajunge în Ucraina, România și Moldova sub acoperirea celui turcesc apare prima dată în SafeNews.
Serbia nu așteaptă rezultate pozitive de la summitul UE – Balcanii de Vest. UE a decis să nu deschidă cel de-al treilea bloc de negocieri, lăsând integrarea europeană a Serbiei înghețată pentru al patrulea an consecutiv. Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat că nu va merge la Bruxelles pentru summitul UE – Balcanii de Vest, […] Articolul Serbia boicotează summitul UE-Balcanii de Vest apare prima dată în SafeNews.
Topul salariilor din UE: România a depășit Italia la puterea de cumpărare. Suntem peste Slovacia și Ungaria la salariul mediu anual # SafeNews
Salariul mediu anual pe angajat în Uniunea Europeană este de 39.808 euro, însă diferențele dintre statele membre rămân considerabile. Potrivit unei analize realizate de Euronews Italia, pe baza datelor Eurostat, salariile variază de la 15.387 euro în Bulgaria până la 82.969 euro în Luxemburg, de peste cinci ori mai mult. România se află în partea […] Articolul Topul salariilor din UE: România a depășit Italia la puterea de cumpărare. Suntem peste Slovacia și Ungaria la salariul mediu anual apare prima dată în SafeNews.
VIDEO | Ludmila Catalabuga, despre avansarea soţului său la gradul de chestor: „Sunt foarte mândră, o merită cu adevărat” # SafeNews
Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a comentat public avansarea în grad a soțului său, Arcadie Catlabuga, șeful Inspectoratului Național de Investigații (INI),care a fost promovat la gradul special de chestor — cel mai înalt rang din ierarhia Poliției, echivalent cu gradul de general. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Rezoomat”, difuzată de Realitatea […] Articolul VIDEO | Ludmila Catalabuga, despre avansarea soţului său la gradul de chestor: „Sunt foarte mândră, o merită cu adevărat” apare prima dată în SafeNews.
